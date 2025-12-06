Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie

Lukáš Kovanda: Převod ruských rezerv na Ukrajinu ohrožuje finanční stabilitu EU, varuje Belgie

Belgická premiér Bart De Wever
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.

Belgického premiéra v odporu k půjčce včera podpořili také bankéři jeho domoviny. Návrh Evropské komise podle belgické bankovní federace Fabelfin představuje „nevyzpytatelné ohrožení stability celé Belgie jakožto země“. Navíc, jestliže se mezinárodní investoři budou obávat, že zahraniční aktiva držená v Evropě mohou být zabavena příliš snadno, nastane odliv kapitálu z Evropy a podkopání důvěry v její finanční trhy, varuje dále Fabelfin.

Proti půjčce se ozývá vedle bankéřů také Federace belgických podniků. Ta naznačuje, že ostatní země EU se chovají pokrytecky, neboť pokud by byla zmrazená ruská aktiva na jejich území, samy by nebyly ochotny riskovat a činit to, co nyní žádají po Belgii.

Ve skutečnosti jsou zmrazené ruské devizové rezervy deponovány i v dalších zemích EU, zejména ve Francii a v Lucembursku (viz graf agentury Bloomberg níže), avšak Belgie v jejich držbě suverénně dominuje. Proti jejich využití pro půjčku Ukrajině se vyslovuje i sama belgická společnost Euroclear, u které jsou uloženy. Ta včera uvedla, že návrh Evropské komise je příliš riskantní, historií neprověřený, a jeho zhmotnění by znamenalo dalekosáhlá právní, finanční a reputační rizika nejen pro Euroclear samotný, leč též pro Belgii, Evropskou unii a její finanční trhy.

Tlak Německa

Na Belgii vedle Evropské komise zvláště silně tlačí také Německo. Berlín zjevně preferuje využití ruských rezerv k financování ukrajinských vojenských výdajů před použitím společného dluhu EU ke stejnému účelu. Němci totiž patří k národům EU, které se až na výjimky vehementně staví proti společnému půjčování EU, neboť coby relativně fiskálně ukáznění nechtějí přebírat náklady dluhu předlužených ekonomik typu Francie, Itálie, ba ani právě Belgie. Němci by tedy raději, aby peníze na Ukrajinu poslala Belgie, z ruských rezerv, aniž by se musel vydávat další společný dluh EU.   

Na stranu Belgie se ovšem staví i opravdu těžká váha. Spojené státy. Ty nyní tlačí na některé země Evropské unie, aby se postavily záměru Evropské komise poslat Ukrajině peníze z ruských rezerv, jak včera uvedla agentura Bloomberg. Podle Spojených států by peníze z ruských rezerv měly sloužit k zajištění míru, a nikoli k prodlužování války.

Evropská komise chce Kyjevu peníze dát – jde vlastně o nevratnou bezúročnou půjčku – na jeho vojenské a finanční potřeby. Za poskytnuté peníze se mají ovšem zaručit členské země EU. Česko by tak muselo vyčlenit na tuto záruku minimálně 40 miliard korun.

Petrohrad

Petrohrad ztrácí tvář: Odvážní mlčí, mladí mizí z ulic, umělci odcházejí

Politika

Ruská knihkupkyně Ljubov Beljacká s povzdechem lamentuje nad „ovzduším všudypřítomného strachu a úzkosti“, které se kvůli válce na Ukrajině rozšířilo v jejím rodném Petrohradě. Toto město, jemuž se kdysi přezdívalo ruské „okno do Evropy“, je považováno za kulturní metropoli země, kde vždy kvetlo nezávislé myšlení, umělecké vyjádření i disent, napsala agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Evropská centrální banka se na záruce podílet odmítá, i když po ní Evropská komise participaci žádá. Proti předání tisíců miliard korun Ukrajině jsou v rámci EU vedle Belgie také Maďarsko a vlastně i Slovensko, které jej podmiňuje tím, aby dané biliony nefinancovaly vojenské výdaje, což je v praxi těžko splnitelné.

Státní rozpočet Belgie inkasuje ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou deponovány na jejím území, stovky milionů eur daní. Hlavně se tedy ale Belgie obává, že pokud přestanou platit příslušné sankce Evropské unie (například maďarským vetem při hlasování o jejich prodloužení o další půlrok, které se koná pravidelně každých šest měsíců), bude to ona, která bude muset Rusku peníze z rezerv vracet – a pokud je mezitím Evropská komise pošle Ukrajině, nebude mít z čeho.

Na Belgii by se pak musely „složit“ další členské země EU, aby mohla peníze Rusku vrátit – Česko by pak muselo Rusku „přes Belgii“ poslat zmíněných minimálně 40 miliard korun. Případně by vratku Rusku „natiskla z ničeho“ Evropská centrální banka, což ta ale právě odmítá jako nepovolené látání dluhu členských zemí eurozóny tiskem nových eur.

Související

Trump na jednání s Leyenovou, Macronem, Zelenským a dalšími představiteli EU

USA chtějí ochránit ruský majetek za biliony před EU, která by jej ráda poslala Ukrajině

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Karel Řehka

Další munice pro Ukrajinu. Část zmrazených ruských aktiv půjde na českou iniciativu

Money

ČTK

Přečíst článek

Takhle vypadá dům budoucnosti na českém venkově. Spoří energii a splývá s přírodou

Rodinný dům u Kolína navrhli architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze studia 0,5 Studio
Užito se svolením Petera Fabo
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dům u Kolína zaujme na první pohled: černá „stodola“ s panoramatickým oknem nabízí moderní a úsporné bydlení přímo v krajině.

Rodinný dům Kolín od studia 0,5 Studio je elegantní, střídmá novostavba, která svou jednoduchou formou přirozeně zapadá do krajiny na pomezí pole a dubového lesa. Architekti vyšli z požadavku investora na maximální propojení domu s okolní přírodou a vytvořili moderní interpretaci archetypu rodinného domu se stodolou. „Naším cílem bylo vytvořit dům, který nebude dominovat krajině, ale stane se její součástí. Prostá forma a práce s kontrasty nám umožnily navázat na tradiční stavby v okolí, a přitom nabídnout moderní komfort,“ doplňují architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze 0,5 Studio.

16 fotografií v galerii

Dominantním prvkem stavby je výrazná hmotová kompozice a ikonická „odříznutá“ vyhlídka, pás panoramatických oken v horním patře, který otevírá daleké výhledy do krajiny. „Horní patro jsme pojali jako vyhlídku do krajiny. Panoramatické prosklení otevírá dům směrem k horizontu a přináší do interiéru maximum světla,“ říká tým architektů.

Zatímco hlavní obytná část působí vertikálně a monumentálně, přístřešek a navazující stodola tvoří horizontální, účelný doplněk a odkazují k tradičnímu hospodářskému stavitelství. „Stodola doplňuje obytnou část podobně, jako tomu bývalo na tradičních venkovských usedlostech. Vytváří praktické zázemí a zároveň propojuje dům s historickým kontextem místa,“ doplňuje studio.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dispozice a materiály

Přízemí nabízí otevřený obytný prostor s kuchyní, pracovnou a zázemím. V horním patře se nacházejí dětské pokoje, ložnice, koupelna a samostatné WC. Přístřešek funguje jako chráněné venkovní posezení, stodola pak jako parkovací i tvůrčí prostor.

Exteriér je obložen černými horizontálně kladenými prkny, která podtrhují liniový charakter krajiny a vytvářejí silný kontrast ke světlému interiéru. „Materiálové řešení je záměrně střídmé. V exteriéru dominuje černě mořené dřevo, které nechává vyniknout světle laděný interiér. Díky tomu je atmosféra domu klidná a přirozená,“ popisuje studio.

Interiér díky velkým oknům plynule komunikuje se zahradou i okolním biotopem a vytváří harmonické prostředí respektující charakter pozemku i potřeby rodiny.

Kocanda Kravsko

Čeští architekti zabodovali v mezinárodní konkurenci. O které projekty jde?

Enjoy

Hned několik tuzemských architektonických studií se dostalo do prestižního výběru Building of Year, který každoročně sestavuje největší architektonický portál ArchDaily. O které projekty jde?

pej

Přečíst článek

Technické řešení a energetika

Dům využívá energetický koncept s tepelným čerpadlem země–voda, podlahovým vytápěním a trojskly s vysokými izolačními parametry. „Navrhli jsme řešení, které je dlouhodobě udržitelné. Tepelné čerpadlo a kvalitní izolace výrazně snižují provozní náklady domu,“ dodává studio.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Marcel Soural

Developeři si rozdali architektonické Oscary. Uspěl Nuselský pivovar, brněnský Diorit. Soural míří do Síně slávy

Reality

Nové čtvrti, modernizovaná nádraží, šetrné stavby i návrat ikonického hotelu. Best of Realty 2025 představilo nejlepší projekty českého developmentu a do Síně slávy uvedlo zakladatele Trigemy Marcela Sourala.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Takto se proměnil byt ve Vršovicích. Potřeba bylo 1,5 milionů korun.

