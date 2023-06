Za pět minut dvanáct. Americký Senát schválil zákon o posunutí dluhového stropu

Americký Senát schválil zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu USA, oznámily tiskové agentury. Prezident Joe Biden uvítal výsledek hlasování jako "velké vítězství amerického lidu" a těší se, že zákon brzy podepíše. Bez tohoto kroku by federální vláda v pondělí přestala být schopna splácet své závazky.

Senátoři zákon přijali poměrem hlasů 63 ku 36, což odráželo drtivý výsledek ze Sněmovny reprezentantů Kongresu USA, která schválila zákon o den dříve, napsala agentura AP.

Poznamenala, že kompromisní balíček vyjednaný prezidentem Bidenem a republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym netěší ani republikány, ani demokraty. Ale odkládá problém dluhového stropu, který hrozil turbulencemi v americké a světové ekonomice, až do roku 2025, kdy bude po příštích prezidentských volbách v USA.

Zákon nařizuje šetřit

Zákon počítá také s omezením růstu státních výdajů, se škrty v rozpočtu daňové správy a zpřísňuje některé podmínky pro čerpání sociální pomoci.

Podle dřívějšího prohlášení ministryně financí Janet Yellenové hrozí, že Spojené státy nebudou mít peníze na plnění svých závazků, pokud zákon nezačne platit do pondělí. Do té doby ho chce mít na stole k podpisu i prezident Biden. Do platební neschopnosti se Spojené státy ještě nikdy nedostaly.

Zákonný limit na státní dluh je ve světě výjimkou a ten americký se v posledních desetiletích opakovaně posouvá kvůli neustálým rozpočtovým schodkům za demokratických i republikánských prezidentů. Aktuálně je na hodnotě 31,4 bilionu dolarů, kam byl posunut na konci roku 2021.