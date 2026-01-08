Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

Nový magazín právě vychází!

Retailové centrum v Rijece
Užito se svolením DRFG
Petra Nehasilová
Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

Investiční skupina DRFG realizovala svou první akvizici komerční nemovitosti v Chorvatsku. Do svého realitního portfolia získala nákupní centrum ZTC Rijeka, které se nachází v širším centru třetího největšího chorvatského města. Touto transakcí DRFG vstupuje na chorvatský trh a dále rozšiřuje své aktivity v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Akvizice ZTC Rijeka představuje investici přesahující jednu miliardu korun. Prodávajícím byla společnost Universale International Realitäten ze skupiny UniCredit. Na transakci se poradensky podílely mezinárodní i lokální týmy společností JLMIG, MIDA Grupa, Colliers a Deloitte. Financování zajistila Raiffeisenbank Austria.

B&B Hotel

Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy

Reality

Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.

nst

Přečíst článek

Nákupní centrum ZTC Rijeka bylo otevřeno v roce 2012 a patří mezi klíčové maloobchodní destinace regionu. Nabízí přibližně 21 tisíc metrů čtverečních  pronajímatelné plochy na třech podlažích s více než 50 obchodními jednotkami. Součástí centra je 940 parkovacích míst a široká nabídka maloobchodních, gastronomických i volnočasových služeb.

Výhled na moře a strategická poloha v centru Rijeky

Architektonicky je objekt rozdělen do dvou dominantních částí inspirovaných tvary Kvarnerského zálivu. Díky panoramatickým výtahům a vyhlídkové terase nabízí centrum výhled na moře, což dále posiluje jeho atraktivitu pro zákazníky.

Mezi hlavní nájemce patří domácí potravinářský řetězec Plodine a řada mezinárodních značek, například H&M, C&A, Deichmann, New Yorker, dm drogerie, Timberland, Tom Tailor, Douglas, Müller či Hervis. Centrum je plně obsazeno a ročně jej navštíví přibližně tři miliony zákazníků. Díky efektivnímu dispozičnímu řešení, snadné orientaci a výborné dopravní dostupnosti slouží nejen obyvatelům Rijeky, ale i širšímu spádovému regionu.

Budova Bartók Ház byla dokončena v roce 2003 a řadí se mezi kvalitní kancelářské objekty třídy A.

DRFG vstupuje na maďarský trh. Koupila kancelářskou budovu a vyjednává o dvou obchodních centrech

Reality

Investiční skupina DRFG rozšířila své realitní portfolio o první nemovitost v Maďarsku. Od společnosti CA Immo získala kancelářskou budovu Bartók Ház v centru Budapešti s více než 17 600 metry čtverečními pronajímatelných ploch.

nst

Přečíst článek

DRFG plánuje v následujících letech investice do modernizace centra se zaměřením na zvyšování ESG standardů, zejména v oblasti energetické efektivity. Cílem je posílit dlouhodobou konkurenceschopnost aktiva a jeho stabilní výnosový profil.

„Maloobchodní sektor v Chorvatsku v současnosti těží z příznivého ekonomického vývoje i mimořádně silné turistické sezóny. Maloobchodní tržby vzrostly v prvních třech kvartálech meziročně o 3,6 procenta a počet turistických příjezdů dosáhl 15,5 milionu. V takovém prostředí mají zavedená nákupní centra v klíčových městech dlouhodobý investiční potenciál,“ uvádí Josef Šilhánek, ředitel pro strategii a akvizice DRFG Real Estate.

Akvizicí ZTC Rijeka DRFG potvrzuje svou strategii geografické i sektorové diverzifikace realitního portfolia. Po nedávných nákupech kancelářských budov Bartók Ház v Budapešti, Signum ve Varšavě a Polygon House v Praze skupina posiluje také svou přítomnost v segmentu nákupních center. Vedle Chorvatska plánuje DRFG v nejbližších měsících dokončit další akvizice zejména v Maďarsku.

Komerční banka na Václavském náměstí

České komerční nemovitosti jsou v kurzu. Padají rekordní čísla

Reality

Český trh komerčních nemovitostí je pro investory stále atraktivní, a to primárně díky stabilním výnosům a růstu nabídky. Začátek roku přitom přinesl podle analýzy Knight Frank dokonce rekordní čísla. Vedle českých investorů pak byli významně aktivní také američtí investoři. Největší transakce se týkaly logistických a administrativně obchodních komplexů a také prestižního hotelu Hilton.

tmv

Přečíst článek

Stavba Dvoreckého mostu

Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu

Reality

Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Hypoteční trh se nadechl: úvěry na bydlení vzrostly o desítky procent

peníze, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Zájem o financování bydlení byl loni druhý nejvyšší v historii Česka. Lidé si sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření za celkem 442 miliard korun, což byl meziroční nárůst o více než 46 procent, vyplývá to z odhadu skupiny ČSOB. Vyšší objem zatím byl jen v covidovém roce 2021.

Objem hypoték loni činil celkem 380 miliard korun, meziročně o téměř 50 procent více. Objem úvěrů ze stavebního spoření byl 62 miliard korun, což znamenalo v porovnání s předloňským rokem nárůst o 29,2 procenta.

„Poptávka domácností a občanů po financování bydlení v roce 2025 předčila naše původní očekávání. Snižování úrokových sazeb, růstový trend na trhu nemovitostí a inovace v produktové nabídce vedly k vysoké aktivitě kupujících,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek.

ČSOB, která je lídrem financování bydlení v Česku, loni podle něj poskytla finance k novému bydlení 32 700 domácnostem. V roce 2026 díky situaci na trhu bydlení a zlepšení české ekonomiky i pracovního trhu očekává skupina další silný rok. „Vzhledem k nedostatečné nabídce bytů i domů a jejich pomalé výstavbě, pozitivnímu prostředí pro růst ekonomiky a bezprecedentnímu zvýšení reálných mezd v minulých letech se dá čekat další oživení odložené poptávky po vlastním bydlení. Očekáváme asi třináctiprocentní meziroční růst na zhruba 502 miliard korun,“ odhadl Vašek.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nárůst počtu klientů se zájmem o financování bydlení předpokládá v příštím roce až o 20 procent, zatímco v případě hrubého odhadu dynamiky cen nemovitostí je jeho predikce jednociferná. Mezikvartální tempo růstu cen bytů se už celý loňský rok mírně zpomalovalo. „Zatímco v prvním kvartálu se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen. V roce 2026 očekáváme růstovou hranici nemovitostí obecně někde mezi pěti a deseti procenty,“ upozornil Vašek.

Zájem o menší byty

Velký zájem je podle místopředsedy představenstva ČSOB Hypoteční banky Miroslava Zetka o menší byty, které vyhledávají mladí lidé i investoři. Rodiny pak vyhledávají dispozice 3+kk a 3+1. Výrazně v posledních letech pak vzrostla poptávka po financování energeticky úsporného bydlení. Důvodem je ale například také to, že developeři staví převážně byty s energetickými štítky A nebo B.

Podle analýzy realitní platformy Sreality.cz se starší byty v Česku na konci loňského roku prodávaly za 82 091 korun za metr čtvereční a rodinné domy za 53 129 korun za metr čtvereční. Nejdražší jsou nové nemovitosti v Praze a v Brně. Nové byty v Praze stály podle analýzy Central Group, Skansky a Trigemy ve třetím čtvrtletí 173 305 korun za metr čtvereční. V Brně se pak podle dat developerské společnosti Trikaya metr čtvereční v průměru prodával za 143 300 korun.

ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která působí v Belgii a v zemích střední a východní Evropy.

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Wall Street
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

S výjimkou roku 2021, kdy na burzy masivně vstoupily takzvané SPAC společnosti, může být rok 2026 skutečným zlatým věkem pro investory i pro emitenty akcií. V letošním roce se totiž na burzu chystají firmy, které v důsledku řady geopolitických i technologických událostí v posledních letech dorostly do obří velikosti a bez externího kapitálu již nedokážou skokově růst. A jsou to většinou firmy působící v rapidně rostoucích odvětvích, jako je umělá inteligence, zbrojní průmysl nebo finance.

Rok 2025 navíc ukázal, že investoři na nové akcie čekají. „Po letech nejistoty se situace na trhu IPO konečně uklidnila a investoři přenastavili své chování na nové podmínky. I díky tomu jsou vyhlídky pro další období ‚opatrně optimistické‘,“ uvádí IPO report 2025 poradenské společnosti EY. „Situace na trhu IPO vloni byla ovlivněna nelineárním, zrychleným, volatilním a propojeným (NAVI) prostředím, protože dynamika trhu se stala složitější,“ stojí dále v reportu.

Velké startupy jdou na burzu

Ale to je právě prostředí, které může firmám skutečně dobře připraveným na vstup na burzu přihrát mimořádné příjmy z primárního úpisu akcií, shodují se analytici napříč trhem.

„V tomto dynamickém prostředí je připravenost klíčová. Společnosti, které jsou disciplinovaně připraveny, budou mít dobrou pozici k tomu, aby mohly rychle a strategicky reagovat na příznivé příležitosti na trhu,“ připomíná Rachel Gerring z EY sledující zejména americký trh IPO.

A právě obří firmy, kterým se povedlo mimořádně využít změn posledních let, se nyní dostaly do fáze, že si jdou na burzu pro peníze na další růst. Zde jsou nejočekávanější IPO pro letošní rok, z nichž některá jsou již ohlášená, o dalších se zatím stále spekuluje.

Sídlo Newyorské burzy

Tohle se může Donaldu Trumpovi vymstít. Americké burzy vynášejí hůř než zbytek světa, Praha je naopak v čele

Trhy

Akcie zahrnuté do indexu S&P 500 v letošním roce nabídly průměrný výnos 17,4 procenta. To je sice solidní, ale ve srovnání s dalšími světovými burzami jde o nejhorší výsledek od roku 2009. Naopak výrazně lépe se dařilo pražské burze.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

SpaceX nebo Starlink

SpaceX se v poslední části roku 2025 stal největší privátně vlastněnou společností světa. Interní prodej akcií firmu nacenil na 800 miliard dolarů, což se mimo jiné výrazně podepsalo na růstu majetku zakladatele společnosti Elona Muska.

Vesmírný startup již oficiálně zveřejnil záměr vstoupit na burzu v roce 2026. Původně se spekulovalo, že by na burzu šla část akcií celé firmy s cílem vybrat zhruba 30 miliard dolarů, což by celou firmu nacenilo na více než 1,5 bilionu dolarů. Později se ale začaly rojit spekulace, že Musk nakonec vyčlení telekomunikační část SpaceX Starlink a na burzu pošle akcie samostatného Starlinku.

Elon Musk a Donald Trump

Miliardáři si za čtvrtstoletí vytvořili vlastní svět. Jako vždy, vládne pár rodin

Leaders

Počet miliardářů celosvětově roste. Vede to k tomu, že stále více ovládají i politiku. To platí i v Česku.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Discord

Oficiální žádost o primární úpis akcií téměř potichu podala komunitní síť Discord. Na přípravách vstupu na burzu spolupracuje s bankami Goldman Sachs Group a JPMorgan Chase. Chatovací platforma Discord, oblíbená hlavně u hráčů a programátorů, měla podle prosincového prohlášení více než 200 milionů měsíčních uživatelů.

O detailech případného úpisu zatím neexistují informace. Poslední valuace firmy se uskutečnila v roce 2021, tehdy byl Discord naceněn na 15 miliard dolarů, krátce předtím přitom vedení společnosti odmítlo nabídku Microsoftu na převzetí ve výši 12 miliard dolarů. Již tehdy firma uvedla, že svou budoucnost vidí v burzovním financování.

Discord zároveň neustále bojuje s nedostatečnou ochranou zejména mladších uživatelů a bývá často uváděn jako platforma pro šíření závadného obsahu a potenciálně nebezpečného chování.

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord

Discord napadli hackeři, pronikli k údajům některých uživatelů

Zprávy z firem

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku na jednoho z poskytovatelů služeb pro tuto platformu.

ČTK

Přečíst článek

Anthropic

Tvůrce populárního chatbota Claude patří k nejrychleji rostoucím firmám světa. Aktuální spekulace a probíhající kola financování naznačují, že Anthropic cílí na valuaci mezi 300 a 350 miliardami dolarů, přitom ještě vloni v březnu činilo nacenění „pouhých“ 60 miliard dolarů.

Anthropic si pro vstup na burzu najal prestižní právnickou firmu Wilson Sonsini, která v minulosti realizovala IPO pro Google nebo Teslu.

Startup bývalých členů OpenAI nabral další miliardy

Zprávy z firem

Startup Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude, právě získal další miliardy. Jeho hodnota se více než zdvojnásobila na 183 miliard dolarů (3,9 bilionu korun).

ČTK

Přečíst článek

CSG

Česká zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) zvažuje, že uvede až 15 procent svých akcií na burzu. Agentuře Reuters to řekl její majitel a předseda představenstva Michal Strnad. Získané prostředky by firma využila na další fúze a akvizice.

Co se případného nacenění české zbrojařské jedničky týče, podle výpočtů Reuters by v případě ocenění na úrovni Rheinmetallu mohla mít CSG podnikovou hodnotu mezi 34 a 50 miliardami eur, a to ještě před uplatněním případné slevy. Bloomberg dříve s odkazem na své zdroje uvedl, že cílová hodnota CSG se pohybuje kolem 30 miliard eur (zhruba 725 miliard korun).

O možnost investovat do CSG je mezi českými i evropskými investory mimořádný zájem, jak ukázaly například poslední emise dluhopisů, po kterých se doslova zaprášilo. Není tedy překvapení, že Strnad zvažuje uvést akcie podniku na některou z velkých evropských burz, zatím je nejpravděpodobnější Amsterdam.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Zbrojař Strnad zvažuje, že otevře CSG investorům. Ve hře je burza v Amsterdamu

Zprávy z firem

Miliardář Michal Strnad zvažuje, že pošle svůj zbrojní gigant CSG na burzu. Prodejem menšinového podílu chce financovat další expanzi. Zalistování by mělo proběhnout na burze v Amsterdamu.

ČTK

Přečíst článek

Bolt

Do fáze, kdy je zralý vstoupit na burzu, se dostal také estonský startup Bolt. Jeho CEO a zakladatel Markus Villig opakovaně potvrdil, že cílem firmy je být připraven k IPO v roce 2025/2026. Nyní tedy lze počítat s rokem 2026.

Bolt si již najal poradenskou firmu PJT Partners a zajistil si úvěrový rámec ve výši 220 milionů eur od konsorcia bank (včetně Citi, Goldman Sachs a JPMorgan), který slouží primárně jako polštář pro hladký proces vstupu na burzu.

Poslední velké investiční kolo v roce 2022 ocenilo firmu na 8,4 miliardy dolarů. Díky nárůstu tržeb a zlepšení ziskovosti v roce 2025 se očekává, že při IPO bude tato hodnota výrazně vyšší. Firma by se tak mohla obchodovat na úrovni 12 až 15 miliard dolarů.

Sdílené elektrické koloběžky společností Lime + Uber na stanovišti v Platnéřské ulici

Konec elektrokoloběžek v Praze: Bolt odchází, Lime sází na kola

Zprávy z firem

Společnosti poskytující sdílené elektrokoloběžky se se zákazem poskytovat tuto službu v Praze popasovaly různě. Zatímco Bolt s mikromobilitou úplně končí, Lime v Praze plánuje dále nabízet sdílená elektrokola.

ČTK

Přečíst článek

Revolut

Jako nadějná působí možnost, že by se začalo veřejně obchodovat s akciemi evropské neobanky Revolut. Ta totiž za dekádu od svého vzniku učinila celou řadu důležitých kroků včetně vytváření čistých zisků a nyní se již zdá jako připravená na vstup na burzu.

Poslední interní obchody s akciemi firmu nacenilo na 75 miliard dolarů, odhaduje se, že IPO by hodnotu banky povýšilo k hranici sto miliard, možná i výš. To by Revolut zařadilo v žebříčku všech světových bank kamsi na 30. příčku (aktuálně se pohybuje na konci první padesátky).

Nicméně zakladatel a CEO Revolutu Nikolaj Storonsky v prosinci 2025 naznačil, že IPO v roce 2026 není prioritou a nově se spekuluje, že firma na burzu vstoupí až v příštím či přespříštím roce.

Revolut, ilustrační foto

Revolut je hodnotnější než většina evropských bank

Trhy

Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

OpenAI

K nejočekávanějším IPO posledních let spolu se SpaceX patří také OpenAI. I o něm se spekuluje, že by se v nějaké podobě mohl objevit na burze ještě v letošním roce, nicméně brání tomu celá řada nejistot. Těmi hlavními jsou přitom složitá vlastnická struktura, která vychází z původně neziskové orientace firmy, dále pak dávná investice Microsoftu, který má právo na výrazný podíl ve firmě.

Vyřešit tyto problémy byl hlavní úkol spoluzakladatele a CEO OpenAI Sama Altmana v minulém roce. A do velké míry se mu to podařilo. Hlavní zisková část se změnila na Public Benefit Corporation (PBC). To je typ firmy, která má sice generovat zisk, ale v zákonných stanovách má zakotveno, že musí upřednostňovat veřejné blaho (poslání AGI pro všechny) před zájmy akcionářů.

Původní nezisková organizace stále existuje. Už ale firmu přímo neřídí tak rigidně jako dřív. Místo toho drží v ziskové části podíl (cca 26 procent), který má dnes hodnotu přes 130 miliard dolarů. Tento podíl bude nadace využívat na filantropii a výzkum bezpečnosti AI.

V nové struktuře také padly limity na to, kolik mohou investoři vydělat, což byl klíčový krok, aby firma mohla v roce 2026 vůbec uvažovat o IPO. Pokud by k tomu došlo, odhaduje se, že by nacenění zcela jistě dosáhlo částky 1 bilionu dolarů.

Co se vztahu s Microsoftem týče, došlo k jasnému vydefinování několika zásadních podmínek. Tou hlavní je vlastnický podíl, Microsoft nově drží přibližně 27 procent firmy. Microsoft má dále práva na technologie OpenAI (jako GPT-5 nebo Sora) až do roku 2032. Má také exkluzivitu na poskytování těchto modelů přes API na svém cloudu Azure.

Ve smlouvě je však také doložka, že veškerá práva Microsoftu zanikají v momentě, kdy OpenAI (nebo nezávislá komise) prohlásí, že dosáhla AGI (obecné umělé inteligence). Microsoft pak k těmto „božským“ modelům nebude mít automatický přístup.

Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů

Zprávy z firem

Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Sam Altman a Elon Musk

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Leaders

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

fry

Přečíst článek

