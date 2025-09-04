Strnad investuje do luxusních aut. Kupuje českého dovozce vozů Ferrari
Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské značky Ferrari, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje automobilů, souvisejících servisních služeb a v oblasti motorsportu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Fúzi posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Kromě prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF v Evidenci skutečných majitelů figuruje nynější í předseda představenstva, exmanažer Penty Zdeněk Kubát.
Společnost Scuderia SF Praha, která je autorizovaným prodejcem vozů italské značky Ferrari, loni ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun. V minulém roce bylo v Česku zaregistrováno 105 nových supersportů Ferrari, což je o 45 méně než v předchozím roce.
Ferrari v Česku frčí. Prodejce automobilky loni ztrojnásobil zisk
Zprávy z firem
Společnost Scuderia SF Praha, která je autorizovaným prodejcem vozů italské značky Ferrari, loni ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun. V minulém roce bylo v Česku zaregistrováno 105 nových supersportů Ferrari, což je o 45 méně než v předchozím roce.
Scuderia SF Praha loni podle účetní uzávěrky dostupné ve Sbírce listin ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun.
Všechny tři společnosti Scuderia kupuje firma Altavia Trade, jejímž jediným majitelem je Michal Strnad, podle zprávy o vztazích dostupné ve Sbírce listin, není firma součástí CSG.
Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem ve výši 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks nebo Prim, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague.
Koncem srpna zveřejnil svůj žebříček nejbohatších Čechů časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatší právě Michal Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Web e15.cz počátkem září uvedl, že Strnad obsadil čtvrtou příčku s majetkem 239 miliard korun.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.