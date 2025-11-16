Nový magazín právě vychází!

Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.

Veřejně to vypadalo, že se schyluje k velké bitvě mezi Sněmovnou a Hradem. Po krátké debatě s budoucími koaličními partnery Babiš vzkázal na Hrad, že na programovém prohlášení se nic měnit nebude. Hrad krátce na to sdělil, že neočekával, že všechna jeho „doporučení“ budou vyslyšena. Aha, takže to neměl být tvrdý střet. Byla to jen taková oťukávaná. Vymezování si mantinelů.

Babiš už je zase na koni. Podpořil ho i Macinkům mentor Václav Klaus, který se nechal slyšet, že Pavel se snaží „radikálně měnit ústavní systém.“ Klaus, mistr velkých slov.

Klasické české řešení

Babišovi zbývá vyřešit jen střet zájmů. Jak prohlásil, Agrofert neprodá, není to jako prodat rohlík na krámě. Má pravdu. Holding o dvou stech firmách se neprodává za měsíc. A ne v době, kdy je prodávající pod tlakem. Co tedy Babišovi zbývá? Sehrát podobné divadlo jako to udělal se svěřenskými fondy. Naoko společnost někam převede. Že by na dceru? Právně bude vše čisté, o to se postará jeho právní tým. A firmu bude mít stále pod dohledem. Klasické české řešení, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá.

Těžké procitnutí prožili Piráti. Při obsazování téměř stovky lépe placených a vlivných míst v čele osmnácti sněmovních výborů zcela vyhořeli. Nedostali ani jeden flek. Marně hořekoval jejich šéf Hřib, že to se za třicet let Sněmovny nikdy nestalo, aby strana s půl milionem voličů neměla zastoupení v orgánech. Inu, všechno je jednou poprvé.

Piráti si za to do velké míry mohou sami. Kde jsou ty doby, kdy před minulými volbami stál Ivan Bartoš bok po boku s Vítem Rakušanem na vltavském nábřeží. Jako dvojčata. Jenže Piráti byli potížisté. Před rokem z koalice odešli, jejich čtyři poslance Fiala nepotřeboval. A začali šít do všech, minulých partnerů i oponentů. Nyní si vyzvedli účet. Mají osmnáct poslanců, kteří jsou jim nanic.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš představil plán, kdy vyřeší svůj střet zájmů

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámí, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů, těsně před tím, než ho prezident Petr Pavel jmenuje do premiérské funkce. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Babiš to řekl po jednání koaliční rady vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v Průhonicích.

Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním předsedou vlády veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Šéf ANO označil za překvapení, že to má sdělit veřejně. Původně si myslel, že prezident je srozuměn s tím, že s řešením Babiš seznámí jen hlavu státu.

„Ale pokud si to prezident přeje, tak to řeknu veřejně... Řešení zveřejním těsně před tím, než mě jmenuje předsedou vlády,“ řekl Babiš. Už ráno zopakoval, že Agrofert neprodá a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony. Ani večer žádné podrobnosti nesdělil a ani neupřesnil, kdy hodlá řešení oznámit veřejnosti.

Hrad po středeční schůzce Pavla s Babišem oznámil, že pokud šéf ANO učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je prezident připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu.

Babiš dnes na večerním jednání ujistil lídry SPD a Motoristů, že svůj střet zájmů řeší a vyřeší. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura po schůzce řekl, že vše bude v souladu se zákony a Babišovo ujištění považuje za dostačující. „Myslím, že pan prezident bude spokojen,“ dodal předseda Motoristů Petr Macinka. Ani on nebyl konkrétnější.

Dalibor Martínek: Babiš si zatím všechny namazal na chleba. Teď to zkouší s Pavlem

Andrej Babiš se opět setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem měl být jeho střet zájmů a také programové prohlášení. S tím to začalo tak, že ho Babiš poslal prezidentovi přes datovou schránku. Už to byl takový první pokus hrát přesilovku. Vykolíkovat si území, otestovat soupeře.

Dalibor Martínek

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.

„Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě,“ řekl pravděpodobný příští premiér v ranním příspěvku na sociálních sítích. Zdůraznil, že už 5. října představil hlavě státu možné způsoby, jak vyřešit střet zájmů. Tehdy byl podle něj Pavel spokojený se všemi variantami, což řekl i veřejně. „Teď pan prezident změnil názor, ale u mě stále platí, že pokud budu jmenován premiérem, splním, co jsem slíbil a dostojím zákonům,“ uvedl Babiš.

Nechce říkat dopředu, jak to udělá, protože je to podle něj „extrémně citlivá a osobní záležitost“. „Novináři mě navíc stejně budou vždy kritizovat a nic nebude podle nich dostatečné,“ tvrdí.

