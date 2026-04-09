Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením PSN
Michal Nosek
Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.

Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.

Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.

„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“

„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.

Polyfunkční blok

Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.

„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.

Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.

Náročná demolice

Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.

Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Studená sprcha pro USA: Ekonomika zpomalila víc, než se čekalo

Růst ekonomiky USA ve čtvrtém čtvrtletí proti odhadům zpomalil mnohem více
Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zpomalila. Hrubý domácí produkt Spojených států vzrostl v celoročním přepočtu o 0,5 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí činil růst 4,4 procenta. Vyplývá to z konečné zprávy zveřejněné americkým ministerstvem práce.

Konečné číslo je navíc ještě nižší než předchozí odhady. Zpřesněná zpráva z poloviny března počítala s růstem o 0,7 procenta, zatímco první rychlý odhad z února uváděl 1,4 procenta.

Na zpomalení se výrazně podepsal pokles výdajů a investic federální vlády. Ty se v ročním přepočtu propadly o 16,6 procenta kvůli ochromenému fungování ekonomiky v důsledku neschváleného financování. Tento vývoj snížil růst HDP ve čtvrtletí o 1,16 procentního bodu.

Nejistý výhled

Zpomalení je patrné také u spotřebitelských výdajů. Ty sice vzrostly o 1,9 procenta, ale jde o nižší tempo než v předchozích odhadech i oproti růstu o 3,5 procenta ve druhém čtvrtletí.

Za celý rok 2025 americká ekonomika vzrostla o 2,1 procenta. V předchozích letech přitom dosahovala vyšší dynamiky – v roce 2024 to bylo 2,8 procenta a o rok dříve 2,9 procenta.

Výhled do letošního roku zůstává nejistý. Podle agentury AP se na něm podepisuje zejména válka, kterou Spojené státy spolu s Izraelem zahájily na konci února proti Íránu. Konflikt vedl k prudkému růstu cen energií a narušení světového obchodu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Česká ekonomika pod tlakem: Konflikt v Perském zálivu škrtí růst

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí zhoršilo kvůli situaci v Perském zálivu svou makroekonomickou předpověď. Ekonomika by měla letos vzrůst o 2,1 procenta, zatímco ještě v lednu se počítalo s 2,5 procenta. Pokud se ale situace v zálivu neuklidní, mohl by náš růst zpomalit na 1,4 procenta.

Snížení svého odhadu v základním scénáři ministerstvo odůvodnilo přibrzděním domácí poptávky kvůli zvýšené nejistotě a růstu cen energií na pozadí vojenského konfliktu na Blízkém východě. Domácí poptávka ale i nadále zůstane hlavním tahounem hospodářského růstu. Očekává se také oživení investiční aktivity firem. „To vše navýší objem dovozu, přičemž stranu vývozu budou limitovat zvýšené obchodní bariéry a nadále nízký objem exportních zakázek. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu hrubého domácího produktu (HDP) by tak měl zůstat záporný,“ uvedlo ministerstvo. Příští rok by růst našeho HDP měl dosáhnout 2,4 procenta.

Základní scénář predikce je postaven na brzké deeskalaci vojenského konfliktu v Perském zálivu a předpokladu, že nárůst cen komodit by byl v takovém případě dočasný a bez výrazných makroekonomických dopadů.

Alternativní scénář

Experti ministerstva se zabývali také možností, že by válka vyústila v úplnou blokádu klíčového Hormuzského průlivu, čímž by Írán odříznul země Perského zálivu od mezinárodních obchodních tras. „Scénář předpokládá kompletní vojenskou blokaci v délce dvou čtvrtletí a nutnost dalších šest měsíců trvajících odminovacích a dalších zabezpečovacích operací. Tento technicko-vojenský parametr určuje horizont nabídkového šoku na minimálně jeden rok, než by mohla být plně obnovena bezpečná komerční plavba,“ popisuje ministerstvo východiska svého alternativního scénáře.

V takovém případě by bylo české hospodářství intenzivněji zasaženo dražšími energiemi, nižší dynamikou exportu a zhoršením domácí poptávky. Hrubý domácí produkt by pak podle alternativního scénáře predikce ministerstvo letos vzrostl o pouhých 1,4 procenta a v příštím roce o 1,5 procenta. Inflace by ale naopak byla vyšší, dle odhadu pro letošek čtyři procenta a pro příští rok pak 4,6 procenta. „Výsledné dopady by závisely na rychlosti posilování kapacit alternativních dodavatelů energií (například USA, Alžírsko, Ázerbajdžán), na případných fiskálních opatřeních vlád evropských zemí a na reakcích centrálních bank. Velkým rizikem je výpadek dodávek polovodičů, který by vedl k omezování výroby v řadě odvětví,“ uvádí ministerstvo závěrem kapitoly věnované dopadům déletrvajících zvýšených cen energií na českou ekonomiku.

Inflace, nezaměstnanost a mzdy

Odhad inflace zůstává v základním scénáři pro letošek v dubnové předpovědi oproti odhadům z ledna nezměněn na 2,5 procenta. V příštím roce by ale měly spotřebitelské ceny růst rychleji (o 2,8 procenta), zatímco ještě v lednu ministerstvo předpokládalo slabší dynamiku (lednový odhad byl 2,1 procenta). To znamená, že letos i v příštím roce by inflace měla zůstat v takzvaném tolerančním pásmu České národní banky.

Lehce vyšší oproti lednové predikci by letos měla být i míra nezaměstnanosti (2,9 oproti původním 2,8 procenta) a v příštím roce by se měla průměrná míra nezaměstnanosti dostat na 2,7 procenta oproti původně očekávaným 2,8 procenta.

Pomaleji by měly růst také mzdy. Meziroční plus nominálního objemu mezd je aktuálně odhadován na úrovni 6,8 procenta a pro příští rok by měl růst dosáhnout šesti procent. Původně se počítalo s růstem 7,3 (letos) a 6,3 procenta (příští rok). Lehce slabší by měl být kvůli Perskému zálivu i kurz koruny (24,3 proti původnímu odhadu 24,1 koruny za jedno euro).

