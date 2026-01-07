Američané jdou po Lukoilu. Chevron a Quantum chystají společnou nabídku
Americký ropný gigant Chevron a investiční společnost Quantum Energy Partners chystají společnou nabídku na převzetí zahraničních aktiv ruské ropné firmy Lukoil. Informoval o tom list Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.
Spojené státy loni v říjnu v souvislosti s válkou na Ukrajině uvalily na společnost Lukoil nové sankce, které firmu přiměly k rozhodnutí prodat zahraniční aktivity. Hodnota těchto aktivit se odhaduje na 22 miliard dolarů, tedy 455 miliard korun.
Americké ministerstvo financí zájemcům povolilo jednat s Lukoilem o převzetí jeho zahraničních aktivit do 17. ledna. Případná transakce by vyžadovala souhlas administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše list Financial Times.
O zahraniční aktiva Lukoilu podle dřívějších zpráv médií už projevila zájem řada subjektů, včetně maďarské ropné společnosti MOL či rakouského podnikatele Bernda Bergmaira. Ten byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například pornografický internetový portál Pornhub.
Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterodamu.
Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterodamu
Zprávy z firem
Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterodamu.
Firmy Chevron a Quantum Energy Partners podle Financial Times plánují podat nabídku na všechna zahraniční aktiva Lukoilu, která by si firmy následně mezi sebou rozdělily. Vlastnit a provozovat převzatá aktiva hodlají po dlouhou dobu, což by mohlo nabídce zajistit vstřícný postoj ze strany Trumpovy administrativy, uvedly zdroje.
Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Kazachstánu, Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě. V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 však tyto stanice převzala maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.