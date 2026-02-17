Nový magazín právě vychází!

Reality Supermarkety nesou miliardy. ZDR díky nim vyrostla na 20 miliard a dál dobývá Evropu

Supermarkety nesou miliardy. ZDR díky nim vyrostla na 20 miliard a dál dobývá Evropu

Nákupní park ve Wolsburku
ZDR, užito se svolením
Investiční společnost ZDR Investments má za sebou rekordní rok podle objemu majetku i akvizic. Hodnota portfolia přesáhla 20 miliard korun a firma dál expandovala v zahraničí.

Investiční skupina ZDR Investments zakončila rok 2025 s portfoliem nemovitostí v hodnotě 20,1 miliardy korun. Během roku uskutečnila devět akvizic za přibližně pět miliard korun, nejvíce ve své historii. Růst tak táhly především nové nákupy, nikoli jen přecenění stávajících aktiv.

Ke konci roku tvořilo portfolio 77 nemovitostí v šesti evropských zemích. Přibližně třetinu nájemců představují potravinářské řetězce, které patří mezi klíčové zdroje stabilního nájemného. Celkové inkaso nájemného dosáhlo podle společnosti 1,4 miliardy korun.

Průměrná zbývající délka nájemních smluv (WAULT) se prodloužila z 5,9 na 7,2 roku. Delší kontrakty sice zvyšují předvídatelnost příjmů, zároveň ale omezují schopnost rychle reagovat na inflační vývoj nájmů. Počet investorů ve fondech skupiny vzrostl meziročně o téměř sedm tisíc na 21 900. 

Největší fond posiloval v Rakousku

Fond kvalifikovaných investorů ZDR FKI vykázal za posledních 12 měsíců výnos 8,10 procenta v korunové třídě a 8,22 procenta v eurové. Hodnota jeho portfolia dosáhla 14,2 miliardy korun. Fond během roku rozšířil majetek o retail park Aventin Shopping Jihlava, svou největší nemovitost v Česku. Další akvizice směřovaly do Rakouska (projekty EUCO Wolfsberg a Eugendorf). Právě zahraniční trhy mají být jedním z pilířů dalšího růstu.

Retailové centrum v Rijece

Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

Retail zůstává dominantní

Retailový fond ZDR Public přinesl investorům roční výnos 6,27 procenta, kumulativně od vzniku přes 50 procent. Hodnota portfolia činí 4,6 miliardy korun.

Největší transakcí byla akvizice Aventin Shopping Znojmo. Fond zároveň rozšířil portfolio v Rakousku nákupem retail parku v Zeltwegu, čímž se podíl rakouských aktiv zvýšil na zhruba deset procent pronajímatelné plochy.

Přes geografickou expanzi ale strategie zůstává koncentrovaná. Výkonnost fondu stojí především na retail parcích s každodenní spotřebou. Jejich odolnost se opírá o diskontní prodejce a potraviny, citlivost na vývoj spotřeby ale přetrvává.

Industrial fond roste z menší základny

Nejmladší fond ZDR Industrial dosáhl ročního výnosu 6,85 procenta v korunách a 10,82 procenta v eurech. Klíčovou událostí byla akvizice logistického parku LOGspot Logatec ve Slovinsku, díky níž fond vstoupil na nový trh a překročil miliardovou hodnotu portfolia. Počet investorů fondu přesáhl dva tisíce.

Jiří Vančura, šéf korporátního financování v Trinity Bank

Jiří Vančura: Zbourat půlku Prahy a postavit zelené budovy nejde

„Velmi často financujeme například činžovní domy v centru Prahy. Tyto domy mají své limity, nikdy z nich tzv. „áčkové" budovy neuděláte, přesto má smysl je rekonstruovat na nové bydlení," říká Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank. Ta dosud cílila na třímiliardový roční růst na nemovitostním portfoliu, letos chce tuto metu překročit. Velký potenciál vidí v komerčních nemovitostech, konkrétně v kancelářích.

Gabre Park

Accolade vstupuje do Jihočeského kraje. Kupuje jeden z největších průmyslových parků v Česku

Investiční skupina Accolade kupuje od německého developera Garbe Industrial Real Estate průmyslový areál Garbe Parku u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle které hodnota jednoho z největších průmyslových parků v Česku přesahuje 2,5 miliardy korun. Obchod patří k největším letošním transakcím na českém trhu průmyslových nemovitostí.

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Místo klasické recepce kavárna. Penta boří zavedená pravidla vstupu do kancelářských budov

Čeká český kancelářský trh „pekelná bouře" jako v Americe? Experti naopak čekají růst

Byt, auto a miliony. Které země nejvíce odmění olympijské vítěze?

Sportovci na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině nebojují jen o medaile a slávu. V některých zemích může umístění na stupních vítězů znamenat i šesticifernou dolarovou odměnu, luxusní dary nebo dokonce nemovitost.

