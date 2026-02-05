Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají

Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají

Ropa roste. Ne všichni těžaři si ale pískají
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.

Energetika přestává být sázkou na cenu ropy. Letos rozhoduje, kdo dokáže stabilně vydělávat i bez komoditní euforie a vracet hotovost akcionářům. Ropa roste – ale trh odměňuje jen ty, kteří umí vydělávat.

Ropa je letos zhruba o deset procent výš, přesto se akcie ropných těžařů nevyvíjejí jednotně. Cenové grafy ukazují výraznou selekci: zatímco největší američtí hráči růstem jasně překonávají samotnou komoditu, část evropských firem zaostává. Energetický sektor tak potvrzuje, že investoři dnes nesázejí plošně na cenu ropy, ale čím dál víc se zaměřují na finanční disciplínu, strukturu byznysu a schopnost firem generovat hotovost.

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy

Trhy

Léčba plešatění přilákala velké peníze. Veradermics prodala akcie nad plánovaným cenovým rozpětím. O podíl ve firmě se zajímají i velcí hráči z farmaceutického byznysu. Společnost ale zatím zůstává ve ztrátě.

nst

Přečíst článek

Nejlépe je to vidět na amerických gigantech. Exxon Mobil je od začátku roku přes 19 procent v plusu a Chevron přidává zhruba 17 procent. Obě firmy tak výrazně překonávají samotnou ropu. Trh je odměňuje především za stabilní cash flow, nízké náklady a agresivní návrat kapitálu akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů.

Nejde jen o těžbu

Podle analytika Lukáše Rašky z Portu je letošní vývoj důkazem, že energetické firmy jsou dnes finančně zdravější než v minulosti. „Firmy se méně zadlužují, opatrněji investují a víc peněz vracejí akcionářům. Trh tak jejich akcie hodnotí nejen podle ceny ropy, ale i podle toho, kolik hotovosti dokážou stabilně vydělávat,“ říká.

Výhodou velkých hráčů je také širší byznysový mix. Integrované společnosti vydělávají nejen na těžbě, ale i na rafinaci a petrochemii, což tlumí dopady kolísání cen suroviny.

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Názory

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Occidental už není outsider

Zatímco americké firmy ropě výrazně „utíkají“, evropský obraz je slabší. BP je letos zhruba o 12 procent výš, tedy zhruba v souladu s vývojem komodity. Shell ale přidává jen kolem 5 procent a za ropou i americkými konkurenty zřetelně zaostává. Do ocenění se zde promítá opatrnější kapitálová politika i vyšší regulatorní nejistota v Evropě.

Odlišný příběh nabízí Occidental Petroleum. Jeho akcie jsou letos zhruba o 10 procent výš, tedy zhruba v linii s cenou ropy. Trh tak firmu vnímá vyváženěji než v minulosti – stále citlivější na vývoj komodity, ale zároveň stabilizovanou díky snižování zadlužení a lepší kontrole nákladů.

Pozor na přebytky

Jak upozorňuje hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek, část sektoru už není levná. Exxon Mobil se podle něj obchoduje zhruba za dvacetinásobek očekávaného zisku, což je nejvyšší úroveň za posledních pět let. Výhoda „bezpečného přístavu“ se tak postupně vytrácí.

Rizikem zůstává i samotný trh s ropou. Podle analytiků může letos směřovat k přebytku nabídky, což by ceny drželo pod tlakem i přes přetrvávající geopolitická rizika. Na tento scénář upozorňuje i analytik XTB Tomáš Cverna, podle kterého by převis nabídky a růst zásob tlačily marže těžařů dolů.

Celkový obrázek je ale jasný: i když ropa letos roste, akcie ropných těžařů se už nepohybují jako jeden blok. Trh zvýhodňuje firmy s disciplinovaným hospodařením a stabilním cash flow, zatímco slabší byznysové modely zůstávají pozadu. Energetika se tak potvrzuje spíš jako hodnotový sektor s nutností pečlivého výběru, než jako jednoduchá spekulace na cenu komodity.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Euforie na burze. Index PX je poprvé nad 2800 body

Pražská burza měla technické potíže, začátek obchodování se pozdržel
BCPP, užito se svolením
ČTK
ČTK

Index PX ve středu poprvé překonal hranici 2800 bodů a uzavřel na novém maximu. K růstu přispěly především akcie energetické společnosti ČEZ a bankovních titulů. Koruna zároveň oslabila vůči euru i dolaru.

Pražská burza ve středu vůbec poprvé překonala hranici 2800 bodů a uzavřela na novém maximu. Index PX stoupl o 0,69 procenta na 2804,83 bodu.Vyplývá to z informací na webu burzy. 

