Český průmysl nadále stoupá. Vzhůru jej táhnou automobilky

Český průmysl nadále stoupá. Vzhůru jej táhnou automobilky

Český průmysl nadále stoupá. Vzhůru jej táhnou automobilky
Škoda Auto / užito se svolením
ČTK
ČTK

Už pošesté v řadě stoupla průmyslová výroba v Česku, uvedl v pravidelném přehledu Český statistický úřad. Ten dále zveřejnil i výsledky zahraničního obchodu a stavební produkce.

Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta po červnovém zvýšení o 0,2 procenta. Stoupla pošesté po sobě. Meziroční růst táhl automobilový a gumárenský průmysl. Hodnota nových zakázek po červnovém poklesu v červenci meziročně vzrostla. Proti červnu se průmyslová výroba v Česku zvýšila o 0,8 procenta.

„Průmyslová produkce v červenci vzrostla. K růstu nejvíce přispěly výroba motorových vozidel a výroba pryžových a plastových výrobků, zejména pneumatik,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Růst podle ČSÚ zaznamenaly také podniky ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků nebo ve výrobě elektrických zařízení. Částečně vlivem nižší srovnávací základny se meziročně zvýšila těžba uhlí. Klesla výroba nápojů, potravin nebo textilií.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červenci ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 procenta. Objednávky ze zahraničí se zvýšily o 2,9 procenta, z tuzemska o 13 procent. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 2,9 procenta.

„Růst nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Jejich hodnota se v tomto odvětví vlivem nízké srovnávací základny meziročně zvýšila o 15 procent. Významné dlouhodobé zakázky uzavřely podniky vyrábějící ostatní dopravní prostředky a zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Meziročně ubylo objednávek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství nebo výrobě strojů a zařízení.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červenci meziročně snížil o 1,9 procenta. Průměrná mzda pracovníků se proti loňskému červenci zvýšila o pět procent.

EU

Rok od Draghiho kritické zprávy: Hlavní změnou je, že USA nelákají evropské inovátory

Money

Silné varování před zaostáváním evropské ekonomiky přinesla před rokem zveřejněná takzvaná Draghiho zpráva. Jako jedno z podstatných řešení doporučovala stimulovat výzkum a zejména rozvoj moderních technologií. K možnému zlepšení od té doby Evropě asi nejvíc (a nechtěně) přispěl Donald Trump.

Josef Tuček



Počet dokončených bytů klesl

Stavební výroba v Česku v červenci meziročně vzrostla o 10,1 procenta. Meziroční růst zaznamenala podeváté v řadě, tempo růstu zpomalilo, v červnu to bylo po revizi o 15,2 procenta. Produkce v pozemním stavitelství v červenci meziročně stoupla o 9,2 procenta a v inženýrském o 11,5 procenta. Meziměsíčně byla stavební výroba vyšší o jedno procento.

Stavební výroba letos meziročně vzrostla v každém měsíci. Dvouciferný meziroční růst evidují statistici potřetí v řadě, v květnu to bylo o 13,6 procenta.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v červenci vydáno stavební povolení, dosáhla 54,2 miliardy korun, což bylo meziročně o 37,9 procenta více. „K meziročnímu růstu orientační hodnoty staveb přispělo povolení rekonstrukce velké dopravní stavby v řádu miliard korun. Nicméně i po modelovém odečtení staveb s rozpočty nad miliardu korun by byla orientační hodnota nad úrovní loňského července,“ podotkl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

V červenci se začalo stavět 2628 bytů, oproti loňskému sedmému měsíci to bylo o 9,2 procenta méně. Počet dokončených bytů klesl meziročně o 13,4 procenta na 2353 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v červenci meziročně zvýšil o 0,6 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému červenci vzrostla o 3,8 procenta.

Jablonecká radnice rozhodla o přestavbě nemocnice na byty

Bytová politika za 162 milionů. V Jablonci nad Nisou přestaví nevyužitou dětskou nemocnici

Reality

Jablonec nad Nisou plánuje přestavět léta nevyužívanou budovu dětské nemocnice v ulici Petra Bezruče na byty, které městu chybí. V architektonické soutěži na konverzi budovy zvítězil návrh spolupracujících týmů architektů z atelieru gram a büro hacke.

ČTK



Poprvé se schodkem 1,7 miliardy

Zahraniční obchod ČR letos poprvé skončil v červenci schodkem 1,7 miliardy korun, meziročně byl o 5,5 miliardy korun nižší. Vývoj negativně ovlivnila především bilance kovodělných výrobků. Příznivý vliv měl přebytek obchodu s motorovými vozidly

„Stejně jako loni skončila i letos obchodní bilance poprvé se záporným výsledkem v červenci. Letošní červencová bilance byla ovšem příznivější, zejména díky meziročně vyššímu vývozu motorových vozidel, který vzrostl o více než 12 miliard korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. „Ani odstávky výroby kvůli celozávodním dovoleným neměly vliv na meziroční srovnatelnost výsledku, jelikož převážně spadaly do stejného letního měsíce,“ doplnila.

