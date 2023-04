Buffett vidí velký dlouhodobý investiční potenciál v Japonsku

Stanice CNBC přinesla exkluzivní rozhovor s Warren Buffettem a jeho zástupcem ve fondu Berkshire Hathaway Gregem Abelem. V dnešní rozbouřené a historicky ojedinělé době se vyplatí vždy naslouchat starým burzovním harcovníkům, kteří propluli nejednou burzovní bouří.

Samozřejmě vše, co řekne Buffett má bezprostřední dopad na trhy. Proto je Warren Buffett velmi obezřetný v tom, co řekne naplno a co pouze zmíní. Jakákoliv přímá pobídka k nákupu nebo prodeji může cenou akcie dané firmy silně zacloumat. Je evidentní, že Buffett v této psychologické hře není neutrální aktérem, ale sleduje své zájmy, a proto bychom všechna jeho prohlášení měli dostatečně relativizovat. Spíš než jako návod k jednání se snažit pochopit důvody, které ho vedly pro jednotlivá tvrzení.

Buffett na pracovní cestě do Japonska

Hned netypické bylo místo interview. Starého finančníka Buffetta (92 let) totiž zastihlo na cestě do Japonska. Vzhledem k jeho věku je obdivuhodné, že ještě vyráží na pracovní cesty a o to více do zahraniční. Buffett se totiž vydal navštívit pět finančních společností, které fungují obdobně jako Berkshire Hathaway, ve kterých koupil podíl. Podíly byly jeho vlastní dárky k jeho devadesátým narozeninám 30. srpna 2020.

Tyto japonské společnosti fungují podobně jako Berkshire Hathaway. Vlastní mnoho podílů v jiných dalších společnostech. Stejně tak jako nákupem akcií Berkshire Hathaway v podstatě nekupujete nic jiného než koš akcií v čele s akciemi Apple a Bank of America. Investicí do těchto fondů Buffett nakoupil velmi diverzifikované portfolio japonských firem.

Diverzifikace jako klíč k úspěchu na neznámém trhu

Zde si můžeme vzít hned jednu velkou lekci z Buffettova přístupu. Japonsko je velmi specifický trh. Na burze v Tokiu si můžete vybrat přes 3500 firem. Jedná se o druhý největší trh po New Yorku. Aspoň minimální seznámení se s největšími firmami a hlavními aktéry trhu by vám zabralo měsíce. Nehledě na to, že by se člověk měl věnovat aspoň minimálně politickému a ekonomickému dění v Japonsku. Musíte umět dobře anglicky a samozřejmě znalost japonštiny je velké plus. V každém případě to není v silách normálního investora. Buffett určitě neumí japonsky a jistě i přes své znalosti nebude znát víc než sto japonských firem. Politickou situaci v Japonsku také nebude sledovat každý den.

On tuto práci svěřil profesionálům. Na své cestě se zaměřuje na analytickou činnost a fungování těchto fondů, spíš než na to, že by jim radil, co přesně kupovat. Umět si vybrat dobré profesionály je důležitější než se stát odborníkem na japonský trh. Na odbornost správců fondu nelze spoléhat. Je důležité, aby nakupovaly větší portfolio firem. Tím se minimalizuje riziko, že se investoři spletou s výběrem jedné špatné firmy.

Kupovat něco jiného než Apple a Coca-Colu

Dnešní svět je globální. Investor si dnes může koupit akcie na její domovské burze, avšak vůči dění na domácím trhu je firma prakticky imunní. Dobrým příkladem je tahoun francouzské burzy LVMH. Tato akcie reaguje především na zprávy z Číny. Stejně tak, když si dnes koupíte akcie globálních firem jako Apple nebo Coca-Colu, exponujete se prakticky na všech světových trzích nejenom v USA.

Japonský trh tak zůstává pro tyto firmy klíčový. Nákupem firmy podnikající i v Japonsku nepřímo investujete do Japonska. A právě Buffett to chce změnit. Nemít pouze jen nepřímé, ale i přímé investice do japonských firem. Buffett má proto zájem o firmy exponované pouze na japonské trhu.

Proč se japonský trh jeví zajímavější než americký?

Tato otázka přímo v rozhovoru nezazněla. A byla to velká škoda, protože bychom se mohli dostat k jádru věci. V současnosti je mezi Japonskem a prakticky celým zbytkem světa velký rozdíl v monetární politice. Zatímco Fed a jiné významné centrální banky vedou boj s inflací pomocí zvedání úrokových sazeb, Japonská centrální banka svou měnovou politiku nulových sazeb nějak neupravila.

Japonská inflace měla své maximum 4,3 procenta v lednu 2023. Nyní v únoru se pohybuje již na 3,3 procenta. Japonská centrální banka si po desetiletí přála vyšší inflaci. Když se jí to teď povedlo, nebyl důvod měnit svoji strategii. Navíc inflace je oproti USA víc než dvakrát menší. Jediný, kdo zaplatil nečinnost Japonské centrální banky během inflační krize, byl japonský jen. Ten velmi oslabil.

Jenomže to je dvojitý důvod k investování do Japonska. Prvním je to, že pokud investuje za koruny, cena za japonské akcií znatelně klesla. A druhý, že Japonsko má obrovské množství exportních firem. Ty díky levnému jenu získávají velkou výhodu v mezinárodní konkurenci. Japonský export čeká dlouhodobě silné oživení.

Jak tedy investovat do Japonska?

Kupovat přímo japonské firmy je pro neznalého investora z výše popsaných důvodů celkem oříšek. Nehledě na to, že japonské akcie nebývají standardně v nabídkách brokerů. A když se tam nacházejí můžou být vyšší poplatky. Investor také zaplatí náklady na směnu na japonské jeny. Proto je nejlepší varianta koupit přímo ETF (co jsou ETF?). Pořizovací náklady jsou malé a měna, ve které je ETF kótovaná je buď dolar nebo euro. Nejsnadnější a nejvíc dostupnější je ETF, který kopíruje nejslavnější japonský index Nikkei 225.

Jedinou vadou na kráse při investici do tohoto indexu je, že obsahuje velký podíl japonských bank. Což není zrovna atraktivní sektor vzhledem k jejich měnové politice. Druhou možností je najít tematické ETF na průmysl nebo robotiku v Asií. Japonská společnost je v jádru silně konzervativní. I proto od investic nesmíme očekávat rychlé zhodnocení. Na druhou stranu, díky konzervativnímu přístupu, se jedná o zemi dlouhodobých investic. A Buffett byl vždycky dlouhodobý hráč.