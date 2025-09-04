Vyberte si z našich newsletterů

Strnad investuje do luxusních aut. Kupuje českého dovozce vozů Ferrari

Strnad investuje do luxusních aut. Kupuje českého dovozce vozů Ferrari

Ferrari
Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské značky Ferrari, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje automobilů, souvisejících servisních služeb a v oblasti motorsportu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Fúzi posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.

Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Kromě prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF v Evidenci skutečných majitelů figuruje nynější í předseda představenstva, exmanažer Penty Zdeněk Kubát.

Scuderia SF Praha loni podle účetní uzávěrky dostupné ve Sbírce listin ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun.

Všechny tři společnosti Scuderia kupuje firma Altavia Trade, jejímž jediným majitelem je Michal Strnad, podle zprávy o vztazích dostupné ve Sbírce listin, není firma součástí CSG.

Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem ve výši 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks nebo Prim, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague.

Koncem srpna zveřejnil svůj žebříček nejbohatších Čechů časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatší právě Michal Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Web e15.cz počátkem září uvedl, že Strnad obsadil čtvrtou příčku s majetkem 239 miliard korun.

CSG
