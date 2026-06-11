Automobilky hledají byznys v obraně. Mercedes chce stavět systémy proti dronům
Německý Mercedes-Benz se dohodl se společností Tytan Technologies na vývoji mobilních systémů proti dronům. Automobilka se tak přidává k dalším evropským výrobcům aut, kteří hledají příležitosti v rychle rostoucím obranném průmyslu.
Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes-Benz se dohodl s firmou Tytan Technologies na spolupráci při výrobě mobilních systémů určených k boji proti dronům. Podniky o dohodě dnes informovaly v tiskové zprávě.
Podle serveru CNBC se tak společnost Mercedes-Benz stala další automobilkou, která se v poslední době rozhodla spojit síly se zbrojním, respektive obranným průmyslem.
Český europoslanec Alexandr Vondra čelí podezření z možného střetu zájmů kvůli svému spojení s think-tankem Centrum transatlantických vztahů. Nevládní organizace Transparency International plánuje podle serveru Politico podat v pátek stížnost příslušnému výboru Evropského parlamentu. Vondra možný střet zájmů odmítl.
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Politika
Český europoslanec Alexandr Vondra čelí podezření z možného střetu zájmů kvůli svému spojení s think-tankem Centrum transatlantických vztahů. Nevládní organizace Transparency International plánuje podle serveru Politico podat v pátek stížnost příslušnému výboru Evropského parlamentu. Vondra možný střet zájmů odmítl.
Vozy jako základ obranného systému
Člen představenstva společnosti Mercedes-Benz Michael Schiebe uvedl, že dohoda spojuje silné stránky obou podniků, tedy robustní a spolehlivá vozidla značky Mercedes se zkušenostmi Tytanu v oblasti dronů a senzorů.
„Společně chceme pracovat na inovativních řešeních pro bezpečnostní a ochranné úkoly,“ dodal.
Podniky dohodu o spolupráci uzavřely na mezinárodním leteckém veletrhu ILA v Berlíně. Mobilní systémy by měly chránit například letiště či jinou důležitou infrastrukturu.
„Hrozba je velmi reálná. Každý den jsme svědky přeletů dronů nad kritickou infrastrukturou v Německu a v Evropě,“ uvedl šéf a spoluzakladatel firmy Tytan Balázs Nagy.
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Strnadova CSG pokračuje v expanzi. Český zbrojařský holding navýšil podíl v německé Alzchem Group, která vyrábí látky pro munici. Český miliardář v ní drží už zhruba 20procentní podíl včetně expozice přes finanční kontrakty.
Automobilky hledají prostor ve zbrojení
Aktivity v obranném průmyslu v poslední době rozšiřují i další evropské automobilky. Francouzská společnost Renault například v lednu oznámila, že se dohodla se zbrojovkou Turgis na spolupráci při výrobě leteckých dronů ve Francii. V březnu pak oznámila, že vyvíjí pozemní dron pro vojenské i civilní účely.
Autoprůmysl v krizi, obrana roste
Evropský automobilový sektor se teď nachází ve strukturální krizi, píše CNBC. Potýká se mimo jiné s pomalým přechodem k elektromobilům a rostoucí konkurencí z Číny.
Evropský zbrojní průmysl naopak zažívá silný růst, za kterým stojí ruská vojenská invaze na Ukrajinu a snaha Evropy o posílení obranyschopnosti a zvýšení soběstačnosti ve výrobě zbraní.
Působení automobilek v obranném průmyslu není žádnou novinkou. Za druhé světové války automobilové společnosti po celém světě omezovaly civilní výrobu a zaměřily se na podporu válečného úsilí ve svých zemích prostřednictvím produkce vojenských vozidel, leteckých motorů, děl a munice.
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