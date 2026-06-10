Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy
Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.
Tržby tuzemské sítě lékáren Dr. Max loni meziročně vzrostly o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Z toho 3,71 miliardy korun připadlo na tržby z e-shopu. Firma to uvedla v tiskové zprávě zaslané ČTK.
Zisk společnost zveřejní ve výroční zprávě tento týden. Provozovatelem sítě je Česká Lékárna Holding, která patří do investiční skupiny Penta.
Dr. Max, největší česká síť lékáren, loni vykázala obrat 29,8 miliardy korun, což je oproti roku 2023 nárůst o devět procent. O růstu tržeb firmy se zasloužila síť klasických lékáren, ale i e-shop, který vykázal obrat 3,6 miliardy, což znamená růst o 16 procent.
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Zprávy z firem
Dr. Max, největší česká síť lékáren, loni vykázala obrat 29,8 miliardy korun, což je oproti roku 2023 nárůst o devět procent. O růstu tržeb firmy se zasloužila síť klasických lékáren, ale i e-shop, který vykázal obrat 3,6 miliardy, což znamená růst o 16 procent.
„Stále vidíme hlavní důvod příznivé dynamiky obratu v kvalitě svých zaměstnanců a v dobře nastaveném vzájemném fungování tradičních lékáren a e-commerce,“ uvedl generální ředitel sítě Jan Žák. K růstu podle něj přispívají také prodeje vlastní značky Dr. Max a klientský program.
E-shop táhnou expresní rezervace
Úspěchy internetového prodeje stojí podle Žáka mimo jiné na expresních rezervacích. Díky nim jsou stovky objednávek doručovány do lékáren Dr. Max do půl hodiny. Firma zároveň zvýšila počet výdejních míst, konkrétní číslo ale v tiskové zprávě neuvedla.
Síť má v Česku 600 lékáren
Dr. Max v Česku provozuje 600 lékáren. Poslední otevřel letos v dubnu v Praze. K rozšiřování sítě přispěly podle Žáka loňské akvizice lékáren IPC a Pilulka i letošní převzetí lékáren Sanovia.
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Podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v Česku celkem více než 2660 lékáren. Dr. Max je největším hráčem na českém trhu. Druhou největší sítí je BENU, která podle svého webu provozuje v Česku 445 lékáren.
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