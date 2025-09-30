Propad burzy v Londýně. V objemu nových úpisů ji předběhl i Omán
Londýnská burza utrpěla ránu své pověsti globálního finančního centra. Agentura Bloomberg uvedla, že se tamní trh s primárními emisemi akcií (IPO) ve Velké Británii propadl na 23. místo mezi nejaktivnějšími destinacemi světa – tedy za Mexiko, Singapur či dokonce Omán. Objem letos klesl o 69 procent na 248 milionů dolarů, což je nejslabší výsledek za více než 35 let.
Největší londýnské IPO roku představovala dubnová emise účetní firmy MHA, která získala 98 milionů liber. Ani jedna z letošních emisí se neobešla o podporu velkých bank z Wall Street; zajišťovaly je menší domácí společnosti jako Cavendish nebo Singer Capital Markets. Třetí čtvrtletí ukázalo ještě horší obrázek: objem nových emisí dosáhl pouhých 42 milionů dolarů, což je o 85 procent méně než před rokem.
Londýn přitom ještě před dvěma desetiletími patřil mezi nejsilnější světové hráče, píše agentura Bloomberg. V roce 2006 se zde vybralo rekordních 51 miliard dolarů, například díky vstupu Standard Life, Debenhams nebo ruské ropné společnosti Rosněfť. Dnes IPO ve Velké Británii tvoří jen 3 procenta evropského objemu, zatímco v roce 2013 to byla více než polovina.
Posilují jiní
Mezitím posilují jiná centra. Singapur letos vyskočil na devátou příčku díky realitním fondům a získal 1,44 miliardy dolarů. Mexiko obsadilo 19. místo s objemem 460 milionů dolarů – téměř dvojnásobkem londýnského výsledku. Oba trhy přitom v loňském roce vykázaly minimální aktivitu.
Analytici upozorňují, že slabé valuace londýnských firem odrazují majitele od vstupu na burzu a zároveň lákají zahraniční private equity fondy k převzetím. Letos například KKR koupila výrobce testovací techniky Spectris za 4,2 miliardy liber, což bylo více než dvojnásobek jeho tržní hodnoty před akvizicí. Firmy jako Bain Capital, Blackstone či Permira v posledních měsících rovněž posílily aktivity v Londýně.
Oslabení IPO trhu má i širší dopady. Podle šéfa fintechu Cleo AI Barneyho Hussey-Yea povede menší počet emisí k odlivu talentů, snížení daňových příjmů a oslabení tvorby bohatství ve Spojeném království. Řada britských firem se navíc rozhoduje pro přesun hlavního listingového místa do USA. Wise míří na Newyorskou burzu, AstraZeneca bude přímo obchodována na NYSE místo dosavadních depozitních certifikátů.
Britské úřady se snaží reagovat reformami – například uvolněním pravidel pro duální akcie, rychlejším vstupem do indexů nebo větší flexibilitou při odměňování manažerů. Šéfka London Stock Exchange Julia Hoggett plánuje také rozvoj alternativního trhu AIM a přípravu nové platformy pro obchodování akcií soukromých firem.
I když se do konce roku čekají menší emise, jako například Beauty Tech Group či producent konzervovaných ryb Princes, hlavní naděje Londýna se upínají k příštím letům. Softwareová firma Visma, oceněná na 19 miliard eur, předběžně zvolila Londýn pro svou plánovanou emisi v roce 2026.
Navzdory dramatickému poklesu objemů někteří britští investoři stále věří, že reformy a hluboké kapitálové zázemí mohou Londýn vrátit mezi špičku. „Je tu obrovská energie pro změny v regulaci. Londýn je stále významný – nesmíme ztrácet naději,“ uzavírá Rupert Soames z britské podnikatelské konfederace CBI.
