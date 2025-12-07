Akciové podílové fondy za 11 měsíců vynesly téměř devět procent
Podílové fondy po dvou silných letech narazily v listopadu na zeď. Akcie, dluhopisy i smíšené strategie skončily na nule a trhy čekají na další signály.
Akciové podílové fondy za 11 letošních měsíců přinesly zhodnocení 8,8 procenta, smíšené fondy 6,3 procenta a dluhopisové fondy 2,1 procenta. Všechny tyto typy fondů v samotném listopadu zůstaly na nule. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Fondy byly za roky 2024 i 2023 převážně ve výrazném plusu.
Korekce na trzích a negativní sentiment
„Listopad 2025 přinesl na finanční trhy náznak dlouho očekávané korekce akcií, růstu tržních úrokových sazeb a posílení koruny,“ uvedl ekonom Partners Martin Mašát. Klíčovým impulsem pro rozkolísaný vývoj na akciových trzích se staly reportované výsledky technologického giganta Nvidia. Spíše negativní reakce investorů vychází podle něj ze zvětšujících se obav, že potenciální zisky z poskytování služeb umělé inteligence nemusí kompenzovat ohromné investice, které do nich některé technologické firmy pumpují.
Akciové fondy: listopad přinesl stagnaci
Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v ČR se pohybovala v listopadu kolem nuly. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 6,8 procenta. Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony, či sektory, vykázala v listopadu mírný pokles o 0,1 procenta. Meziročně jsou výše o nadprůměrných 21,1 procenta. Tento nadprůměrný růst je z velké části dán výkonností středoevropských akcií.
Výnosy dluhopisů rostou
Co se týče českých státních dluhopisů, výnosy dlouhodobých dluhopisů se blíží k pěti procentům. „Česká národní banka v poslední době akcentuje některá proinflační rizika, jako je nadprůměrný růst mezd, vysoká inflace ve službách či nekončící zdražování v nemovitostním sektoru. V nejbližší době proto nemůžeme očekávat žádné uvolnění měnové politiky, ale spíše stabilitu sazeb na 3,5 procenta,“ upozornil Mašát.
Slabý rok pro dluhopisové fondy
Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo podobně nevýrazné jako u akciových fondů a pohybovalo se kolem nuly. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy pouze o 1,7 procenta výše, za čímž stojí především pokles cen dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity a nejistotu ohledně inflace. Fondy rizikových dluhopisů v listopadu dokonce klesly o 0,2 procenta. Meziročně jsou výše o 3,4 procenta.
Smíšené fondy táhly komodity
Smíšené strategie profitovaly hlavně ze své komoditní složky. Zlato samo o sobě přidalo za posledních 12 měsíců 60 procent. „Jen pro zajímavost, investoři se nesoustředí v poslední době jen na zlato, ale i cena stříbra stoupla za 12 měsíců o 83 procent,“ podotkl Mašát.
Vyvážené fondy stagnují
Vyvážené fondy se podobně jako ostatní podílové fondy zastavily a za listopad v průměru nedodaly zajímavé zhodnocení. Meziročně jsou 5,3 procenta v zisku. Zde jde o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií a dluhopisů.
Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošních třech čtvrtletích vzrostl o 156 miliard korun na 1,347 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly podle dat Asociace pro kapitálový trh akciové a dluhopisové fondy.