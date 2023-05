Nvidia staví izraelský superpočítač pro umělou inteligenci. Bude jedním z nejrychlejších na světě

Společnost Nvidia Corp. staví nejvýkonnější superpočítač v Izraeli, který má uspokojit prudce rostoucí poptávku zákazníků po aplikacích umělé inteligence. Systém vycházející z cloudu bude stát stovky milionů dolarů a částečně funkční má být do konce letošního roku. Oznámila to Nvidia, která je nejhodnotnějším výrobcem čipů na světě.

Systém nazvaný Israel-1 by měl mít výkon pro zpracování úloh umělé inteligence až osm exaflopů, což z něj udělá jeden z nejrychlejších superpočítačů s umělou inteligencí na světě. Jeden exaflop má schopnost provést jeden trilion výpočtů za sekundu. Viceprezident firmy Nvidia Gilad Shainer uvedl, že firma spolupracuje s 800 izraelskými startupy a desítkami tisíc softwarových inženýrů.

„Generativní umělá inteligence se v dnešní době dostává všude. Potřebujete mít možnost provádět trénink na velkých souborech dat,” řekl agentuře Reuters Shainer. „Tento systém je natolik rozsáhlý, že skutečně umožní provádět trénink mnohem rychleji, vytvářet rámce a budovat řešení, která mohou řešit složitější problémy,” dodal.

Akvizice za sedm miliard dolarů

Systém vyvinul bývalý tým firmy Mellanox. Nvidia koupila izraelského designéra čipů Mellanox Technologies v roce 2019 za téměř sedm miliard dolarů, v přepočtu 154,8 miliardy korun. Svojí nabídkou překonala Intel.

Chatovací robot ChatGPT společnosti OpenAI byl vytvořen za pomoci tisíců grafických procesorů firmy Nvidia.

