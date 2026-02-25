Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Vyplatí se ještě? Kolik vám letos vydělají termíňáky

Vyplatí se ještě? Kolik vám letos vydělají termíňáky

Bankovky
iStock
nst
nst

Úroky na termínovaných vkladech se v únoru nejčastěji pohybují zhruba mezi 2,3 a 3,4 procenta ročně. Nejvyšší sazby nabízejí spíše jen vybrané banky. Většina velkých bank se drží spíše blíže k hranici tří procent, případně pod ní.

Mezi nejvýhodnějšími termíňáky se v rámci ročních vkladů drží Moneta Money Bank, která klientům nabízí úrokovou sazbu 3,2 procenta ročně. Pro klienty, kteří zvolí uložení peněz na jeden měsíc, pak banka nabízí dokonce 3,4 procenta při částce nad 2,5 milionu korun.

Banka Creditas nabízí sazbu pro roční vklady úrok ve výši 3,3 procenta, Fio Banka až 3,2 procenta. Ta má stejnou sazbu i v případě tříměsíčního a šestiměsíčního vkladu.

Do pásma kolem tří procent spadá také Air Bank, která u roční fixace nabízí 3,0 procenta, stejná sazba platí i pro tříměsíční a šestiměsíční vklad. Klienti musí vložit minimálně 30 tisíc korun. Podobně se podle srovnávačů pohybuje i UniCredit Bank, u níž se klienti mohou dostat až na 3,1 procenta ročně při vkladu nad milion korun. 

Naopak nižší sazby uvádí tradiční velké banky. Česká spořitelna nabízí u standardního termínovaného vkladu až 2,25 procenta ročně, přičemž vyšší úročení je podmíněno dalšími službami. 

Banka 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců Podmínka
CREDITAS 2,50% 3,00% 3,10% 3,30% minimální výše vkladu 5000 Kč
Air Bank 2,70% 3,00% 3,00% 3,00% minimální výše vkladu 30000 Kč, bez omezení maximální výše vkladu
Komerční banka / 2,50% 2,50% 3,00% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše vkladu je 10 mil. Kč
MONETA 0,01% / 3,40%* 3,00% 3,10% 3,20% * platí pro vklady od 2,5 mil. Kč, minimální výše vkladu 15000 Kč
J&T Banka / 2,60% 2,60% 3,30% minimální hodnota prvního vkladu je 1 mil. Kč, u dalších vkladů minimálně 100 tis. Kč
UniCredit 2,50% / 2,70%* 3,00% 3,10% 3,00% / 3,10%* minimální výše vkladu 30 tis. Kč, * úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 mil. Kč, platí pouze pro fyzické osoby nepodnikající
Fio banka 2,30% 3,20% 3,20% 3,20% minimální výše vkladu 3000 Kč, maximální výše vkladu není stanovena
ČSOB / 2,20% 2,50% 2,40% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximálně 3 mil. Kč
Česká spořitelna 1,95% 2,25% 2,20% 1,85% minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše není stanovena
Trinity Bank 0,4 až 1,33% 0,4 až 1,48% 0,4 až 1,58% 0,4 až 1,61% Zůstatek na Vkladovém účtu je úročen dle pásma a délky vkladu, viz web banky.
Raiffeisenbank 2,15% 1,95% 1,90% 1,75% minimální výše vkladu 10 tis. Kč, maximální výše vkladu 30 mil. Kč

Zájem o kratší fixace

Z pohledu klientů převažuje zájem o kratší fixace v řádu několika měsíců až jednoho roku. Ukládané částky se typicky pohybují od stovek tisíc korun po jednotky milionů. „Průměrný vklad je zhruba 400 tisíc korun na klienta a nejoblíbenější je tříměsíční fixace, která v tomto okamžiku nabízí výnos 3,2 procenta ročně,“ říká Petr Žabža, šéf investic Air Bank.

Banky zatím nemají silný důvod sazby výrazně upravovat. Výraznější pohyb by přinesla až změna měnové politiky centrální banky. A k té se podle signálů z trhu neschyluje. Inflace v Česku dál zpomaluje a v únoru se drží poblíž dvouprocentního cíle České národní banky. Základní úrokové sazby ČNB tak zůstaly po posledním zasedání beze změny a na stejné úrovni se drží už od května 2025. A většina oslovených ekonomů v nejbližších měsících nečeká výrazný obrat.

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Money

Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Jádrová inflace by však podle hlavního prognostika Komerční banky Martina Gürtlera mohla zhruba od poloviny roku v souvislosti s uvolněnější fiskální politikou vlády spíše růst. „Nepředpokládáme proto, že by ČNB letos úrokové sazby snižovala, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze,“ uvedl Gürtler.

Banky míří do her. Spořitelna spojila síly s tvůrci Arma

Money

Finanční vzdělávání se přesouvá do herního světa. Česká spořitelna spojila síly s herním studiem Bohemia Interactive a chce děti učit o penězích prostřednictvím připravované adventury Cosmo Tales. Není to přitom první banka, která vsadila na gaming – Raiffeisenbank už dříve využila platformu Minecraft Education.

vku

Přečíst článek

Kdy má termíňák smysl?

Termínovaný vklad dává největší smysl ve chvíli, kdy chce klient zafixovat výnos a neočekává, že bude peníze potřebovat. Typicky jde o situaci, kdy předpokládá postupný pokles tržních sazeb nebo chce mít jistotu pevného úroku bez ohledu na další vývoj na trhu.

Pro klienty zůstává zásadní pravidlo nevybírat peníze před sjednanou dobou. Předčasné ukončení je sice většinou možné, ale obvykle znamená ztrátu úroků nebo sankci. Výjimkou je například Air Bank, která umožňuje vklad kdykoli ukončit, klient však získá zpět pouze jistinu bez úroků.

V prostředí, kde spořicí účty mohou nést podobně jako termínované vklady, oslovuje termíňák především ty, kteří chtějí jednoduchost a jistotu pevně daného výnosu bez nutnosti sledovat splnění různých podmínek. Konzervativním klientům banky zároveň doporučují kombinovat vázané vklady s likvidní rezervou na spořicím účtu, aby měli část úspor okamžitě k dispozici.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Michal Nosek: Zůnova rozpočtová iluze může Česko vyjít draho

Ministr obrany Jaromír Zůna
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Ministr obrany Jaromír Zůna tvrdí, že bezpečnost země se neměří procenty HDP. Jenže právě ta procenta jsou měnou důvěry v NATO. V době, kdy si část střední Evropy plete diplomacii s rezignací, je hazard s obranou víc než účetní trik.

Vláda škrtla armádě 21 miliard. Místo 175,79 miliardy podle plánu kabinetu Petra Fialy má mít resort obrany jen 154,79 miliardy. Prezident Petr Pavel to označil za nezodpovědné a chce mluvit s premiérem Andrejem Babišem i ministryní financí Alenou Schillerovou. Má proč.

Ministr Zůna za SPD říká, že modernizační projekty ohroženy nejsou a že rozhodující budou roky 2027–2031. To je nebezpečná iluze. Obrana není sezónní výprodej. Je to kontinuální závazek. Jakmile stát začne rozpočet brát jako politickou harmoniku, dává spojencům i vlastním vojákům jasný signál. Jistota neexistuje.

Dvě procenta HDP nejsou fetiš. Jsou minimem, na kterém stojí alianční solidarita. Kdo je začne relativizovat, relativizuje i vlastní závazky.

Slovenská cesta

Stačí se podívat na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini, ministr zahraničí Juraj Blanár i šéf parlamentu Richard Raši při výročí ruské invaze vyzvali k „diplomatickému řešení“ války na Ukrajině. Premiér Robert Fico dlouhodobě mluví podobně. Opozice správně připomíná, že válku může ukončit agresor. Tedy Rusko.

Diplomacie bez síly je jen přání. A síla bez peněz neexistuje. Zůna může mluvit o robotických systémech a digitalizaci velení. Bez stabilního financování zůstanou jen v excelové tabulce. Bez procent nebude obrana. A bez obrany nebude bezpečnost. Bez ohledu na to, jak kreativně to ministr přepočítá.

Donald Trump

Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Politika

Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

ČTK

Přečíst článek

Související

Aero L-159
Aktualizováno

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek

Tesla v Evropě dál krvácí. Prodeje klesají třináctý měsíc v řadě, mohutně posiluje čínský BYD

Tesla
ČTK
nst
nst

Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Tržní podíl Tesly v Evropské unii, Británii, Švýcarsku, Norsku a na Islandu klesl na 0,8 procenta z loňského jednoho procenta. Podle analytiků, které cituje server CNBC, jde o další velmi slabý vstup společnosti do nového roku.

Tesla čelí silné konkurenci, zejména ze strany čínských značek, a zároveň širší nabídce cenově dostupnějších elektromobilů na evropském trhu. Firmě navíc chybí nové modely a podle expertů může hrát roli i její zaměření na autonomní řízení místo rozšiřování masové nabídky vozů.

Další tlak přichází z trhu ojetin. Do prodeje se vrací velké množství prvních generací vozů Tesla po skončení leasingů, což tlačí ceny dolů a zvyšuje nabídku cenově konkurenceschopných ojetých aut.

Xiaomi YU7

Tesla je v Číně pod tlakem. Vedení přebírá Xiaomi

Zprávy z firem

Čínská společnost Xiaomi zaznamenala výrazný úspěch na domácím automobilovém trhu. Její SUV YU7 se v lednu stalo nejprodávanějším vozem v Číně a předstihlo i dosavadního lídra, americkou Tesla.

nst

Přečíst článek

Společnost se zároveň potýká s reputačními dopady spojenými s veřejným vystupováním Elona Muska a jeho vztahem k administrativě prezidenta Donalda Trumpa. V době jeho úzké spolupráce s Bílým domem se před prodejnami Tesly v Evropě konaly protesty.

Akcie Tesly v úterním předobchodním obchodování oslabily o 0,5 procenta a od začátku roku ztrácejí přibližně 11 procenta.

BYD přidává trojciferný růst

Zatímco Tesla oslabuje, čínský výrobce elektromobilů BYD v Evropě výrazně posiluje. Registrace jeho nových vozů v lednu meziročně vzrostly o 165 procent na 18 242 automobilů.

Tržní podíl BYD se více než zdvojnásobil na 1,9 procenta z loňských 0,7 procenta. Vstupu společnosti na americký trh přitom brání vysoká cla, včetně stoprocentního dovozního cla na čínské elektromobily.

Podle analytiků mají čínské automobilky výraznou nákladovou výhodu, která je dána mimo jiné nižšími náklady na pracovní sílu. Tento rozdíl se sice postupně snižuje, zcela se však v dohledné době nevymaže.

Elon Musk
Aktualizováno

Musk uzavřel rekordní fúzi. SpaceX kupuje xAI za 250 miliard dolarů

Zprávy z firem

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.

ČTK

Přečíst článek

Trh jako celek klesá

Celkové prodeje automobilů v Evropské unii, Británii a zemích Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) se v lednu snížily o 3,5 procenta na 961 382 vozů.

Zatímco registrace benzinových aut meziročně propadly zhruba o 26 procent, elektromobily a hybridní vozy posílily. Registrace bateriových elektromobilů vzrostly téměř o 14 procent, plug-in hybridů o 32 procent a hybridních vozů o 6 procent.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

BYD

Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Názory

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme