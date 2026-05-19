Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc

Škoda Epiq
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.

Při světové premiéře vozu v Curychu to uvedl mluvčí automobilky Jozef Baláž. Cena malého městského crossoveru bude podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera začínat kolem 26 tisíc eur, tedy zhruba 632 tisíc korun.

Epiq má být pro značku důležitým modelem. Míří do segmentu menších městských elektromobilů, kde se automobilky snaží najít rovnováhu mezi cenou, dojezdem a každodenní použitelností.

Novinka bude prvním modelem Škody na nové platformě MEB+ a zároveň prvním elektromobilem značky s pohonem předních kol. Platforma je optimalizovaná pro novou generaci kompaktních elektrických aut, má nižší hmotnost a slibuje úspornější provoz.

Díky dojezdu kolem 440 kilometrů a rychlému nabíjení má Epiq cílit hlavně na městské a příměstské ježdění. Podle Zellmera představuje model vstup do světa elektromobility.

„Model byl vyvinut v rámci projektu Electric Urban Car Family skupiny Brand Group Core a ukazuje, jak může sdílený vývoj vytvořit mimořádně atraktivní nabídku v silně konkurenčním segmentu a zároveň dál posílit značku Škoda,“ uvedl Zellmer.

Spolu s modelem Epiq mají letos na platformě MEB+ dorazit také další tři malé elektromobily koncernu: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a Cupra Raval.

Pro automobilky jde o důležitý směr. Menší a dostupnější elektromobily mají pomoci oslovit zákazníky, pro které jsou současné elektrické vozy stále příliš drahé. Škoda tím zároveň rozšiřuje nabídku pod většími modely Enyaq a Elroq.

Vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček uvedl, že Epiq by měl oslovit nejen firmy, ale i soukromé zákazníky. Jejich podíl odhadl na 25 procent. Podíl elektromobilů na prodeji vozů Škody by podle něj měl být do dvou let dvouciferný. V současnosti mají elektromobily všech značek na českém trhu celkový podíl zhruba 6,2 procenta.

Dvě baterie a tři výkonové verze

Epiq bude dostupný se dvěma kapacitami trakční baterie a ve třech výkonových verzích. Silnější verze 55 nabídne baterii s kapacitou 51,5 kWh a výkon 155 kW. Slabší provedení dostane baterii o kapacitě 37,5 kWh a bude k dispozici ve verzích 35 a 40 s výkonem 85 nebo 99 kW.

Platforma MEB+ umožňuje použití lehčích trakčních baterií, které mají přispět k nižší spotřebě energie a zároveň k prostornějšímu interiéru. Podle konfigurace nabídne Epiq rychlé DC nabíjení z deseti na 80 procent přibližně za 24 minut. Standardem bude také palubní AC nabíječka o výkonu 11 kW.

Epiq bude podporovat i obousměrné nabíjení. To znamená, že energii uloženou v baterii bude možné využít také k napájení externích elektrických zařízení, případně k dodávání energie do domácnosti nebo elektrické sítě.

Základní výbava zahrne bezpečnostní a asistenční systémy, jako jsou Front Assist, asistent udržování jízdního pruhu, asistent při průjezdu křižovatkou, hlídání mrtvého úhlu včetně asistenta vyparkování, varování při vystupování nebo systém rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti.

Nový model měří 4,17 metru na délku, 1,8 metru na šířku a 1,58 metru na výšku. Nabízet se bude v šesti barvách karoserie a s koly o velikosti 17 až 19 palců.

Ještě letos by měl Epiq a další modely Škody dostat také mobilní digitální klíč. Ten umožní řidičům používat iPhone nebo zařízení s Androidem místo klasického klíče. Nabídne zamykání, odemykání i startování vozu a zároveň usnadní sdílení auta mezi více uživateli.

Škoda v současnosti nabízí elektromobily Enyaq a menší Elroq. Podle automobilky se Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. V polovině roku by měla značka představit také svůj největší sedmimístný model Peaq.

