newstream.cz Trhy Akciové podílové fondy za 11 měsíců vynesly téměř devět procent

Vývoj na trzích
Podílové fondy po dvou silných letech narazily v listopadu na zeď. Akcie, dluhopisy i smíšené strategie skončily na nule a trhy čekají na další signály.

Akciové podílové fondy za 11 letošních měsíců přinesly zhodnocení 8,8 procenta, smíšené fondy 6,3 procenta a dluhopisové fondy 2,1 procenta. Všechny tyto typy fondů v samotném listopadu zůstaly na nule. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Fondy byly za roky 2024 i 2023 převážně ve výrazném plusu.

Korekce na trzích a negativní sentiment

„Listopad 2025 přinesl na finanční trhy náznak dlouho očekávané korekce akcií, růstu tržních úrokových sazeb a posílení koruny,“ uvedl ekonom Partners Martin Mašát. Klíčovým impulsem pro rozkolísaný vývoj na akciových trzích se staly reportované výsledky technologického giganta Nvidia. Spíše negativní reakce investorů vychází podle něj ze zvětšujících se obav, že potenciální zisky z poskytování služeb umělé inteligence nemusí kompenzovat ohromné investice, které do nich některé technologické firmy pumpují.

Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii

Money

Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.

ČTK

Akciové fondy: listopad přinesl stagnaci

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v ČR se pohybovala v listopadu kolem nuly. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na 6,8 procenta. Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony, či sektory, vykázala v listopadu mírný pokles o 0,1 procenta. Meziročně jsou výše o nadprůměrných 21,1 procenta. Tento nadprůměrný růst je z velké části dán výkonností středoevropských akcií.

Výnosy dluhopisů rostou

Co se týče českých státních dluhopisů, výnosy dlouhodobých dluhopisů se blíží k pěti procentům. „Česká národní banka v poslední době akcentuje některá proinflační rizika, jako je nadprůměrný růst mezd, vysoká inflace ve službách či nekončící zdražování v nemovitostním sektoru. V nejbližší době proto nemůžeme očekávat žádné uvolnění měnové politiky, ale spíše stabilitu sazeb na 3,5 procenta,“ upozornil Mašát.

Karel Komárek

KKCG spouští miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory

Money

Společnost KKCG Real Estate Financing uvádí na trh novou emisi zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až na dvě miliardy korun. Dluhopisy jsou určeny retailovým investorům a veřejná nabídka začne 2. prosince 2025. Emise je koncipována podle českého práva, ponese fixní kupón 6,5 procenta vyplácený pololetně a její splatnost připadne na rok 2030. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun.

nst

Slabý rok pro dluhopisové fondy

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo podobně nevýrazné jako u akciových fondů a pohybovalo se kolem nuly. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy pouze o 1,7 procenta výše, za čímž stojí především pokles cen dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity a nejistotu ohledně inflace. Fondy rizikových dluhopisů v listopadu dokonce klesly o 0,2 procenta. Meziročně jsou výše o 3,4 procenta.

Smíšené fondy táhly komodity

Smíšené strategie profitovaly hlavně ze své komoditní složky. Zlato samo o sobě přidalo za posledních 12 měsíců 60 procent. „Jen pro zajímavost, investoři se nesoustředí v poslední době jen na zlato, ale i cena stříbra stoupla za 12 měsíců o 83 procent,“ podotkl Mašát.

Vyvážené fondy stagnují

Vyvážené fondy se podobně jako ostatní podílové fondy zastavily a za listopad v průměru nedodaly zajímavé zhodnocení. Meziročně jsou 5,3 procenta v zisku. Zde jde o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií a dluhopisů.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošních třech čtvrtletích vzrostl o 156 miliard korun na 1,347 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly podle dat Asociace pro kapitálový trh akciové a dluhopisové fondy.

Americké akciové indexy se v průběhu minulého týdne pohybovaly v plusu, podpořené očekáváním, že Federální rezervní systém příští týden skutečně přistoupí ke snížení sazeb. Svoji roli určitě dál hraje sezónní pattern v podobě předvánočního růstu či lepší makrodata z amerického trhu služeb. S otazníkem však zůstávají zejména kryptoměny. Hlavní americký index S&P 500 se tak přiblížil metě 6900 bodů.

Index ISM služeb v USA v listopadu 2025 mírně vzrostl na 52,6 z říjnových 52,4, což signalizuje nejsilnější růst sektoru služeb za posledních devět měsíců a výsledek nad očekáváním trhu. K pozitivním signálům patří pokračující expanze podnikové aktiv ity i nových objednávek a také nejvyšší objem nevyřízených zakázek od února, což naznačuje postupné oživení poptávky. Na druhé straně firmy nadále upozorňují, že cla a vládní shutdown negativně ovlivňují jak poptávku, tak náklady.

