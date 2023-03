Politický diář Jany Havligerové: Zlevníme potraviny, policistům přidáme. Slibuje se dobře, hůře plní

Lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula od podzimu loňského roku intenzivně řeší růst cen potravin. Po půl roce se dostavil výsledek. Vznikla mezirezortní skupina, která bude vysoké ceny potravin řešit. Bravo, glosuje s ironií komentátorka Newstream.cz Jana Havligerová. Co ji ještě zaujalo v uplynulém týdnu?

Nekula na konci prosince 2022 oznámil, že letos už potraviny zdražovat nebudou. Vyřeší to prý stabilní tržní prostředí, k čemuž přispěje novela zákona o významné tržní síle.

Bouchání do stolu? Spíše zaťukání

Únor 2023: Nekula podává kvůli výraznému zdražení cukru podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a vyzývá spotřebitele, aby ministerstvu zasílali jakékoliv podněty na nekalé, nemorální nebo jinak závadné chování obchodních řetězců, výrobců potravin či zemědělců, které se týká výroby a prodeje potravin.

Březen 2023: „Obchody nechtějí, abychom nahlédli do jejich karet, proto jsme bouchli do stolu,“ prohlásil Nekula. Antimonopolní úřad nebo Česká obchodní inspekce by měly začít řešit podněty, které zjistil rezort či je dostal od zákazníků. A pokud jde o obchodní přirážku 100 nebo 200 procent, ať už jsou to jablka nebo cibule, je to za hranou.

Ministerstvo zemědělství proto povede meziresortní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. Sejde se 21. března. Nekula očekává, že první výstupy z jednání skupiny budou do čtyř týdnů. Výborně, pane ministře. A zase pořádně bouchněte do stolu.

Policisté si polepší. Možná. Snad. Uvidíme

Platy policistů by se napřesrok měly znovu zvedat. O kolik, ministr vnitra Vít Rakušan zatím ani nenaznačuje, ale vyjednává prý se správcem státní kasy, aby se jako samostatná položka objevily ve státním rozpočtu také peníze na některé bonusy. Slibuje se dobře, hůře se ubírá.

Ale jde to, učitelé mohou vyprávět. Podle novely školského zákona měl plat pedagogických pracovníků dosahovat minimálně 140,4 procenta průměrné mzdy v porovnání s předminulým rokem. Realita – na konci února podala pětice koaličních poslanců ze všech vládních partají k novele pozměňovací návrh, aby nárůst klesl ze 140 na 130 procent a netýkal se všech pedagogických pracovníků. Hůře placení asistenti pedagoga nebo vychovatelky vypadly. Tak schválně, kdy se policisté dozví, jak že to opravdu bude…

Vláda může být v klidu

Přes všechna rozladění, zmatky a zklamání si vláda může říkat zatím dobrý. Podle dat zjištěných společností Kantar má koalice stále velmi solidní podporu.

Pokud by ODS, TOP09, KDU-ČSL ve volbách opět kandidovaly společně, zvítězily by, a to s jedenatřiceti procenty. Koalice Pirátů a STAN by získala třináct procent.