Z ruiny k dokonalosti: Jak dopadla rekonstrukce bytu za 1,5 milionu korun?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

David Tišer: Byla by obrovská škoda, kdybychom přišli o romskou kulturu

Michal Nosek
nos

Aktivista, umělec a zakladatel organizace ARA ART David Tišer patří dlouhodobě k nejvýraznějším českým hlasům, které se věnují tématu romské identity, lidských práv a inkluze. Na konferenci Good Company Circle vystoupil s příspěvkem, který přinesl otevřený a osobní pohled na to, jaké dopady má společenské vnímání romské menšiny – a jak zásadní roli v jeho proměně hraje kultura, dialog a reprezentace.

David Tišer se v Česku stal výraznou tváří moderní občanské angažovanosti. Ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil, že změna nezačíná v politice ani ve statistikách, ale v obrazu, který si většinová společnost o Romech vytváří. „Nejde jen o to bojovat proti stereotypům. Klíčové je dát lidem možnost poznat romskou zkušenost v její plnosti — ne jako problém, ale jako součást kulturního bohatství této země,“ uvedl.

Podle Tišera je jedním z největších nepochopení to, že Romové jsou v českém veřejném prostoru často reprezentováni výhradně skrze optiku sociálních problémů. Takové zúžení reality má podle něj zásadní dopad na to, jak se mladí Romové vidí, jaké mají ambice a jak se k nim společnost chová. „Když se o vás vypráví jen příběh nouze, brání vám to vyrůst. A brání to i společnosti vidět vás jako rovnocenné partnery,“ řekl.

Tišer zároveň připomněl, že kultura může být silnějším nástrojem změny než politická debata. ARA ART, kterou vede, pracuje s divadlem, veřejnými akcemi i vzdělávacími projekty, které mají za cíl otevřít téma romské identity způsobem, jenž je srozumitelný a emocionálně přístupný široké veřejnosti. „Nejde o to být charitativním projektem. Naopak. Jde o to ukázat, že máme hlas, talent a energii, které jsou této společnosti přínosem,“ uvedl na svém profilu.

Ve svém vystoupení podtrhl, že důraz na diverzitu a inkluzi není jen morální otázkou — může být také zdrojem inovací a posilovat společenskou soudržnost. Firmy i instituce, které s diverzitou pracují citlivě a dlouhodobě, dokážou podle něj vytvářet prostředí, ve kterém lidé chtějí být a v němž mohou růst.

Vědec Jan Šedivý
video

Podcast Dobré společnosti: Jan Šedivý, vědec, který učí stroje mluvit

Newstream TV

Na první pohled působí klidně, až zdrženlivě. Ale když začne mluvit o umělé inteligenci, rozsvítí se mu oči. Sara Polak pozvala do dalšího dílu Podcastu dobré společnosti Jana Šedivého, profesora z ČVUT a vedoucího výzkumné skupiny v CIIRC. Šedivý patří mezi nejvýraznější české odborníky na konverzační AI – tedy technologie, které dávají hlas digitálním asistentům. „Lidsky podobný dialog s AI je stále mimo dosah,“ říká s nadhledem člověk, který sám k tomu cíli směřuje celý život. 

nos

Přečíst článek

Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická
video

Podcast dobré společnosti: V domově simulujeme každodenní život, říká Lenka Kohoutová

Leaders

Jednou z hostek loňského ročníku Good Company Circle, kterého je Newstream.cz mediálním partnerem, byla Lenka Kohoutová, bývalá poslankyně a ředitelka Domova Sulická. "Pro seniory se snažíme vytvořit příjemnou životní etapu. Dle jejich představ," řekla v rozhovoru s Pavlínou Kvapilovou u příležitosti startu kampaně k třetímu ročníku konference Good Company Circle, která se uskuteční letos v říjnu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová

Dita Loudilová z Kapky naděje: Neziskovky a podnikatelé musí mít společnou vizi, pak spolupráce funguje

Filantropie

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek
Aleš Burger a Sara Polak
video

Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger

Leaders

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme