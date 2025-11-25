Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii

Nový magazín právě vychází!

Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.

Čeští i slovenští dolaroví milionáři za sebou podle autorů průzkumu mají rekordně úspěšný rok a do budoucna hledí ještě optimističtěji než loni. „Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizi a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ohledně budoucího makroekonomického vývoje v Česku panuje optimistická nálada,“ uvedl ekonom J&T Banky Adam Ruschka.

„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, kdy se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ doplnil manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.

S příchodem další generace bohatých a s tím, jak současná generace postupně opouští operativní řízení firem, lze podle něj očekávat, že posun od podnikatelů k investorům bude sílit. Navíc podle Koděry část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení.

K růstu bohatství českých dolarových milionářů letos poprvé nejvíce přispěly akcie, které tak podle průzkumu předstihly příjmy z podnikání a zaměstnání s 41 procenty. Následují investiční nemovitosti se 37 procenty, jejichž význam po dvou letech opět roste, a dluhopisy s 34 procenty.

Do popředí zájmu se podle průzkumu dostává soukromý kapitál, tedy private equity, s 24 procenty, který zažívá mezi bohatými výrazný meziroční nárůst zájmu i důvěry. V roce 2026 očekávají, že to bude patřit k nejatraktivnějším částem jejich portfolií. Přibližně polovina dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích 12 měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení.

Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá i vysoce postavených manažerů. Stále častěji se mezi nimi objevují i mladší podnikatelé a nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku roste i podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Účet za zkázu. Obnova Gazy vyjde na 1,5 bilionu, trvat může dekády

Pásmo Gazy
ČTK
ČTK
ČTK

Obnova Pásma Gazy bude stát více než 70 miliard dolarů, tedy téměř 1,5 bilionu korun, a mohla by trvat několik desítek let, uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Válka a blokády v Pásmu Gazy podle zprávy způsobily bezprecedentní kolaps palestinské ekonomiky.

Vojenské operace významně narušily „každý pilíř přežití“, od potravin přes bydlení po zdravotní péči, a uvrhly Pásmo Gazy do člověkem zapříčiněné pohromy, uvádí zpráva. „Nepřetržitá a systematická destrukce vnáší pochybnosti ohledně schopnosti Pásma Gazy stát se opět obyvatelným prostorem a společností,“ cituje agentura AFP ze zprávy.

Zničené město Rafáh Zničené město Rafáh Zničené město Rafáh 13 fotografií v galerii

Hospodářství v Pásmu Gazy se v letech 2023 až 2024 zmenšilo o 87 procent, což vedlo k tomu, že hrubý domácí produkt na obyvatele je 161 dolarů (asi 3370 korun), tedy jeden z nejnižších na světě, uvádí rovněž zpráva UNCTAD.

Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamásu při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle nedělních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 69 756 Palestinců a dalších 170 946 zranila. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku současného příměří, které platí od letošního 10. října, bylo v sutinách nalezeno na 570 těl lidí zabitých při izraelských úderech z uplynulých měsíců.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Trumpův plán nebo nejistá pomoc Evropy? Zelenskyj stojí před klíčovým rozhodnutím

Politika

Evropští lídři začali týden s opatrným optimismem poté, co víkendová jednání v Ženevě naznačila, že je americký prezident Donald Trump ochoten zvážit jejich výhrady k jeho návrhu na ukončení války na Ukrajině. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová označila rozhovory za „dobrý pokrok“ a uvedla, že silná evropská účast vytváří „solidní základ pro další vyjednávání“. Server Politico upozorňuje, že už samotné přizvání zástupců EU a Británie představovalo zásadní změnu – původní americký 28bodový plán je z jednání zcela vylučoval.

nst

Přečíst článek

Tykač uzavře tři uhelné elektrárny

Uhelná Elektrárna Počerady
ČTK
ČTK
ČTK

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.

Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala už dříve. Důvodem je ztráta konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí v příštích letech, na kterou tlačí růst cen emisních povolenek.

Podle HN už skupina o uzavření elektráren rozhodla. Tento týden by se měly o chystaném záměru oficiálně dozvědět zaměstnanci. Rozhodnutí se zatím týká elektráren ve Chvaleticích a Počeradech a také elektrárny a teplárny v Kladně. Naopak těžba uhlí v posledním aktivním lomu Vršany by podle HN měla ještě pokračovat. Provoz by měl být zachován také v modernější teplárně ve Zlíně.

Podle iROZHLAS.cz zatím skupina neformálně upozornila státního správce soustavy ČEPS, že propočítává efektivitu dalšího provozu a zvažuje v příštím roce jejich uzavření. V případě rozhodnutí o ukončení o tom musí společnost ČEPS předem informoval. Uhelné elektrárny totiž poskytují služby pro vyrovnávání soustavy. Provozovatel soustavy by následně měl vyhodnotit, zda bude elektrárny potřebovat pro zajištění spolehlivého provozu sítí. V minulosti ovšem ČEPS na základě předběžných scénářů avizoval, že by tuzemská soustava měla případné vypnutí těchto elektráren ustát.

Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili i další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je ale možný i dřívější termín.

Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 procent na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).

Americký prezident Donald Trump ukazuje fotografii s Putinem

Ruské válečné cíle se přetavily do podoby amerického mírového plánu, píše Pařík

Názory

Mírový návrh ve skutečnosti přibližuje Ukrajinu k části jejího nejhoršího scénáře, jen bez bojů. Pro zemi není rozdíl mezi dohodou a nejhorší alternativou dostatečný, píše v komentáři vyjednavač Radim Pařík a rozebírá situaci z hlediska strategického vyjednávání.

Radim Pařík

Přečíst článek

Aktualizováno

Babiš na nákupech. Agrofert za 290 milionů eur kupuje terminál čpavku v Rotterdamu

Zprávy z firem

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě.

ČTK

Přečíst článek

