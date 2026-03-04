OECD varuje: Dluhopisy se mohou začít chovat jako akcie
Rozvoj umělé inteligence bude stát obrovské peníze. Devět velkých technologických firem může podle OECD do roku 2030 investovat více než čtyři biliony dolarů. Část těchto peněz si pravděpodobně půjčí na dluhopisových trzích. Investorům kvůli tomu hrozí nový problém.
Devět největších technologických firem zaměřených na umělou inteligenci bude muset do roku 2030 investovat přibližně 4,1 bilionu dolarů (asi 86 bilionů korun). Uvedla to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve zprávě o zadlužování firem.
Mezi společnosti patří například Amazon, Google ze skupiny Alphabet, Meta či Microsoft. Peníze mají směřovat především do výstavby datových center a výkonnějších procesorů, které jsou pro rozvoj AI klíčové.
Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě
Trhy
Dluhopisy by mohly zaplavit trh
Pokud by firmy polovinu těchto investic financovaly prostřednictvím dluhopisů, představovaly by podle OECD až 15 procent všech nových emisí korporátních dluhopisů na světě.
„Prudký nárůst půjček technologických firem může způsobit, že trhy s podnikovými dluhopisy budou více připomínat akciové trhy,“ upozornila OECD.
Akciové trhy jsou přitom považovány za rizikovější, protože jejich ceny výrazně kolísají.
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta
Money
Rostoucí koncentrace technologických gigantů
Zmíněných devět společností dnes tvoří zhruba 12 procent globální tržní kapitalizace akcií. Jen v roce 2025 získaly na dluhopisových trzích 122 miliard dolarů, což představovalo téměř polovinu emisí technologických firem po celém světě.
Podle šéfa finanční sekce OECD Carmineho Di Noiy může sbližování dluhopisových a akciových trhů ztížit investorům diverzifikaci portfolia a řízení rizik.
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci
Trhy
Investice do AI mohou být ještě vyšší
Další infrastruktura potřebná pro rozvoj umělé inteligence – například energetika, IT hardware nebo datová centra – může podle odhadů vyžadovat dalších pět bilionů dolarů investic. To by výrazně zvýšilo zadlužení v několika odvětvích ekonomiky.
OECD zároveň varuje, že globální trh s nefinančními korporátními dluhopisy v hodnotě 17,2 bilionu dolarů nemusí být schopen tak velký objem nových emisí absorbovat.
Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.
Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy
Názory
Varování před investiční bublinou
Podle odhadů společnosti Gartner by výdaje na investice do AI letos mohly dosáhnout 2,5 bilionu dolarů, což by znamenalo meziroční růst o 44 procent. V posledních měsících se ale stále častěji objevují varování před možnou investiční bublinou kolem umělé inteligence. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová upozornila, že prudká korekce cen technologických akcií by mohla zpomalit globální ekonomiku a zasáhnout zejména rozvojové země.
Podle Bank of England se některé ukazatele ocenění amerických technologických akcií už nyní podobají situaci těsně před prasknutím dotcomové bubliny na přelomu tisíciletí.
Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.
AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo
Enjoy
