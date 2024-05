David Čubr: Investování je spíš maraton než sprit. V ZDR dlouhé tratě umíme

Inflace, ekonomický i společenský fenomén posledních několika let. Za čtyři roky od vypuknutí pandemie koronaviru úspory českých domácností ztratily třetinu své hodnoty. Ne nadarmo uznávaný americký ekonom Milton Friedman inflaci označil za zdanění bez legislativy. Kdo neinvestoval a ponechal finanční prostředky napospas působení inflace, za nominálně stejnou sumu pořídí při dnešních cenách podstatně méně zboží a služeb.

Příčiny vzniku inflace jsou dvojí, na straně poptávky a na straně nabídky. Příčinou poptávkové inflace je množství peněz v ekonomice a jeho nepoměr vůči aktuálnímu růstu ekonomiky. Peněžní zásobu dokáže regulovat centrální banka prostřednictvím úrokových sazeb. Pokud cenová hladina v ekonomice roste, centrální banka přistoupí ke zvýšení základních úrokových sazeb, které ovlivňují úroveň tržních sazeb a následně vývoj v ekonomice.

Kdy je inflace zdravá?

Kdy je inflace zdravá?

Vyšší sazby vedou k omezení úvěrování ze strany ekonomických subjektů a atraktivita úročení bankovních vkladů vede k vyšší míře úspor a stahování peněz oběhu. Primárním úkolem centrální banky je pečovat o měnovou stabilitu a udržovat inflaci v blízkosti svého dvouprocentního cíle.

Inflaci může způsobit také nabídková strana. Dochází k tomu zejména při nedostatku zdrojů, narušení dodavatelských řetězců, poklesu produktivity nebo vnějších šocích v podobě přírodních katastrof. Zpravidla se jedná o rychlé a intenzivní události, z nichž se ekonomika rychle vzpamatuje.

Například v 70. letech minulého století došlo k ropnému šoku způsobeným omezením produkce ropy členů OPEC a vyhlášením embarga na vývoz ropy do zemí podporujících Izrael v probíhající Jomkipurské válce. Pro USA byl ropný šok o to horší, jelikož si ekonomika procházela stagnací a oslabením domácí měny.

Mírně kladná a stabilní inflace je v obecné rovině považována za zdravou. Vysoká a neukotvená inflace převyšující ekonomický růst je však nežádoucí. Rostou úrokové sazby, omezuje se úvěrová aktivita, investiční rozhodnutí se odkládají a velikost ekonomiky se začíná zmenšovat. Pokud však stojíte na straně dlužníka a reálná úroková míra je záporná, splácíte ve skutečnosti méně a bohatnete. Proto je inflace považována za nenápadný nástroj pro snižování státních dluhů.

Investice jsou běh na dlouhou trať

V roce 2022 průměrná míra inflace dosáhla hodnoty 15,1 procenta. Od vzniku samostatného Česka byla inflace vyšší pouze v roce 1993, kdy překročila hranici 20 procent. Situace byla obdobná napříč celým světem. Globální míra inflace v roce 2022 činila 8,7 procenta, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 1994. Česká inflace kulminovala v září 2022 a od ledna začala soustavně klesat. Rychlý sestup inflace měl za následek změnu v trendu měnové politiky centrální banky, která poprvé snížila základní úrokovou sazbu v prosinci minulého roku.

Investoři běžně porovnávají výsledky svých investic s inflací. Pozitivního reálného výnosu je dosaženo v situaci, kdy nominální výnos převyšuje procentní růst cenové hladiny. V posledních dvou letech, kdy průměrná míra inflace přesahovala v Česku 10 procent, výsledky z investic spíše jen mírnily negativní dopady inflace. Investování je však svou povahou spíše maraton než sprint. Proto by hodnotící období nemělo být pouhým výsekem určitého cyklu.

Hodnotíme-li výkonnost růstové korunové třídy A podfondu ZDR, podfond Real Estate fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV od svého založení v lednu 2018 s kumulativní mírou české inflace do konce ledna 2024, reálné zhodnocení (nominální výnos mínus inflace) dosáhlo během šesti sledovaných let 19,5 procenta. Průměrný roční reálný výnos investice do fondu kvalifikovaných investorů tak činí 3,25 procenta, a to s přihlédnutím k mimořádně vysoké inflaci v posledních dvou letech.