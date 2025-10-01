Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality DRFG vstupuje na maďarský trh. Koupila kancelářskou budovu a vyjednává o dvou obchodních centrech

DRFG vstupuje na maďarský trh. Koupila kancelářskou budovu a vyjednává o dvou obchodních centrech

Budova Bartók Ház byla dokončena v roce 2003 a řadí se mezi kvalitní kancelářské objekty třídy A.
DRFG, užito se svolením
nst
nst

Investiční skupina DRFG rozšířila své realitní portfolio o první nemovitost v Maďarsku. Od společnosti CA Immo získala kancelářskou budovu Bartók Ház v centru Budapešti s více než 17 600 metry čtverečními pronajímatelných ploch.

Budova dokončená v roce 2003 patří mezi kanceláře třídy A, má certifikaci BREEAM Very Good a nadstandardní počet parkovacích míst. Sídlí v ní mimo jiné společnosti DXC Technology, Lidl, Novartis, Sandoz či Mathias Corvinus Collegium.

„Bartók Ház je první kancelářskou a komerční nemovitostí v Maďarsku v portfoliu skupiny, nicméně už teď vidíme na tamním trhu další příležitosti, kterých chceme využít,“ říká k akvizici Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate ve skupině DRFG.

DRFG posiluje své portfolio ve Varšavě o kancelářskou budovu Signum Work Station

DRFG posiluje své portfolio. Ve Varšavě koupila kancelářskou budovu Signum Work Station

Reality

Investiční skupina DRFG uzavřela před koncem roku významnou nemovitostní akvizici. Od mezinárodního investora koupila kancelářskou budovu Signum Work Station ve Varšavě, která disponuje pronajímatelnou plochou přes 32,5 tisíce metrů čtverečních. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie skupiny, jejímž cílem je dále rozšiřovat své působení v regionu střední a východní Evropy.

Newstream & Partner Advertorial

Přečíst článek

Na straně kupujícího působila jako poradce společnost CBRE, právní poradenství zajišťovala kancelář Bird & Bird a technické poradenství měla na starosti společnost Sentient. Významnou roli v transakci sehrála i developerská společnost TriGranit, která se v loňském roce stala součástí skupiny DRFG

Budapešť a celý maďarský trh považujeme za velmi perspektivní. Díky dlouholeté znalosti trhu a silnému lokálnímu týmu vidíme řadu příležitostí pro další rozvoj. Budova Bartók Ház je stabilním aktivem se silným portfoliem nájemců, která nám dává prostor k dalšímu zhodnocení,“ říká k akvizici Tomasz Lisiecki, ředitel společnosti TriGranit.

Podle DRFG je vstup na maďarský trh součástí širší expanze do regionu střední a východní Evropy. Letos skupina plánuje uzavřít realitní obchody v hodnotě téměř 4,5 miliardy korun a kromě Maďarska se zaměřuje také na Chorvatsko. V Maďarsku zároveň prověřuje možnost akvizice obchodních center a zvažuje i developerský projekt v centru Budapešti.

Retail park VORUM Voitsberg

Na český trh vstupuje další nemovitostní fond, tentokrát je i pro běžné investory

Money

Čeští retailoví investoři budou mít od letošního dubna možnost investovat do dalšího nemovitostního fondu. Ten je z dílny bankovní skupiny ČSOB a aktuálně cílí na komerční nemovitosti v České republice a na Slovensku.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Skupina Luxent spouští vlastní fond. Slibuje výnos až 15 procent ročně

Reality

Realitní skupina Luxent chce více stavět. K tomu potřebuje kapitál, který chce získat od investorů do fondu, který právě spouští. A slibuje výnos až 15 procent ročně.

nst

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Háje
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pražský trh s byty se i nadále ocitá pod tlakem. Zájem kupujících trvá, nabídka v atraktivních lokalitách je omezená a ceny pokračují v růstu. Analýza Metroindex společnosti Flat Zone, která sleduje cenový vývoj bytů v okolí všech stanic metra, potvrzuje dlouhodobý trend. Rozdíl mezi luxusním centrem a panelovými periferiemi dosahuje i více než 100 procent.

Pražské centrum si drží status luxusní destinace. Staroměstská vystoupala na průměrných 255 tisíc korun za metr čtvereční, což je nejvyšší hodnota napříč metrem a zároveň rekord celého trhu. Jen o málo levnější je Můstek, kde několik prodejů v prémiových novostavbách s cenovkami přes 300 tisíc Kč/m² posunulo průměr na 243 tisíc Kč/m².

„Centrum táhnou unikátní nemovitosti – buď jde o historické byty s atmosférou, nebo o luxusní novostavby v limitovaném množství. V obou případech je nabídka extrémně omezená a poptávka stabilně vysoká,“ komentuje situaci Vít Soural ze společnosti Flat Zone.

1. Staroměstská: 255 273 korun za metr čtvereční 2.Můstek 243 951 korun za metr čtvereční 3. Florenc: 198 794 korun za metr čtvereční 12 fotografií v galerii

Linka B: od luxusu k panelákům

Ukázkovým příkladem rozdílnosti pražského trhu je linka B – nejdelší v síti metra. Zatímco v centru, například u Národní třídy či Můstku, se částky šplhají k čtvrt milionu, na opačném konci – v sídlištních lokalitách jako Luka, Lužiny nebo Černý Most – ceny klesají pod 120 tisíc Kč/m².

Rozdíl tedy není jen mezi centrem a periferií, ale i v rámci jediné linky metra. A právě tato pestrost dělá z Prahy specifický trh, který je často obtížné srovnávat s jinými evropskými metropolemi.

Na opačné straně žebříčku stojí Roztyly – dlouhodobě nejlevnější stanice, kde se průměrná cena drží kolem 108 tisíc Kč/m². Jen o něco dražší jsou Háje, Opatov, Prosek nebo Kobylisy, které zůstávají jedněmi z posledních „dostupnějších“ částí města.

„Levnější panelákové lokality jsou stále žádané. Kupující je berou jako kompromis mezi cenou a dostupností centra, i když kvalita bydlení a služeb bývá nesrovnatelná s atraktivními čtvrtěmi,“ dodává Soural. 

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Králíkárna? Ale kdeže, byty v panelácích neustále zdražují

Reality

Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely“ vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nový hráč: linka D

Do cenového přehledu se už nyní zapisují i lokality plánované linky D. Přestože výstavba nové trasy teprve začíná, očekávání a investiční spekulace tlačí ceny nahoru. V jejich okolí už byty stojí více než 120 tisíc Kč/m², u některých stanic dokonce blíží se hranici 150 tisíc Kč/m². Investoři v tom vidí paralelu s minulostí – podobně ceny rostly u projektů v okolí stanic metra A před prodloužením trasy do Motola. Výhledová dopravní dostupnost se tak stává silným faktorem růstu hodnoty.

Nejvíce prodejů se uskutečnilo na Kolbenově, která s více než 370 transakcemi ovládla první pololetí roku. Druhé místo obsadily Stodůlky s více než 270 prodeji. Obě lokality těží z masivní developerské výstavby, která nabízí širokou škálu bytů od menších investičních jednotek až po rodinné dispozice.

Ve starší zástavbě se pak nejvíce obchodovalo u stanic Muzeum, Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad, kde počet prodaných cihlových bytů přesáhl 100.

Praha v evropském kontextu

Pražský bytový trh patří mezi nejdražší v regionu střední a východní Evropy. Podle posledních dat Eurostatu potřebují Češi na pořízení bytu v průměru více než 13 ročních platů, což nás řadí mezi vůbec nejhůře dostupné země EU. Horší je situace už jen v Maďarsku a Portugalsku.

V kontrastu s tím působí například Německo či Rakousko, kde se pohybují kolem 8 až ročních platů. Praha je tak vnímána jako trh s mimořádně napjatým poměrem ceny a příjmu, což se odráží i ve statistikách o odkládání vlastního bydlení mladých lidí.

Vídeň

Rakušané zavádějí strop pro růst nájemného. Inspirují se Češi?

Reality

Rakousko, podobně jako Česko, bojuje s dostupností bydlení. Země proto přichází s několika opatřeními. Jedním z nich je i omezení růstu nájemného v rámci volného trhu.

fry, ČTK

Přečíst článek

Analytici se shodují, že prostor pro plošný pokles cen v Praze je omezený. Stále přetrvává nedostatek nové výstavby, vysoká poptávka i tlak investorů. Očekává se však, že rozdíly mezi jednotlivými částmi metropole porostou – zatímco luxusní centrum zůstane pro většinu nedostupné, panelová sídliště a okraje města mohou ještě část kupujících přitáhnout.

„Metroindex jasně ukazuje, že v Praze se už nehraje o to, zda bydlení zdraží, ale kde. Rozdíly mezi stanicemi se stávají hlavním kritériem, a to nejen pro kupující, ale i pro developery a investory,“ uzavírá Soural.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vít Soural, Flat Zone

Soural: Díky datům lze předpovídat bytovou krizi

Reality

Pod vedením Víta Sourala míří Flat Zone k ambicióznímu cíli – stát se největším poskytovatelem realitních dat v Evropě. Díky pasportizaci bytového fondu a integraci stovek tisíc datových bodů denně se z platformy stává nezbytný nástroj pro všechny, kdo chtějí na realitním trhu uspět. V podcastu Realitní Club s Vítkem Souralem se šéf databáze stává jedním z moderátorů. 

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Kolik stojí byty u pražského metra?

Kolik stojí byty u pražského metra? Pod 100 tisíc za metr čtvereční už se nejde

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank

Peníze, ilustrační foto
Pixabay
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Spořicí účty začátkem října zatím neslibují žádné převratné změny. Měnily se hlavně termíny, do kdy vybrané banky garantují své sazby, a objevila se ještě jedna novinka – bonusová sazba za doporučení. Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek tak zůstávají na zářijové úrovni. Podívejte se, kde nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.

Spořicí účty tuzemských bank na konci září neprošly žádnými výraznějšími změnami. Několik novinek se však přece jen objevilo. Týkají se především prodloužení doby, po kterou banky garantují své sazby. mBank aktuálně prodloužila garanci do konce října a UniCredit Bank dokonce až do konce roku.

Pořadí nejlepších spořáků bez podmínek se nemění

Nejlepší sazby bankovních spořicích účtů zatím stále začínají číslicí čtyři. Většina z nich si však klade řadu podmínek, které musíte splnit, abyste na takovou sazbu dosáhli. Žebříčku spořicích účtů bez podmínek proto stále dominuje mBank se sazbou 4,01 procenta, kterou sice poskytuje bez podmínek, ovšem pouze na tři měsíce. Zcela bez podmínek pro nové i stávající klienty, a navíc bez omezení výše vkladu, nabízí nejvyšší sazbu 3,58 procenta spořicí účet Skvělý účet HIT od Trinity Bank. Také tento spořicí účet HIT, který banka uvedla na trh při příležitosti generálního partnerství Českého slavíka, bude v nabídce minimálně do finále soutěže, které je 21.listopadu. Na dalších příčkách tohoto žebříčku zůstává Fio banka se svým Fio kontem a sazbou 3,25 procenta, následovaná spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta.

Novinky u spořicích účtů s podmínkami

Loňský bankovní nováček Partners Banka přišel v polovině září s bonusovou sazbou pro spořicí účty ve výši 4,06 procenta. Tuto sazbu však podmiňuje poněkud netypicky – doporučením nového klienta. Ten si musí u Partners Banky sjednat alespoň běžný účet a teprve poté má jako nový klient možnost získat bonusovou sazbu pro vklady do půl milionu korun na spořicím účtu na tři měsíce, původní klient získává za to zvýhodněnou sazbu ale jen na jeden měsíc. Podmínkou podle mluvčí banky Terezy Píchalové navíc je, že doporučení nového klienta musí proběhnout prostřednictvím pozvánky přímo z bankovní aplikace.

Mezi spořicími účty s podmínkami zatím stále vede Duo Profit od ČSOB. Ten nabízí sazbu 4,75 procenta, pokud v ČSOB současně se spořením také investujete stejnou částku, minimálně však 30 tisíc korun. Celkově tedy musíte mít k dispozici alespoň 60 tisíc korun – polovinu pro investice a polovinu pro spoření. Tato zvýhodněná sazba navíc platí pouze po dobu jednoho roku.

Změnu v září zaznamenal také spořicí účet od Air Bank, kde se sazba zvýšila jen nepatrně – na 2,7 procenta. V žebříčku nejlepších spořicích účtů se tak nic zásadního nezměnilo. I tuto relativně nízkou sazbu však banka podmiňuje nutností provést 5 plateb bankovní kartou Air Bank, a to pro vklady do 300 tisíc korun. U vkladů do půl milionu je navíc podmínkou příchozí platby na účet ve výši alespoň 25 tisíc korun měsíčně.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 30. září 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 31. října 2025)
  • Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
  • Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 30. září 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
  • Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč)
  • ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
  • UniCreditBank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
  • Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)

 Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?

Termínované účty s více než třemi procenty stále ještě existují

Money

Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?

Money

Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Průmyslový areál Okrouhlá - Cheb East

Na českém trhu je další nemovitostní fond. Tentokrát cílí na industriál

Reality

Kvalifikovaní investoři mají na českém trhu na výběr další nemovitostní fond. Novinka od Consequ a Panattonni se zaměřuje na industriální nemovitosti po celé Evropě.

tmv

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Další spořicí účet míří se sazbou směrem nahoru. Tentokrát je od Trinity Bank

Money

tmv

Přečíst článek
Doporučujeme