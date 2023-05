Úřady zavřely First Republic. V USA končí za dva měsíce už třetí velká banka

Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely finanční ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho novým vlastníkem bude největší americká banka JPMorgan Chase & Co, oznámila Federální společnost pro pojištění vkladů.

Bance First Republic se nepodařilo napravit škody způsobené chybnými investicemi a odlivem vkladatelů.

