Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money OECD varuje: Dluhopisy se mohou začít chovat jako akcie

OECD varuje: Dluhopisy se mohou začít chovat jako akcie

OECD varuje: Dluhopisy se mohou začít chovat jako akcie
iStock
ČTK
ČTK

Rozvoj umělé inteligence bude stát obrovské peníze. Devět velkých technologických firem může podle OECD do roku 2030 investovat více než čtyři biliony dolarů. Část těchto peněz si pravděpodobně půjčí na dluhopisových trzích. Investorům kvůli tomu hrozí nový problém.

Devět největších technologických firem zaměřených na umělou inteligenci bude muset do roku 2030 investovat přibližně 4,1 bilionu dolarů (asi 86 bilionů korun). Uvedla to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve zprávě o zadlužování firem.

Mezi společnosti patří například Amazon, Google ze skupiny Alphabet, Meta či Microsoft. Peníze mají směřovat především do výstavby datových center a výkonnějších procesorů, které jsou pro rozvoj AI klíčové.

Září zůstává pro trhy historicky nešťastným obdobím, což se v letošním roce nemění

Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě

Trhy

Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

Dluhopisy by mohly zaplavit trh

Pokud by firmy polovinu těchto investic financovaly prostřednictvím dluhopisů, představovaly by podle OECD až 15 procent všech nových emisí korporátních dluhopisů na světě.

„Prudký nárůst půjček technologických firem může způsobit, že trhy s podnikovými dluhopisy budou více připomínat akciové trhy,“ upozornila OECD.

Akciové trhy jsou přitom považovány za rizikovější, protože jejich ceny výrazně kolísají.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

Rostoucí koncentrace technologických gigantů

Zmíněných devět společností dnes tvoří zhruba 12 procent globální tržní kapitalizace akcií. Jen v roce 2025 získaly na dluhopisových trzích 122 miliard dolarů, což představovalo téměř polovinu emisí technologických firem po celém světě.

Podle šéfa finanční sekce OECD Carmineho Di Noiy může sbližování dluhopisových a akciových trhů ztížit investorům diverzifikaci portfolia a řízení rizik.

Elon Musk

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Trhy

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Investice do AI mohou být ještě vyšší

Další infrastruktura potřebná pro rozvoj umělé inteligence – například energetika, IT hardware nebo datová centra – může podle odhadů vyžadovat dalších pět bilionů dolarů investic. To by výrazně zvýšilo zadlužení v několika odvětvích ekonomiky.

OECD zároveň varuje, že globální trh s nefinančními korporátními dluhopisy v hodnotě 17,2 bilionu dolarů nemusí být schopen tak velký objem nových emisí absorbovat.

Massachusettský technologický institut

Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy

Názory

Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Varování před investiční bublinou

Podle odhadů společnosti Gartner by výdaje na investice do AI letos mohly dosáhnout 2,5 bilionu dolarů, což by znamenalo meziroční růst o 44 procent. V posledních měsících se ale stále častěji objevují varování před možnou investiční bublinou kolem umělé inteligence. Šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová upozornila, že prudká korekce cen technologických akcií by mohla zpomalit globální ekonomiku a zasáhnout zejména rozvojové země.

Podle Bank of England se některé ukazatele ocenění amerických technologických akcií už nyní podobají situaci těsně před prasknutím dotcomové bubliny na přelomu tisíciletí.

Francesco Kinský Dal Borgo
video

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Enjoy

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

Michal Nosek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Apple odhalil nejlevnější MacBook své historie. Cílí na studenty a chudší země

Novinka od Applu MacBook Neo
Apple - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Apple vyrazil do boje o další zákazníky. Představil svůj doposud nejlevnější notebook, který v základu vyjde na necelých 17 tisíc. MacBook Neo přitom cílí zejména na studenty, kteří se díky studentské slevě, kterou Apple nabízí po celém světě, dostanou na ještě příznivější cenu. Konkurence bude mít problém této taktice čelit.

Apple pokračuje v týdnu předvádění hardwarových novinek. Po úterní prezentaci nejvýkonnějších MacBooků Pro s novými čipy M5 Pro a M5 Max nyní vsadil na úplně jinou cílovou skupinu: na studenty a méně movité klienty, kteří si zatím nemohli počítače s logem jablka dovolit. To má změnit MacBook Neo, jehož cena v základu je necelých 17 tisíc korun. Se studentskou slevou dokonce 14 tisíc.

Podívejte se na nové MacBooky Neo

18 fotografií v galerii

„Čip A18 Pro pomáhá uživatelům MacBooku Neo svižně zvládat každodenní úkoly od procházení webu přes streamování obsahu až po úpravy fotek, posouvat tvůrčí projekty na vyšší level a využívat v aplikacích možnosti pro AI. V porovnání s nejprodávanějším PC počítačem s nejnovějším procesorem Intel Core Ultra 5 je až o 50 procent rychlejší při každodenních úlohách, jako je procházení webu, a až třikrát rychlejší při spouštění AI úloh na zařízení,“ uvádí Apple v tiskové zprávě.

Zároveň by měl mít nový laptop baterii s dostatečnou kapacitou, aby vydržela uživateli celý den. Apple uvádí, že baterie vydrží až 16 hodin provozu.

„Máme velkou radost, že se nám s MacBookem Neo podařilo zpřístupnit uživatelům kouzlo Macu za převratnou cenu,“ říká John Ternus, senior viceprezident Apple pro vývoj hardwaru. „Je od základu navržený jako MacBook dostupnější pro ještě širší skupinu uživatelů,“ dodává Ternus.

Šetrné k životnímu prostředí

MacBook Neo je od základu navržený jako MacBook s nejnižšími emisemi uhlíku. Apple je tak o krok blíž ke splnění svého ambiciózního cíle dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality ve všem, co dělá.

Právě představená novinka bude v prodeji od 11. března, momentálně lze nové počítače předobjednávat.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Apple, ilustrační foto

Aukce překonala očekávání. Jeden z prvních počítačů Apple se v USA vydražil za pět milionů

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Karel Pučelík: Takhle si Trump představuje spojenectví?

Španělský premiér Pedro Sánchez je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.

Nejeden evropský stát nemůže najít společnou řeč s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Po řadě celních epizod už málokoho překvapí, že ostré spory provázejí i americké a izraelské útoky na Írán, od kterých si vlády evropských zemí většinou drží odstup, což Trump nese nelibě.

Asi málokdo se strachuje o budoucnost íránského režimu. Ani to, jak tvrdí kritici Trumpovy politiky spolu s experty na mezinárodní právo, však Spojené státy a Izrael nezprošťuje povinnosti dodržovat mezinárodní standardy. Akce nemají oporu na půdě OSN, Spojené státy svůj postup s ostatními zeměmi nekoordinovaly, ale přesto by si Trump představoval, aby mu byly plně k dispozici.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump kritizuje Španělsko za „špatný přístup k Íránu“. Země přeruší obchod

Politika

Španělsko a Británie odmítají spolupracovat se Spojenými státy při úderech na Írán, jejich přístup je velmi špatný, prohlásil americký prezident Donald Trump. Před jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Bílém domě uvedl, že Spojené státy proto přeruší se Španělskem veškerý obchod.

ČTK

Přečíst článek

První se na paškál dostali Britové, kteří tradičně měli k USA blízko, jejich spolupráci a vojenské i politické spřízněnosti se tradičně říkalo „speciální vztah“ (v přítomném čase se zdráhám psát). Labouristický premiér Keir Starmer odmítl pro první útoky poskytnout britské základny. „Je velmi smutné vidět, že vztah už zjevně není tím, čím býval,“ reagoval Trump. K tomu ještě přidal osobní kritiku premiéra, prý není „žádný Winston Churchill“.

Přitom to byl právě Keir Starmer, který z evropských lídrů s Trumpem ještě nedávno vycházel asi nejharmoničtěji. Dokonce se mu podařilo získat celní ústupky. Je ale vidět, že stačí málo a Trump své dosavadní „přátele“ začne veřejně ponižovat. Starmer přitom oprávněně váží každý krok, protože by jistě nerad dopadl jako jeho předchůdce Tony Blair, který následoval George Bushe do Iráku.

Americký prezident Donald Trump

Trump se rozhovoru navezl do Britů. Starmer mě velmi zklamal, uvedl

Politika

Historicky privilegované vztahy mezi Británií a Spojenými státy už nejsou, čím bývaly. Podle agentury AFP to řekl americký prezident Donald Trump v reakci na to, že Británie nechtěla původně Američanům poskytnout své základny v souvislosti s americko-izraelskými útoky na Írán. Britský premiér Keir Starmer ale uvedl, že jednal v národním zájmu. Spor o základny podle webu Le Figaro vedl k tomu, že USA stáhly svou podporu dohodě o britském navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu.

ČTK

Přečíst článek

„Problémové“ Španělsko

Britská vláda nakonec své základny k dispozici dala  - s tím, že po odvetě Íránu musí bránit své zájmy. Roztržka ale vlastně není ničím ve srovnání s reakcí Španělska. Vláda socialisty Pedra Sáncheze je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.

Sánchez (na úvodním snímku) je jedním z nejdůslednějších oponentů Trumpovy zahraniční politiky, které se dlouhodobě nehodlá přizpůsobovat. Do konfliktu se s americkou administrativou dostal například tím, že odmítl zvyšovat výdaje na obranu na požadovaných pět procent, čemuž Sánchez nechce obětovat domácí cíle.

Nesouhlas z Madridu zní i v těchto dnech. Pedro Sánchez útok označil za „neoprávněnou, nebezpečnou vojenskou intervenci“, a rezolutně odmítl zapojení španělských základen. Trump na to odpověděl ekonomickými hrozbami. „Zítra – nebo ještě lépe dnes – bych mohl zastavit vše, co souvisí se Španělskem, všechny obchodní záležitosti související se Španělskem,“ uvedl.

Ironické na tom je, že Španělsko nepatří k zemím, které USA v Trumpově terminologii „ožebračují“, ale mají s ním pozitivní obchodní bilanci. Zastavení obchodu by vedlo ke škodám na obou stranách.

Trumpovo pojetí spojenectví je přinejmenším podivné. V jeho podání znamená spíše podřízenost než partnerství. Pokud si USA budou vynucovat poslušnost ekonomickým či jiným nátlakem, ukazuje se, že Sánchez není úplně mimo, když sebevědomě sleduje vlastní zájmy. O důvod víc, aby se Evropané zamysleli, jestli nejde zahraniční politika dělat jinak.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu

Leaders

Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Související

Karel Pučelík: „Vládce temnot“ míří do Washingtonu. Je Mandelson diplomatem pro trumpovský svět?

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Karel Pučelík: Britští zemědělci se bouří. Mnozí mají důvod, Jeremy Clarkson však měl zůstat doma

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme