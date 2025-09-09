Pardubický Eldis pod křídly miliardáře Strnada roste. Dodá radary do Brd a Žďárských vrchů
Výrobce radarových systémů Eldis Pardubice patří k menším, ale stabilním pilířům holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Společnost založená v roce 1991 navázala na tradici pardubické Tesly a dnes exportuje do více než 25 zemí světa. Nyní Eldis získal důležitou zakázku od Řízení letového provozu České republiky.
Výrobce aktivních radarů Eldis nově dodá nové kombinované radary na stanoviště na vrcholu hory Písek v Brdech a Buchtův kopec ve Žďárských vrších na Vysočině. Oba radary budou dodány včetně radomu, tedy radioprůzračného ochranného krytu radarové antény. Hodnota kontraktu činí 258 milionů korun a zahrnuje pozáruční servis po dobu 15 let.
FOTOGALERIE: Radary Eldis
Firma vyrábí radary a systémy pro řízení letového provozu. Přibližně 90 procent komponentů si zajišťuje vlastní produkcí. Eldis zaměstnává zhruba 250 lidí a má za sebou přes stovku instalovaných radarových systémů. Mezi jeho dlouhodobé odběratele patří státní správy a armády v Evropě i Asii, například v Indii či Indonésii.
Zlomovým rokem byl pro podnik rok 2017, kdy Eldis převzala skupina CSG. Ta pod vedením Michala Strnada expandovala do výroby munice i civilního průmyslu a letos v prvním pololetí zvýšila tržby meziročně o 78 procent na zhruba 69 miliard korun. Dodávky pro Severoatlantickou alianci (NATO) a pro Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi, představovaly 96 procent tržeb. Eldis je součástí divize CSG Aerospace spolu s dalšími pardubickými firmami, například Retia či CS SOFT.
Vítězství ve výběrovém řízení ŘLP pro Eldis znamená, že bude projekt dvou radarů realizovat v letech 2025 až 2029, a na obě stanoviště označovaná PISEK a BUKOP dodá kombinovaný radar. Oba radary budou opatřeny kopulí, která chrání anténu radaru před vnějším prostředím a má současně minimální dopad na průchod signálu.
„Získat referenční zakázku od domácího zákazníka je pro výrobce velkým oceněním jeho kvalit. Vážíme si důvěry, kterou do nás státní podnik Řízení letového provozu České republiky vkládá,“ říká Vladimír Vojáček, generální ředitel společností Eldis Pardubice. „Po dokončení této zakázky budou naše radary pokrývat celý vzdušný prostor České republiky jak v oblasti civilní, tak vojenské infrastruktury. Věřím, že nám tato reference pomůže i při vyjednávání se zahraničními organizacemi,“ dodává.
Po dokončení instalace radarů, jež je dle uzavřené smlouvy plánována na rok 2029, bude společnost Eldis Pardubice, s výjimkou radaru obsluhujícího TMA Ruzyň, dodavatelem radarů na všechna významná stanoviště civilní i vojenské letecké infrastruktury a bude svými radary pokrývat celý vzdušný prostor Česka.