Na hrách soutěží téměř 2 900 sportovců z více než 90 národních olympijských výborů. Celkem se rozděluje se 116 sad medailí. Mezinárodní olympijský výbor sice finanční prémie nevyplácí, řada států a národních olympijských výborů však ano – a rozdíly jsou výrazné, uvádí server CNBC.

Nejštědřejší je podle dostupných údajů Singapur. Za individuální zlatou medaili nabízí přibližně 792 tisíc dolarů (16,2 milionů korun), za stříbro 395 tisíc dolarů (přes osm milionů korun) a za bronz 197 tisíc dolarů (více než 4 miliony korun). Velmi vysoké částky vyplácí také Hongkong – až 768 tisíc dolarů za zlato.

Bude se Ester Ledecká radovat z další olympijské medaile?

Olympiáda je sázkařský jackpot. ZOH 2026 mohou v Česku překonat historické rekordy

Zimní olympijské hry 2026 slibují nejen sportovní podívanou, ale i mimořádný byznys pro sázkové kanceláře. Tipsport odhaduje, že objem přijatých sázek může dosáhnout až 650 milionů korun. Klíčovým tahákem je návrat hráčů NHL do olympijského hokejového turnaje, který podle bookmakerů výrazně zvyšuje zájem fanoušků i příležitostných sázkařů.

Poláci vedou v rámci Evropy

V Evropě vyčnívá Polsko. Individuální zlatý medailista může obdržet zhruba 211 tisíc dolarů, ale také osobní automobil Toyota Corolla, plně zařízený dvoupokojový byt, obraz, poukaz na dovolenou a šperky. Hostitelská Itálie nabízí asi 214 tisíc dolarů za zlato, Jižní Korea přibližně 208 tisíc dolarů.

Spojené státy jsou výrazně střídmější – vyplácejí 37 500 dolarů za zlato, 22 500 za stříbro a 15 tisíc za bronz. Norsko, historicky nejúspěšnější země zimních her, nepřiděluje medailistům přímé finanční bonusy vůbec.

Lisa Vittozziová napsala zlatý příběh italského biatlonu ČTK

Česká odměna: miliony korun

Česká republika stojí někde uprostřed. Vláda schválila odměny pro české sportovce na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ve stejné výši jako v minulých letech.

V individuálních soutěžích obdrží český reprezentant 2,4 milionu korun za zlatou medaili, 1,8 milionu korun za stříbro a 1,2 milionu korun za bronz.

Ve skupinových sportech se odměny vypočítají podle koeficientů. Stejné finanční ohodnocení dostanou také úspěšní paralympionici.

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Pokud český reprezentant získá více medailí, každá z nich bude oceněna zvlášť bez krácení. U paralympioniků platí, že plnou odměnu dostanou za nejcennější medaili, za každou další obdrží částku sníženou o 50 procent.

Čeští medailisté tak dostanou stejné prémie jako na letních olympijských hrách v Paříži 2024 a Tokiu 2021 či na zimní olympiádě 2022 v Pekingu.

Olympijská medaile tak může znamenat nejen vrchol kariéry, ale i výraznou finanční injekci. Zatímco některé státy rozdávají statisíce dolarů a luxusní dary, český systém sází na milionové částky v korunách – stabilní, ale v globálním srovnání spíše střídmé.

Jak jsou na tom Češi s pohybem? Vede Praha, nejlínější jsou lidé na Ústecku a Karlovarsku

Brno lije desítky milionů do ShipEx Arény a chystá stadion na návrat mezi elitu

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie.
Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie. A město spolu s provozovatelem otevírá investiční kohoutky. Během dvou let má do modernizace stadionu zamířit více než 32 milionů korun. Nejde ale jen o fotbal. Ve hře je ekonomika, development i budoucí podoba sportovní infrastruktury Brna.

Ještě nedávno se stadion na Srbské ulici řešil hlavně v kontextu zastaralého zázemí a nutných oprav. Dnes se o něm mluví jako o nejživějším druholigovém stadionu v Česku. ShipEx Aréna během podzimní části sezóny přilákala na devatenáct zápasů téměř 67 tisíc diváků. Průměrná návštěva 3,5 tisíce fanoušků na utkání výrazně převyšuje standard druhé fotbalové ligy a derby dvou brněnských klubů sledovalo přes 8 200 lidí. Právě kombinace sportovních ambicí a diváckého zájmu odstartovala další investiční vlnu.

Přes 32 milionů jako vstupenka do vyšší ligy

Do modernizace stadionu směřují během dvou let prostředky přesahující 32 milionů korun. Od jara 2025 do startu sezóny se opravovalo za 3,7 milionu, na rok 2026 je připravena další etapa v objemu 28,5 milionu.

„Rekordní návštěvnost je pozitivní signál, ale zároveň klade vyšší nároky na technický stav stadionu. Pokud má areál dlouhodobě fungovat jako kvalitní městská infrastruktura, musí tomu odpovídat jeho údržba i investice,“ říká provozní ředitel společnosti ShipEx David Otoupalík.

Podle něj jde o systematický proces, nikoli jednorázovou akci. „Postupné zlepšování technického stavu i zázemí stadionu je nezbytné, pokud má obstát v konkurenci moderních areálů. Cílem je připravit stadion na podmínky první ligy,“ dodal ředitel.

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Dva kluby, jeden stadion

Ambice přitom nejsou jen teoretické. Stadion aktuálně sdílejí dva profesionální kluby FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno a sportovní kalendář je zaplněný prakticky každý týden. To vytváří mimořádnou zátěž nejen pro hrací plochu, ale i pro šatny, technologie, bezpečnostní režim nebo logistiku.

„Pro stadion i kluby je to velká zátěž, ale komunikace je velmi korektní, nikdo nikomu nehází klacky pod nohy. Za to jsem velmi rád,“ říká generální ředitel STAREZ – SPORT Martin Mikš.

A zároveň naznačuje, kam může vývoj směřovat: „Je před námi poměrně reálný scénář, kdy by příští rok hrály na stadionu dva kluby v první lize. Náročnost by tím zase ještě vzrostla.“

Opravit to, co hoří

První investiční etapa se soustředila na provozní základy. Rekonstrukcí prošla šatna hostujícího týmu podle ligových požadavků, opravovaly se vstupy, oplocení i konstrukce tribun, modernizovaly se datové sítě a nouzové osvětlení. Úprav se dočkaly také prostory pro vozíčkáře a zázemí stánků.

Specifickým tématem zůstává hrací plocha. Trávník sice prošel kompletní rekonstrukcí včetně podloží už v roce 2024, aktuálně se ale řeší reklamace kvůli nedostatečnému odvodu vody. Intenzivní zápasový i tréninkový provoz mimo vegetační období situaci dále komplikuje.

Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

Komfort, technologie i energetika

Druhá fáze, naplánovaná na rok 2026, už míří výrazně dál než k nutným opravám. Zasáhne hlavní tribunu, VIP prostory, kabiny, kanceláře trenérů i zázemí rozhodčích. Modernizací projde press centrum i technická budova.

Do poloviny července má být hotové nové ozvučení stadionu a instalace turniketů, postupně se vymění sedačky napříč tribunemi. Součástí je také přechod na LED osvětlení, opravy toalet a střechy hlavní tribuny.

Modernizaci rozkládáme tak, aby nebyl omezen zápasový provoz obou klubů. Současně chceme stadion dostat na úroveň, která odpovídá jeho současnému vytížení i budoucím nárokům soutěží,“ doplňuje Mikš.

Stadion jako byznysový akcelerátor města

Ekonomický rozměr investice je stále viditelnější. Každé větší utkání znamená vyšší tržby pro restaurace, bary i hotely v okolí. Roste vytížení dopravy, parkovacích kapacit i městských služeb. Stadion se tak postupně mění z nákladové položky na aktivum s multiplikačním efektem.

„Většinu sportovišť jsme přebírali ve špatném stavu. Lužánecký bazén jsme přebírali v době, kdy tam vypadávaly okenní tabule, dnes je to nejlepší plavecký areál v ČR. Stejně chceme postupovat i u fotbalu,“ doplňuje Mikš.

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty," říká architekt, který dobývá Ameriku

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma," říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Jak stadiony vydělávají jinde

Tento trend je patrný napříč Evropou. Moderní fotbalové arény dnes fungují jako multifunkční byznysová centra s obchodními zónami, eventovými prostory i komerčními nájemci.

Nové stadiony ve Freiburgu či Brentfordu výrazně zvýšily klubové příjmy a pomohly rozvoji celých městských čtvrtí. V Česku ukázaly podobný efekt nové arény v Hradci Králové nebo Pardubicích, které klubům otevřely cestu k vyšším komerčním výnosům i stabilnějším rozpočtům.

Studie velké proměny je připravená

Brno zatím volí evoluční, nikoli revoluční cestu. Vedle průběžné modernizace už ale existuje i studie generální rekonstrukce stadionu. Počítá se zachováním kapacity přes deset tisíc míst i s etapizací prací tak, aby nebyl přerušen soutěžní provoz. O dalším postupu rozhodne vedení města.

Pokud by se naplnil scénář dvou prvoligových klubů v jednom areálu, tlak na infrastrukturu dramaticky vzroste. Od bezpečnostních standardů přes televizní zázemí až po VIP a gastronomický sektor.

Nejenom nový stadion. Manchester United má nové zázemí. I tuzemské fotbalisty čekají miliardové investice

Manchester United, jeden z nejslavnějších fotbalových klubů světa, vstoupil do nové éry. Ještě před tím, než se začne stavět jeho zbrusu nový stadion, prošel zásadní proměnou tréninkový komplex v Carringtonu. Budova z roku 1999 dostala moderní tvář díky ateliéru Foster + Partners pod vedením legendárního architekta Normana Fostera.

Zbourat, nebo rekonstruovat? Projektant popisuje, jak se podařilo staré chalupě vrátit lesk