„Pražské burze se dařilo i dnes a prodloužila tak růstovou sérii na čtyři seance v řadě. Navíc vylepšila svá závěrečná maxima ze středy minulého týdne a k tomu překonala hranici 2800 bodů,“ uvedla makléřka společnosti Wood & Company Barbora Zelená. Aktivita investorů byla podobná jako v úterý, objem obchodů dosáhl nadprůměrných 770 milionů korun, z toho přes 300 milionů zajistily akcie ČEZ.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Cenné papíry ČEZ ve středu posílily o 1,58 procenta na 1222 korun. Akcie Monety stouply o 1,94 procenta na 210,50 koruny a emise Komerční banky zvýšily svou hodnotu o 0,95 procenta na 1271 korun. Akcie pojišťovny VIG zdražily o 0,86 procenta na 1646 korun a zbrojovky Colt o 0,73 procenta na 825 korun. Dařilo se i cenným papírům tabákové společnosti Philip Morris, které přidaly 0,2 procenta na 19 960 korun.

Naopak akcie Erste odepsaly 1,19 procenta na 2664 korun, cena emisí výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV klesla o 1,82 procenta na 1080 korun a akcie plzeňské strojírny Doosan Škoda Power zlevnily o 0,71 procenta na 422 korun.

Cenné papíry výrobce nápojů Kofola, metalurgické společnosti Gevorkyan a výrobce solárních elektráren Photon Energy stagnovaly.

Koruna ztratila vůči oběma hlavním světovým měnám - vůči euru si oproti úternímu závěru pohoršila o pět haléřů na 24,38 Kč/EUR, k dolaru přišla o šest haléřů na 20,66 Kč/USD.

Burziáni sázejí na léčbu plešatění. Do Veradermics napumpovali miliardy

Trhy

Léčba plešatění přilákala velké peníze. Veradermics prodala akcie nad plánovaným cenovým rozpětím. O podíl ve firmě se zajímají i velcí hráči z farmaceutického byznysu. Společnost ale zatím zůstává ve ztrátě.

nst

Přečíst článek

Související

Burzovní palác

Historický den pro pražskou burzu. Poprvé v historii se dostala přes hranici 2000 bodů

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Burzovní palác

Pražská burza na steroidech. Obchodování zakončila na dosud nejvyšší hodnotě

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Macinka si vyvztekal vedlejší kolej

Petr Macinka
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka ve své svaté válce za Turka před pár dny prohlásil, že jeho ministerstvo zahraničí bude ignorovat prezidenta republiky Petra Pavla. Nyní se Pavel s Babišem dohodli, že naopak oni dva budou určovat zahraniční politiku.

Andrej Babiš nechal dlouhé týdny řádit šéfa Motoristů v jeho boji za Filipa Turka ministrem. Nechal mu volnou ruku. Spor s nevolí zpovzdálí sledoval. Na jednu stranu mu vyhovovalo, že Macinka vyvolává rozruch. Babišovy kauzy, například detaily kolem svěřenského fondu nebo jednání o jeho imunitě v kauze Čapí hnízdo, šly do pozadí.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Macinkova „svatá válka“

Na druhé straně, rozhodně nechtěl mít fatálně poškozené vztahy s prezidentem, kterého k výkonu premiérské funkce nezbytně potřebuje. Na tom ovšem Macinka usilovně pracoval.

Macinka, šéf diplomacie, zcela nediplomaticky vydíral prezidenta textovými zprávami. Desítky tisíc lidí kvůli tomu zaplnily Staroměstské náměstí. A prezident Pavel, nejvyšší ústavní činitel, začal Macinku okatě přehlížet. Situace v zahraniční politice zcela nebývalá. Macinka si patrně myslel, že je dostatečně silným rohovníkem, aby se mohl postavit hlavě státu. Šeredně se přepočítal.

Ještě o víkendu ministr zahraniční zcela nediplomaticky prohlásil, že bude prezidenta v otázkách zahraniční politiky ignorovat. Nemyslitelné prohlášení. Babiš už musel zasáhnout, aby šéf Motoristů nevytvořil na mezinárodním poli během pár týdnů svého působení ze země uprostřed Evropy banánovou republiku.

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Macinka končí jako páté kolo u vozu

Takže na příště, zahraniční politiku země budou utvářet Pavel s Babišem. Zcela logicky. A je dobře, že jsou oba aktéři schopni se na tom dohodnout. Babiš svou pozici lídra v této oblasti mnohokrát avizoval. Macinka patrně neuměl rozpoznat jasné signály, že je jenom pátým kolem u vozu. Že získal auto s majáčkem a ministerský post, ale ne vliv. Taková slepota je u vrcholného diplomata politováníhodná.

Macinka samozřejmě žádným diplomatem není, nikdy nebyl a ani na vrcholném postu se tak nikdy nechoval. Jenom se Babišovi hodí k vládnutí. Slova premiéra o tom, že se s ním výborně vládne, si patrně přeložil jako volnou ruku. Velmi rychle se však se svými způsoby dostal do postavení mimo hru.

O tom, kdo se zúčastní začátkem července summitu NATO v Turecku, rozhodne vláda v květnu či červnu, uvedl Babiš. Macinka se patrně bude dál snažit házet do soukolí Babiš Pavel písek. Nicméně, dostal jasný vzkaz od šéfa vlády, kde je jeho místo.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme