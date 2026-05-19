Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Při světové premiéře vozu v Curychu to uvedl mluvčí automobilky Jozef Baláž. Cena malého městského crossoveru bude podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera začínat kolem 26 tisíc eur, tedy zhruba 632 tisíc korun.
Epiq má být pro značku důležitým modelem. Míří do segmentu menších městských elektromobilů, kde se automobilky snaží najít rovnováhu mezi cenou, dojezdem a každodenní použitelností.
Novinka bude prvním modelem Škody na nové platformě MEB+ a zároveň prvním elektromobilem značky s pohonem předních kol. Platforma je optimalizovaná pro novou generaci kompaktních elektrických aut, má nižší hmotnost a slibuje úspornější provoz.
Díky dojezdu kolem 440 kilometrů a rychlému nabíjení má Epiq cílit hlavně na městské a příměstské ježdění. Podle Zellmera představuje model vstup do světa elektromobility.
„Model byl vyvinut v rámci projektu Electric Urban Car Family skupiny Brand Group Core a ukazuje, jak může sdílený vývoj vytvořit mimořádně atraktivní nabídku v silně konkurenčním segmentu a zároveň dál posílit značku Škoda,“ uvedl Zellmer.
Škoda Auto zveřejnila první skici interiéru připravovaného modelu Epiq. Kompaktní SUV crossover má být nejdostupnějším elektromobilem značky a prvním sériovým modelem navrženým od počátku podle designového jazyka Modern Solid. Světová premiéra se uskuteční 19. května 2026 v Curychu.
Malá elektroauta se vracejí do hry
Spolu s modelem Epiq mají letos na platformě MEB+ dorazit také další tři malé elektromobily koncernu: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a Cupra Raval.
Pro automobilky jde o důležitý směr. Menší a dostupnější elektromobily mají pomoci oslovit zákazníky, pro které jsou současné elektrické vozy stále příliš drahé. Škoda tím zároveň rozšiřuje nabídku pod většími modely Enyaq a Elroq.
Vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček uvedl, že Epiq by měl oslovit nejen firmy, ale i soukromé zákazníky. Jejich podíl odhadl na 25 procent. Podíl elektromobilů na prodeji vozů Škody by podle něj měl být do dvou let dvouciferný. V současnosti mají elektromobily všech značek na českém trhu celkový podíl zhruba 6,2 procenta.
Dvě baterie a tři výkonové verze
Epiq bude dostupný se dvěma kapacitami trakční baterie a ve třech výkonových verzích. Silnější verze 55 nabídne baterii s kapacitou 51,5 kWh a výkon 155 kW. Slabší provedení dostane baterii o kapacitě 37,5 kWh a bude k dispozici ve verzích 35 a 40 s výkonem 85 nebo 99 kW.
Platforma MEB+ umožňuje použití lehčích trakčních baterií, které mají přispět k nižší spotřebě energie a zároveň k prostornějšímu interiéru. Podle konfigurace nabídne Epiq rychlé DC nabíjení z deseti na 80 procent přibližně za 24 minut. Standardem bude také palubní AC nabíječka o výkonu 11 kW.
Epiq bude podporovat i obousměrné nabíjení. To znamená, že energii uloženou v baterii bude možné využít také k napájení externích elektrických zařízení, případně k dodávání energie do domácnosti nebo elektrické sítě.
Základní výbava zahrne bezpečnostní a asistenční systémy, jako jsou Front Assist, asistent udržování jízdního pruhu, asistent při průjezdu křižovatkou, hlídání mrtvého úhlu včetně asistenta vyparkování, varování při vystupování nebo systém rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti.
Digitální klíč ještě letos
Nový model měří 4,17 metru na délku, 1,8 metru na šířku a 1,58 metru na výšku. Nabízet se bude v šesti barvách karoserie a s koly o velikosti 17 až 19 palců.
Ještě letos by měl Epiq a další modely Škody dostat také mobilní digitální klíč. Ten umožní řidičům používat iPhone nebo zařízení s Androidem místo klasického klíče. Nabídne zamykání, odemykání i startování vozu a zároveň usnadní sdílení auta mezi více uživateli.
Škoda rozšiřuje elektrickou nabídku
Škoda v současnosti nabízí elektromobily Enyaq a menší Elroq. Podle automobilky se Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. V polovině roku by měla značka představit také svůj největší sedmimístný model Peaq.
Epiq má v této nabídce plnit roli vstupního elektrického modelu. Pokud se Škodě podaří udržet cenu kolem avizovaných 26 tisíc eur, může jít o jeden z nejdůležitějších kroků značky směrem k dostupnější elektromobilitě.
