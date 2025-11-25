Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii
Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.
Čeští i slovenští dolaroví milionáři za sebou podle autorů průzkumu mají rekordně úspěšný rok a do budoucna hledí ještě optimističtěji než loni. „Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizi a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ohledně budoucího makroekonomického vývoje v Česku panuje optimistická nálada,“ uvedl ekonom J&T Banky Adam Ruschka.
„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, kdy se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ doplnil manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Předložení návrhu rozpočtu na další rok je klíčovou povinností každé české vlády. Daňoví poplatníci si ji za to platí. Za to, aby rozpočtovala užití jejich vybraných daní a odvodů. Momentálně, jako vždy, má Česko jen jednu vládu. Tu Fialovu. Žádné dvojvládí neexistovalo, neexistuje a existovat nebude. I když je Fialova vláda v demisi, stále vládne. A stále tak má povinnost předložit návrh rozpočtu na rok 2026.
Lukáš Kovanda: Není kam utéct. Fialova vláda musí opravit rozpočet, i když je v demisi
Názory
S příchodem další generace bohatých a s tím, jak současná generace postupně opouští operativní řízení firem, lze podle něj očekávat, že posun od podnikatelů k investorům bude sílit. Navíc podle Koděry část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení.
K růstu bohatství českých dolarových milionářů letos poprvé nejvíce přispěly akcie, které tak podle průzkumu předstihly příjmy z podnikání a zaměstnání s 41 procenty. Následují investiční nemovitosti se 37 procenty, jejichž význam po dvou letech opět roste, a dluhopisy s 34 procenty.
Nová pravidla pro bytovou výstavbu přinášejí povinnost vybudovat ke každému bytu v novostavbách či při rozsáhlých rekonstrukcích dvě parkovací místa pro jízdní kola. Vyplývá to z transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2024/1275 do české vyhlášky č. 146/2024 Sb. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) může tento požadavek výrazně prodražit pořízení nových bytů – a to bez ohledu na jejich velikost či skutečné potřeby obyvatel.
Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika
Politika
Do popředí zájmu se podle průzkumu dostává soukromý kapitál, tedy private equity, s 24 procenty, který zažívá mezi bohatými výrazný meziroční nárůst zájmu i důvěry. V roce 2026 očekávají, že to bude patřit k nejatraktivnějším částem jejich portfolií. Přibližně polovina dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích 12 měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení.
Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá i vysoce postavených manažerů. Stále častěji se mezi nimi objevují i mladší podnikatelé a nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku roste i podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.
