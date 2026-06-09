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newstream.cz Reality Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Rohan City
ČTK
ČTK
ČTK

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

Developerská společnost Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu karlínské čtvrti Rohan City za osm miliard korun. Vznikne tam 640 bytů, přičemž zhruba 40 procent prodala fondům, které je chtějí pronajímat. Čtvrť Rohan City začala vznikat v roce 2021 a kompletně dokončena by měla být po roce 2035. Celková investice by měla činit zhruba 30 miliard korun.

26 fotografií v galerii

Co se připravuje?

Druhou etapu budou tvořit čtyři bytové bloky, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty ve třech blocích nazvaných Specto Karlín, Ethos Karlín a Fluo Karlín jsou určeny k prodeji. Bude tam 400 bytů, dalších 240 bytů ve čtvrtém bloku, který tvoří dva samostatné domy, budou pro nájemní bydlení.

V Ethos Karlín bude 186 bytů a vznikne mezi ulicemi J. L. Fischera a Zátkova. Bude rozdělen do tří objektů a jeho součástí bude vnitroblok sloužící jako zahrada pro rezidenty. Blok Specto Karlín se bude nacházet v severovýchodní části Rohan City mezi Rohanským nábřežím a ulicemi Levinasovou, Zátkovou a J. L. Fischera. Tvořit ho bude věžový dům propojený s nižším objektem. Celkem tam bude 77 bytů. Fluo Karlín se plánuje mezi Rohanským nábřežím, ulicí Breitfeldova a cyklostezkou a je rozčleněn do dvou výškově rozdílných částí. Vyšší část bude podle Sekyra Group spolu s věžovým domem Specto Karlín vytvářet vstupní bránu do nové čtvrti. V tomto bloku by mělo být zhruba 135 bytů. Od vstupu povede cesta k plánovanému novému mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Součástí druhé etapy budou i dvě nové kancelářské budovy.

Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Petra Nehasilová

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První etapa tvořená čtyřmi bytovými domy s 220 byty se nyní dokončuje. Dva domy nazvané Diamanty Karlín navrhli Eva Jiřičná a Petr Vágner. V Rohan City se v současnosti také připravuje centrální část čtvrti za 15 miliard korun. Část projektu vznikne podle návrhu polsko-amerického architekta Daniela Libeskinda známého díky památníku na místě Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři stavby s 500 byty s názvem Sekyra Flowers budou Libeskindovým první projektem v Česku.

Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě výstavby v Karlíně staví v hlavním městě také na Smíchově a Žižkově. Do smíchovské čtvrti plánuje investovat 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Na Žižkově by pak měli stavět i jiní developeři, například Central Group, Cresco Real Estate či Penta Real Estate.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

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Skupina innogy chystá v Česku investice za 100 miliard. Poprvé vsadí i na vítr

innogy
ČTK
nst
nst

Energetická skupina innogy v roce 2025 zvýšila čistý zisk v Česku na 2,81 miliardy korun. Letos chce investice více než ztrojnásobit a do roku 2035 nalít do české energetiky kolem 100 miliard korun. Peníze mají mířit mimo jiné do větru a biometanu.

Energetická skupina innogy v roce 2025 v Česku vydělala 2,81 miliardy korun. Čistý zisk tak meziročně zvýšila téměř o pět procent. Firma zároveň oznámila, že chce výrazně zrychlit investice. Do roku 2035 plánuje do energetických projektů v Česku vložit kolem 100 miliard korun.

Podle společnosti loňské výsledky podpořilo hlavně počasí a aktivní řízení nákupu energií. Naopak prodej plynu a elektřiny mírně klesl, zejména kvůli nižší spotřebě průmyslových zákazníků.

Tržby innogy se loni meziročně snížily zhruba o 17 procent na 44,1 miliardy korun. Skupina zákazníkům dodala 20,4 terawatthodiny plynu, 4,7 terawatthodiny elektřiny a 625 233 gigajoulů tepla. Sama vyrobila 50,76 gigawatthodiny elektřiny. Investice dosáhly 437 milionů korun.

