DRFG vstupuje na maďarský trh. Koupila kancelářskou budovu a vyjednává o dvou obchodních centrech
Investiční skupina DRFG rozšířila své realitní portfolio o první nemovitost v Maďarsku. Od společnosti CA Immo získala kancelářskou budovu Bartók Ház v centru Budapešti s více než 17 600 metry čtverečními pronajímatelných ploch.
Budova dokončená v roce 2003 patří mezi kanceláře třídy A, má certifikaci BREEAM Very Good a nadstandardní počet parkovacích míst. Sídlí v ní mimo jiné společnosti DXC Technology, Lidl, Novartis, Sandoz či Mathias Corvinus Collegium.
„Bartók Ház je první kancelářskou a komerční nemovitostí v Maďarsku v portfoliu skupiny, nicméně už teď vidíme na tamním trhu další příležitosti, kterých chceme využít,“ říká k akvizici Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate ve skupině DRFG.
„Budapešť a celý maďarský trh považujeme za velmi perspektivní. Díky dlouholeté znalosti trhu a silnému lokálnímu týmu vidíme řadu příležitostí pro další rozvoj. Budova Bartók Ház je stabilním aktivem se silným portfoliem nájemců, která nám dává prostor k dalšímu zhodnocení,“ říká k akvizici Tomasz Lisiecki, ředitel společnosti TriGranit.
Podle DRFG je vstup na maďarský trh součástí širší expanze do regionu střední a východní Evropy. Letos skupina plánuje uzavřít realitní obchody v hodnotě téměř 4,5 miliardy korun a kromě Maďarska se zaměřuje také na Chorvatsko. V Maďarsku zároveň prověřuje možnost akvizice obchodních center a zvažuje i developerský projekt v centru Budapešti.
