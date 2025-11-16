Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi
Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.
Veřejně to vypadalo, že se schyluje k velké bitvě mezi Sněmovnou a Hradem. Po krátké debatě s budoucími koaličními partnery Babiš vzkázal na Hrad, že na programovém prohlášení se nic měnit nebude. Hrad krátce na to sdělil, že neočekával, že všechna jeho „doporučení“ budou vyslyšena. Aha, takže to neměl být tvrdý střet. Byla to jen taková oťukávaná. Vymezování si mantinelů.
Babiš už je zase na koni. Podpořil ho i Macinkům mentor Václav Klaus, který se nechal slyšet, že Pavel se snaží „radikálně měnit ústavní systém.“ Klaus, mistr velkých slov.
Klasické české řešení
Babišovi zbývá vyřešit jen střet zájmů. Jak prohlásil, Agrofert neprodá, není to jako prodat rohlík na krámě. Má pravdu. Holding o dvou stech firmách se neprodává za měsíc. A ne v době, kdy je prodávající pod tlakem. Co tedy Babišovi zbývá? Sehrát podobné divadlo jako to udělal se svěřenskými fondy. Naoko společnost někam převede. Že by na dceru? Právně bude vše čisté, o to se postará jeho právní tým. A firmu bude mít stále pod dohledem. Klasické české řešení, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá.
Těžké procitnutí prožili Piráti. Při obsazování téměř stovky lépe placených a vlivných míst v čele osmnácti sněmovních výborů zcela vyhořeli. Nedostali ani jeden flek. Marně hořekoval jejich šéf Hřib, že to se za třicet let Sněmovny nikdy nestalo, aby strana s půl milionem voličů neměla zastoupení v orgánech. Inu, všechno je jednou poprvé.
Piráti si za to do velké míry mohou sami. Kde jsou ty doby, kdy před minulými volbami stál Ivan Bartoš bok po boku s Vítem Rakušanem na vltavském nábřeží. Jako dvojčata. Jenže Piráti byli potížisté. Před rokem z koalice odešli, jejich čtyři poslance Fiala nepotřeboval. A začali šít do všech, minulých partnerů i oponentů. Nyní si vyzvedli účet. Mají osmnáct poslanců, kteří jsou jim nanic.
