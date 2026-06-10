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newstream.cz Zprávy z firem Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy

Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy

Ostravská lékárna Dr.Max
Michal Nosek/Newstream
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Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.

Tržby tuzemské sítě lékáren Dr. Max loni meziročně vzrostly o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Z toho 3,71 miliardy korun připadlo na tržby z e-shopu. Firma to uvedla v tiskové zprávě zaslané ČTK.

Zisk společnost zveřejní ve výroční zprávě tento týden. Provozovatelem sítě je Česká Lékárna Holding, která patří do investiční skupiny Penta.

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Dr. Max, největší česká síť lékáren, loni vykázala obrat 29,8 miliardy korun, což je oproti roku 2023 nárůst o devět procent. O růstu tržeb firmy se zasloužila síť klasických lékáren, ale i e-shop, který vykázal obrat 3,6 miliardy, což znamená růst o 16 procent.

Michal Nosek

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Stále vidíme hlavní důvod příznivé dynamiky obratu v kvalitě svých zaměstnanců a v dobře nastaveném vzájemném fungování tradičních lékáren a e-commerce,“ uvedl generální ředitel sítě Jan Žák. K růstu podle něj přispívají také prodeje vlastní značky Dr. Max a klientský program.

E-shop táhnou expresní rezervace

Úspěchy internetového prodeje stojí podle Žáka mimo jiné na expresních rezervacích. Díky nim jsou stovky objednávek doručovány do lékáren Dr. Max do půl hodiny. Firma zároveň zvýšila počet výdejních míst, konkrétní číslo ale v tiskové zprávě neuvedla.

Síť má v Česku 600 lékáren

Dr. Max v Česku provozuje 600 lékáren. Poslední otevřel letos v dubnu v Praze. K rozšiřování sítě přispěly podle Žáka loňské akvizice lékáren IPC a Pilulka i letošní převzetí lékáren Sanovia.

Podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v Česku celkem více než 2660 lékáren. Dr. Max je největším hráčem na českém trhu. Druhou největší sítí je BENU, která podle svého webu provozuje v Česku 445 lékáren.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Orlík se promění v obří baterii. ČEZ z přehrady udělá čtvrtou velkou přečerpávací elektrárnu v Česku

Orlická přehrada
Profimedia.cz
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Vodní elektrárna Orlík projde rozsáhlou modernizací za osm miliard korun. Dvě ze čtyř soustrojí budou nově fungovat i v přečerpávacím režimu, takže elektrárna dokáže ukládat energii pomocí vody čerpané z níže položené přehrady Kamýk. Hotovo má být v roce 2033.

Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Stane se tak čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Projekt dnes v Solenicích na Příbramsku představil generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Modernizace původní elektrárny vyjde na osm miliard korun. Díky ní bude možné čerpat vodu z níže položené přehrady Kamýk zpět do Orlíku a jednorázově uložit až 750 MWh energie. Podle ČEZ to odpovídá denní spotřebě zhruba 80 tisíc českých domácností.

Ostrá fáze modernizace má začít příští rok. Dokončení projektu je naplánováno na rok 2033.

Orlík dostane novou roli v energetice

V Česku dnes fungují tři velké přečerpávací elektrárny: Dlouhé stráně na Šumpersku, Dalešice na Třebíčsku a Štěchovice u Prahy. Všechny patří společnosti ČEZ. Orlík se po dokončení modernizace zařadí mezi ně, i když si zároveň zachová významnou roli klasické vodní elektrárny.

Dvě ze čtyř soustrojí budou po přestavbě fungovat obousměrně. Podle Beneše tak půjde z poloviny o běžnou vodní elektrárnu a z poloviny o přečerpávací zdroj.

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Jan Žižka

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Orlík je stěžejním článkem Vltavské kaskády a dlouhodobě se podílí na řízení celostátní energetické soustavy. V příštích desetiletích by měl navíc fungovat jako velké úložiště energie. Rozdíl mezi hladinami Orlíku a Kamýku činí přibližně 70 metrů, což energetikům umožní efektivně využít výškový rozdíl mezi oběma nádržemi.

Výhoda: nové zařízení vznikne v existující elektrárně

Jednou z hlavních výhod projektu je, že nová přečerpávací funkce vznikne v rámci stávajícího vodního díla. Nebude tedy nutné zabírat nové plochy ani budovat zcela novou nádrž.

Přestavba má probíhat postupně. ČEZ počítá s tím, že během modernizace budou vždy minimálně dvě ze čtyř soustrojí v provozu. Generálním dodavatelem projektu bude společnost Litostroj Engineering ze skupiny Wikov Group.

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Projekt se podle Beneše připravoval téměř osm let a šlo o složitou veřejnou zakázku. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil, že dodavatelem bude tuzemská firma. Připomněl také, že poslední velká přečerpávací elektrárna v Česku, Dlouhé stráně, vznikla před zhruba 30 lety.

Dvě turbíny budou umět vodu i čerpat

Energetici na Orlíku postupně zmodernizují všechna čtyři soustrojí. Celkový výkon elektrárny zůstane 364 MW. Výkon 2×95 MW připadne na klasické jednosměrné turbíny, zatímco 2×87 MW bude díky instalaci reverzních turbín sloužit také pro přečerpávací režim.

Dvě původní Kaplanovy turbíny z roku 1961 nahradí Francisovy turbíny. Součástí modernizace budou také nové generátory a navazující technologie. Právě ty umožní provoz ve dvou režimech: výrobu elektřiny a čerpání vody.

V době přebytků elektřiny bude možné vodu čerpat zpět do horní nádrže. Energie se tak uloží pro dobu, kdy bude v síti potřeba. Jakmile poptávka po elektřině vzroste, proces se otočí a elektrárna rychle dodá výkon do soustavy.

Úložná kapacita přečerpávacích elektráren vzroste o více než 12 procent

Nový přečerpávací režim na Orlíku umožní uložit až 750 MWh energie. Tím se podle ČEZ zvýší energetická úložná kapacita českých přečerpávacích elektráren o více než 12 procent.

ČEZ v posledních letech modernizoval zhruba 40 soustrojí na více než 20 vodních elektrárnách. Podle firmy se díky tomu průměrná účinnost vodních zdrojů zvýšila o čtyři až deset procent podle konkrétní elektrárny a typu turbíny.

Dosavadní investice do vodních elektráren dosáhly přibližně pěti miliard korun. ČEZ uvádí, že modernizované zdroje mají být připravené na další desítky let bezemisní výroby elektřiny, bezpečné dodávky i efektivnější využívání vody.

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ČTK, fry

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Už to není bazar. Vinted mění vyřazené věci v miliardový byznys

Vinted
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.

Second hand už není nouzová volba pro ty, kteří chtějí ušetřit. Stává se z něj nový spotřebitelský standard. A jedním z největších vítězů této změny je Vinted, litevská platforma, přes kterou lidé prodávají a nakupují oblečení, doplňky, elektroniku, vybavení domácnosti nebo nábytek, píše o tom server CNBC.

Podle šéfa Vinted Marketplace Adama Jaye nejde jen o dočasnou reakci na inflaci nebo dražší život. Spotřebitelé si podle něj vytvářejí nový návyk: nakupovat z druhé ruky, počítat s další prodejní hodnotou věcí a brát resale ekonomiku jako běžnou součást života.

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Zprávy z firem

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Lukáš Kovanda

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„Je to zásadní změna spotřeby směrem k second handu a myslím, že tu zůstane,“ uvedl Jay v rozhovoru pro CNBC.

Vinted rostl už v době, kdy inflace a drahota ještě nebyly hlavním tématem, ale právě tlak na peněženky spotřebitelů jeho byznys ještě urychlil. Hodnota zboží prodaného přes platformu loni vzrostla téměř o 50 procent. Firma zároveň vstoupila na další evropské trhy a dnes působí ve 26 zemích. Nejsilnější pozici má ve Francii a ve Velké Británii.

Z bazaru na miliardový byznys

Vinted je dnes jedním z nejhodnotnějších evropských startupů. Letos na jaře dokončil sekundární prodej akcií za 880 milionů eur, který firmu ocenil na více než devět miliard dolarů. Do transakce vstoupili noví institucionální investoři včetně Schroders Capital a BlackRock, své podíly navýšili i někteří stávající akcionáři.

Nešlo přitom o klasické navýšení kapitálu. Vinted v rámci transakce nezískal nové peníze do firmy, ale umožnil částečný odprodej podílů stávajícím investorům a zaměstnancům. I to ukazuje, jak atraktivní se firma pro investory stala.

Rychlý růst a miliardové ocenění zároveň živí spekulace o možném vstupu Vinted na burzu. Společnost je však v relativně komfortní pozici. Je hotovostně pozitivní a dokáže získávat kapitál i mimo veřejné trhy, takže ji k IPO nic bezprostředně netlačí. Vedení firmy možnost burzovního debutu připouští, konkrétní termín ale neuvádí.

Nákup v sekáči již není ostuda, ale trend, říká majitel prodejny oděvů z druhé ruky

Enjoy

Zajímavostí konce loňského roku bylo dle oslovených provozovatelů pražských second handů výrazné zvýšení poptávky před Vánocemi. „Prodáváme jen neobnošené zboží, které dovážíme od různých spolupracovníků ze západu Evropy. Zákazník tak u nás může získat i značkové zboží za čtvrtinu původní nákupní ceny v obchodě, a navíc se jako vánoční dárek hodí,“ uvedl spolumajitel prodejny v pražské Štěpánské ulici. Lidé totiž kvůli zdražování začali šetřit i na jinak rozhazovačných svátcích a zejména mladí hledali výhodné nákupy.

Michal Nosek

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Nový způsob nakupování

Firma pro změnu spotřebitelského chování používá pojem „Vinted math“. Jde o logiku, podle níž zákazníci při nákupu nepřemýšlejí jen nad pořizovací cenou, ale i nad tím, za kolik budou moci věc později znovu prodat. Oblečení se tak přestává chovat jako jednorázová spotřeba a začíná připomínat aktivum. Kupující pořídí levněji, prodávající získá peníze za věci, které by mu jinak ležely ve skříni, a platforma vydělává na infrastruktuře kolem transakcí, plateb a dopravy. Podle dopadové zprávy Vinted uživatelé v roce 2025 ušetřili na módě 21,6 miliardy eur oproti běžným maloobchodním cenám. V průměru měli platit o 72 procent méně než při nákupu nového zboží.

Za hranice módy i Evropy

Vinted dlouho stál hlavně na módě. Nyní se ale snaží rozšířit stejný model i do dalších kategorií. Na platformě se objevuje elektronika, vybavení domácnosti nebo nábytek.

Další velkou ambicí je americký trh. Vinted je ve Spojených státech přítomen už od roku 2013, aktivněji se jej ale snaží rozvíjet až nyní. Podle vedení firmy jde o obrovskou příležitost, zároveň však o náročný trh, kde může úspěch trvat měsíce i roky.

Prodej od lokálních pěstitelů roste, potenciál je ale stále nevyužitý

Lokální potraviny mají v Česku navíc. Rodinné farmy ale pořád narážejí na bariéry

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Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.

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Jednou z hlavních překážek jsou vysoké náklady na dopravu. Právě proto Vinted investuje do vlastní logistické a platební infrastruktury přes služby Vinted Go a Vinted Pay.

Expanze má dopad i na hospodaření firmy. Tržby Vinted loni vzrostly o 38 procent na 1,1 miliardy eur a hrubá hodnota prodaného zboží vyskočila o 47 procent na 10,8 miliardy eur. Čistý zisk ale meziročně klesl o 19 procent, mimo jiné kvůli investicím do logistiky, plateb a nových trhů.

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Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

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