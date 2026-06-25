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newstream.cz Reality Místo chalupy apartmán u moře. Tuzemské banky vidí nový trend

Místo chalupy apartmán u moře. Tuzemské banky vidí nový trend

Brněnský Domoplan postaví v Chorvatsku resort za čtyři miliardy.
Se svolením Domoplanu
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Zahraniční nemovitosti se pro část Čechů stávají investicí, druhým domovem i způsobem, jak rozložit rodinný majetek mimo tuzemský trh. Banky potvrzují rostoucí zájem hlavně o Španělsko, Itálii, Chorvatsko a Rakousko. Nákupy se často financují úvěrem zajištěným nemovitostí v Česku, což cestu k apartmánu u moře zjednodušuje, ale riziko nechává doma.

Byt u moře, apartmán v horách nebo druhý domov na jihu Evropy. Ještě nedávno šlo spíš o sen nebo výsadu nejbohatších Čechů. Teď se ale zahraniční nemovitosti začínají posouvat do běžnější investiční úvahy. Ne masové, ale výrazně viditelnější než dřív.

Banky potvrzují, že Češi se po nemovitostech za hranicemi dívají častěji. Nejde přitom jen o dovolenou. Část kupujících hledá investici, část druhý domov na stáří nebo pro práci na dálku, další chtějí rozložit rodinný majetek mimo český realitní trh. Nejvíce je láká Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko.

Zájem je patrný i v číslech. ČSOB u své Hypotéky bez hranic eviduje mezi roky 2024 a 2025 nárůst objemu o více než 30 procent. Komerční bance zase meziročně vzrostl počet nově poskytnutých amerických hypoték o 88 procent a jejich objem dokonce o 145 procent. Moneta Money Bank mluví o dlouhodobě stabilním zájmu, který roste spolu s poptávkou po rekreačních nemovitostech doma i v zahraničí.

Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

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Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.

Petra Nehasilová

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„Koupě nemovitosti v zahraničí může být splněným snem o bydlení u moře, zajímavou investicí i způsobem, jak si vytvořit druhý domov. Zároveň je to ale velké finanční rozhodnutí, které vyžaduje ještě pečlivější přípravu než nákup nemovitosti v Česku,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB.

Zahraniční nemovitost jako součást majetku

Podle výzkumu Komerční banky plánují koupi nemovitosti v zahraničí do pěti let tři procenta Čechů, kteří uvažují o pořízení nemovitosti. V horizontu deseti let už je to sedm procent. Výraznější je zájem u mladších lidí. Mezi Čechy z generace Z plánuje zahraniční nemovitost v příštích deseti letech 11 procent těch, kteří uvažují o nákupu nemovitosti.

To ukazuje, že zahraniční realita už není jen téma pro úzkou skupinu movitých klientů. Pořád vyžaduje kapitál, zajištění a rezervu, ale stále častěji vstupuje do širší debaty o bydlení, investicích a správě rodinného majetku. „U mladších lidí vidíme větší otevřenost různým formám bydlení i investic. Zahraniční nemovitost pro ně nemusí znamenat jen luxusní apartmán u moře. Může jít o investici, budoucí zázemí pro část roku nebo způsob, jak diverzifikovat rodinný majetek. O to důležitější je začít u realistického finančního plánu,“ doplňuje Truchliková.

Největší zájem mají Češi podle průzkumu KB o jižní Evropu. Při součtu pevninského Španělska a španělských ostrovů vychází jako nejpreferovanější destinace Španělsko, které uvádí 21 procent Čechů plánujících pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti v zahraničí. Samostatně nejčastější volbou je Itálie s 18 procenty. Následují Slovensko, Chorvatsko, Německo a Rakousko.

Elie Naaman

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Hormuz se stal testem důvěry v celý Perský záliv. Podle Elieho Naamana, spoluzakladatele a šéfa Ellington Properties, v něm Dubaj obstála. Po krátké nejistotě zůstává pro investory bezpečným přístavem i jedním z nejatraktivnějších realitních trhů regionu. Ceny nemovitostí sice za poslední roky výrazně vzrostly, proti Londýnu, Paříži nebo New Yorku ale podle Naamana emirát stále nabízí prostor pro další růst.

Petra Nehasilová

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Podobný obrázek vidí i ČSOB. „Seznam zemí, ve kterých si Češi nemovitosti kupují, se průběžně rozšiřuje, ale ty nejoblíbenější se příliš nemění. Patří sem v posledních letech zejména Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko. Co však sledujeme, je nárůst zájmu a celkových objemů. Mezi roky 2024 a 2025 došlo k nárůstu objemu o více než 30 procent,“ uvedl Jan Urban z ČSOB.

Češi často ručí majetkem doma

Z byznysového pohledu je podstatné, že zahraniční nemovitosti Češi často nefinancují tak, že by česká banka zastavila přímo byt ve Španělsku nebo dům v Itálii. Častějším modelem je úvěr zajištěný nemovitostí v Česku. Právě český majetek se tak stává vstupenkou na zahraniční realitní trh. Klient využije hodnotu bytu nebo domu v Česku a peníze použije na nákup nemovitosti v cizině. Pro banku je taková konstrukce přehlednější, protože zástava zůstává v českém právním prostředí.

ČSOB u Hypotéky bez hranic uvádí, že jde o standardní hypoteční úvěr bez přirážky na úrokové sazbě. „Jedinou podmínkou je zástava nemovitosti na území České republiky,“ uvedla banka. Produkt se podle ní hodí pro klienty, kteří chtějí koupit nemovitost v zahraničí, ale financování chtějí řešit přes českou banku a českou zástavu.

Podobnou roli může sehrát americká hypotéka. Jde o neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, u kterého klient nemusí bance dokládat, na co peníze použije. Moneta Money Bank uvádí, že klienti americkou hypotéku využívají nejen na rekonstrukce a nákupy nemovitostí v cizině, ale také na vypořádání majetkových poměrů v rodině, studium nebo nákup osobních automobilů.

„Dlouhodobě je zájem o financování nemovitostí v zahraničí stabilní. Spolu s růstem zájmu o hypotéky na vlastní bydlení roste zájem i o financování rekreačních nemovitostí v tuzemsku i zahraničí,“ uvedla Tereza Ryšanová z Moneta Money Bank.

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Dům u moře nemusí stát miliony. V těchto pěti lokalitách ceny začínají výrazně níž

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Evropské pobřeží zdražilo, ale levné nemovitosti u moře úplně nezmizely. Jen už neleží v Marbelle, Toskánsku ani na řeckých ostrovech. Kdo hledá chytře, míří do druhého pásu od pobřeží, a to 10 až 40 minut od pláže, kde ceny ještě dávají smysl a nákup není právní noční můra.

pej

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Výhoda financování přes českou nemovitost je zřejmá. Klient získá peníze v Česku, nemusí řešit zahraniční zástavu a může jednat rychleji. Z pohledu kupujícího je to jednodušší cesta k apartmánu u moře nebo domu v oblíbené rekreační lokalitě. „Hlavní výhodou je jednoduché financování. Klient se zástavou nemovitosti v České republice získá možnost financovat nemovitost v zahraničí z prostředků, které jsou mu vyplaceny přímo na účet. Může tak nemovitost v zahraničí ihned zakoupit,“ dodává Ryšanová.

Stejná konstrukce má ale i zásadní riziko. Pokud klient přestane splácet, problém se netýká primárně zahraniční nemovitosti, ale majetku, kterým ručí doma. To je důležitý posun v pohledu na zahraniční reality. Nejde jen o investici „někde u moře“. Pokud je financovaná přes českou nemovitost, zůstává pevně napojená na domácí majetek, domácí příjmy a schopnost splácet.

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste

Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

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Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Z ruiny vznikl vinařský resort. Toskánský model může inspirovat i Moravu

Castelnuovo Berardenga
Castelnuovo Berardenga, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vydělal na oceli, vsadil na víno. Z ruiny u Sieny vybudoval Bruno Bolfo luxusní resort s pětihvězdičkovým hotelem, moderním vinařstvím a michelinskou restaurací. Vallepicciola ukazuje, že prémiové víno už není jen o lahvi, ale o celém zážitku a může být inspirací i pro Moravu.

Na začátku byla zchátralá usedlost ze 13. století na kopci v Chianti Classico. Dnes je z ní pětihvězdičkový hotel, moderní vinařství, michelinská restaurace, vinné safari i pikniky při západu slunce. Vallepicciola u Castelnuova Berardengy nedaleko Sieny ukazuje, kam se posouvá prémiová vinařská turistika. Víno už se neprodává jen v lahvi. Prodává se jako celý životní styl.

9 fotografií v galerii

Když se víno mění v resortní byznys

Za projektem stojí rodina Bolfo, která do Toskánska nepřišla z vinařského světa, ale z průmyslu. Bruno Bolfo je zakladatelem ocelářské skupiny Duferco, kterou od konce sedmdesátých let vybudoval jako mezinárodní byznys. V Chianti Classico se ale rodinný kapitál přetavil do úplně jiného typu projektu.

Vallepicciola začala jako rodinná investice do místa. Bruno Bolfo se sestrou Giuseppinou koupili na konci devadesátých let zchátralý statek poblíž své toskánské rezidence. Spolu s architektkou Margheritou Gozzi ho postupně proměnili v dnešní pětihvězdičkový Hotel Le Fontanelle. První vinice kolem hotelu se pak staly základem většího vinařského příběhu.

vinařství Meneghetti

Obrazem: Chorvatské vinařství Meneghetti. Jako v Toskánsku

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Na chorvatském panství kdysi jistý pan Meneghett ihostil rakouskou armádu, dnes se zde může nechat hostit kdokoliv.

Zdeněk Pečený

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Postupně přibývaly další pozemky, vinohrady, olivovníky, hotely, restaurace i investice do samotné výroby vína. Vallepicciola tak není jen místo, kde se vyrábí víno. Je to celý ekosystém postavený na krajině, gastronomii, designu, službách a zážitku.

Důležitou součástí je fine dining. V rámci Fontanelle Estate funguje také restaurace Il Visibilio oceněná michelinskou hvězdou. Právě to posouvá celý projekt z běžné vinařské destinace do kategorie luxusního resortu. Host může dopoledne vyrazit mezi vinice, odpoledne ochutnávat víno, večer povečeřet v michelinské restauraci a noc strávit v pětihvězdičkovém hotelu.

Architektka, která schovala vinařství do kopce

Silnou součástí příběhu je architektura. Margherita Gozzi není v tomto projektu jen autorkou jedné budovy. Dlouhodobě formuje architektonickou tvář celého Fontanelle Estate rodiny Bolfo. Podílela se na proměně původní usedlosti v Hotel Le Fontanelle, navrhla moderní vinařství Vallepicciola zapuštěné do svahu a stála také za architekturou a designem luxusního The Club House.

Její rukopis je nenápadný. Velké stavby se nesnaží v krajině dominovat, spíš se do ní schovat. Moderní vinařství Vallepicciola má zhruba šest tisíc metrů čtverečních a je rozdělené do tří úrovní, z nichž dvě jsou částečně zapuštěné do svahu. Zvenčí proto nepůsobí jako průmyslový provoz, ale jako nenápadná součást kopců Chianti Classico.

Použitý kámen pochází z úprav pozemků pro výsadbu vinic, střechy podzemních částí pokrývají zelené plochy a interiéry kombinují dřevo, ocel, železo i tradiční materiály. Hlavní roli pořád hrají vinice a výhledy.

Josef Valihrach

Více než 50 let s vínem: Jak Josef Valihrach dostal české vinařství na mapu světa

Enjoy

Když bylo Josefu Valihrachovi čtrnáct let, vyrobil své první víno. Nešlo o dětský pokus ani krátkodobé nadšení – byl to začátek celoživotní cesty, která ho dovedla od malého vinohradu až na prestižní světové soutěže.

nst

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Degustace už nestačí

Vallepicciola dobře chápe, že moderní cestovatel nechce jen stát u baru a porovnávat ročníky. Proto nabízí zážitky, které víno zasazují do krajiny a prodlužují čas, který host na místě stráví. Tím zvyšuje útratu, posiluje vztah ke značce a mění návštěvu vinařství v důvod, proč se vrátit. 

I jižní Morava v posledních letech pochopila, že víno se neprodává jen ve sklence, ale také přes architekturu, výhledy a zážitek z místa. Sonberk, Lahofer, Obelisk nebo Thaya ukazují, že vinařství může být samo o sobě cílem cesty, ne jen zastávkou mezi sklípky.

Vinařství, které staví developer Soural

Miliardář Soural posiluje v cestovním ruchu a staví vinařství za 330 milionů

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Trigema Marcela Sourala posiluje svoji pozici v segmentu cestovního ruchu. Spustila stavbu vlastního vinařství ve Veselí nad Moravou. Projekt za 330 milionů má být hotov do dvou let.

Petra Nehasilová

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Vinařství Kolby má nový facelift.

Morava je vinařskou velmocí. Každý rok tam přibyde jedno krásné vinařství

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Nezbourali ani centimetr, přesto vinařství Kolby získalo po jejich zásahu zcela nový ráz. Původní stavby i ty nové, suchý sklad i vinný bar, zabalili architekti ze studia ORA do dřevěných latí.

Petra Nehasilová

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Mají přes sto tisíc čistého. Přesto si v Praze kupují hlavně kompromis

Mikrobyt
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dva průměrné pražské platy dnes na hypotéku ještě stačí. V Praze ale často jen na menší byt a život plný kompromisů. Za stejnou splátku si přitom pár za hranicemi metropole může koupit výrazně víc prostoru někdy i rodinný dům.

Jan a Jana Novákovi jsou modelový pražský pár. Oběma je něco přes třicet, oba pracují v Praze a oba berou průměrnou pražskou mzdu. Podle Českého statistického úřadu dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v prvním čtvrtletí roku 2026 hodnoty 67 945 korun. Dohromady tak mají Novákovi příjem zhruba 136 tisíc korun hrubého, orientačně 105 tisíc korun čistého.

Nemají jiné úvěry, neplatí leasing, nesplácejí kreditní kartu. Na papíře vypadají jako ideální klienti banky. Jenže na realitním trhu hlavního města rychle zjistí, že dva dobré platy už nejsou vstupenkou k pohodlnému rodinnému bydlení. Jsou spíš vstupenkou do světa kompromisů.

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Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.

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Hypotéka vyjde. Praha ale ukrojí většinu pohodlí

Podle Lukáše Urbánka, finančního poradce Partners, by modelový mladý pár do 36 let mohl při čistém příjmu 105 tisíc korun dosáhnout na hypotéku kolem 9,75 milionu korun. „Pokud uvažujeme modelově mladé žadatele do 36 let a hodnotu DSTI 50 procent a předpokládáme, že 105 tisíc korun je opravdu celý akceptovatelný příjem, je maximální výše hypotéky přibližně 9,75 milionu korun se splátkou okolo 52 420 korun měsíčně,“ říká Urbánek.

Při standardním financování do 80 procent hodnoty nemovitosti by to znamenalo byt zhruba za 12,2 milionu korun. Jenže také nutnost mít přibližně 2,4 milionu korun vlastních peněz.

Bezpečnější varianta je podle Urbánka níž. „Za standardní a zcela bezpečnou hranici je ze strany ČNB považováno DSTI 40 procent. V modelovém příkladu je to splátka do 42 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 7,8 milionu korun se splátkou 41 936 korun,“ dodává.

V takovém scénáři by Novákovi kupovali nemovitost zhruba za 9,75 milionu korun a potřebovali by téměř dva miliony korun vlastních úspor. V Praze to často znamená větší 2+kk nebo menší 3+kk. V lepší lokalitě méně metrů, na okraji města o něco více prostoru. U novostavby ještě méně.

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Banka vidí bonitu, rodina vidí život

Lukáš Kropík z České spořitelny upozorňuje, že podle metodiky konkrétní banky může taková domácnost dosáhnout i na vyšší úvěr. „S čistými příjmy ve výši 105 tisíc korun je možné získat úvěr ve výši 9,8 milionu až 12,7 milionu korun s měsíční splátkou 52 500 až 66 500 korun. Rozdíly jsou dány metodikou jednotlivých bank při započítávání životních nákladů a dále parametry DTI a DSTI,“ říká Kropík.

Rozdíl mezi bankovní tabulkou a skutečným životem je ale zásadní. Banka počítá příjem, závazky a limity. Domácnost počítá jídlo, energie, dopravu, vybavení bytu, školku, dovolenou, budoucí rodičovskou a rezervu pro případ, že jeden příjem vypadne.

LTV ukazuje poměr mezi výší hypotéky a hodnotou nemovitosti. Pokud byt stojí deset milionů korun a banka půjčí osm milionů, jde o LTV 80 procent. DSTI říká, jakou část čistého měsíčního příjmu spolknou splátky úvěrů. U příjmu 105 tisíc korun a splátky 42 tisíc korun jde přibližně o DSTI 40 procent. DTI porovnává celkové zadlužení s čistým ročním příjmem domácnosti.

„Banky zohledňují pouze oficiální závazky za úvěry, ale již neřeší třeba vyšší výdaje v domácím rozpočtu za dopravu do zaměstnání, výdaje za speciální dietu a podobně. Je to tedy velmi individuální a vždy je potřeba celou situaci vyhodnotit komplexně v rámci celého rozpočtu domácnosti a celkové majetkové a finanční situace,“ dodává Kropík.

Co za to dnes koupí

Aktuální nabídky na realitních serverech ukazují, jak rozdílný život si za stejnou hypotéku mohou Novákovi koupit. V Praze se rozpočet kolem deseti milionů korun drží hlavně u menších rodinných dispozic. Například byt 3+kk na Proseku o velikosti zhruba 74 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun nebo byt 3+kk v Čakovicích o velikosti zhruba 72 metrů čtverečních za podobnou cenu znamenají při 80procentním financování vlastní zdroje kolem 1,9 milionu korun a splátku zhruba 40,5 tisíce korun měsíčně.

Jakmile ale Novákovi zamíří za hranice Prahy, stejný rozpočet se začne chovat úplně jinak. Ve Středočeském kraji se za cenu pražského bytu objevují rodinné domy. V Mělníku například moderní dům 5kk o velikosti zhruba 132 metrů čtverečních za 9,79 milionu korun. V Bělé pod Bezdězem dům 4+kk o velikosti 117 metrů čtverečních za 9,5 milionu korun.

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ČTK

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V regionech je rozdíl ještě výraznější. V Plzeňském kraji lze za méně než osm milionů korun najít dům o velikosti kolem 176 metrů čtverečních. V Ústeckém kraji se za cenu menšího pražského bytu objevují domy se 160 i více metry čtverečními a velkými pozemky.

Děti mění celou rovnici

Dokud jsou Novákovi dva, menší byt ještě může fungovat. Jakmile ale začnou plánovat rodinu, celá rovnice se mění. Jedno dítě znamená vyšší výdaje, druhé ještě větší tlak na rozpočet. Zároveň roste potřeba prostoru. Urbánek odhaduje, že jedno dítě může snížit disponibilní zdroje zhruba o sedm tisíc korun měsíčně, dvě děti zhruba o třináct tisíc korun. „Čtyřčlenná domácnost se dvěma dětmi je podle modelu na maximální měsíční splátce kolem 45 tisíc korun, což odpovídá hypotéce 8,35 milionu korun,“ uvádí.

Kropík připouští, že v samotném bankovním modelu nemusí být dopad dětí vždy dramatický. „V tomto konkrétním případě se maximální výše úvěru v případě jednoho nebo dvou dětí sníží nepatrně na 12 milionů korun. V domácím rozpočtu se ale bude jednat o zásadnější změnu, proto bychom měli vše pečlivě uvážit,“ říká.

David Krajný

David Krajný: Mladí na bydlení nedosáhnou. A lepší to jen tak nebude

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Majitel největší české realitní společnosti REMAX David Krajný upozorňuje, že dostupnost bydlení se bez zásadních změn nezlepší. Hlavní problém podle něj neleží v poptávce, ale v nedostatečné výstavbě a zdlouhavém povolování, které drží ceny vysoko. V rozhovoru vysvětluje, proč mladí lidé na vlastní bydlení nedosáhnou, jak se promění role makléřů pod vlivem umělé inteligence i proč buduje realitní byznys na Ukrajině už dnes.

Petra Nehasilová

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Největší luxus? Vlastní peníze a prostor

Stále častěji se ukazuje, že hlavní bariérou nemusí být samotná měsíční splátka. U dobře vydělávající domácnosti banka úvěr schválit může. Jenže bez vlastních peněz se pár do hry vůbec nedostane. „U mladých lidí je možné získat úvěr do výše 90 procent hodnoty nemovitosti. V takovém případě u nemovitosti za 10 milionů korun bude potřeba mít vlastní úspory ve výši jednoho milionu korun. V případě LTV 80 procent to už budou dva miliony. A to se pořád bavíme o nutném minimu pro banku,“ říká Kropík.

Podle něj je navíc nutné počítat také s rezervou. „Dále je potřeba počítat s pohotovostní rezervou ve výši alespoň šestinásobku měsíčních výdajů. Pokud je v plánu založení rodiny, bude potřeba počítat s dalšími rezervami pro období rodičovské dovolené. Obecně ale můžeme říct, že potřebné rezervy je těžší vytvořit než získat požadovaný příjem,“ dodává. 

Dva průměrné platy jsou spíš výjimka

Výpočet je potřeba číst jako modelový scénář, ne jako obraz běžné mladé pražské domácnosti. Průměrná mzda v Praze sice podle ČSÚ dosahuje zhruba 68 tisíc korun hrubého měsíčně, medián je ale výrazně nižší. Řada mladých párů tak dohromady nevydělává 105 tisíc korun čistého, ale spíš 40 až 80 tisíc korun měsíčně.

„Dá se říci, že vlastní bydlení v Praze není ani pro mediánovou pražskou domácnost jednoduše dostupné a je potřeba počítat s tím, že splátka hypotéky zasáhne 40 až 50 procent příjmů,“ uzavírá Kropík.

Druhá hypotéka může zničit rodinný rozpočet. Kdy už jsou splátky příliš vysoké?

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Druhá hypotéka může být řešením, ale i pastí. Banka sice znovu posoudí příjmy a dluhy, skutečný test ale čeká domácí rozpočet: vyšší sazby, výpadek příjmů nebo nečekané výdaje.

Petra Nehasilová

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