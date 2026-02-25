Vyplatí se ještě? Kolik vám letos vydělají termíňáky
Úroky na termínovaných vkladech se v únoru nejčastěji pohybují zhruba mezi 2,3 a 3,4 procenta ročně. Nejvyšší sazby nabízejí spíše jen vybrané banky. Většina velkých bank se drží spíše blíže k hranici tří procent, případně pod ní.
Mezi nejvýhodnějšími termíňáky se v rámci ročních vkladů drží Moneta Money Bank, která klientům nabízí úrokovou sazbu 3,2 procenta ročně. Pro klienty, kteří zvolí uložení peněz na jeden měsíc, pak banka nabízí dokonce 3,4 procenta při částce nad 2,5 milionu korun.
Banka Creditas nabízí sazbu pro roční vklady úrok ve výši 3,3 procenta, Fio Banka až 3,2 procenta. Ta má stejnou sazbu i v případě tříměsíčního a šestiměsíčního vkladu.
Do pásma kolem tří procent spadá také Air Bank, která u roční fixace nabízí 3,0 procenta, stejná sazba platí i pro tříměsíční a šestiměsíční vklad. Klienti musí vložit minimálně 30 tisíc korun. Podobně se podle srovnávačů pohybuje i UniCredit Bank, u níž se klienti mohou dostat až na 3,1 procenta ročně při vkladu nad milion korun.
Naopak nižší sazby uvádí tradiční velké banky. Česká spořitelna nabízí u standardního termínovaného vkladu až 2,25 procenta ročně, přičemž vyšší úročení je podmíněno dalšími službami.
|Banka
|1 měsíc
|3 měsíce
|6 měsíců
|12 měsíců
|Podmínka
|CREDITAS
|2,50%
|3,00%
|3,10%
|3,30%
|minimální výše vkladu 5000 Kč
|Air Bank
|2,70%
|3,00%
|3,00%
|3,00%
|minimální výše vkladu 30000 Kč, bez omezení maximální výše vkladu
|Komerční banka
|/
|2,50%
|2,50%
|3,00%
|minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše vkladu je 10 mil. Kč
|MONETA
|0,01% / 3,40%*
|3,00%
|3,10%
|3,20%
|* platí pro vklady od 2,5 mil. Kč, minimální výše vkladu 15000 Kč
|J&T Banka
|/
|2,60%
|2,60%
|3,30%
|minimální hodnota prvního vkladu je 1 mil. Kč, u dalších vkladů minimálně 100 tis. Kč
|UniCredit
|2,50% / 2,70%*
|3,00%
|3,10%
|3,00% / 3,10%*
|minimální výše vkladu 30 tis. Kč, * úrokové zvýhodnění pro vklad nad 1 mil. Kč, platí pouze pro fyzické osoby nepodnikající
|Fio banka
|2,30%
|3,20%
|3,20%
|3,20%
|minimální výše vkladu 3000 Kč, maximální výše vkladu není stanovena
|ČSOB
|/
|2,20%
|2,50%
|2,40%
|minimální výše vkladu 5000 Kč, maximálně 3 mil. Kč
|Česká spořitelna
|1,95%
|2,25%
|2,20%
|1,85%
|minimální výše vkladu 5000 Kč, maximální výše není stanovena
|Trinity Bank
|0,4 až 1,33%
|0,4 až 1,48%
|0,4 až 1,58%
|0,4 až 1,61%
|Zůstatek na Vkladovém účtu je úročen dle pásma a délky vkladu, viz web banky.
|Raiffeisenbank
|2,15%
|1,95%
|1,90%
|1,75%
|minimální výše vkladu 10 tis. Kč, maximální výše vkladu 30 mil. Kč
Zájem o kratší fixace
Z pohledu klientů převažuje zájem o kratší fixace v řádu několika měsíců až jednoho roku. Ukládané částky se typicky pohybují od stovek tisíc korun po jednotky milionů. „Průměrný vklad je zhruba 400 tisíc korun na klienta a nejoblíbenější je tříměsíční fixace, která v tomto okamžiku nabízí výnos 3,2 procenta ročně,“ říká Petr Žabža, šéf investic Air Bank.
Banky zatím nemají silný důvod sazby výrazně upravovat. Výraznější pohyb by přinesla až změna měnové politiky centrální banky. A k té se podle signálů z trhu neschyluje. Inflace v Česku dál zpomaluje a v únoru se drží poblíž dvouprocentního cíle České národní banky. Základní úrokové sazby ČNB tak zůstaly po posledním zasedání beze změny a na stejné úrovni se drží už od května 2025. A většina oslovených ekonomů v nejbližších měsících nečeká výrazný obrat.
Jádrová inflace by však podle hlavního prognostika Komerční banky Martina Gürtlera mohla zhruba od poloviny roku v souvislosti s uvolněnější fiskální politikou vlády spíše růst. „Nepředpokládáme proto, že by ČNB letos úrokové sazby snižovala, ale úplně vyloučit to samozřejmě nelze,“ uvedl Gürtler.
Kdy má termíňák smysl?
Termínovaný vklad dává největší smysl ve chvíli, kdy chce klient zafixovat výnos a neočekává, že bude peníze potřebovat. Typicky jde o situaci, kdy předpokládá postupný pokles tržních sazeb nebo chce mít jistotu pevného úroku bez ohledu na další vývoj na trhu.
Pro klienty zůstává zásadní pravidlo nevybírat peníze před sjednanou dobou. Předčasné ukončení je sice většinou možné, ale obvykle znamená ztrátu úroků nebo sankci. Výjimkou je například Air Bank, která umožňuje vklad kdykoli ukončit, klient však získá zpět pouze jistinu bez úroků.
V prostředí, kde spořicí účty mohou nést podobně jako termínované vklady, oslovuje termíňák především ty, kteří chtějí jednoduchost a jistotu pevně daného výnosu bez nutnosti sledovat splnění různých podmínek. Konzervativním klientům banky zároveň doporučují kombinovat vázané vklady s likvidní rezervou na spořicím účtu, aby měli část úspor okamžitě k dispozici.