Meziročně vzrostl vývoz o 4,7 procenta na 375,2 miliardy korun a dovoz se zvýšil o 3,1 procenta na 376,9 miliardy korun. Meziměsíčně po sezonním očištění se snížil vývoz o 4,2 procenta a dovoz o 3,8 procenta. Červenec 2025 měl o jeden pracovní den více než červenec 2024.

Bilance kovodělných výrobků se zhoršila o 5,2 miliardy korun přechodem z aktiva do pasiva. Deficit obchodu u zemědělských produktů se prohloubil o 1,2 miliardy korun, u základních kovů o miliardu korun. Příznivý vliv na zahraniční obchod měl vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 5,1 miliardy korun, s ostatními dopravními prostředky o tři miliardy korun a stroji a zařízeními o 2,3 miliardy korun.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zvýšil o 2,4 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 6,5 miliardy korun.

Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 136,7 miliardy korun, což představovalo meziroční pokles o 9,4 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,5 procenta a dovoz o 5,1 procenta.

ČSÚ zároveň dnes zveřejnil zpřesnění údajů za loňský rok. Podle definitivních údajů za rok 2024 vzrostl meziročně vývoz o pět procent na 4,7 bilionu korun a dovoz o 2,8 procenta na 4,4 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 220,5 miliardy korun, který byl o 98 miliard korun vyšší než v roce 2023.

Pokud bude ANO vládnout, Schillerová nechá přepracovat návrh rozpočtu

Alena Schillerová
ČTK
ČTK
ČTK

V případě, že by opoziční hnutí ANO po říjnových sněmovních volbách vládlo, vrátilo by ze Sněmovny nynější návrh státního rozpočtu na příští rok kabinetu k přepracování. Na počátku roku 2026 by stát hospodařil v rozpočtovém provizoriu.V televizní Partii na CNN Prima News to uvedla někdejší ministryně financí Alena Schillerová.

První místopředseda favorizovaného ANO Karel Havlíček v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize odhadl, že provizorium by trvalo šest až sedm týdnů. Současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v debatě se Schillerovou uvedl, že návrh rozpočtu, jak jej nedávno ministerstvo financí zveřejnilo, je pracovní materiál. Za důležitější než případné provizorium pokládá výši deficitu.

Ministerstvo financí navrhlo vládě rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun. Součástí návrhu rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.

Schillerová zopakovala, že s rozpočtem, jak je navržený, není možné hospodařit. "Pokud hnutí ANO vyhraje volby, bude sestavovat příští vládu, bude mít v Parlamentu většinu, neumím si představit, že bychom s takovýmto rozpočtem mohli hospodařit. To znamená, ten rozpočet, jakmile bychom získali většinu ve Sněmovně, vrátíme k přepracování," řekla Schillerová. Začátkem roku 2026 by podle ní mohlo být i krátké rozpočtové provizorium, byť, jak podotkla, není jeho příznivcem.

Premiér ČR Petr Fiala (ODS) zahajuje kampaň

PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost

Názory

Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.

Stanislav Šulc



Stanjura pokládá rozpočtové provizorium za technickou záležitost, důležitější je podle něho schodek. "Deficit bude zase 500 miliard korun nebo vyšší," reagoval na vystoupení Schillerové v debatě.

Konečný návrh rozpočtu musí koaliční vláda Petra Fialy (ODS) poslat do Sněmovny do konce září. Volby do dolní komory čekají Česko začátkem října. Návrh rozpočtu spadne s koncem nynějšího volebního období takzvaně pod stůl. Patrně ještě nynější kabinet, jenž by měl už vládnout v demisi, by měl návrh rozpočtu znovu poslat nové Sněmovně po jejím ustavení, pravděpodobně v listopadu.

Stanjura a Schillerová se v televizní debatě střetli například kvůli volebnímu programu ANO, jenž by podle ekonomů prohloubil rozpočtový deficit v prvních letech o desítky miliard a v budoucnu až o stovky miliard korun ročně. Schillerová popisovala, že ANO plánuje získat peníze opatřeními na příjmové straně. Mluvila o boji se šedou ekonomikou mimo jiné zavedením nové verze elektronické evidence tržeb, o převodních cenách, o výplatách takzvaně na ruku i o ekonomickém růstu. Poukazovala na to, že loni stát nevybral proti plánu na nosných daních podle ní 35 miliard korun. Stanjura tvrdil, že z nepřiznané ekonomiky lze získat na dani z přidané hodnoty ještě 18 miliard korun za rok. "Paní Schillerová ráda říká, že je chodící kalkulačka, ale ta čísla nesedí," řekl.

Petr Fiala a Andrej Babiš

Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš

Politika

Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.

ČTK



"Díra v DPH se začala zacelovat za našich vlád," argumentovala bývalá ministryně financí. Stanjura se pak pozastavil nad záměrem daňově osvobozeného spropitného, které by podle Schillerové mělo být součástí nového systému EET. "Není to žádný recept na 140 miliard," podotkl. Stanjura dále řekl, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by v příštím volebním období neprosazovala žádné daňové reformy. "Chceme nechat daňový systém takový, jaký je," řekl Stanjura.

