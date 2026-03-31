Dospivova Penta má rekordní rok. Miliardový zisk pošle do další expanze
Investiční skupina Penta vydělala loni rekordních 17,5 miliardy korun. Vedle lékáren Dr. Max ji nově táhnou i fondy pro investory, další miliardy chce využít na růst v Evropě.
Investiční skupina Penta uzavřela rok 2025 s rekordním čistým ziskem 17,5 miliardy korun. Růst stojí na silném výkonu klíčových firem i novém zdroji kapitálu, fondech otevřených externím investorům.
Tisíce investorů
Penta Equity Fund a Penta Real Estate Fund přilákaly přes 7 500 investorů, kteří do nich vložili více než 15 miliard korun. Skupina tak poprvé ve větším otevírá financování i mimo vlastní zdroje.
Největším zdrojem zisku zůstává síť lékáren Dr. Max s více než 3 200 pobočkami. Významně přispěly také Fortuna Entertainment Group, Penta Hospitals nebo developerská divize Penta Real Estate, která nově vstoupila i na londýnský trh.
Masivní investice
Penta zároveň dál masivně investuje. Jen loni dala do akvizic a rozvoje 24,5 miliardy korun. „Vydělaný zisk celý investujeme do další ambiciózní expanze našich firem,“ uvedl spoluzakladatel skupiny Marek Dospiva.
Skupina zaměstnává přes 60 tisíc lidí a na daních a odvodech odvedla 24,5 miliardy korun.
Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.
Společnost Penta Real Estate postaví v pražské Hybernské ulici vedle komplexu Masaryčky další kancelářskou budovu. Projekt Hybe už získal stavební povolení. Vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun, hotový má být ve třetím čtvrtletí roku 2028. Firma o tom dnes ČTK informovala v tiskové zprávě. Hybe je součástí rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, který propojuje centrum metropole s Florencí.
Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.
Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.
Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.
Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.
