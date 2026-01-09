Nový magazín právě vychází!

Slovenský průmysl zpomaluje. Výrobu táhne dolů energetika i automobilky

Slovenský premiér Robert Fico
Slovenský průmysl se na konci loňského roku dostal pod silnější tlak. V listopadu se meziroční pokles produkce prohloubil na 4,5 procenta, nejvíce od léta. Negativní vývoj ovlivnily zejména slabé výsledky energetiky a automobilového průmyslu, který je páteří slovenské ekonomiky.

Tempo meziročního poklesu průmyslové produkce na Slovensku se v listopadu loňského roku zrychlilo na 4,5 procenta z říjnových 3,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil slovenský statistický úřad. Výsledky byly zároveň nejhorší od loňského srpna.

Průmyslová výroba klesla v 11 z 15 sledovaných odvětví. Nejvýraznější propad zaznamenal sektor dodávek elektřiny a plynu, jehož produkce se meziročně snížila téměř o 19 procent. Energetika přitom vykazuje dvouciferný pokles už od začátku loňského roku.

Výroba v automobilce Škoda Auto

Pod tlakem zůstává také výroba dopravních prostředků, především automobilů. Ta se v listopadu meziročně snížila o 6,7 procenta, i když tempo poklesu bylo mírnější než v říjnu, kdy dosáhlo 11 procent. Slovensko je přitom v přepočtu na obyvatele dlouhodobě největším výrobcem automobilů na světě a v rámci Evropské unie patří k nejprůmyslovějším ekonomikám.

Za prvních jedenáct měsíců loňského roku průmyslová produkce Slovenska klesla celkově o 2,6 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Vývoj na Slovensku kontrastuje se situací v Česku. Český průmysl v listopadu meziročně vzrostl o 5,7 procenta, což představovalo nejvýraznější nárůst za více než tři roky.

V Německu se schyluje k dalšímu sporu v rámci vládní koalice

Německá vládní konzervativní unie CDU/CSU chce snížit daně a i jinými způsoby ulevit podnikům. Na tiskové konferenci se na tom shodli kancléř a předseda CDU Friedrich Merz a bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v německé vládní koalici. Sociální demokraté (SPD) daňové plány konzervativních stran totiž odmítají a navrhují naopak třeba vyšší dědickou daň.

„Chci využít prostor, který v rozpočtu máme, abych co nejdříve ulevil podnikům, obzvlášť těm středostavovským,“ řekl Merz na tiskové konferenci v klášteře Seeon, kde poslední tři dny jednali poslanci strany CSU. CDU a CSU jsou sesterské strany, CSU kandiduje jen v Bavorsku, CDU ve zbytku Německa.

„Ceny energií jsou pořád příliš vysoké, náklady na byrokracii v Německu jsou stále příliš vysoké, náklady na práci jsou stále příliš vysoké a daně jsou v Německu příliš vysoké. O tom musíme se sociálními demokraty mluvit,“ dodal s odkazem na koaličního partnera kancléř.

CDU a CSU chtějí hospodářství podpořit hlavně snížením podnikových daní a CDU například i snížením daně z příjmu u nižších a středních výdělků. SPD naopak v daňové oblasti hodlá prosadit vyšší zdanění mimořádně velkých dědictví. Předseda CSU Söder to dnes rezolutně odmítl. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v koaliční vládě, která vzešla z loňských předčasných voleb. Cíl vládních stran je sice stejný, tedy nastartovat churavějící německé hospodářství, liší se ale v prioritách.

Merz dnes připustil, že nebude lehké dospět s koaličním partnerem ke kompromisu. Zároveň ale dodal, že si je jist, že se kompromis nakonec najít podaří. Letošní rok totiž podle něj bude rozhodující pro úspěch vlády i blahobyt Německa.

Petr Fiala

