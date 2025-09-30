Propad burzy v Londýně. V objemu nových úpisů ji předběhl i Omán

Nový magazín právě vychází!

ČTK
Londýnská burza utrpěla ránu své pověsti globálního finančního centra. Agentura Bloomberg uvedla, že se tamní trh s primárními emisemi akcií (IPO) ve Velké Británii propadl na 23. místo mezi nejaktivnějšími destinacemi světa – tedy za Mexiko, Singapur či dokonce Omán. Objem letos klesl o 69 procent na 248 milionů dolarů, což je nejslabší výsledek za více než 35 let.

Největší londýnské IPO roku představovala dubnová emise účetní firmy MHA, která získala 98 milionů liber. Ani jedna z letošních emisí se neobešla o podporu velkých bank z Wall Street; zajišťovaly je menší domácí společnosti jako Cavendish nebo Singer Capital Markets. Třetí čtvrtletí ukázalo ještě horší obrázek: objem nových emisí dosáhl pouhých 42 milionů dolarů, což je o 85 procent méně než před rokem.

Londýn přitom ještě před dvěma desetiletími patřil mezi nejsilnější světové hráče, píše agentura Bloomberg. V roce 2006 se zde vybralo rekordních 51 miliard dolarů, například díky vstupu Standard Life, Debenhams nebo ruské ropné společnosti Rosněfť. Dnes IPO ve Velké Británii tvoří jen 3 procenta evropského objemu, zatímco v roce 2013 to byla více než polovina.

Posilují jiní

Mezitím posilují jiná centra. Singapur letos vyskočil na devátou příčku díky realitním fondům a získal 1,44 miliardy dolarů. Mexiko obsadilo 19. místo s objemem 460 milionů dolarů – téměř dvojnásobkem londýnského výsledku. Oba trhy přitom v loňském roce vykázaly minimální aktivitu.

Analytici upozorňují, že slabé valuace londýnských firem odrazují majitele od vstupu na burzu a zároveň lákají zahraniční private equity fondy k převzetím. Letos například KKR koupila výrobce testovací techniky Spectris za 4,2 miliardy liber, což bylo více než dvojnásobek jeho tržní hodnoty před akvizicí. Firmy jako Bain Capital, Blackstone či Permira v posledních měsících rovněž posílily aktivity v Londýně.

Oslabení IPO trhu má i širší dopady. Podle šéfa fintechu Cleo AI Barneyho Hussey-Yea povede menší počet emisí k odlivu talentů, snížení daňových příjmů a oslabení tvorby bohatství ve Spojeném království. Řada britských firem se navíc rozhoduje pro přesun hlavního listingového místa do USA. Wise míří na Newyorskou burzu, AstraZeneca bude přímo obchodována na NYSE místo dosavadních depozitních certifikátů.

Britské úřady se snaží reagovat reformami – například uvolněním pravidel pro duální akcie, rychlejším vstupem do indexů nebo větší flexibilitou při odměňování manažerů. Šéfka London Stock Exchange Julia Hoggett plánuje také rozvoj alternativního trhu AIM a přípravu nové platformy pro obchodování akcií soukromých firem.

I když se do konce roku čekají menší emise, jako například Beauty Tech Group či producent konzervovaných ryb Princes, hlavní naděje Londýna se upínají k příštím letům. Softwareová firma Visma, oceněná na 19 miliard eur, předběžně zvolila Londýn pro svou plánovanou emisi v roce 2026.

Navzdory dramatickému poklesu objemů někteří britští investoři stále věří, že reformy a hluboké kapitálové zázemí mohou Londýn vrátit mezi špičku. „Je tu obrovská energie pro změny v regulaci. Londýn je stále významný – nesmíme ztrácet naději,“ uzavírá Rupert Soames z britské podnikatelské konfederace CBI.

Velká kryptoměnová krádež. Číňanka obrala lidi o 139 miliard

Kryptoměna bitcoin
iStock
ČTK
ČTK

Londýnský soud poslal do vazby Číňanku za to, že podvedla desetitisíce lidí a jejich peníze uložila v bitcoinech v hodnotě přesahující pět miliard liber (asi 139 miliard korun). Podle BBC jde o jeden z největších případů krádeže kryptoměny na světě.

„Bitcoin a další kryptoměny jsou stále častěji využívány zločinci k maskování a převodu majetku, aby mohli těžit z výnosů své trestné činnosti. Tento případ, který zahrnuje největší zabavení kryptoměny ve Velké Británii, ukazuje rozsah výnosů z trestné činnosti, které mají tito podvodníci k dispozici,“ řekl zástupce hlavního prokurátora Robin Weyell.