„Výsledky za rok 2025 potvrzují stabilitu skupiny innogy a její připravenost výrazně investovat na českém energetickém trhu,“ uvedl výkonný ředitel innogy ČR Tomáš Varcop. Podle něj firma posouvá svou rozvojovou strategii a mezi klíčové kroky patří mimo jiné vstup do prvního projektu stavby větrné elektrárny.

Investice do větru

Výraznější investice chce skupina rozjet už letos. „Pokud porovnám loňskou a letošní plánovanou úroveň investic, tak v roce 2026 naše investice více než ztrojnásobíme a v dalších letech plánujeme investice do modernizace české energetiky ještě navyšovat,“ řekl finanční ředitel innogy András Gróf.

Jedním z hlavních projektů má být větrný park v Česku. Bude mít čtyři turbíny o celkovém výkonu 20,5 megawattu a ročně má vyrobit přes 59 gigawatthodin elektřiny. Investice má dosáhnout 1,1 miliardy korun, innogy v ní drží 49procentní podíl. Přesnou lokalitu firma neupřesnila.

Daniel Křetínský

Křetínského EP Group zečtyřnásobila zisk. Tržby vystřelily nad 1,6 bilionu

Zprávy z firem

Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.

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Podle provozního ředitele innogy ČR Blahoslava Němečka jde pro firmu o důležitý milník v nové oblasti. Pokud projekt půjde podle plánu, první elektřinu z větru dodá do sítě v roce 2028. Firma má podle něj v přípravě i další větrné projekty.

innogy chce zároveň posílit také v bioplynu a biometanu. Po akvizici bioplynové stanice v Písku chystá další projekty. Od letošního června do konce roku 2029 bude navíc zajišťovat povinný výkup biometanu na českém trhu, protože uspěla v aukci ministerstva průmyslu a obchodu.

Skupina innogy v Česku podniká především v dodávkách zemního plynu, elektřiny a tepla. Vedle toho se věnuje kombinované výrobě tepla a elektřiny v teplárenských provozech. Do skupiny patří mimo jiné společnosti innogy Energie, innogy Zákaznické služby, innogy Energo a řídicí společnost innogy Česká republika.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Český mostařský balet v Německu. Metrostav posadil 725 tun oceli na milimetry přesně

Ocelová konstrukce nového mostu
Metrostav
Michal Nosek
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V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.

Na kanálu Dortmund–Ems v Münsteru se na začátku června odehrála stavební operace, která se vyznačovala přesnou choreografií. Nový most Pleistermühlenweg, téměř stometrová ocelová konstrukce o hmotnosti přibližně 725 tun, se během dvoudenní akce přesunul nad kanál řeky a dosedl na nově připravená ložiska.

Nový most Pleistermühlenweg

Nový most Pleistermühlenweg Konstrukce se plavila po vodě Nový most Pleistermühlenweg 7 fotografií v galerii

Hlavní bylo dostat most přes kanál. Šlo o milimetry, synchronizaci hydrauliky, samohybných podvozků, pontonů a týmů na obou březích. Chyba by znamenala zdržení celé stavby, ale také komplikaci pro důležitou německou vnitrozemskou vodní cestu, která spojuje průmyslové Porúří s řekou Ems.

Samotné usazení mostu představovalo technicky nejnáročnější část celé stavby. Konstrukci jsme před zaplavením vyzvedli do potřebné výšky, následně most převzaly samohybné podvozky SPMT Kamag, které pomocí pontonové sestavy a speciální manipulační techniky společnosti Sarens přešly s jednou stranou mostu na západní břeh kanálu a s druhou stranou mostu k betonové opěře na východní straně. Druhý den jsme pak most spustili hydraulickými systémy a s milimetrovou přesností ho usadili na ložiska,“ uvedl Kristián Karkusz ze společnosti Metrostav DIZ.