Premiér Petr Fiala (ODS) a prezident Petr Pavel

Pavel s Fialou jsou v klíčových otázkách zahraniční politiky v jasné shodě, uvedl Hrad

Politika

Prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS) konstatovali jasnou shodu v klíčových otázkách zahraniční politiky. Hrad bez dalších podrobností potvrdil, že tématem schůzky byla i situace na Blízkém východě. Podle Fialova vyjádření na síti X je jejich jasná shoda v klíčových otázkách zahraniční politiky, včetně společného přístupu k situaci na Blízkém východě, důležitá nejen z hlediska stability, ale především je to výhoda pro Česko. Prezidenta premiér během hodinu a půl dlouhé schůzky informoval také o nedávných videokonferencích takzvané koalice ochotných k řešení konfliktu na Ukrajině.

ČTK



Karel Havlíček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza

Názory

Dalibor Martínek


Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Názory

Stanislav Šulc



Nájmy bývají na rok. Ale každý vlastník si dobrého nájemníka rád udrží, říká Pácal

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nájmy mírně rostou, v řádu jednotek procent. Ale vlastně se bojím nájemníkům zvedal nájmy. Chci, aby u mě zůstali, protože nejlepším nájemníkem je dlouhodobý nájemce, říká Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní 200 bytů a pronajímá je. A má velké zkušenosti s tím, jak tuzemský, zejména pražský trh s nájemním bydlením funguje.

Podle něj nemá smysl „napálit“ nájemníkovi nájem, protože potom by takový člověk jenom hledal na trhu levnější variantu a z bytu odešel.

Výše nájemného v Praze je údajně o 20 až 30 procent nižší, než uvádějí veřejné statistiky. Vchází i z údajů správcovských firem, které mají o situaci nejlepší přehled. Údaje ministerstva financí prý neodrážejí realitu. Což se propisuje do rozhodování státu například z pohledu příspěvků na bydlení.

„Cenové mapy jsou tvořeny s nabídkových cen na internetu. To však odráží pouze dvacet procent trhu, protože většina nájemních vztahů vzniká mimo realitní kanceláře,“ říká Pácal.

Aktuálně je nečastější, že majitelé uzavírají nájemní smlouvy na jeden nebo dva roky. „Osmdesát procent nájemních smluv je jednoletých nebo dvouletých.“ Podle Pácala to ovšem není dáno tlakem pronajímatelů, ale také zájmem nájemníků. Ti prý nemají o delší smlouvy zájem. Ovšem chtějí možnost obnovování či prodlužování vztahu.

Jiří Pácal,ředitel společnosti Central Europe Holding a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Nájmy v Praze rostou, ale není to takové drama, říká majitel bytů Pácal

Reality

Nájemní bydlení je nejlepší shánět přes osobní kontakty, míní Jiří Pácal, majitel společnosti Central Europe Holding. Jeho společnost vlastní dvě stě bytů a pronajímá je. Nejlepší je podle něj dlouhodobý nájemce. Ale také vysokoškolští studenti jsou dobří. Když spolubydlí, pokryjí nájem i za větší byt.

Dalibor Martínek



„Pokud u mě někdo dva roky bydlí a jsme spokojení, strašně rád mu dám třeba pětiletý kontrakt.“ Je to mírná nevýhoda pro majitele bytu, protože pronajímatel nemůže takovou smlouvu bezdůvodně ukončit, zatímco nájemník ano. Podle Pácala se v menších bytech nájemníci více „točí“, zatímco ve větších bytech pro rodiny s dětmi dá pronajímatel rád i dlouhodobější smlouvu.

Nájmy na dobu neurčitou se nyní prakticky nevyužívají. „Je velká chyba občanského zákoníku, že takováto smlouva v podstatě nejde ukončit,“ tvrdí Pácal. Řešením by podle něj bylo, kdyby bylo zákonem umožněno definovat si důvody, díky kterým by bylo možné takový nájem ukončit.

Jíří Pácal byl hostem nejnovější epizody podcastu Realitní Club. Audio se spouští v úvodu tohoto článku. Dostupné je i v kanále Newstram Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech. 

Bourbon street

New Orleans: město, kde jazz potkává historii a moučkový cukr

Enjoy

New Orleans je město kontrastů – hlučné i melancholické, sladké i drsné. Voní kávou a beignety, zní jazzem z ulic, ale zároveň připomíná těžkou minulost amerického Jihu. Kdo jednou projde jeho uličkami, pochopí, proč se mu říká nejbarevnější město Spojených států.

Zdeněk Pečený



Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Prokop Svoboda, majitel realitky

Lidé nahromadili peníze, teď je zase vrhnou do nemovitostí. Ceny neklesnou, říká Prokop Svoboda

Reality

Dalibor Martínek



Trh s nájemním bydlením opanují velcí investoři, říká členka prezidia Asociace nájemného bydlení

Reality

pej


