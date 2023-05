Nejistota v USA poslala evropské akcie na dvouměsíční dno

Evropské akcie zažily nejhorší den za dva měsíce, k jejich poklesu přispěla nejistota ohledně rozhovorů o zvýšení dluhového stropu Spojených států. Uvedla to agentura Reuters.

Reklama

Panevropský index STOXX Europe 600 se dnes snížil o 1,81 procenta a uzavřel na 457,65 bodu. To představuje jeho nejvýraznější jednodenní pokles od poloviny března, napsala agentura Reuters.

Jedenáct miliard dolarů je pryč. Bernard Arnault během jednoho dne přišel o část jmění Leaders Sektor luxusního zboží zasáhly obavy ze zpomalení růstu v USA. Pro Bernarda Arnaulta, nejbohatšího člověka světa, je to špatná zpráva. Během jednoho dne se jeho jmění ztenčilo o 11,2 miliardy dolarů, píše agentura Bloomberg. obi Přečíst článek

Americký prezident Joe Biden dnes v rámci jednání o zvýšení dluhového stropu nabídl změny, které povedou ke snížení rozpočtového deficitu Spojených států o bilion dolarů (zhruba 22 bilionů korun). Uvedla to podle agentury Reuters americká ministryně financí Janet Yellenová. Nicméně Yellenová dnes zopakovala, že bez zvýšení dluhového stropu se americká vláda začátkem června dostane do problémů při splácení svých závazků.

„Mírné poklesy z předchozích dvou dnů zrychlily, protože nálada na akciovém trhu se dál zhoršuje," uvedl analytik Michael Hewson ze společnosti CMC Markets. „Inflace je v eurozóně a zejména v Británii stále velmi vysoká, což je negativní pro spotřebitele i podniky," upozornil analytik Michael Field ze společnosti Morningstar.

Vliv britské inflace a nálady v Německu

Britský statistický úřad dnes oznámil, že meziroční růst spotřebitelských cen v Británii v dubnu zpomalil na 8,7 procenta z 10,1 procenta v březnu. Pokles inflace byl nicméně mírnější, než očekávali analytici. To vytváří tlak na britskou centrální banku, aby pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb. Náladu na akciových trzích zasáhla rovněž dnešní zpráva o květnovém poklesu podnikatelské důvěry v Německu.

Hlavní index frankfurtské akciové burzy DAX dnes ztratil 1,92 procenta a uzavřel na 15 842,13 bodu. Koncem minulého týdne se přitom vyšplhal až na nové rekordní maximum 16 331,94 bodu. Index londýnské burzy FTSE 100 dnes klesl o 1,75 procenta na 7627,10 bodu a index francouzských akcií CAC 40 se snížil o 1,70 procenta na 7253,46 bodu.