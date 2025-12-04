Nový magazín právě vychází!

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

Prezident Petr Pavel požadoval po Babišovi, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně oznámil způsob, jakým střet zájmů vyřeší. Dnes ráno Pavel uvedl, že jmenování by se mohlo odehrát příští týden, v následujícím týdnu by se pak mohli funkcí ujmout zbývající členové kabinetu, který skládá ANO s SPD a Motoristy. "Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro mé jmenování předsedou vlády," řekl Babiš.

Ve videu svůj střet zájmů Babiš označil za domnělý. "Jasně jsem již před volbami slíbil, že ho vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva," uvedl. Dodal, že o jeho budoucnosti rozhodli voliči, kteří se jednoznačně vyjádřili, koho chtějí za předsedu vlády. "Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život, nebo ANO mohlo jmenovat na premiéra někoho jiného. Jsem ale přesvědčen, že byste to brali jako zradu," řekl.

Český prezident Petr Pavel

Šéf ANO dodal, že se rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že ho učiní. "Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou nebudu už mít nic společného. Už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu," uvedl. Doplnil, že krok pro něj nebyl snadný, protože firmu budoval půl života.

Řešení podle Babiše navrhli nezávislí odborníci. "Akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur," dodal Babiš. Podmínkou je to, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník, osoba jakkoliv spojená s Agrofertem nebo závislá na firmě či Babišovi.

Mimořádné jednání Sněmovny. Zleva Filip Turek, Boris Šťastný a Petr Macinka (Motoristé).
Aktualizováno

Macinka: Na nominaci Turka do vlády Motoristé trvají

Politika

Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Podobně se vyjádřil i v rozhovoru pro Novinky.cz. Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

ČTK

Přečíst článek

"Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak moje děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv a čerpat finanční prospěch," dodal Babiš. Jde o nevratné řešení, akcie se Babišovi nikdy nevrátí. "Agrofert moje děti získají až po mé smrti," konstatoval.

Český prezident Petr Pavel

Šéf ANO Andrej Babiš

NEWBrew

Dalibor Martínek: Ve Štrasburku si všimli, že v Česku žijí Slováci

Dalibor Martínek: Ve Štrasburku si všimli, že v Česku žijí Slováci
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Česku žije asi 120 až 160 tisíc Slováků. Údaj je nejasný, protože jednou jde o lidi se slovenským občanstvím, jindy o ty, kteří se ke slovenskému původu hlásí. Ve skutečnosti je v Česku Slováků mnohem víc, pracují tady, na víkendy jezdí domů. Mají se ve školách učit ve slovenštině?

Poradní orgán Rady Evropy vnáší do veřejného prostoru nový pseudoproblém. Vyzval Česko, aby ve vybraných školách a školkách byla zavedena slovenština jako výukový jazyk. Má jít o ochranu národnostních menšin. Aha. Takže po třiceti letech samostatnosti Česka a Slovenska si ve Štrasburku všimli, že na území bývalého Československa žijí Češi i Slováci. A že si zatím velmi dobře rozumějí. Myšleno v řeči.

Doporučení je absurdní. Podobně jako kdybychom my doporučovali, aby ve Francii zavedli povinnou výuku ve vlámštině a ochránili tak belgickou menšinu. Slováci jsou zcela organickou součástí Česka. Oni rozumějí česky, Češi rozumějí slovensky. Většinou. Není potřeba na této situaci nic měnit. Ani proto, že si to myslí ve Štrasburku.

Nové doporučení je jenom příkladem nezdravé rozbujelosti evropských orgánů. Nabobtnalé řídící struktury jsou ve výsledku brzdou ekonomického rozvoje Evropy. Evropa technologicky zaostává za Spojenými státy, za Čínou. Další regiony se rychle rozvíjejí. Evropa stagnuje, je svázaná regulemi, a další nesmyslné vymýšlí. Místo odbourávání byrokracie řeší slovenštinu v českých školách. Je to k pláči.

Češi a Slováci si rozumějí. I bez Štrasburku

Malí Slováci si s češtinou jistě poradí. Stejně jako si malí Češi poradí na Slovensku se slovenštinou. Mimochodem, na Slovensku žije podle odhadů asi 35 tisíc Čechů. Jak chrání evropská rada jejich zájmy?

Český právní řád umožňuje užívat slovenštinu v řadě právních a úředních úkonů. Slovenská menšina v Česku rozhodně netrpí. Je zvláštní, že se ve Štrasburku nezabývají třeba polskou menšinou. K polskému původu či jazyku se u nás hlásí asi sedmdesát tisíc lidí. A co teprve Ukrajinci, kterých je v zemi asi 400 tisíc.

Má se začít učit v ukrajinštině? To kupodivu Štrasburk nedoporučuje. Zatím. Že by měli Slováci ve Francii nějakou silnější lobby? Učí se už ve Francii ve slovenštině? V Česku si naopak učitelé stěžují, že jim malí Ukrajinci nerozumí, a proto zaostávají ve výuce. A doporučují, aby před nástupem do školy absolvovali intenzivní kurzy češtiny. Neměli by se tedy, optikou rady Evropy, raději učitelé učit ukrajinštinu?

Slováci nejsou v Česku utlačováni. Není to trpící menšina. A jejich zájmy nemusí obhajovat vzdálená, nechápající cizina. Dokonce Slováky nevnímáme jako národnostní menšinu. Naopak, jsou organickou součástí společnosti. Snad další zbytečný nápad z Francie upadne v zapomnění, ku prospěchu „slovenské menšiny“ v Česku.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

