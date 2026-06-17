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newstream.cz Reality Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí
Penta
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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

Pražský Smíchov získá další rezidenční projekt, který má rozšířit nabídku městského bydlení v jedné z nejrychleji se měnících částí metropole. Penta Real Estate začala společně se Sekyra Group stavět projekt Momentum v ulici Na Knížecí, nedaleko stanice metra Anděl a autobusového terminálu.

Pozemek, který v minulosti sloužil jako parkoviště, získala Penta v roce 2023 v rámci akvizice společnosti ČSAD Praha holding. Projekt už má pravomocné stavební povolení a jeho dokončení je plánováno na rok 2028. Odhadovaná hodnota investice činí 1,3 miliardy korun.

Ostravská lékárna Dr.Max

Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy

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Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.

nst

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Momentum vzniká na vstupu do nové smíchovské čtvrti a navazuje na širší transformaci brownfieldů v okolí železniční stanice. Lokalita patří k nejvýraznějším rozvojovým územím v Praze.

Bydlení pro generaci, která chce žít v centru dění

Projekt nabídne celkem 240 bytů v dispozicích od 1+kk do 2+kk. Nejmenší jednotky budou mít 22 metrů čtverečních, největší přibližně 45 metrů čtverečních. Všechny byty budou prodávány kompletně vybavené, včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a interiérového zařízení.

Penta tím vstupuje do segmentu mikroapartmánů, který reaguje na změnu životního stylu části městských obyvatel. Cílovou skupinou mají být především mladí profesionálové, kteří hledají bydlení v dobře dostupné lokalitě a kladou důraz spíše na polohu, služby a komunitní zázemí než na velkorysou výměru samotného bytu.

Rohan City

Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

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Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

ČTK

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Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním,“ říká Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku.

Wellness, coworking i terasa s výhledem na Prahu

Menší výměry bytů má kompenzovat rozsáhlé společné zázemí. Součástí domu bude komunitní wellness, fitness centrum, společenská místnost, coworkingové prostory, relaxační zóny i střešní terasa s výhledem na Prahu.

Na střeše vznikne také vodní ochlazovací prvek určený obyvatelům domu. Parter budovy má být aktivní a doplní jej obchody a služby orientované do veřejného prostoru.

Podle Vacka mají sdílené prostory rozšířit kvalitu bydlení za hranice jednotlivých jednotek. „Byt není jediným místem, kde mladí lidé tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory,“ doplňuje.

Architektonická soutěž a odkaz na pražské činžovní domy

Podobu projektu navrhlo studio Aulík Fišer Architekti, které uspělo v otevřené architektonické soutěži. Autoři návrhu chtějí podle hlavního architekta Davida Zalabáka navázat na charakter pražských ulic a současným jazykem interpretovat prvky tradiční městské architektury.

Fasáda budovy má být členěna do menších modulů inspirovaných činžovními domy. Výrazným prvkem budou rizality, které mají do bytů přivádět více denního světla a zároveň formovat chráněný veřejný prostor v parteru.

„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nové čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost,“ uvedl Zalabák.

Důraz na úsporný provoz a zdravé vnitřní prostředí

Projekt má podle investora klást důraz také na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí. Byty budou vybaveny rekuperací vzduchu, chytrou domácností ve standardu Smart Home a úsporným systémem vytápění a chlazení.

Ten bude využívat geotermální vrty a stropní sálavé systémy, které mají přispět ke komfortu obyvatel i nižší energetické náročnosti domu.

Umění jako součást veřejného prostoru

Momentum nebude jen rezidenčním domem. Penta do projektu zapojí také umění ve veřejném prostoru. Na fasádě vznikne velkoformátové dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří uspěli v otevřené umělecké soutěži. Soutěž se konala v rámci iniciativy Penta Art, kterou developer využívá k podpoře současného umění v městském prostředí.

Ondřej Prokop

Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené

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Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.

Michal Nosek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Petra Nehasilová

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Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce

Výroba automobilů Škoda v Mladé Boleslavi
Profimedia
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nst

Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.

Výroba osobních automobilů v Česku za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 4,7 procenta na 639 681 vozů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu.

Výrazný podíl na produkci mají elektrifikovaná vozidla, tedy elektromobily a hybridní modely. Celkem bylo od ledna do května vyrobeno 105 257 elektromobilů, 22 201 plug-in hybridů a 132 064 hybridních osobních aut.

Hybridy výrazně posilují

Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla hybridní automobily v posledních letech výrazně posilují svou pozici na evropském trhu a staly se nejoblíbenější volbou zákazníků.

Automobilky hledají byznys v obraně. Mercedes chce stavět systémy proti dronům

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ČTK

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Tento trend se promítá i do české výroby. Produkce hybridních vozů za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla téměř o 46 procent. Hybridy tak už tvoří více než pětinu všech automobilů vyrobených v Česku. Významně k tomu přispívá Toyota, jejíž kolínská produkce je postavena výhradně na hybridních modelech.

Škoda Auto zvýšila výrobu o desetinu

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Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc

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nst, ČTK

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Auta s externím dobíjením tvořila čtvrtinu produkce značky. Nejvíce se vyráběly modely Kamiq, Fabia a Karoq.

Hyundai v Nošovicích klesl, Toyota v Kolíně mírně rostla

V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních pět měsíců roku vyrobeno 110.700 vozidel, což je meziročně o 10,1 procenta méně. Z celkového počtu mělo 11.677 aut čistě elektrický pohon, 7407 plug-in hybridní pohon a 35.043 vozů hybridní pohon.

Kolínská Toyota zvýšila výrobu o 824 vozů na 97.021 automobilů.

Rostla také výroba autobusů a motocyklů

Vedle osobních aut se v Česku zvýšila také výroba autobusů. Od ledna do května vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 2406 vozidel. Na růstu se podílel zejména výrobce SOR Libchavy, který zkompletoval 279 autobusů, meziročně o 190 procent více. Vysokomýtské Iveco CR naopak zaznamenalo pokles o jedno procento na 2117 autobusů.

Růst vykázal také tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto. Jeho výrobní závod za prvních pět měsíců roku opustilo 397 motocyklů, tedy o třetinu více než ve stejném období loňského roku.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Akcie SpaceX dál rostou. Muskova firma po IPO předstihla Amazon a míří k Microsoftu

SpaceX
ČTK
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SpaceX po vstupu na burzu dál raketově roste. Akcie Muskovy firmy už předstihly Amazon, míří ke čtvrtému dni zisků v řadě a investoři sledují, zda je k dalšímu růstu vystřelí i možné zařazení do indexů.

Akcie společnosti SpaceX pokračují v růstu a míří ke čtvrtému ziskovému dni v řadě. Firma Elona Muska tak podle agentury Bloomberg dál posiluje své postavení mezi nejhodnotnějšími společnostmi světa. Po nedávném vstupu na burzu už svou tržní hodnotou překonala Amazon a stala se pátou největší akcií na světě.

Zájem investorů zůstává výrazný

Akcie společnosti v předobchodní fázi v New Yorku rostly o 4,5 procenta. Ve srovnání s předchozími obchodními dny šlo o pomalejší tempo růstu, zájem investorů ale zůstává výrazný.

Tržní přehled
SpaceX akcie
NASDAQ: SPCX · Space Exploration Technologies Corp.
Poslední dostupná cena
$201,80
+4,86 %
+$9,35 proti předchozímu závěru
Výkon od začátku obchodování
Od IPO ceny $135 +49,48 % +66,80 USD na akcii
Od prvního obchodu cca $150 +34,53 % +51,80 USD na akcii
Klíčové údaje
IPO cena $135,00
První obchod cca $150,00
Dosavadní maximum $225,64
Dosavadní minimum $149,34
Časová osa
12. 6. 2026 Debut na burze Nasdaq, IPO cena 135 USD za akcii.
První obchod Akcie začaly obchodování přibližně na 150 USD.
17. 6. 2026 Poslední dostupná kotace činila 201,80 USD.
Data: poslední dostupná kotace 17. června 2026, 09:16 UTC.

Od vstupu na burzu do úterního závěru obchodování akcie SpaceX posílily přibližně o 49 procent. Firma tak hodnotou předstihla Amazon a k Microsoftu jí podle Bloombergu chybí zhruba 150 miliard dolarů.

Anysphere

Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere

Money

SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.

ČTK

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Silný růst ukazuje, že poptávka po akciích SpaceX pokračuje i po rekordní primární veřejné nabídce. To je důležité i pro širší trh. Pomáhá to totiž zmírnit obavy, zda investoři dokážou vstřebat další velké vstupy firem na burzu. Do konce roku se očekávají možné veřejné nabídky akcií společností Anthropic a OpenAI, tedy konkurentů v oblasti umělé inteligence. Obě by se pravděpodobně pohybovaly kolem ocenění jednoho bilionu dolarů.

Podle Briana Mulberryho, hlavního tržního stratéga společnosti Zacks Investment Management, není růst akcií SpaceX překvapivý. Připomněl, že 30 procent emise bylo k dispozici drobným investorům, což podle něj pomohlo poptávce po akciích.

Důležitý týden

Vývoj akcií přichází v týdnu, kdy investoři sledují také důležité makroekonomické a geopolitické události. Americká centrální banka Fed má ve středu poprvé rozhodovat o sazbách pod novým předsedou Kevinem Warshem. Trh proto bude pozorně sledovat nejen samotné rozhodnutí, ale také jeho vystupování na tiskové konferenci. V pátek pak mají Spojené státy a Írán formálně podepsat prozatímní mírovou dohodu.

Za částí výrazných pohybů akcií SpaceX během obchodování může stát nízký počet volně obchodovaných akcií. V první den bylo na trhu k dispozici jen asi 4,2 procenta všech akcií firmy. Omezená nabídka může cenu podporovat, zároveň ale zvyšuje riziko prudších výkyvů.

Do budoucna může na akcie působit i opačný tlak. V příštích měsících budou končit takzvaná lock-up období, která zatím brání insiderům v prodeji akcií. Pokud se na trh dostane více akcií, může to cenu tlačit dolů.

Na druhé straně může akciím pomoci případné zařazení do akciových indexů. Nasdaq změnil pravidla tak, aby se do jeho indexů mohly rychleji dostat mimořádně velké firmy, jako je SpaceX. Pokud by se akcie dostaly například do indexu Nasdaq 100, fondy, které tento index sledují, by je musely nakupovat.

U indexu S&P 500 je situace jiná. S&P Dow Jones Indices se rozhodla pravidla pro rychlejší zařazování nových firem po IPO neměnit. SpaceX se proto do indexu S&P 500 hned nedostane.

Povinné nákupy ze strany indexových fondů by mohly cenu akcií podpořit. Část investorů ale může do té doby zůstat stranou. Po zařazení SpaceX do indexů by totiž získali expozici vůči firmě i nepřímo prostřednictvím fondů, které dané indexy sledují.

„Může to souviset s tím, že si někteří investoři říkají: nebudu panikařit, protože pokud potom můžete jednoduše sledovat daný index prostřednictvím investovatelného nástroje, expozici tím získáte,“ uvedla Shelby McFaddinová, portfolio manažerka společnosti Motley Fool Asset Management.

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