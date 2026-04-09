Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8
Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.
Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.
Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.
FOTOGALERIE: Co nahradí zbouraný Transgas?
Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.
„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“
„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.
Polyfunkční blok
Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.
„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.
Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.
Náročná demolice
Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.
Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.
