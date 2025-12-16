Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy
Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.
Nákup hotelu zapadá do investiční strategie fondu, který se zaměřuje na komerční nemovitosti, zejména kanceláře a hotely v České republice a západní Evropě. Hotel B&B Hotel se tak zařadil do portfolia fondu, jehož součástí je například kancelářská budova British Corner v Bělehradské ulici v Praze.
Investice do hotelového segmentu přichází v době, kdy se podle České hotelové asociace očekává další růst trhu. „Hotelový trh v posledních letech prošel výraznými výkyvy. Zatímco během pandemie ceny nemovitostí klesaly, dnes se pohybují na vyšších úrovních a roste ochota vlastníků prodávat. Zároveň je na českém trhu přebytek kapitálu, což omezuje počet akvizic za výhodné ceny,“ uvedl Jozef Murza z nemovitostního oddělení Amundi Czech Republic. Společnost proto podle něj aktivně hledá další investiční příležitosti také v zahraničí, především v Německu.
Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.
Developerský projekt u Prahy láká investory. Nabízí jim výnos 9 procent ročně
Reality
Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.
Strategická poloha
Lokalita pražského Florence je z pohledu investora považována za strategickou. Od roku 2027 by zde měla začít rozsáhlá přeměna území v rámci developerského projektu skupiny Penta, která má za cíl vytvořit novou městskou čtvrť s rezidenčními, kancelářskými i veřejnými prostory. Oblast má v budoucnu získat také významnou dopravní roli díky pěšímu propojení s Masarykovým nádražím, odkud budou jezdit vlaky na Letiště Václava Havla. Florenc zároveň sousedí s Karlínem, jednou z nejvýznamnějších pražských byznysových čtvrtí.
Realitní tým Amundi má za sebou v posledních letech několik významných transakcí. Patří mezi ně například prodej multifunkčního komplexu Forum Karlín společně s hotelem IBIS nebo loňský prodej historické budovy v Pařížské ulici, kde dnes sídlí značka Louis Vuitton.
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty
Reality
Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.
Vedle Realitního fondu KB 3 spravuje Amundi Czech Republic také další nemovitostní fondy s odlišným zaměřením. Realitní fond KB 4 se orientuje například na studentské bydlení, domovy pro seniory, rezidenční projekty, zdravotnická zařízení a hotely. Realitní fond KB 3 je koncipován jako uzavřený fond s plánovaným ukončením v roce 2029, přičemž je zde možnost prodloužení jeho životnosti.
Na transakci nákupu hotelu B&B Hotel se kromě Amundi podílely společnosti Mint Investments jako transakční manažer, Weinhold Legal v oblasti právního poradenství, TPA jako finanční a daňový poradce a Savills, která zajišťovala technickou due diligence.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.