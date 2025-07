Trump zadělal na tržní bouři a banky na tom vydělaly

Americké banky Goldman Sachs, Morgan Stanley a Bank of America ve druhém čtvrtletí zvýšily zisky. Těžily z růstu příjmů z obchodování, za kterým stály výkyvy na finančních trzích spojené s celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentura Reuters na základě výsledkových zpráv jednotlivých podniků.

Společnost Goldman Sachs ve středu oznámila, že zvýšila čtvrtletní zisk meziročně o 22 procent na 3,7 miliardy dolarů (zhruba 78,5 miliardy korun). Její příjmy z obchodování s akciemi vzrostly o 36 procent na 4,3 miliardy dolarů, zatímco příjmy z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami se zvýšily o devět procent na 3,5 miliardy dolarů.

Zisk firmy Bank of America ve druhém čtvrtletí vzrostl na 7,1 miliardy dolarů z 6,9 miliardy před rokem. Její příjmy z obchodování s akciemi se zvýšily o deset procent a příjmy z obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami vzrostly o 16 procent, plyne z dnešní výsledkové zprávy.

Morgan Stanley oznámila, že zvýšila čtvrtletní zisk na 3,5 miliardy dolarů z 3,1 miliardy před rokem. U příjmů z obchodování s akciemi vykázala nárůst o 23 procent, zatímco její příjmy z obchodování s dluhopisy se zvýšily o devět procent.

