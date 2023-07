Lék na tristní způsob přijímání studentů do škol. Teenageři budou moci podat více přihlášek

Vládní koalice se dohodla, že na střední školy by bylo možné podat až tři elektronické přihlášky. Deníku N to řekl poslanec TOP 09 Pavel Klíma, který se jednání vládních stran o podobě přijímacího řízení zúčastnil. Změna má platit od příštího roku. Dosud mohli studenti podávat v prvním kole maximálně dvě přihlášky, a to v papírové formě.

„Zatím to necháme na třech, vyhodnotíme to příští rok a uvidíme, zda to můžeme ještě zvýšit," dodal Klíma.

Změnu legislativního návrhu by chtěla koalice do sněmovny poslat co nejdříve formou poslaneckého návrhu, pod kterým by byly podepsané všechny kluby včetně obou opozičních, uvedl Deník N.

Současný způsob je neudržitelný, míní Bek

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) si digitalizaci přijímacího řízení na střední školy vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Současný systém, který podle něj patří do minulého století, označil za neudržitelný, protože způsoboval zbytečnou paniku dětí i rodičů a neúměrně zatěžoval i školy.

Elektronická forma řízení by mohla být od roku 2024 a umožnila by - na rozdíl od současnosti - stanovení pořadí přihlášek na obory a školy a jejich elektronické podávání. Státní organizace Cermat už začala pracovat na tvorbě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele nového systému. Technicky by měl být systém hotový do konce roku. Zda bude změna od jara příštího roku možná, záleží zejména na změně legislativy.