Náhrada za most z padesátých let

Nová konstrukce nahrazuje původní most z roku 1954. Ten už nestačil plánovanému rozšíření kanálu ani dnešním požadavkům na plavební profil. Münster přitom není jen univerzitní město kol a historického centra. Kanál Dortmund–Ems je pro něj technickou tepnou, která se musí přizpůsobovat současné nákladní lodní dopravě.

Investorem projektu je WSA Westdeutsche Kanäle, tedy německý vodocestný a plavební úřad. Hlavním stavebníkem je rakouská společnost BeMo Tunnelling ze Skupiny Metrostav, která zakázku na demontáž a novou výstavbu mostu získala v únoru 2024. Ocelovou část nového obloukového mostu zajišťovali kolegové ze Skupiny Metrostav.

Benešův most v Ústí usazují stavbaři na pilíře, rok prací přinesl komplikace

Benešův most visel o 20 centimetrů výš. Teď se historický oblouk vrací na nové pilíře

Zprávy z firem

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem vstupuje do klíčové fáze. Stavbaři usazují historický ocelový oblouk na nové pilíře poté, co konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 centimetrů, informoval mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. Náročná stavba za stovky milionů korun se od začátku potýká s komplikovanou geologií, povodní, odhalenou poškozenou klenbou i rozdíly mezi původními plány a realitou. Hotovo má být do konce roku.

ČTK

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Metrostav DIZ měl na starosti demontáž původní konstrukce, výrobu nové ocelové konstrukce, montáž i plavební operace. Hlavní montážní práce probíhaly od září 2025 do konce března 2026, poté pokračovaly natěračské práce. Finální instalace na začátku června byla vrcholem přípravy.

Česká ocel, evropská logistika

Ocelová konstrukce vznikala v dílnách Metrostavu DIZ v pražských Horních Počernicích a také v ostravské dílně VES Witkowitz. Mezi nejvýraznější prvky patří diagonální trubkový oblouk, který tvoří dominantu nového mostu. Vstupní plechy pocházely z německých hutí, další zpracování probíhalo v Itálii a Polsku.

Největší logistickou komplikací se stal nízký stav vody na Labi. Kvůli němu nemohly největší části mostu putovat přímo nejjednodušší vodní trasou. V roce 2025 se proto přesouvaly nejprve po silnici do Bratislavy, odkud pokračovaly lodní dopravou po Dunaji a Rýně až do západního Německa.

Cesta u podobných staveb často rozhoduje o tom, zda se podaří udržet harmonogram. Každý nadrozměrný díl znamená povolení, koordinaci přepravců, návaznost montáže a závislost na počasí i hladinách řek.

Most pro auta, cyklisty i pěší

Nový Pleistermühlenweg bude dlouhý téměř 100 metrů a široký bezmála 12,5 metru. Sloužit má automobilům, cyklistům i pěším. V Münsteru, kde je kolo téměř městskou institucí, nejde o okrajový detail, ale o zásadní součást dopravního propojení.

Metrostav razí další tunel v Norsku

Metrostav Norge razí tunel jen pár metrů pod obytnými domy Osla

Zprávy z firem

Metrostav Norge se podílí na výstavbě jednoho z klíčových projektů v oblasti Bærum – Gjønnes tunelu. Ten propojí Gjønnes s hlavní dopravní tepnou E18, která v úseku mezi městy Lysaker a Randstad právě prochází modernizací.

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Po usazení na ložiska budou následovat dokončovací práce. Pro veřejnost by se most měl otevřít v nejbližších dvou měsících. Součástí širšího projektu je také rozšíření kanálu Dortmund–Ems a úprava jeho profilu pro moderní lodní dopravu.

Důležitá reference

Nejviditelnější referencí posledních let je pro Metrostav Gottleubatalbrücke u Pirny v Sasku. Most dlouhý 916 metrů a vážící přes 7200 tun se klene údolím říčky Gottleuba ve výšce zhruba 70 metrů. Metrostav a BeMo Tunnelling zde v roce 2024 dokončily ocelovou konstrukci. Stavba je součástí dopravního napojení oblasti mezi Drážďany, Saským Švýcarskem a českou hranicí.

Pro české mostaře má podobná reference velkou hodnotu. Německý trh je náročný na kvalitu, dokumentaci, bezpečnost i přesnost harmonogramu. Zároveň je ale obrovský. Země řeší modernizaci mostů, dálnic, železnic i vodních cest a kdo se zde prosadí na jedné zakázce, může si otevřít dveře k dalším.

Úspěchy venku, těžké lekce doma

Za technickými úspěchy Skupiny Metrostav ale zůstává i nepohodlný domácí kontext. Metrostav a Metrostav Infrastructure měly od roku 2022 tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách v souvislosti s druhou větví korupční kauzy Davida Ratha. Zákaz skončil v červnu 2025. Během této doby hrály v koncernu výraznější roli další společnosti skupiny, včetně Metrostavu DIZ.

Nová scéna Národního divadla

Druhá šance pro skleněnou kostku. Nová scéna projde největší proměnou od svého otevření

Reality

Skleněná budova Nové scény Národního divadla, výrazné dílo architekta Karla Pragnera, vstupuje po více než čtyřiceti letech do zásadní rekonstrukce. Projekt za více než dvě miliardy korun má přinést moderní divadelní technologie, energetické úspory i nové veřejné prostory, aniž by narušil architektonickou hodnotu památkově chráněné stavby.

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Do právní historie skupiny se znovu promítlo i letošní rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost společnosti Metrostav Infrastructure. Soud se zabýval přechodem trestní odpovědnosti na nástupnickou firmu po převodu části závodu Metrostavu. Jinými slovy: Metrostav už může znovu soutěžit, ale reputační zátěž z minulých kauz zůstává.

Doma: energetika, mosty a metro

V Česku mezitím Metrostav DIZ a další firmy skupiny zůstávají u velkých infrastrukturních a technologických projektů. Vidět je to například v areálu ČEPRO Hněvice na Litoměřicku, kde Metrostav DIZ dokončuje šest nových dvouplášťových nádrží na benzin a naftu. Projekt má zvýšit kapacitu terminálu a posílit státní palivové zásoby. Stavbaři zde už provedli tlakové zkoušky více než pěti kilometrů nových potrubních tras.

Další výraznou referencí skupiny je Dvorecký most v Praze, nové spojení mezi Podolím a Zlíchovem. Most je určen pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pěší, nikoli pro běžnou automobilovou dopravu. Pro Prahu jde o jednu z nejvýraznějších nových dopravních staveb posledních let.

A pak je tu metro D. Největší pražský dopravní projekt posledních desetiletí je zároveň ukázkou, jak komplikované dokáže být zadávání obřích staveb v Česku. Druhý úsek metra D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory prošel opakovanými spory, zásahy ÚOHS a novým výběrem dodavatele. Vítězné sdružení vede Subterra ze Skupiny Metrostav, spolu s partnery Hochtief a BeMo Tunnelling.

Norské tunely: prestiž, mráz a geologie

Zahraniční ambice Metrostavu se neomezují na Německo. Silnou pozici má skupina také v severských zemích. Metrostav Norge dokončil v roce 2025 svůj dosud největší projekt na norském trhu. Tunel Grenland, dvoutubusovou stavbu dlouhou 5,5 kilometru.

Práce provázely těžké geologické podmínky, poruchové zóny, průsaky vody i extrémní zima. Na začátku roku 2024 klesaly teploty až k minus třiceti stupňům Celsia. Takové prostředí testuje nejen pracovníky, ale i techniku, logistiku a schopnost plánovat náhradní postupy.

Podobně náročné jsou i další severské projekty. V norské Oddě pracuje Metrostav Norge na tunelových halách pro projekt Boliden. Firma sama popisuje extrémní sklony až 21,5 procenta, blízkost aktivních průmyslových instalací a přísná pravidla pro nakládání s vytěženým materiálem.

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