To potvrzuje obrázek, že americká ekonomika na poli služeb zůstává silná. Připomeňme, že i nedávná PMI data ze sektoru služeb vyzněla velmi růstově. Opačný efekt však přichází ze zpracovatelského průmyslu, který v rámci indexu ISM dále klesl pod hranici 50 bodů, což podporuje názor, že průmysl je v globální ekonomice ve výrazné kontrakci.

Křehké kryptoakcie

Hodně se řeší „krypto“ trh, který vykazuje velmi silnou volatilitu a je v tzv. „bear marketu“. Bitcoin zažil další prudký výprodej – propadl se o zhruba 7 procent k hranici 85 tisíc dolarů, což spustilo likvidace téměř miliardy dolarů v pákových pozicích. Prudký 51procentní intradení propad akcií těžařské společnosti American Bitcoin, spoluzaložené Ericem Trumpem, znovu připomněl křehkost aktiv spojených s „kryptem“.

Osobně si myslím, že kryptoměny už mají to nejhorší za sebou. Vlády budou dál pokračovat v tištění peněz a americký Fed v prosinci podle aktuálních odhadů s pravděpodobností 86 procent sníží úrokové sazby. To vytváří pro alternativní měny velmi příznivé ekonomické prostředí.

Vladimir Putin nechal emisary Stevena Witkoffa a Jareda Kushnera čekat na plánované setkání více než tři hodiny. To samo o sobě říká vše podstatné o „úspěchu“ jednání ohledně konfliktu na Ukrajině. Postupně se tak zotavuje obranná společnost Rheinmetall, která by v případě dalšího zhoršování geopolitické situace mohla opět atakovat svá nedávná maxima kolem 2 tisíc eur za akcii.

Mír bychom si samozřejmě přáli všichni, ale především ho musí chtít samotní Rusové. Obranné kapacity v Evropě by proto měly i nadále akcelerovat svou přípravu na možný konflikt s Ruskou federací — a ten může být vzdálen jen několik málo let.

Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem

Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš ve čtvrtek teatrálně oznámil na facebooku, že už nebude mít střet zájmů, že se svého majetku definitivně vzdává. Svěří ho „slepému“ fondu. Dalo by se to označit jako vtip týdne. „Už nikdy nebudu Agrofert vlastnit, nebudu s ním mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ním v žádném kontaktu,“ oznámil budoucí premiér a málem u toho uronil slzu.

Babiš a „slepý fond“: fraška týdne

Proč vtip? Kdo bude řídit slepý fond a komu bude možné v případě potřeby zavolat, určí jen a pouze Babiš. Fond to nebude tak úplně slepý. Ostatně, Babiš by byl blázen, kdyby své stomiliardové zájmy, které třicet let budoval, jen tak hodil do koše. To si může myslet jenom naivka.

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

ČTK

Pavel chválí Babiše. Naivita, nebo sehraná scéna?

Úlohy prvního naivky se bleskurychle chopil prezident Petr Pavel, který Babiše za právní triky s Agrofertem veřejně pochválil a hned mu slíbil post premiéra. V úterý ho jmenuje. Otázkou je, jestli jsou účastníci hry kolem střetu zájmů skutečně naivní. Vypadá to spíš na nějakou secvičenou scénku.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Politika

Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.

ČTK

Případ Turek

„Přelomové řešení“ Babišova střetu zájmů trochu zastínilo další truchlohru, případ Turek. Ten jde v pondělí na pohovor s Pavlem. Nemáme tady náhodou deal roku? Babišovi Pavel rozvázal ruce, Babiš ho za to nechá zamávat s Turkem. Macinka si s tím bude muset poradit. Jak se špitá v kuloárech, šéf Motoristů už se chystá na roli dvojministra.

Okamura na Slovensku

Okamura navštívil Slovensko. Ve výpravě chyběli členové dosluhující koalice. Aby to nedráždilo Slováky. Okamura při návštěvě v souladu se Slovenskou politikou poznamenal, že si neumí představit Ukrajinu v EU nebo v NATO. Máme tady restart vztahů. Jak poznamenal člen slovenské delegace, bude trvat do doby, než zase začnou Češi mentorovat Slováky. To by se mladší bráška začal vztekat. Zatím se Češi podle Slováků chovají „slušně“. Jdou bráškovi na ruku.

Rajchl a jeho „strana jednoho muže“

Předsedou další strany jednoho muže, PRO, se opět stal Jindřich Rajchl, její zakladatel. Neměl protikandidáta, zvolilo ho všech 101 hlasujících účastníků sněmu. No, komunisti v osmdesátých letech aspoň předstírali politickou hru, dávali si jen 99 procent. Rajchl se nebojí rovnou stovky.

ODS hledá směr

ODS těžce dýchá. Strana chystá lednový sněm a hledá novou cestu. Odpadlík Martin Kuba mezitím skládá své jihočeské hnutí. Podle ODS okrajové. Nicméně v partaji panuje jakýsi smutný sentiment, že jak Kuba, tak i šéfové dalších hnutí jednoho muže, ANO, SPD nebo PRO, to vlastně dělají dobře. Nesvazují se demokratickými principy, obklopí se nohsledy a prostě vládnou.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

