Kuba, kuna v kurníku

Martin Kuba
Dalibor Martínek
Zemětřesení v ODS způsobil Martin Kuba, když ze strany vystoupil. S nejschopnějším politikem partaje odchází prakticky celá jihočeská buňka. ODS ztratila ze dne na den celé jižní Čechy. Kuba kritizoval pražské vedení už při předvolební kampani, které se neúčastnil. To se ještě držel zkrátka, po volbách už nikoho nešetřil. Fialovu týmu vyčítal radikalismus a neschopnost dohody. Dá se to přeložit možná tak, že se Fiala příliš zabýval Babišem a málo reálnými problémy lidí.

Lednový sněm ODS bude hodně ostrý. Bude muset řešit několik průšvihů. Musí najít nového lídra. Fiala i Stanjura ve vedení skončí. Hlásí se „Fialův“ muž Martin Kupka. Ten na rozdíl od Fialy s veřejností uměl komunikovat. Nepůsobil prkenně. Protikandidát přichází ze severní Moravy, Radim Ivan. Mladý muž, který šije do současného vedení strany, je podle něj zkostnatělé a zavřené základně. A samozřejmě musejí ódéesáci vyřešit, co s jižními Čechami. A hlavně, co s Kubou, který jim nyní může vykrádat kurník po celé zemi.  

Martin Kuba
Hezké divadlo sehrál před sněmovnou Andrej Babiš. Poslanci nyní již opozice kvůli jeho střetu zájmů svolali speciální schůzi. Babiš několik hodin řečnil, dokonce se krátce rozplakal, když vzpomněl na prý „účelové články“ o převezení syna se schizofrenií na Krym. Střet zájmů nevysvětlil, na otázky poslanců neodpovídal. Patrně nás tato šaráda čeká znovu.

Motoristé dál trvají na Turkovi ve vládě. Jejich šéf Petr Macinka nevidí jediný právní důvod jeho nejmenování. A připomněl „hříchy mládí“ prezidenta Pavla. Pavel si začal zvát kandidáty na ministry k pohovorům. Nyní se patrně v pozadí vede právní bitva Klausových a Pavlových právníků o výklad ústavy. Dorazí Turek na Hrad? Je to hra nervů, jde o čas. Rozpočet už se do konce roku evidentně nestihne, nový rok začne rozpočtovým provizoriem. Což zase není taková kalamita, život se kvůli tomu nezastaví.

