Tržní hodnota výrobce čipů Nvidia pokořila hranici bilionu dolarů

Americká společnost Nvidia se stala prvním výrobcem čipů, jehož tržní hodnota překonala hranici jednoho bilionu dolarů, tedy zhruba 22 bilionů korun. Cenu akcií podniku tlačí vzhůru silná poptávka po jeho čipech pro umělou inteligenci.

Druhým největším výrobcem čipů z hlediska tržní hodnoty je nyní s velkým odstupem tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Tržní hodnota TSMC se nyní nachází v blízkosti 535 miliard dolarů, píše agentura Reuters.

Společnost Nvidia vyrábí čipy, které využívá populární chatovací systém ChatGPT a řada podobných služeb založených na umělé inteligenci. Akcie firmy si kolem 16:30 SELČ připisovaly téměř pět procent. Tržní hodnota podniku tak činila zhruba 1,01 bilionu dolarů, vyplývá z údajů serveru Yahoo Finance.

Nárůst dodávek pro umělou inteligenci

Společnost Nvidia minulý týden předpověděla, že její tržby se budou ve druhém čtvrtletí pohybovat v blízkosti 11 miliard dolarů. Analytici přitom tyto tržby v dřívějším průzkumu odhadovali v průměru pouze na 7,15 miliardy dolarů. Nvidia rovněž uvedla, že zvyšuje dodávky čipů pro umělou inteligenci, aby vyhověla rostoucí poptávce.

Analytici v reakci na novou prognózu Nvidie přikročili k rozsáhlému zvyšování svých cílových cen pro akcie podniku. Nejvyšší cílová cena nyní ohodnocuje celý podnik na přibližně 1,6 bilionu dolarů. To je zhruba stejná úroveň, na jaké se nachází tržní hodnota technologické společnosti Alphabet, jež je majitelem internetového vyhledávače Google, píše Reuters.

