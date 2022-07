Aktuální sazby spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu

Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách v posledních měsících rostou. Od loňského prosince do současnosti se prakticky zdvojnásobily. Souvisí to s rostoucí inflací a následným zvyšováním základní úrokové sazby České národní banky (ČNB), která se tak pokouší rozjetou inflaci přibrzdit. Které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok?

V polovině června zvedla ČNB základní, takzvanou repo sazbu, na sedm procent, což je nejvíce od roku 1999. Touto sazbou se úročí peníze, které si komerční banky u ČNB ukládají. Nejlepší bankovní spořicí účty u nás ovšem ale klientům nyní nabízejí zatím jen sazbu 5,5 procenta. „Důvodem růstu sazeb je zvyšující se inflace a s tím spojený záměr České národní banky inflaci brzdit,“ řekl již dříve k situaci na trhu Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a bývalý člen Národní ekonomické rady vlády.

Nejzajímavější sazbu ke spořicímu účtu v Česku má nyní ve své nabídce UniCredit. Sazbou 5,5 procenta sice úročí úspory až do milionu korun, platí ale jen pro nové klienty, kteří si v bance teprve zřídí účet a jiný tam dosud nemají. Stávající klienti dosáhnou jen na sazbu 2,5 procenta s limitem půl milion korun.

Pětiprocentní hranici sazby překračuje u nás pak už jen spořicí účet Trinity Bank se sazbou 5,08 procenta. Jedná se ale o speciální, méně obvyklý spořicí účet s fixací na 12 měsíců. Bez fixace je možné v této bance využívat spořicí účet s roční úrokovou sazbou o jeden procentní bod nižší, tedy 4,08 procenta, a bez dalšího omezení.

Přehled spořicích účtů v ČR (k 15. červenci 2022): Banka Produkt Sazba do 100 tisíc korun Podmínky a limit sazby UniCreditBank Spořicí účet 5,50 % jeden milion korun, jen pro nové klienty k nově založeným běžným účtům mBank mSpoření 5,00 % 800 tisíc korun (mSpoření), lze založit až osm účtů při 100tisícovém limitu Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+, v rámci marketingové akce Dobrý klient 5,08 % spořicí účet s fixací 12 měsíců pro nové i stávající klienty, jinak bez omezení. Expobank Neo účet 4,61 % bez podmínek; běžný účet se sazbou spořicího účtu včetně platební karty Moneta Money Bank Spoření D 4,50 % 400 tisíc korun, při aktivním využívání běžného účtu (na účet přijde minimálně 20 tisíc korun a minimálně pětkrát zaplatíte kartou), jinak platí sazba nižší Raiffeisenbank Spořicí účet Hit Plus s bonusem 4,50 % 250 tisíc korun, při minimálně třech platbách kartou měsíčně Fio Banka Fio konto 4,50 % 200 tisíc korun Banka Creditas Spořicí účet + 4,50 % 350 tisíc korun ČSOB Duo Profit 4,50 % klient musí investovat minimálně stejnou částku do produktů ČSOB Hello bank Hello spoření 4,50 % 200 tisíc korun Česká spořitelna Spoření České spořitelny Spoření Premier 4,25 % 200 tisíc korun pro účet Plus 400 tisíc korun pro účet Exclusive jeden milion korun pro klienty služeb Erste zvýhodněná sazba o jedno procento platí jen při investici minimálně 300 korun měsíčně, jinak je sazba 3,25 procenta J&T Banka Spořicí účet 4,25 % první vklad jeden milion korun pro nové klienty, neplatí pro stávající klienty s vkladem jeden milion korun či s investicí od 100 tisíc korun Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+, v rámci marketingové akce Dobrý klient 4,08 % bez fixace a dalších omezení mBank eMax Plus 4,00 % dva miliony korun, je možné založit si až čtyři spořící účty – každý s limitem 500 tisíc korun AirBank Spořicí účet 4.00 % 500 tisíc korun, nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou Equa bank Spořicí účet Extra 4,00 % tři miliony korun, v měsíci, kdy z účtu vyberete, klesne sazba na 0,1 procenta Fio Banka Fio spořicí účet 3,50 % neomezená výše vkladu Moneta Money Bank Spoření D 3,50 % 400 tisíc korun, sazba bez nutnosti splnění podmínky aktivního využívání účtu ČSOB Spoření s Bonusem 3,30 % jeden milion korun pro Spoření s Bonusem, zvýhodněná sazba platí pro uživatele aplikace Smart, bez aplikace 2,3 procenta Česká spořitelna Spoření České spořitelny Spoření Premier 3,25 % 200 tisíc korun pro účet Plus 400 tisíc korun pro účet Exclusive jeden milion korun pro klienty služeb Erste dlouhodobě základní zvýhodněná sazba bez nutnosti investování Equa bank Spořicí účet Hit 3,00 % 200 tisíc korun, při aktivním využívání účtu – investování nebo tři platby kartou měsíčně Komerční banka KB Spořící konto Bonus Spořicí účet Junior 2,50 % 3,00 % 200 tisíc korun včetně, (základní + fixní bonusová sazba pro období 1.7. až 31.12.2022) 100 tisíc korun (pro Junior účet)

zdroj: webové stránky bank

Zhodnocení bez podmínek

Aktuálně nejjednodušší spořicí účet s pětiprocentní sazbou a bez podmínek nabízí mBank. Úrok pět procent na mSpoření poskytuje svým klientům bez podmínek až do výše 800 tisíc korun. Poměrně netradiční výhodou je, že si v rámci tohoto spořicího účtu může klient založit až osm různých cílů, na které si chce spořit, a na každém bude mít tuto sazbu až do výše 100 tisíc korun.

Je třeba si ale pochopitelně hlídat, aby dotyčný nepřekročil limit, jinak bude mít vklad jen minimální úročení. Pro větší spořílky nabízí banka Spořicí účet eMax Plus s roční sazbou čtyři procenta, a to až do celkové výše dvou milionu korun. Klient si v rámci něj může založit a pojmenovat až čtyři takovéto spořicí účty, přičemž každý s limitem až do půl milionu korun.

Další spořicí účty na tuzemském trhu nabízejí úročení s aktuální sazbou vždy pod pět procent a s různými dalšími podmínkami. Fio má pro své klienty hned dvě varianty, jak je možné u něj výhodněji spořit. Buď si mohou klienti ukládat se 4,5procentní sazbou na Fio kontu, a to až do 200 tisíc korun, nebo je možné střádat neomezeně na Fio spořicím účtu se sazbou 3,5 procenta.

Jak dosáhnout na lepší zhodnocení?

Raiffeisenbank má Spořicí účet Hit Plus s bonusem se sazbou 4,5 procenta do výše čtvrt milionu korun, klient ale musí splnit podmínku minimální útraty tří plateb kartou.

Stejnou sazbu 4,5 procenta nabízí na Spoření D až do výše 400 tisíc korun také Moneta Money Bank. Tato sazba ale platí jen pro nově sjednané spořicí účty a podmínkou je aktivní využívání běžného účtu v bance. Sazba je totiž rozložena na základních 3,5 procenta ročně s dodatečným jedním procentním bodem jako bonus za aktivitu na běžném účtu, což představuje příjem minimálně 20 tisíc korun měsíčně na účtu a uskutečnění minimálně pěti plateb kartou za měsíc. Nad 400tisícový limit jsou pak úspory úročeny 0,50 procenta, respektive 1,50 procenta při aktivním využívání běžného účtu.

V nabídce Banky Creditas je také Spořicí účet se sazbou 4,5 procenta, a to až do výše vkladu 350 tisíc korun, pro část vkladu nad tento limit je sazba 3,1 procenta. Minimum podmínek se sazbou 4,5 procenta má Hello bank.

Od poloviny července na čtyřprocentní sazbu dosáhnou také noví i stávající klienti Air Banky, kteří takto mohou spořit až do výše 500 tisíc korun. Na bonusovou úrokovou sazbu klienti dosáhnou jen v případě, že pětkrát za měsíc zaplatí kartou (platební nálepkou nebo aplikací v mobilu) nákup v jakékoliv výši.

Sazby spořicích účtů u trojice největších bank (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční Banka) sice dosahují i přes čtyřprocentní hranici, ale mají podmínku investice v rámci produktů dané banky a týkají se jen vybraných účtů. Pokud klient investovat nechce, úročení klesá ke třem procentům.

Poznámka redakce: zakladatel nynější Trinity Bank Radomír Lapčík je také investorem serveru newstream.cz