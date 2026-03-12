Ropné firmy letos válcují technologie. Akcie těžařů přidaly desítky procent
Zatímco technologické akcie letos zpomalují, energetický sektor se vrací do centra pozornosti investorů. Akcie ropných těžařů od začátku roku výrazně rostou, v případě velkých hráčů klidně o desítky procent. Pomáhají jim vyšší ceny ropy, geopolitické napětí i přesun kapitálu z technologických titulů do tradičních odvětví.
Energetické společnosti patří letos mezi nejvýkonnější sektory světových akciových trhů a výrazně překonávají širší indexy, jako je S&P500. Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška vzrostl například sektorový ETF fond XLE od začátku roku o více než 18 procent. Pro srovnání, růst indexu S&P 500 je v lehce záporný.
„Růst akcií energetického sektoru je tažen především rotací kapitálu z předražených technologických titulů do defenzivních aktiv s reálnou hodnotou,“ vysvětluje Míšek. Největší zisky si podle něj zatím připisují velké americké společnosti ExxonMobil a Chevron, jejichž akcie od začátku roku posílily přibližně o 26 až 27 procent.
Podobně to vidí také analytik XTB Tomáš Cverna. „Akcie těžařů rostou kontinuálně od začátku roku, kdy se začaly zvyšovat geopolitické rizikové přirážky na ropě. Nejprve kvůli dění ve Venezuele a později kvůli válce v Íránu,“ říká Cverna. Další vývoj sektoru bude podle analytiků do velké míry záviset na tom, jak dlouho bude trvat současné napětí na Blízkém východě. Čím déle budou přetrvávat obavy o dodávky ropy, tím větší dodatečné zisky budou těžařům proudit. Pokud se situace v zálivu vyřeší v řádech týdnů, korekce ceny ropy bude podle Míška rychlá.
„Pokud by vysoké ceny ropy začaly výrazněji zatěžovat americkou ekonomiku, spotřebitele i finanční trhy, mohl by být Bílý dům pod tlakem hledat rychlejší diplomatické řešení. V takovém případě by se cena ropy mohla vrátit blíže svým předkrizovým úrovním kolem 65 až 76 dolarů za barel,“ dodává. Spolu s tím by se podle něj postupně snížily i valuace ropných společností, které se nyní pohybují nad dlouhodobými průměry.
Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.
Energetika může těžit i z boomu umělé inteligence
Vedle geopolitiky se podle analytiků začíná objevovat ještě jeden faktor, který může energetickému sektoru dlouhodobě pomáhat – rychle rostoucí spotřeba energie spojená s rozvojem umělé inteligence.
„Dalším důležitým faktorem je znatelný hlad po energiích spojený s AI a výstavbou energeticky náročných datových center,“ říká Míšek.
Velké technologické firmy podle něj stále častěji narážejí na limity obnovitelných zdrojů a hledají stabilnější zdroje energie. Jednou z možností je například zemní plyn.
Společnost ExxonMobil například oznámila plán vybudovat plynovou elektrárnu určenou pro napájení datového centra a zároveň investuje do infrastruktury pro zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. Firma odhaduje, že dekarbonizace datových center by mohla do roku 2050 tvořit významnou část jejího trhu v oblasti technologií carbon capture. Podobnou příležitost vidí i Chevron, který chce využít svou produkci plynu a energetickou infrastrukturu.
Přestože energetické firmy letos patří k nejvýkonnějším sektorům trhu, analytici upozorňují, že další vývoj akcií ropných těžařů tak bude podle nich záviset především na geopolitické situaci a na tom, zda se současné napětí na energetických trzích promění v dlouhodobější trend. Pokud by napětí polevilo a ceny ropy začaly opět klesat, může současný růst ropných akcií poměrně rychle vystřídat korekce.
Evropské akcie obnovily růst. Investory povzbudila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že válka s Íránem by mohla brzy skončit. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před polednem rostl o 1,95 procenta na zhruba 606,5 bodu.
Nafta na českých čerpacích stanicích během jediného dne zdražila o více než korunu a překročila hranici 40 korun za litr, informovala společnost CCS.
