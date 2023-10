David Ondráčka: Přijímačková zeď se může opakovat, nic zatím vyřešeno není

Květnové peklo přijímaček na střední škole v Praze a dalších velkých městech se může opakovat. Včera sice zprávami proběhly informace, že už to politici vyřešili. Jenže to není pravda. A bohužel úplně reálně hrozí, že rodiče i děti narazí do přijímačkové zdi zase. A bude je čekat podobné martýrium s rizikem, že se dostanou jen na takové školy, na které nechtějí.

Poslanci včera přijali drobnou novelu, která umožní uchazečům podat místo dvou přihlášek tři, a určit si pořadí priorit, kam by chtěli nejradši. A pokud se ministerstvem řízenému Cermatu podaří vysoutěžit elektronický systém (což je velmi nejisté, protože už jednou musel soutěž zrušit), pak by mohly přihlášky poslat online a odpadlo by potupné běhání rodičů po školách se zápisovými lístky. Ale nic z toho neřeší to podstatné, nedostatečné kapacity těch škol, kam děti skutečně chtějí.

Radní pro školství Klecanda v Praze mlčí

Podívejme se na čísla v Praze. Počty deváťáků v Praze rostou, silné ročníky jsou tady, demografie je jasná, a navíc přirozeně funguje stahování lidí do velkého města. V roce 2022 bylo deváťáků 9 691, letos už 11 651, predikce je, že v roce 2024 jich bude o dalších zhruba 500 více a další rok přibude dalších 500. Je prostě zřejmé, že minimálně v další dekádě počty klesat nebudou, spíš naopak. Takže je logicky nutné zvyšovat počty míst na středních školách, o které je zájem, tedy maturitní obory, a nemusí jít jenom o gymnázia.

A tady žádné nové zprávy nejsou. Dětem moc nepomůže, že mohou poslat o jednu přihlášku navíc, když všude bude podobně plno. Radní magistrátu pro školství Klecanda (STAN) mlčí a není jasné, jestli vůbec něco dělá. Ani po květnovém debaklu a rodinných Cermatích hororech, není nijak známo, že by pan radní s nějakou iniciativou přišel. Proč tam tedy sedí? Asi příští květen řekne rodičům, že můžou zkusit některou drahou soukromou školu. A že sice v Praze místa nejsou, ale pořád je dost míst mimo Prahu, takže mohou posílat děti tam. Pražský radní..

Ministerstvo věří Cermatu

Ministerstvo se zatím soustředí na tu jednodušší část, tedy aby přijímačky neprobíhaly v takovém chaosu, jako letos. Ale ta složitá část, je otázka dostatečných kapacit, vhodné struktury nabídky oborů (všeobecné, odborné) a včasnou profesionální práci s demografií a trendy. A taky co udělají s tragickým Cermatem? Jak a kdy se změní obsah testů, aby testovaly skutečné studijní předpoklady dětí a nejen schopnost nadrilovat se v přípravných kurzech typy otázek. Tady žádná změna není, ředitel Cermatu Krejčí má důvěru ministra Beka. A to i v té digitalizaci přijímacího řízení (a Krejčí je ajťák), které je úplně ve hvězdách.

Ministerstvo nezřizuje střední školy (ty zřizují kraje a Praha), to ale neznamená, že ministr nic nemůže. Může být aktivní při jednání se zřizovateli škol (mateřských, základních i středních), přijít s detailními analýzami demografií a predikcemi, jak pracovat s kapacitami, aby úzké hrdlo přijímaček nebylo úzké příliš. A hlavně musí tvrdě bojovat na vládě o více investic a jejich efektivnější alokaci na účely zvýšení kapacit. Mohla se využít třeba půjčka v rámci Národního plánu obnovy (byly to levné peníze) a za to začít stavět školy. To se však nestalo, peníze tak chybí, a čekáme asi na zázrak.

Marníme potenciál celé generace dětí

A pořád platí to hlavní, že provádíme selekci dětí v příliš nízkém věku 14 let, a nevytvoříme dostatek možností pro všeobecné studium, marníme potenciál celé generace dětí, nerozvíjíme jejich talent, nemluvě o šrámech na dětském sebevědomí. Naše společnost tím ničí to jediný skutečně cenný kapitál, chytré lidi. A i ty ekonomické dopady jsou nedozírné.

