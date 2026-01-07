Nový magazín právě vychází!

Američané jdou po Lukoilu. Chevron a Quantum chystají společnou nabídku

Americký ropný gigant Chevron a investiční společnost Quantum Energy Partners chystají společnou nabídku na převzetí zahraničních aktiv ruské ropné firmy Lukoil. Informoval o tom list Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací.

Spojené státy loni v říjnu v souvislosti s válkou na Ukrajině uvalily na společnost Lukoil nové sankce, které firmu přiměly k rozhodnutí prodat zahraniční aktivity. Hodnota těchto aktivit se odhaduje na 22 miliard dolarů, tedy 455 miliard korun.

Americké ministerstvo financí zájemcům povolilo jednat s Lukoilem o převzetí jeho zahraničních aktivit do 17. ledna. Případná transakce by vyžadovala souhlas administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše list Financial Times.

O zahraniční aktiva Lukoilu podle dřívějších zpráv médií už projevila zájem řada subjektů, včetně maďarské ropné společnosti MOL či rakouského podnikatele Bernda Bergmaira. Ten byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující například pornografický internetový portál Pornhub.

Firmy Chevron a Quantum Energy Partners podle Financial Times plánují podat nabídku na všechna zahraniční aktiva Lukoilu, která by si firmy následně mezi sebou rozdělily. Vlastnit a provozovat převzatá aktiva hodlají po dlouhou dobu, což by mohlo nabídce zajistit vstřícný postoj ze strany Trumpovy administrativy, uvedly zdroje.

Chevron ČTK

Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Kazachstánu, Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě. V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 však tyto stanice převzala maďarská ropná a plynárenská skupina MOL.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy. Výnosy z prodeje mají podle něj sloužit lidem obou zemí, experti ale varují před riziky.

Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů ropy (jeden barel je 159 litrů) Spojeným státům, které ji následně prodají za tržní cenu. V noci na dnešek to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely i Spojených států.

Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, v loňském roce těžila přibližně 900 tisíc barelů této suroviny denně.

Trump: Peníze budu kontrolovat osobně

Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. „Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu kontrolovat já jako prezident Spojených států amerických, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!“ napsal prezident. Zároveň oznámil, že již požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby byl plán okamžitě realizován.

Nejasná dohoda

Americký prezident ve svém příspěvku neuvedl, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl pouze, že tak učiní prozatímní úřady. Zároveň sdělil, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech, odkud má zamířit na trh.

Situace ve Venezuele se vyhrotila po víkendové operaci, během níž se americké komando zmocnilo venezuelského autoritářského prezidenta Nicolás Maduro a uneslo ho do Spojených států. Prozatímní prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od níž Washington požaduje plnou spolupráci.

Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud Venezuela nebude s USA spolupracovat.

Ropný sektor v troskách

Trump po Madurově únosu prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu dočasně řídit a chtějí jí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví však televizi CNN sdělily, že američtí ropní magnáti mají z investic ve Venezuele vážné obavy.

Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je podle expertů v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americká ropná aktiva.

Hypotéky po půl roce zdražily. Kam se letos podívají úroky

Hypotéky v lednu poprvé od léta zdražily. Podle analytiků Swiss Life Hypoindexu éra postupného zlevňování hypoték skončila a banky se připravují na tvrdý boj o bonitní klienty.

Průměrná sazba hypoték na počátku ledna meziměsíčně mírně vzrostla o tři bazické body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindex, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru do 80 procent hodnoty nemovitosti (LTV).

Hypoteční trh se usadil v „novém normálu“

„V roce 2025 se hypoteční sazby definitivně vzdálily extrémům předchozích let. Trh už nezažíval dramatické zdražování typické pro přelom let 2022 a 2023, zároveň se však sazby nevrátily ani k mimořádně nízkým úrovním z doby před pandemií. Hypoteční trh se tak usadil v prostředí ‚nového normálu‘, kdy se sazby pohybují na historicky spíše průměrných úrovních, které však pro část domácností stále představují citelnou zátěž z hlediska dostupnosti vlastního bydlení,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Banky zůstávají opatrné

Na začátku loňského roku se průměrná nabídková sazba pohybovala mírně nad 5,1 procenta, čímž navázala na klesající trend z roku 2024. Během prvního pololetí loňského roku sazby dál velmi pozvolna klesaly, tempo snižování však bylo zřetelně pomalejší. Banky do svých ceníků postupně promítaly očekávaný vývoj základních sazeb Česká národní banka, zároveň si však zachovávaly výraznou opatrnost.

Ve druhé polovině roku 2025 vstoupily hypoteční sazby do fáze relativní stability. Průměrné nabídkové sazby se pohybovaly převážně v úzkém pásmu kolem pěti procent a meziměsíční změny byly minimální.

Začátek roku přinesl technickou korekci

„Tento vývoj se potvrdil i počátkem nového roku. Jde o technickou korekci po předchozí stagnaci. Mírný pohyb vzhůru odráží opatrnost bank v prostředí přetrvávajících inflačních rizik a nejistoty ohledně dalšího makroekonomického vývoje,“ uvedl Sýkora.

Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil. Tento vývoj může v omezené míře pokračovat i dál, nemělo by ale jít o nic dramatického, spíše o kosmetické úpravy,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Rok 2026 bude ve znamení boje o bonitní klienty

Banky podle analytiků vycházejí z toho, že se hypoteční sazby budou po většinu roku 2026 pohybovat převážně v pásmu 4,5 až pět procent.

„Zásadní roli bude v roce 2026 sehrávat konkurenční boj o bonitní klienty, především při refinancování hypoték sjednaných v letech 2020 a 2021. Právě zde banky svedou nejtvrdší souboj a nabídnou individuální slevy na úrokových sazbách. Plošné zlevňování hypoték ale na trhu pravděpodobně čekat nelze,“ uvedl Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní hodnoty nemovitosti (LTV) se splatností 25 let při průměrné nabídkové sazbě 4,94 procenta se na počátku ledna 2026 mírně zvýšila na 20 337 korun.