Sedmačtyřicetiletá Č'-min Čchien, známá také jako Ja-ti Čang, mezi lety 2014 až 2017 v Číně podvedla více než 128 tisíc lidí a ukradené peníze uložila v 61 tisících bitcoinech. Investoři ve věku od 50 do 75 let podle čínských médií vložili stovky tisíc až desítky milionů jüanů (290 tisíc až 29 milionů korun) do investic, které slibovaly denní dividendy a zaručené zisky.

Vyšetřování začalo v roce 2018, když londýnská policie obdržela tip o převodu majetku pocházejícího z trestné činnosti. Čchien se pět let vyhýbala spravedlnosti, protože s pomocí falešných dokladů uprchla z Číny do Británie, kde se pokusila vyprat ukradené peníze nákupem nemovitostí. Britské policii ve vyšetřování, které stále pokračuje, pomáhaly čínské úřady.

Odsouzené pomáhala 44letá Číňanka Ťien Wen pracující v restauraci, která prala výnosy z podvodu. Přestěhovala se z bytu nad podnikem do pronajatého domu v hodnotě několika milionů, koupila si dvě nemovitosti v Dubaji za více než půl milionu liber a přechovávala u sebe bitcoiny za více než 300 milionů liber. Wen byla loni odsouzena k šesti letům a osmi měsícům vězení.

Okradené oběti už získaly část peněz zpět v rámci kompenzačního programu zavedeného v Číně. Čchien, která se v pondělí u soudu přiznala k nelegálnímu získání a držení kryptoměny, je ve vazbě. Datum vynesení rozsudku zatím nebylo stanoveno.

Kybernetický zločin - ilustrační foto

Air Bank rozšiřuje možnosti pro investory. Nově mohou koupit dluhopisy TV Nova

Air Bank rozšiřuje možnosti pro investory. Nově mohou koupit dluhopisy TV Nova
Profimedia
ČTK
ČTK

Air Bank nabídne svým klientům investice do firem ze skupiny PPF. Jako první nabídne dluhopisy TV Nova, jejich upisovací období startuje dnes. Předpokládaná doba trvání této nabídky je tři týdny.

Dluhopisy s nominální hodnotou 10 tisíc korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let. Nákup je možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.

„Fakt, že jsme součástí skupiny PPF, nám umožňuje přinášet klientům Air Bank investiční příležitosti, které byly dosud dostupné jen určitému okruhu investorů, zpravidla v privátním bankovnictví,“ uvedl generální ředitel Air Bank Michal Strcula. „Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky,“ doplnil šéf investičních produktů v Air Bank Petr Žabža.

Pro umístění emise těchto dluhopisů mezi investory udělila TV Nova mandát Air Bank a PPF bance, která je zároveň aranžér a administrátor tohoto dluhopisového programu. Dluhopisy TV Nova tak mohou získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 procenta jmenovité hodnoty dluhopisu.

ilustrační foto

Koruna má za sebou třicet let významného posilování, které odstartoval devizový zákon

Money

Česká koruna za posledních 30 let významně posílila proti hlavním světovým měnám a stala se silnou měnou odolnou i v dobách globální nejistoty. Posilování koruny ale nebylo hladké a pro dosažení současného postavení musela česká měna překonat několik krizí, shodují se oslovení analytici. Cestu k posilování koruny otevřel devizový zákon, který začal platit před 30 lety a na jehož základě se stala volně směnitelnou měnou.

ČTK

Přečíst článek

„Zájem o podobné emise bývá zpravidla vysoký,“ řekl investiční specialista FinGO Jiří Fajt. Parametry, tedy čtyřletá splatnost a pevný výnos 5,4 procenta ročně, jsou podle něj pro investory atraktivní. Zároveň ale platí, že korporátní dluhopis vždy nese určitá rizika, a proto by měl být jen doplňkem diverzifikovaného portfolia, nikoli jeho základem, dodal.

„I když jde jen o 5,4 procenta na čtyři roky, tedy podle mě za přijaté riziko málo atraktivní, bude to mít obchodní úspěch. Zvláště pokud tomu pomůže PR nebo reklama na TV Nova,“ míní analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. V zahraniční podle něj existuje množství dluhopisů zvučnějších jmen s vyšší likviditou s výnosem nad šest procent ročně. „To, že finanční instituce vydává dluhopisy pro financování či zadlužení spřízněné společnosti, je běžné. V ČR se takto řešil Dr. Max přes banky ze skupiny Penta či podniky ze skupiny J&T Banky. Je to logické a efektivní. Spíše bychom se mohli divit, že takové dluhopisy skupina PPF vydává až nyní,“ podotkl.

Air Bank je součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.

Televizní Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.

