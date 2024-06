I Warren Buffett nadále věří fosilním palivům

Reklama

Když i věštec z Omahy nadále věří ropě a zemnímu plynu, zatracovat by je zatím neměli ani menší investoři. Valuace a vyplácené dividendy jsou stále atraktivní. Dvě ze šesti největších investic společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffetta jsou ve fosilních palivech. Berkshire drží 5,9 procenta svých investic ve společnosti Chevron a 4,9 procenta ve společnosti Occidental Petroleum.

Navzdory postupné dekarbonizaci a přechodu na bezemisní zdroje energie si experti myslí, že poptávka po ropě a zemním plynu bude ještě několik let růst, než se zastaví a následně začne definitivně klesat. To je samozřejmě dlouhodobé riziko pro celý sektor. Ale také to znamená, že akcie ropných společností se dají stále pořídit za velmi slušné valuace, a navíc vyplácejí nadprůměrné dividendy. „Dividendy vyplácené energetickými společnostmi jsou třikrát vyšší, než je průměr společností v indexu S&P 500,“ říká Rob Thummel ze společnosti Tortoise Capital Advisors.

Poslední ropný stát

Ačkoliv se stále více mluví o blížícím se konci fosilních paliv, další americký ropný gigant, společnost Exxon Mobil, v jižní Americe poměrně stranou veřejného zájmu buduje nový ropný stát. Jde jednu z nejmenších jihoamerických zemí – Guyanu. Ještě před deseti lety zde nebyly téměř žádná naleziště nerostných surovin. To se ale změnilo z objevem ropy v guyanských výsostných vodách.

Akcie Exxon Mobil od začátku roku posílily o téměř 12 procent a daří se jim nejlépe z celého odvětví. Ropné nálaziště Stabroek Block leží zhruba 200 kilometrů od guyanského pobřeží a zásoby ropy v něm se odhadují na 11 miliard barelů ropy. To při současných cenách představuje hodnotu 900 miliard dolarů. To je stejně jako 250 ročních státních rozpočtů Guyany. Analytici z Wall Street považují dohodu mezi Exxonem a Guyanou podepsanou v roce 2016 za nejlepší ropnou dohodu v moderní historii.

Myšleno pro ropnou společnost a to jak kvůli rozsahu naleziště, tak podmínkám. Konzultanti Wood Mackenzie předpovídají, že Exxon a jeho partneři vygenerují v letech 2024 až 2040 zisk 135 miliard dolarů. Guyana za stejné období obdrží 150 miliard dolarů. Ropná kletba Aktivisté a opoziční politici varují ale před opakováním historie řady zemí, kde došlo k objevení významného nerostného bohatství.

Mluví o nárůstu korupce a nasměrování profitu do kapes pár vybraných jedinců namísto celé společnosti. Nejvýraznějším případem je Rovníková Guinea v Africe, kde za třicet let těžby ropy zbohatla pouze vládnoucí rodina, a ačkoliv má země jeden z největších HDP v Africe, většina obyvatel žije v chudobě. Ceny v Guyaně již začaly růst. Objevily se nové hotely mezinárodních řetězců, kde noc stojí v přepočtu i 10-15 tisíc korun. Částku, kterou si většina obyvatel nevydělá za měsíc. Polovina z osmisettisícové populace žije v přepočtu za méně než 130 korun na den.