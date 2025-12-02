Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů

Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů

Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů
Salutem Group, užito se svolením
nst
nst

Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.

Vlastní a zcela splacené bydlení má jen třicet osm procent lidí. Další téměř pětina splácí hypotéku a přibližně třetina žije v nájmu. Nejčastěji zmiňovanou překážkou dostupného bydlení jsou vysoké ceny nemovitostí, které trápí sedmdesát devět procent dotázaných. Následují nízké příjmy a vysoké úrokové sazby hypoték.

Mladí v krizi

Zranitelnou skupinou jsou mladí lidé do devětadvaceti let. Třicet osm procent z nich stále žije u rodičů nebo ve sdíleném bydlení a téměř dvě třetiny by si vlastní byt či dům přály, ale finančně na něj nedosáhnou. Bez úspor je téměř třetina mladých.

Za hlavní brzdu rozvoje bydlení označují respondenti byrokracii a zdlouhavá povolovací řízení. Stále více lidí proto vidí řešení v rekonstrukcích stávajících objektů. Opravy starších budov upřednostňuje před novou výstavbou padesát devět procent respondentů a dvě pětiny jsou přesvědčeny, že by měl stát více investovat právě do obnovy brownfieldů a nevyužívaných domů.

Výrazné rozdíly lidé vnímají i mezi velkými městy a regiony – téměř osmdesát procent považuje dostupnost bydlení v obou typech území za zásadně odlišnou. Až třicet osm procent Čechů by uvažovalo o stěhování do menších měst, pokud by tam našli dostupnější bydlení a nižší životní náklady.

Umělá inteligence rychle mění obchodování s realitami, říká Jelínek z Century 21

Reality

Realitní kancelář Century 21 prožívá úspěšný rok, její meziroční růst je čtyřicet procent. Rychlé tempo růstu je dáno změnou strategie firmy. Větší pozornost získal nábor nováčků. „Soustředili jsme se na to, aby nováčci co nejdříve fungovali v praxi,“ uvádí Tomáš Jelínek, šéf českého zastoupení společnosti. „Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nejdůvěryhodnější investice

Nemovitosti zůstávají pro veřejnost nejdůvěryhodnější investicí. Za bezpečné je označuje třicet devět procent dotázaných, přesto dvaačtyřicet procent lidí nechává své peníze pouze na spořicích účtech a další dvě pětiny neinvestují vůbec. O investice do nemovitostí v regionech se zajímá více než třetina respondentů, motivují je především nižší vstupní náklady a vyšší procentuální výnos než ve velkých městech.

Skupina Salutem Group uvádí, že právě regiony mohou sehrát klíčovou roli při zmírňování bytové krize. Firma se dlouhodobě zaměřuje na rekonstrukce zanedbaných objektů, které rychle vrací na trh. V Ústí nad Labem zrevitalizovala téměř čtyři sta bytů, v Hodoníně okolo dvou set a v Jeseníkách či na Lipně vznikají další desítky až stovky rekreačních i rezidenčních jednotek. Podle vedení společnosti jsou rekonstrukce efektivní cestou, jak zvýšit nabídku dostupného bydlení a současně podpořit rozvoj regionů.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
Aktualizováno

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Money

ČTK

Přečíst článek

Dostupnost bydlení pro mladé v Česku se dramaticky zhoršila. Spolu s tím klesá i porodnost

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Peníze, ilustrační foto

Hypoteční trh dál sílí. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 26,4 miliardy

Money

ČTK

Přečíst článek

Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo

Foodora zahájila v Karlíně testovací provoz doručovacích robotů
Foodora
Michal Nosek
Michal Nosek

V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboti od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.

Robotické jednotky Starship mají šest kol, jsou elektrické a vybavené sadou senzorů a kamer, které jim umožňují rozeznat chodce, kočárky, kola nebo invalidní vozíky a reagovat na překážky či nejasné situace. Pohybují se výhradně po chodnících a předem definovaných přechodech, tedy v režimu, kdy jsou legislativně vedeny jako chodci.

Robot Foodora

Před premiérovým startem Úložný prostor přepravního robota Transportní robot Starship 7 fotografií v galerii

Jejich rychlost je omezena na zhruba tři až čtyři kilometry za hodinu, případně o něco vyšší. Konstrukce robota umožňuje v boxu přepravit přibližně deset kilogramů jídla, které dokáže udržet při správné teplotě. Otevření boxu je zabezpečeno PIN kódem zaslaným zákazníkovi v aplikaci.

Po úspěšném nasazení ve Švédsku se robotické doručování od foodory poprvé představuje také ve střední Evropě. Pokud se pilotní provoz v Praze osvědčí, plánuje se jeho rozšíření do dalších českých měst a regionů. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká, s tím, že spolupráce se Starship Technologies umožní nabídnout zákazníkům alternativní, a zároveň ekologičtější způsob doručení. Česko tak vstupuje do éry autonomního doručování.

„Jsme hrdí, že dnes v Česku zahajujeme spolupráci s foodorou. Naši autonomní roboti už v řadě zemí zásadně proměnili způsob, jakým lidé nakupují, a nyní si stejný komfort, rychlost a spolehlivost mohou užít i obyvatelé Prahy. Jídlo jim doručíme na vyžádání během několika minut,“ říká Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.

První roboty vyjíždějí do ulic Prahy

V Praze 8 budou v rámci testovacího provozu nasazeni tři roboti. Ti budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín v okruhu přibližně dvou kilometrů. „V McDonald’s neustále hledáme inovativní způsoby, jak zlepšit zážitek našich zákazníků, ať už v restauraci, nebo mimo ni. Testování rozvážky jídel pomocí robota ve spolupráci s foodorou je dalším krokem směrem k moderním a udržitelným řešením. Věříme, že tato technologie přinese pohodlí a rychlost zákazníkům v Karlíně a okolí, a brzy i na dalších místech,“ uvedl Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

„Je to vůbec poprvé, co budou roboti foodory doručovat teplé jídlo, a nejen potraviny. Pro nás jde o zásadní posun v oblasti doručování a další milník v rozvoji našich služeb,“ doplnil Kolesa.

Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie – tedy se pohybují samostatně, ale pod stálým dohledem operátora, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci mu situaci bezpečně vyřešit. V praxi tak kombinujeme výhody umělé inteligence s lidským dohledem, což zajišťuje maximální bezpečnost i spolehlivost,“ připomíná Heinla.

Jen 15 procent zaměstnanců se cítí být tahouny. K angažovanosti přispívá firemní kultura i kvalita jídla

Zprávy z firem

Čeští zaměstnanci jsou málo zapojeni do dění ve své firmě. Za tahouny se považuje jen 15 % z nich. Vyplývá to z posledního průzkumu institutu Gallup Research - State of Global Workplace 2024.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Počítačové vidění umožňuje robotům mapovat okolí s přesností na centimetry. Dokážou fungovat prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách. Bez potíží doručí zásilku v dešti, sněhu i během letních veder. „Naši roboti každý den bezpečně překročí více než sto dvacet pět tisíc přechodů pro chodce a po celém světě už doručili přes devět milionů objednávek,“ dodává Heinla.

Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů. Roboti mají obsluhovat jednoduché objednávky na krátké vzdálenosti, zatímco kurýři se budou moci věnovat delším trasám a složitějším zakázkám. První město, které projekt podpořilo, je Praha – konkrétně městská část Praha 8. Do budoucna se plánuje rozšíření i do dalších měst, s nimiž již probíhají jednání. „Nové technologie vždy nasazujeme v úzké spolupráci s městy. Chceme, aby služba fungovala v souladu s místními pravidly a přinášela výhody jak zákazníkům, tak komunitám,“ uvedl Richard Dirbák, šéf logistiky české foodory. Velikost investice firma nekomentuje, uvádí pouze, že se nepromítne do cen pro zákazníky.

Česko mezi evropskými inovátory

Spuštěním projektu se Česká republika řadí mezi evropské průkopníky moderní městské logistiky. Foodora tím potvrzuje svou pozici jednoho z největších inovátorů na trhu doručovacích platforem. „Každým dnem se mění způsoby, jak se ve městech pohybujeme, nakupujeme a žijeme, a my u toho chceme být. Robotické doručování je logickým krokem vpřed,“ komentuje Dirbák.

„S podporou a zkušenostmi Starship Technologies a ve spolupráci s místními komunitami a městy chceme ukázat, že Česká republika může stát v čele inovací a že soukromí aktéři, jako je foodora, dokážou přinášet moderní technologie občanům a skutečně zlepšovat jejich každodenní život,“ uzavírá Kolesa. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat Starship Technologies jejich provoz v Evropě už ušetřil více než sedm set tun emisí CO₂. Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody, což dlouhodobě znamená méně emisí a méně aut v ulicích.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Humanoidní robot Unitree R1.

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Inflace v eurozóně nečekaně vzrostla

Nákup potravin
ČTK
ČTK
ČTK

Míra inflace v zemích eurozóny v listopadu vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta. V rychlém odhadu to uvedl statistický úřad Eurostat. Pro trhy je to překvapivé, analytici totiž předpokládali, že se inflace nezmění. Za růstem je zejména Německo, které má největší ekonomiku v eurozóně.

Údaje za celou Evropskou unii, a tedy ani za Českou republiku, první rychlý odhad neobsahuje. Zpřesněnou zprávu za celou EU zveřejní Eurostat 17. prosince.

Nejvíce k inflaci v eurozóně v listopadu přispěly služby, kde meziroční nárůst činí 3,5 procenta. Na druhém místě je kategorie potraviny, alkohol a tabák s růstem o 2,5 procenta. Naopak ceny energií jsou meziročně o půl procenta nižší, v říjnu vykázaly meziroční pokles o 0,9 procenta.

Míra inflace v eurozóně se tak opět vzdálila cíli Evropské centrální banky, který je na dvou procentech. Nad tímto cílem je inflace už třetí měsíc v řadě. Ekonomové zatím očekávají, že banka na svém nadcházejícím zasedání ponechá základní úrokové sazby beze změn.

V Německu se míra inflace v listopadu podle metodiky Eurostatu zvýšila na 2,6 procenta z tempa 2,3 procenta v říjnu.

vánoční cukroví (ilustrační foto)

Domácí vanilkové rohlíčky stojí 136 korun za kilo. V obchodech jsou až jedenáctkrát dražší

Money

Vanilkové rohlíčky jsou v obchodech až zhruba 11krát dražší, než na kolik vyjde jejich domácí příprava. Ta, včetně energií, letos meziročně reálně zlevnila o 2,5 procenta.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem
Aktualizováno

Znovu dolů. Evropská centrální banka snížila úrokové sazby o čtvrt bodu

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme