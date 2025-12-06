Nový magazín právě vychází!

Rekordní investiční vlna Volkswagenu končí. Koncern přechází do úsporného režimu

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.

V předchozím plánu počítal Volkswagen v období let 2025 až 2029 s investicemi 165 miliard eur. V investičním plánu na roky 2024 až 2028 plánoval vydat až 180 miliard eur.

Rok 2024 představoval vrchol investic. Od té doby koncern, pod který spadají značky Porsche a Audi, čelí dopadům amerických cel a silné konkurenci v Číně. To poškodilo hlavně zisky značky Porsche, která prodává zhruba polovinu svých vozů právě na těchto dvou trzích. Značka také oznámila omezení své strategie u elektromobilů.

Blume dodal, že nejnovější investiční plán se zaměřuje na Německo a Evropu, a to včetně produktů, technologií a infrastruktury. Jednání o rozšířeném úsporném programu pro značku Porsche pak podle něj budou trvat do roku 2026.

Blume v lednu odstoupí z funkce generálního ředitele Porsche, aby se mohl soustředit na roli generálního ředitele Volkswagenu. Nedávno mu akcionáři prodloužili smlouvu na funkci generálního ředitele celého koncernu do roku 2030.

Blume dodal, že úvahy o případném závodu značky Audi v USA závisí na možné podstatné finanční podpoře Washingtonu. Ačkoliv zatím neočekává růst značky Porsche v Číně, v budoucnu by mohlo dávat smysl vyvinout pro čínský trh speciální model Porsche šitý na míru místním zákazníkům.

Doporučujeme