Slovenský průmysl zpomaluje. Výrobu táhne dolů energetika i automobilky
Slovenský průmysl se na konci loňského roku dostal pod silnější tlak. V listopadu se meziroční pokles produkce prohloubil na 4,5 procenta, nejvíce od léta. Negativní vývoj ovlivnily zejména slabé výsledky energetiky a automobilového průmyslu, který je páteří slovenské ekonomiky.
Tempo meziročního poklesu průmyslové produkce na Slovensku se v listopadu loňského roku zrychlilo na 4,5 procenta z říjnových 3,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil slovenský statistický úřad. Výsledky byly zároveň nejhorší od loňského srpna.
Průmyslová výroba klesla v 11 z 15 sledovaných odvětví. Nejvýraznější propad zaznamenal sektor dodávek elektřiny a plynu, jehož produkce se meziročně snížila téměř o 19 procent. Energetika přitom vykazuje dvouciferný pokles už od začátku loňského roku.
Česká ekonomika vykázala loni v listopadu znatelné oživení ve stavebnictví i průmyslu. Stavební výroba sice mírně zpomalila tempo meziročního růstu, nadále však rostla, zatímco průmyslová produkce zaznamenala nejvýraznější nárůst za více než tři roky. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Český průmysl se probudil. Automobilky táhnou výrobu k nejrychlejšímu růstu od covidu
Pod tlakem zůstává také výroba dopravních prostředků, především automobilů. Ta se v listopadu meziročně snížila o 6,7 procenta, i když tempo poklesu bylo mírnější než v říjnu, kdy dosáhlo 11 procent. Slovensko je přitom v přepočtu na obyvatele dlouhodobě největším výrobcem automobilů na světě a v rámci Evropské unie patří k nejprůmyslovějším ekonomikám.
Za prvních jedenáct měsíců loňského roku průmyslová produkce Slovenska klesla celkově o 2,6 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
Vývoj na Slovensku kontrastuje se situací v Česku. Český průmysl v listopadu meziročně vzrostl o 5,7 procenta, což představovalo nejvýraznější nárůst za více než tři roky.
Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat
