Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů
Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.
Vlastní a zcela splacené bydlení má jen třicet osm procent lidí. Další téměř pětina splácí hypotéku a přibližně třetina žije v nájmu. Nejčastěji zmiňovanou překážkou dostupného bydlení jsou vysoké ceny nemovitostí, které trápí sedmdesát devět procent dotázaných. Následují nízké příjmy a vysoké úrokové sazby hypoték.
Mladí v krizi
Zranitelnou skupinou jsou mladí lidé do devětadvaceti let. Třicet osm procent z nich stále žije u rodičů nebo ve sdíleném bydlení a téměř dvě třetiny by si vlastní byt či dům přály, ale finančně na něj nedosáhnou. Bez úspor je téměř třetina mladých.
Za hlavní brzdu rozvoje bydlení označují respondenti byrokracii a zdlouhavá povolovací řízení. Stále více lidí proto vidí řešení v rekonstrukcích stávajících objektů. Opravy starších budov upřednostňuje před novou výstavbou padesát devět procent respondentů a dvě pětiny jsou přesvědčeny, že by měl stát více investovat právě do obnovy brownfieldů a nevyužívaných domů.
Výrazné rozdíly lidé vnímají i mezi velkými městy a regiony – téměř osmdesát procent považuje dostupnost bydlení v obou typech území za zásadně odlišnou. Až třicet osm procent Čechů by uvažovalo o stěhování do menších měst, pokud by tam našli dostupnější bydlení a nižší životní náklady.
Realitní kancelář Century 21 prožívá úspěšný rok, její meziroční růst je čtyřicet procent. Rychlé tempo růstu je dáno změnou strategie firmy. Větší pozornost získal nábor nováčků. „Soustředili jsme se na to, aby nováčci co nejdříve fungovali v praxi,“ uvádí Tomáš Jelínek, šéf českého zastoupení společnosti. „Víc jsme se v rámci tréninku věnovali schopnosti nabrat zakázku nebo uzavřít smlouvu,“ popisuje Jelínek.
Nejdůvěryhodnější investice
Nemovitosti zůstávají pro veřejnost nejdůvěryhodnější investicí. Za bezpečné je označuje třicet devět procent dotázaných, přesto dvaačtyřicet procent lidí nechává své peníze pouze na spořicích účtech a další dvě pětiny neinvestují vůbec. O investice do nemovitostí v regionech se zajímá více než třetina respondentů, motivují je především nižší vstupní náklady a vyšší procentuální výnos než ve velkých městech.
Skupina Salutem Group uvádí, že právě regiony mohou sehrát klíčovou roli při zmírňování bytové krize. Firma se dlouhodobě zaměřuje na rekonstrukce zanedbaných objektů, které rychle vrací na trh. V Ústí nad Labem zrevitalizovala téměř čtyři sta bytů, v Hodoníně okolo dvou set a v Jeseníkách či na Lipně vznikají další desítky až stovky rekreačních i rezidenčních jednotek. Podle vedení společnosti jsou rekonstrukce efektivní cestou, jak zvýšit nabídku dostupného bydlení a současně podpořit rozvoj regionů.
