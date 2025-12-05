KKCG spouští miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory
Společnost KKCG Real Estate Financing uvedla na trh zajištěné dluhopisy v předpokládaném objemu jedné miliardy korun, s možností navýšení až do výše dvou miliard. Dluhopisy jsou určeny drobným soukromým investorům.
Za dluhopisy ručí finanční zárukou mateřská společnost KKCG Real Estate Group. Emise se splatností pět let v roce 2030 je vydávána podle českého práva a dluhopisy budou veřejně nabízené v ČR a přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 tisíc korun s fixním kupónem 6,5 procenta který je splatný pololetně. Aranžérem emise je J&T IB and Capital Markets a manažerem emise je J&T Banka.
Nová emise má podle zprávy KKCG, kterou vlastní miliardář Karel Komárek, přispět k dalšímu rozvoji portfolia realitního pilíře skupiny KKCG, který staví na dlouhodobé strategii prémiového developmentu, udržitelnosti a vytváření hodnotných městských čtvrtí. Prospekt zajištěných dluhopisů KKCG REG schválila ČNB.
Syn miliardáře Karla Komárka staršího vedl kolo financování pro britský fintechový start-up Zilch se svou KKCG US Advisory.
Karel Komárek mladší investoval miliony dolarů do londýnského fintechu Zilch
KKCG Real Estate v posledních letech expanduje nejen v Česku, ale také do zahraničí. „Od začátku budujeme projekty, které nejsou jen stavebními díly, ale dlouhodobou hodnotou pro lidi i města. Úspěchy posledních let ukazují, že naše strategie kvality a udržitelnosti funguje. A chceme ji představit i v Londýně, kam vstupujeme s pokorou, ale také s ambicí přinést nový způsob uvažování o městském prostředí,“ uvedl generální ředitel KKCG Real Estate Petr Pujman.
Společnost KKCG Real Estate je členem investiční skupiny KKCG. Byla založena v roce 2012 za účelem efektivního řízení realitních projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je komerční a rezidenční development, výstavba a správa nemovitostí. KKCG je investiční skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 tisíc lidí ve 41 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než 10,5 miliard eur (254 miliard korun).