Epiq má v této nabídce plnit roli vstupního elektrického modelu. Pokud se Škodě podaří udržet cenu kolem avizovaných 26 tisíc eur, může jít o jeden z nejdůležitějších kroků značky směrem k dostupnější elektromobilitě.

Olomouc čekala 17 let. V centru má vyrůst muzeum tištěné z betonu

Petra Nehasilová

Sedmnáct let čekání, pět zbořených domů a jedna z nejodvážnějších staveb, jaké se v Česku chystají. Olomoucké SEFO má stavební povolení a historické centrum se může připravovat na futuristické muzeum z 3D tištěného betonu. Za architektonickou vizí se ale skrývá i typicky český příběh dlouhého povolování, odkladů a hledání shody nad tím, co smí vyrůst v historickém centru města.

V historickém centru Olomouce se schyluje k architektonické události. Projekt Středoevropského fóra Olomouc, známý pod zkratkou SEFO, získal po dlouhých sedmnácti letech stavební povolení. Budova od ateliéru Šépka architekti má vyrůst v proluce v Denisově ulici, hned vedle Muzea umění Olomouc. 

Na první pohled půjde o novou kulturní instituci. Ve skutečnosti ale SEFO slibuje mnohem víc, a to pokus, jak do historického města vložit současnou architekturu, aniž by jen napodobovala minulost. A také stavbu, která má vzniknout způsobem, který je v českém prostředí pořád výjimečný, robotickým 3D tiskem z betonu.

Místo po pěti zbořených domech konečně ožije

Proluka v Denisově ulici není jen prázdné místo v centru města. Do roku 1969 zde stálo pět historických domů, které byly později strženy. Právě jejich stopu se architekti rozhodli propsat do nové stavby. SEFO proto nebude jedna velká kompaktní hmota. Návrh pracuje s pěti samostatnými objemy, které odkazují na původní parcelaci. Nová budova tedy nebude předstírat, že je stará. Ale zároveň si bude pamatovat, co na jejím místě stálo dřív.

Největším tahákem projektu je technologie. Stavba má vzniknout pomocí robotického 3D tisku z vysokopevnostního betonu. To architektům umožní vytvářet komplikovanější tvary bez klasického bednění a dát budově výraz, který by tradiční stavební postupy prodražily nebo výrazně zkomplikovaly.

Pohledový beton má být navíc prosvětlený tak, aby barevně ladil se sousední budovou Muzea umění Olomouc. Výsledkem má být stavba, která působí futuristicky, ale v historickém centru nemá křičet. Ale spíš má vést dialog se svým okolím.

Nebude to jen galerie. SEFO má být kulturní strojovna

Nová budova nemá sloužit pouze jako výstavní prostor. SEFO má nabídnout sály pro středoevropské výtvarné umění, knihovnu, archiv, badatelny, studovny i podzemní depozitáře. Právě zázemí je pro Muzeum umění Olomouc zásadní. Velké kulturní instituce totiž netvoří jen výstavy, které vidí návštěvníci. Stejně důležité jsou prostory pro sbírky, restaurátory, badatele a archivní práci.

Příprava SEFO se táhne od druhé poloviny nultých let. Za tu dobu se měnily investiční záměry, řešily se pozemky, archeologie, peníze i samotná podoba projektu. Velké veřejné stavby v Česku často nestojí nejdéle kvůli samotné výstavbě. Nejvíc času pohltí příprava, povolování, odvolání, změny projektu a hledání politické shody. SEFO je v tomto ohledu učebnicový případ.

Původně se náklady odhadovaly výrazně níže, postupem let ale projekt zdražil. Dnes se mluví o částce přesahující jednu miliardu korun. To ze SEFO dělá jednu z největších kulturních investic v Česku. Pokud vše půjde podle aktuálních plánů, stavět by se mohlo ve druhé polovině této dekády a veřejnosti by se nové muzeum mohlo otevřít kolem roku 2030. Definitivní termíny ale bude možné brát vážně až poté, co povolení nabyde právní moci a projekt se posune do realizační fáze.

Nejde ale jediný projekt, který v Česku uvízl v dlouhém povolovacím maratonu. Podobné příběhy zažily například obnova pražského Průmyslového paláce, rekonstrukce spodní části Václavského náměstí nebo i lávka přes Labe u Aldisu v Hradci Králové. 

Společný jmenovatel bývá ve většině případů podobný: citlivé místo, památkáři, složité majetkové vztahy, odpor části veřejnosti, přepracovávání projektu i proměnlivé politické priority. Navenek to často vypadá, že se roky nic nehýbe. Ve skutečnosti se ale projekt pomalu prodírá úředním, právním a politickým labyrintem, na jehož konci teprve čeká stavební povolení.

Stellantis chystá levný elektromobil. Má stát 365 tisíc

Nový kompaktní elektromobil označovaný jako „E-Car“ se má začít vyrábět v roce 2028 v italském závodě Pomigliano d’Arco, uvedla agentura Reuters. Podle Stellantisu má projekt potenciál pro významné objemy výroby. Cena vozu by se měla pohybovat kolem 15 tisíc eur, tedy přibližně 364 tisíc korun.

Stellantis, pod který patří například značky Fiat, Opel nebo Citroën, chce novým modelem reagovat na situaci, kdy automobilky v posledních letech levná malá auta spíše opouštěly. Důvodem byly rostoucí náklady spojené s elektrifikací, bezpečnostními předpisy i snaha výrobců dosahovat vyšších marží u větších a dražších vozů.

Malá auta pro evropská města

Podle generálního ředitele Stellantisu Antonia Filosy má nový E-Car využít poptávku po malých a stylových vozech vyráběných v Evropě pro evropský trh. Vůz se má objevit v několika modelech napříč více značkami skupiny.

Automobilka chce při vývoji využít partnerství, která mají pomoci snížit náklady a urychlit přípravu nového modelu. Zároveň má projekt podpořit pracovní místa v evropské výrobě.

Stellantis dlouhodobě upozorňuje, že Evropa potřebuje novou generaci jednoduchých a nákladově efektivních malých aut. Inspiraci vidí v japonských kei cars, tedy městských vozech s omezenou velikostí a motorizací, které v Japonsku těží z nižších daní a levnějšího pojištění.

Dostupné elektromobily jako podmínka rozšíření trhu

Nový segment E-Car podle Stellantisu uznává i Evropská komise, která v něm vidí možnost, jak podpořit evropský design, výrobu i širší rozšíření elektromobilů. Důležitý má být především pro každodenní městskou mobilitu.

Stellantis varuje, že bez levnějších elektromobilů může snaha Evropské unie o přechod k bezemisní dopravě narazit. Riziko se týká zejména zákazníků s nižšími příjmy, pro které jsou současné elektromobily často příliš drahé.

Cenu malých aut v Evropě zvyšují mimo jiné i povinné bezpečnostní prvky. Senzory sledující únavu řidiče nebo tlačítko SOS musejí mít nejen velká SUV, ale i nejmenší vozy. U aut určených hlavně pro krátké městské cesty tak mají tyto požadavky výrazný dopad na konečnou cenu.

Šance pro vytíženější evropské továrny

E-Car má Stellantisu pomoci také s nízkým využitím výrobních kapacit v Evropě. Skupina se tento problém snaží řešit i širší spoluprací s čínským partnerem Leapmotor. Obě automobilky už oznámily společnou výrobu dvou modelů ve Španělsku. Stellantis zároveň naznačil, že by se mimo Čínu mohla rozšířit také výrobní spolupráce s firmou Dongfeng.

Italský závod Pomigliano d’Arco dnes vyrábí mimo jiné Fiat Panda, který má zůstat ve výrobě nejméně do roku 2030. Italské odbory oznámení nového projektu přivítaly. Podle nich by nová výroba mohla závodu postupně pomoci dostat se k plné zaměstnanosti. Potvrdily také plánovanou cenu E-Caru kolem 15 tisíc eur.

