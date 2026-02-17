Supermarkety nesou miliardy. ZDR díky nim vyrostla na 20 miliard a dál dobývá Evropu
Investiční společnost ZDR Investments má za sebou rekordní rok podle objemu majetku i akvizic. Hodnota portfolia přesáhla 20 miliard korun a firma dál expandovala v zahraničí.
Investiční skupina ZDR Investments zakončila rok 2025 s portfoliem nemovitostí v hodnotě 20,1 miliardy korun. Během roku uskutečnila devět akvizic za přibližně pět miliard korun, nejvíce ve své historii. Růst tak táhly především nové nákupy, nikoli jen přecenění stávajících aktiv.
Ke konci roku tvořilo portfolio 77 nemovitostí v šesti evropských zemích. Přibližně třetinu nájemců představují potravinářské řetězce, které patří mezi klíčové zdroje stabilního nájemného. Celkové inkaso nájemného dosáhlo podle společnosti 1,4 miliardy korun.
Průměrná zbývající délka nájemních smluv (WAULT) se prodloužila z 5,9 na 7,2 roku. Delší kontrakty sice zvyšují předvídatelnost příjmů, zároveň ale omezují schopnost rychle reagovat na inflační vývoj nájmů. Počet investorů ve fondech skupiny vzrostl meziročně o téměř sedm tisíc na 21 900.
Největší fond posiloval v Rakousku
Fond kvalifikovaných investorů ZDR FKI vykázal za posledních 12 měsíců výnos 8,10 procenta v korunové třídě a 8,22 procenta v eurové. Hodnota jeho portfolia dosáhla 14,2 miliardy korun. Fond během roku rozšířil majetek o retail park Aventin Shopping Jihlava, svou největší nemovitost v Česku. Další akvizice směřovaly do Rakouska (projekty EUCO Wolfsberg a Eugendorf). Právě zahraniční trhy mají být jedním z pilířů dalšího růstu.
Retail zůstává dominantní
Retailový fond ZDR Public přinesl investorům roční výnos 6,27 procenta, kumulativně od vzniku přes 50 procent. Hodnota portfolia činí 4,6 miliardy korun.
Největší transakcí byla akvizice Aventin Shopping Znojmo. Fond zároveň rozšířil portfolio v Rakousku nákupem retail parku v Zeltwegu, čímž se podíl rakouských aktiv zvýšil na zhruba deset procent pronajímatelné plochy.
Přes geografickou expanzi ale strategie zůstává koncentrovaná. Výkonnost fondu stojí především na retail parcích s každodenní spotřebou. Jejich odolnost se opírá o diskontní prodejce a potraviny, citlivost na vývoj spotřeby ale přetrvává.
Industrial fond roste z menší základny
Nejmladší fond ZDR Industrial dosáhl ročního výnosu 6,85 procenta v korunách a 10,82 procenta v eurech. Klíčovou událostí byla akvizice logistického parku LOGspot Logatec ve Slovinsku, díky níž fond vstoupil na nový trh a překročil miliardovou hodnotu portfolia. Počet investorů fondu přesáhl dva tisíce.
