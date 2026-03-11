Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Leaders Ekonom Pavel Kohout: Benzínky zdražují hned. Bez ohledu na zásoby

Ekonom Pavel Kohout: Benzínky zdražují hned. Bez ohledu na zásoby

Ekonom Pavel Kohout: Benzínky zdražují hned. Bez ohledu na zásoby
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Studie Mezinárodního měnového fondu (IMF) ukazují, že růst ceny ropy o desetinu zvýší inflaci asi o 0,4 procentního bodu a že tento efekt postupně slábne. Dopad vojenského konfliktu kolem Perského zálivu na růst cen dnes nikdo odhadnout nedokáže. Klíčové totiž je, jak dlouho potrvá. A rekordní inflaci po covidu nezpůsobil jen samotný šok, ale hlavně masivní tisk peněz a fiskální stimulace, připomíná v rozhovoru pro Newstream ekonom a zakladatel společnosti Algorithmic Investment Management Pavel Kohout.

Jaký dopad na inflaci to bude mít konflikt v Perském zálivu?

Zásadním problémem, který znemožňuje jakýkoliv odhad, je, že se neví, zda ten vojenský konflikt bude krátký, nebo dlouhý. Tedy zda půjde o týdny, měsíce, nebo půl roku či rok. A záleží také na tom, do jaké míry se podaří odstranit ta úzká místa, jako je Hormuzský průliv. Doteď o něm málokdo slyšel, a najednou hýbe světem. Takže ptáte-li se mě, jaký dopad na inflaci to bude mít, odhadnuté to nemám. Předpověď dalšího vývoje je spíš v duchu „nebude-li pršet, nezmoknem“.

Co to znamená?

Pokud bychom se bývali podívali na ceny ropných futures minulý týden, z časové struktury vyplývalo, že trh počítal s krátkodobým vzepětím, ale že by cena měla v horizontu týdnů jít zase dolů. Nevíme ale, jak to bude vypadat během tohoto týdne. Jestli časová struktura cen futures zůstane podobná, anebo zda se vychýlí směrem nahoru, protože trh bude očekávat dlouhodobě vyšší ceny.

Když se podíváme, co způsobila pandemie covidu, která kromě jiného narušila globální dodavatelské řetězce. Plyne z toho nějaké poučení, jak by mohl inflaci ovlivnit zmíněný konflikt v Perském zálivu?

Pokud jde o pandemii koronaviru, tam bylo poměrně brzy zřejmé, že nejde o šok na pár týdnů. Navíc se později ukázalo, že velmi silný inflační účinek neměl jen samotný covid, ale především reakce vlád a centrálních bank. Do ekonomiky přišlo během krátké doby mimořádné množství peněz, zatímco nabídka zboží a služeb byla narušená. Proto se inflační tlak projevil i s výrazným zpožděním a dozníval ještě v roce 2022. To je důležité poučení i pro dnešek: v ekonomice často působí setrvačnosti a zpoždění, takže příčina a následek od sebe nebývají vzdálené dny, ale spíše čtvrtletí nebo i roky. V tomto smyslu je správné říci, že inflace roku 2022 byla do značné míry důsledkem předchozí expanzivní měnové a rozpočtové politiky, nikoli jen okamžitým výsledkem tehdejších politických rozhodnutí.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Řada ekonomů považuje za jeden z hybatelů tehdejší rekordní inflace předcházející enormní růst mezd a platů a také covidový lockdown, který rovněž přispěl k tomu, že lidem najednou skokově narostly úspory, které začaly po skončení lockdownu masivně rozpouštět.

Mzdy a platy rostly právě proto, že centrální banky a federální či státní rozpočty zemí od Ameriky přes Evropu až po Česko byly expanzivní. Peněz v oběhu přibylo o desítky procent během velmi krátké doby. Něco takového jsme nezažili od začátku 80. let. Jinak řečeno: domácnosti měly více prostředků nejen proto, že nemohly utrácet během lockdownů, ale i proto, že státy a centrální banky ekonomiku mimořádně podporovaly. Když se pak ekonomika znovu otevřela, tlak na ceny byl o to silnější.

Výrazný růst mezd nastal i v posledních měsících. Mohl by i tento faktor, na pozadí americko/izraelsko-íránské války, mít vliv na inflaci?

To je možné, ale vliv by určitě nebyl takový, jako za covidu. Momentálně totiž neprobíhá masivní měnová expanze. Připomněl bych americkou vojenskou operaci v Iráku v roce 2003, kdy se očekávalo velké vzepětí cen. Jenže pak se ukázalo, že to na inflaci nemělo moc velký vliv. Prostě proto, že ekonomika už nebyla na ropě tolik závislá, jak byla při ropných krizích v 70. letech.

Kdysi jsem viděl propočet, který ukazoval, do jaké míry byla cena ropy důležitá pro inflaci v letech první ropné krize. Tedy 1973 a 1974 a také během druhé ropné krize v roce 1979. Právě v 70. letech měly ropné šoky na inflaci mimořádně silný dopad, protože ekonomiky byly na energiích mnohem závislejší a měnová politika nedokázala inflační tlaky dostatečně zadržet. Fed i studie IMF později ukazovaly, že novější ropné šoky měly na širší inflaci menší dopad než v 70. letech. IMF uvádí, že desetiprocentní růst globální ropné inflace zvyšoval domácí inflaci v průměru asi o 0,4 procentního bodu na dopadu, ale efekt v čase slábl.

Na druhé straně, podle posledních údajů, které jsem četl v pondělí ráno, je současný výpadek těžby a dopravy výrazně vyšší, než co byl během první ropné krize v roce 1973. Nicméně tyto údaje mají do značné míry spekulativní charakter.

Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň

Money

Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Spolu s ropou zdražují i další energetické komodity jako plyn. Co je pro Česko horší, zdražování ropy, nebo plynu?

Protože končí zima, dá se rozumět argumentu, že v daném okamžiku může být citelnější zdražení ropy a pohonných hmot. Z hlediska širších makroekonomických dopadů ale záleží na tom, kde přesně se cenový šok objeví, jak dlouho potrvá a jak se přenese do průmyslu, dopravy a domácností. Pro zemi, jako je Česko, může být v některých obdobích velmi nebezpečný i růst cen plynu, zejména pokud by silně dopadl na průmysl a výrobu elektřiny.

Velkým tématem, které rezonuje v nejširší veřejnosti, je zdražování benzinu a nafty u čerpacích stanic. Lidé říkají: proč tolik zdražují, to měly benzinky tak malé zásoby?

Pumpaři nenaceňují pohonné hmoty podle pořizovacích nákladů. To platí i obecně. Žádné zboží či služba se neoceňuje podle nákladů, nýbrž podle nabídky a poptávky. A samozřejmě také podle očekávání. A když nastane očekávání růstu cen, pumpaři bez ohledu na to, za kolik nakoupili své zásoby, samozřejmě zdraží. Když si přečtou zprávy anebo se podívají na zprávy a vidí, co se děje, tak lze asi těžko očekávat, že by si řekli, já mám ještě zásobu na týden, tak zatím pojedu na nízké ceny, mně to nevadí. Takže to zvyšování cen je očekávatelné. Ale zajímalo by mě, do jaké míry se promítne zvýšená poptávka ze strany automobilistů, kteří si řekli, pro jistotu si natankuju plnou nádrž a ještě také kanystr. Abych měl zásobu pro případ dalšího zdražování. Nevím, zda se toto také projevuje na poptávce u čerpacích stanic.

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky

Šéf měnové sekce ČNB Sklenář: Válka v Perském zálivu nás ovlivňuje nepřímo. Nová inflační vlna Česku nehrozí

Leaders

Válečný konflikt dopadne na Česko pouze zprostředkovaně. Dnešní situace je úplně jiná, než na přelomu let 2021 a 2022, kdy česká ekonomika už delší dobu nebyla v dobré kondici a po invazi Ruska na Ukrajinu jsme zažili energetickou krizi a masivní vzestup inflace. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že velká inflační vlna, která tu byla před pár lety, nám nyní nehrozí,“ říká v rozhovoru pro Newstream ředitel sekce měnové České národní banky (ČNB) Petr Sklenář.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Co říkáte návrhu předsedy SPD Tomia Okamury snížit u pohonných hmot spotřební daň? 

Je to takový líbivý návrh a pan Okamura není jediný, kdo s ním přišel. Už jsem to slyšel i odjinud. V nejhorším případě by se o tom dalo uvažovat, ale myslím si, že je na to ještě brzy a že to není úplně ideální řešení.

Co je tedy podle vás ideální řešení?

Nedělat nic, prostě tu situaci přečkat. Obvykle se totiž ukazuje, že většina takových krátkodobých uspěchaných zásahů spíše situaci zhorší, než aby pomohla.

A co říkáte plánu vlády monitorovat marže čerpacích stanic?

To považuji za takové populistické prohlášení.

Nejlepší spořicí účty se v březnu drží čtyřky. Náskok před inflací ale mohou kvůli Íránu ztrácet

Money

Březnový žebříček spořicích účtů přináší na první pohled známý obrázek. Nejlepší sazby se pořád drží kolem čtyř procent, často ale za cenu podmínek, limitů či časově omezených bonusů. Do březnového přehledu se ale vkrádá nový faktor: válka v Íránu. 

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Válka na Ukrajině snížila růst v Evropě a výrazně zvýšila inflaci

Válka snížila hospodářský růst Evropy, horší dopady teprve přijdou, uvádí studie švýcarské centrální banky

Money

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: V Česku Babiš štěká, v Německu vrtí ocáskem

Andrej Babiš a Friedrich Merz
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.

Babiš rozhodně nechce jít východní cestou Orbána a Fica, to jsou jen spekulace některých novinářů a opozice. Žádná východní cesta nebude. Babiš chce mít naopak větší vliv v západní Evropě. A Německo vnímá jako klíčovou páku. Na domácí půdě může pro své voliče kritizovat třeba německý útěk od jádra, ale taková prohlášení mají u západního souseda sílu bzučení ováda. Při návštěvách Německa musí Babiš sklapnout podpatky. A to nyní také udělal.

Ostatně, sám Babiš má v Německu velké byznysové zájmy. Jeho Agrofert, o kterém nyní Babiš prohlašuje, že není jeho, tam například vlastní významnou chemičku, která vyrábí dusíkatá hnojiva. Je to jedna z páteřních firem jeho byznysu. Od Němců také koupil Mafru, kterou sice před nedávnem prodal, ale pořád v ní má velký vliv.

Andrej Babiš

Babiš: Visegrád nyní nefunguje

Politika

Visegrádská čtyřka nyní podle Andreje Babiše nefunguje kvůli napětí mezi Polskem a Maďarskem. Skupina ale má stále smysl, řekl český premiér po jednání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.

ČTK

Přečíst článek

S Němci si to Babiš nerozhází

Ne, s Němci si to Babiš nikdy nerozhází. Naopak, Německo potřebuje k torpédování systému emisních povolenek, což je ní jeho ústřední téma na úrovni Evropské unie. Německo se sice svým příklonem k zelené energetice liší od uhelného a jaderného Česka. Faktem však zůstává, že Německo je pro Česko nejdůležitějším exportním trhem, míří tam třetina české výroby.

Česko je pořád německou výrobní základnou, téměř sto procent sektoru automotive tady vlastní Němci. Bez Německa bychom nedali ani ránu. Německo se pod kancléřem Merzem připojilo ke snaze o úpravu systému emisních povolenek. O takto silného spojence nemůže Babiš přijít. Na druhé straně, bude za to také muset něco zaplatit.

Je jasné, v čem se bude platit. Bude to posilování ekonomické závislosti. A také otázka zbrojení jistě bude na stole. Babiš si nemůže dovolit nezbrojit, tlak Spojených států, ale i Německa, bude příliš silný.

Robin Böhnisch

„Zasloužil by si spíš pochvalu než odvolání.“ Ředitelé parků reagují na konec šéfa KRNAP

Zprávy z firem

Ředitelé českých národních parků se postavili za odvolaného ředitele Správy Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Podle nich by si za svou práci zasloužil spíše pochvalu než odvolání. Böhnisch zároveň zůstává předsedou Asociace národních parků ČR.

nst

Přečíst článek

Vrtění ocáskem

Takže když německý kancléř Friedrich Merz po schůzce s Babišem například řekne, že Německo nemá zájem na nekonečné válce v Íránu, Babiš okamžitě zavrtí ocáskem a sdělí, že německý pohled na válku na Blízkém východě sdílí. Babiš musí vyvažovat rétoriku na válku v Íránu mezi Spojenými státy, bezmezným spojencem, a trochu skeptičtějším Německem, které je však pro Česko víc košilí než kabátem.

Babiš to jistě zvládne. V rámci Evropské unie si udrží pozici rebelanta, jako populistovi mu nic jiného před domácím publikem nezbývá. Větší západní spojenci chápou motivaci Babišovy emancipace, ale všichni zúčastnění dobře znají váhu jednotlivých hráčů. Babiš dobře ví, kdy má štěkat a kdy ne.

Související

Petr Pavel ve Sněmovně

Dalibor Martínek: Pavel si přišel do Sněmovny pro úšklebky a parodii potlesku

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Evropské burzy ožily, trhy sází na brzký konec konfliktu s Íránem

Evropské akcie
iStock
nst
nst

Evropské akcie obnovily růst. Investory povzbudila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že válka s Íránem by mohla brzy skončit. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce před polednem rostl o 1,95 procenta na zhruba 606,5 bodu.

Trhy se tak zotavují z pondělního propadu, kdy se index dostal na dvouměsíční minimum pod hranici 585 bodů.

Napětí na trzích vyvolal konflikt na Blízkém východě. Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán poslední únorový den, přičemž Washington krok zdůvodnil především obavami z íránského jaderného programu.

Obavy z eskalace konfliktu vedly k prudkému růstu cen komodit, zejména ropy a zemního plynu, protože Blízký východ patří mezi klíčové světové dodavatele energií. Naděje na rychlé uklidnění situace ale nyní zlepšila náladu investorů a přinesla široký růst na evropských trzích.

Aktualizováno

Colt CZ míří na amsterdamskou burzu, chce přilákat globální investory

Trhy

Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG - Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.

ČTK

Přečíst článek

Silný růst napříč evropskými burzami

Hlavní evropské indexy během dopoledne výrazně posilovaly. Německý index DAX rostl o 2,3 procenta na přibližně 23 938 bodů a francouzský CAC 40 přidával 1,9 procenta na zhruba 8064 bodů. Oba indexy tak směřovaly k největšímu dennímu růstu od loňského května.

Silně posilovaly také další evropské trhy. Index madridské burzy rostl o 3,2 procenta, milánský o 2,8 procenta a londýnský o 1,8 procenta. Pokud růst vydrží, půjde pro tyto trhy o nejsilnější denní výkon od loňského dubna.

Konflikt komplikuje výhled úrokových sazeb

Napětí na energetických trzích zároveň zvyšuje nejistotu ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb v eurozóně. Někteří představitelé Evropské centrální banky už dříve upozornili, že dlouhodobý konflikt by mohl zvýšit životní náklady.

Podle dat společnosti LSEG nyní investoři počítají s tím, že by ECB mohla do konce roku alespoň jednou zvýšit úrokové sazby.

„V případě eskalace by ECB mohla v krátkodobém horizontu uvažovat o jednom zvýšení sazeb,“ uvedl analytik společnosti Generali Investments Michele Morganti. „Rizika zůstávají vysoká a Evropa může z hlediska energií i hospodářského růstu hodně ztratit,“ dodal.

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují

Money

Češi masově vrhají úspory do soukromého kapitálu. Marketéři tak evidentně dělají svou práci dobře. Není to ale bez rizika, shodli se účastníci diskusního panelu na téma kapitálový trh pátého ročníku Global Investment Summitu (GIS). Stoupající oblibě private equity či venture kapitálu ovšem nahrává fakt, že český trh s veřejně obchodovanými firmami je malý a málo likvidní. Navíc ze srovnání se zahraničím vychází jako chudý příbuzný.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Rostly i akcie Volkswagenu

Mezi jednotlivými tituly zaujaly například akcie německé automobilky Volkswagen, které posilovaly o 3,2 procenta nad hranici 90,50 eura.

Přestože koncern loni zaznamenal výrazný pokles provozního zisku, analytici pozitivně hodnotí jeho výhled na letošní rok. Společnost očekává zlepšení ziskových marží.

Související

Akcie
Aktualizováno

Ropný šok vyděsil investory. Evropské akcie spadly na dvouměsíční minimum

Trhy

nst

Přečíst článek
Težba ropy

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme