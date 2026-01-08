Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh
Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.
Investiční skupina DRFG realizovala svou první akvizici komerční nemovitosti v Chorvatsku. Do svého realitního portfolia získala nákupní centrum ZTC Rijeka, které se nachází v širším centru třetího největšího chorvatského města. Touto transakcí DRFG vstupuje na chorvatský trh a dále rozšiřuje své aktivity v regionu střední a jihovýchodní Evropy.
Akvizice ZTC Rijeka představuje investici přesahující jednu miliardu korun. Prodávajícím byla společnost Universale International Realitäten ze skupiny UniCredit. Na transakci se poradensky podílely mezinárodní i lokální týmy společností JLMIG, MIDA Grupa, Colliers a Deloitte. Financování zajistila Raiffeisenbank Austria.
Nákupní centrum ZTC Rijeka bylo otevřeno v roce 2012 a patří mezi klíčové maloobchodní destinace regionu. Nabízí přibližně 21 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy na třech podlažích s více než 50 obchodními jednotkami. Součástí centra je 940 parkovacích míst a široká nabídka maloobchodních, gastronomických i volnočasových služeb.
Výhled na moře a strategická poloha v centru Rijeky
Architektonicky je objekt rozdělen do dvou dominantních částí inspirovaných tvary Kvarnerského zálivu. Díky panoramatickým výtahům a vyhlídkové terase nabízí centrum výhled na moře, což dále posiluje jeho atraktivitu pro zákazníky.
Mezi hlavní nájemce patří domácí potravinářský řetězec Plodine a řada mezinárodních značek, například H&M, C&A, Deichmann, New Yorker, dm drogerie, Timberland, Tom Tailor, Douglas, Müller či Hervis. Centrum je plně obsazeno a ročně jej navštíví přibližně tři miliony zákazníků. Díky efektivnímu dispozičnímu řešení, snadné orientaci a výborné dopravní dostupnosti slouží nejen obyvatelům Rijeky, ale i širšímu spádovému regionu.
DRFG plánuje v následujících letech investice do modernizace centra se zaměřením na zvyšování ESG standardů, zejména v oblasti energetické efektivity. Cílem je posílit dlouhodobou konkurenceschopnost aktiva a jeho stabilní výnosový profil.
„Maloobchodní sektor v Chorvatsku v současnosti těží z příznivého ekonomického vývoje i mimořádně silné turistické sezóny. Maloobchodní tržby vzrostly v prvních třech kvartálech meziročně o 3,6 procenta a počet turistických příjezdů dosáhl 15,5 milionu. V takovém prostředí mají zavedená nákupní centra v klíčových městech dlouhodobý investiční potenciál,“ uvádí Josef Šilhánek, ředitel pro strategii a akvizice DRFG Real Estate.
Akvizicí ZTC Rijeka DRFG potvrzuje svou strategii geografické i sektorové diverzifikace realitního portfolia. Po nedávných nákupech kancelářských budov Bartók Ház v Budapešti, Signum ve Varšavě a Polygon House v Praze skupina posiluje také svou přítomnost v segmentu nákupních center. Vedle Chorvatska plánuje DRFG v nejbližších měsících dokončit další akvizice zejména v Maďarsku.
