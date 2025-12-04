Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.

"Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Rozhodl jsem se, že do funkce předsedy vlády ho proto jmenuji v úterý 9. prosince v 9 hodin. Respektuji tím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu a dosavadní průběh vyjednávání vzniku koaliční vlády," uvedl Pavel.

"Prezident od počátku v souladu s ústavou požadoval, aby budoucí předseda vlády jasně a veřejně oznámil, jak bude řešit tento střet a jakým způsobem vyhoví zákonu," uvedl Hrad ve vyjádřen. Prezident podle něj nemůže být arbitrem zvoleného řešení a nemá ani ústavní pravomoci, které by jej opravňovaly k přezkoumávání navrhovaného řešení.

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

ČTK

Přečíst článek

Pavel podle Hradu vnímá řešení, které Babiš zvolil, jako veřejný závazek, který učinil nejen vůči němu, ale především vůči české veřejnost. Důležitý podle prezidenta bude i způsob provedení celého procesu.

Babiš dnes ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že s Agrofertem nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

Český prezident Petr Pavel

Tlak na Turka. Pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra, uvedl Pavel

Politika

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády, řekl České televizi prezident Petr Pavel. To, jestli případně jmenuje Turka ministrem, nebo nejmenuje, odmítl prezident upřesnit. Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů.

Pavlův plán na 100 dnů: nominovat kandidáty na ústavní soudce, schůzky s Fialou a Babišem, otevřít Hrad

Politika

ČTK

Přečíst článek

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky
Profimedia
ČTK
ČTK

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

Prezident Petr Pavel požadoval po Babišovi, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně oznámil způsob, jakým střet zájmů vyřeší. Dnes ráno Pavel uvedl, že jmenování by se mohlo odehrát příští týden, v následujícím týdnu by se pak mohli funkcí ujmout zbývající členové kabinetu, který skládá ANO s SPD a Motoristy. "Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro mé jmenování předsedou vlády," řekl Babiš.

Ve videu svůj střet zájmů Babiš označil za domnělý. "Jasně jsem již před volbami slíbil, že ho vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva," uvedl. Dodal, že o jeho budoucnosti rozhodli voliči, kteří se jednoznačně vyjádřili, koho chtějí za předsedu vlády. "Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život, nebo ANO mohlo jmenovat na premiéra někoho jiného. Jsem ale přesvědčen, že byste to brali jako zradu," řekl.

Český prezident Petr Pavel

Tlak na Turka. Pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra, uvedl Pavel

Politika

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády, řekl České televizi prezident Petr Pavel. To, jestli případně jmenuje Turka ministrem, nebo nejmenuje, odmítl prezident upřesnit. Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.

ČTK

Přečíst článek

Šéf ANO dodal, že se rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že ho učiní. "Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou nebudu už mít nic společného. Už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu," uvedl. Doplnil, že krok pro něj nebyl snadný, protože firmu budoval půl života.

Řešení podle Babiše navrhli nezávislí odborníci. "Akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur," dodal Babiš. Podmínkou je to, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník, osoba jakkoliv spojená s Agrofertem nebo závislá na firmě či Babišovi.

Mimořádné jednání Sněmovny. Zleva Filip Turek, Boris Šťastný a Petr Macinka (Motoristé).
Aktualizováno

Macinka: Na nominaci Turka do vlády Motoristé trvají

Politika

Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Podobně se vyjádřil i v rozhovoru pro Novinky.cz. Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

ČTK

Přečíst článek

"Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak moje děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv a čerpat finanční prospěch," dodal Babiš. Jde o nevratné řešení, akcie se Babišovi nikdy nevrátí. "Agrofert moje děti získají až po mé smrti," konstatoval.

Český prezident Petr Pavel

Tlak na Turka. Pokud nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra, uvedl Pavel

Politika

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra české vlády, řekl České televizi prezident Petr Pavel. To, jestli případně jmenuje Turka ministrem, nebo nejmenuje, odmítl prezident upřesnit. Turek je kandidátem na ministra životního prostředí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babiš způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mzdy v Česku rostou nejrychleji za dva roky. Lidé polepšili o 4,5 procenta

Ilustrační foto
Profimedia
ČTK
ČTK

Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,1 procenta na 48.295 korun. Po odečtení inflace si zaměstnanci reálně polepšili o 4,5 procenta, což je nejlepší výsledek za více než dva roky. Ukazuje to dnešní statistika Českého statistického úřadu.

Mzdy tak pokračují v růstu, který se po dlouhém propadu způsobeném inflací obnovil začátkem loňského roku. Bez ohledu na ceny mzdy rostou nepřetržitě od roku 2014, ovšem až po ústupu inflace se růst opět projevil i reálně.

Na „průměr“ však většina zaměstnanců tradičně nedosáhne. Medián mezd činil 42.901 Kč, tedy o více než 5300 korun méně než průměr. Polovina lidí tak bere méně. U mužů činil medián 45.502 korun, u žen 40 059 korun. Podle dat se 80 procent zaměstnanců pohybuje v pásmu mezi 22 559 a 82 064 korunami.

Štědré bonusy? Jak kde. Malé firmy nemají z čeho brát

Money

Mimořádné odměny letos čekají zaměstnance ve více než dvou pětinách firem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Hospodářské komory ČR. Výrazně méně štědré jsou ale nejmenší podniky, které stále narážejí na finanční limity a někdy nezvládají ani růst mezd.

ČTK

Přečíst článek

Nejrychleji rostly mzdy v sektoru profesních, vědeckých a technických činností (o 11,4 %). Více než devět procent přidaly i kultura, zábava a rekreace a stavebnictví. Naopak nejpomalejší růst – pouhá tři procenta – vykázaly energetické obory.

Tradičně nejvyšší výdělky zůstávají v Praze, kde průměr dosáhl 61.129 Kč. Na opačném konci žebříčku je Karlovarský kraj s průměrnou mzdou 41 675 Kč.

Počet zaměstnanců v ekonomice meziročně mírně stoupl o 0,3 procenta  na 4,03 milionu lidí.

Pět let bez přidání. Nová koalice chce zmrazit platy politiků

Názory

Koalice ANO, SPD a Motoristů představila návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na současné úrovni. Opatření má platit pět let a má být schváleno ve zrychleném režimu, oznámil Tomio Okamura.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Evropská centrální banka, ilustrační foto

Hra o zmrazená ruská aktiva. ECB odmítla poskytnout záruku za reparační půjčku Ukrajině

Money

ČTK

Přečíst článek
Madrid

Španělský comeback. Madrid míří k nižšímu rozpočtovému deficitu než Berlín

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme