Místo chalupy apartmán u moře. Tuzemské banky vidí nový trend
Zahraniční nemovitosti se pro část Čechů stávají investicí, druhým domovem i způsobem, jak rozložit rodinný majetek mimo tuzemský trh. Banky potvrzují rostoucí zájem hlavně o Španělsko, Itálii, Chorvatsko a Rakousko. Nákupy se často financují úvěrem zajištěným nemovitostí v Česku, což cestu k apartmánu u moře zjednodušuje, ale riziko nechává doma.
Byt u moře, apartmán v horách nebo druhý domov na jihu Evropy. Ještě nedávno šlo spíš o sen nebo výsadu nejbohatších Čechů. Teď se ale zahraniční nemovitosti začínají posouvat do běžnější investiční úvahy. Ne masové, ale výrazně viditelnější než dřív.
Banky potvrzují, že Češi se po nemovitostech za hranicemi dívají častěji. Nejde přitom jen o dovolenou. Část kupujících hledá investici, část druhý domov na stáří nebo pro práci na dálku, další chtějí rozložit rodinný majetek mimo český realitní trh. Nejvíce je láká Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko.
Zájem je patrný i v číslech. ČSOB u své Hypotéky bez hranic eviduje mezi roky 2024 a 2025 nárůst objemu o více než 30 procent. Komerční bance zase meziročně vzrostl počet nově poskytnutých amerických hypoték o 88 procent a jejich objem dokonce o 145 procent. Moneta Money Bank mluví o dlouhodobě stabilním zájmu, který roste spolu s poptávkou po rekreačních nemovitostech doma i v zahraničí.
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik
Reality
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
„Koupě nemovitosti v zahraničí může být splněným snem o bydlení u moře, zajímavou investicí i způsobem, jak si vytvořit druhý domov. Zároveň je to ale velké finanční rozhodnutí, které vyžaduje ještě pečlivější přípravu než nákup nemovitosti v Česku,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB.
Zahraniční nemovitost jako součást majetku
Podle výzkumu Komerční banky plánují koupi nemovitosti v zahraničí do pěti let tři procenta Čechů, kteří uvažují o pořízení nemovitosti. V horizontu deseti let už je to sedm procent. Výraznější je zájem u mladších lidí. Mezi Čechy z generace Z plánuje zahraniční nemovitost v příštích deseti letech 11 procent těch, kteří uvažují o nákupu nemovitosti.
To ukazuje, že zahraniční realita už není jen téma pro úzkou skupinu movitých klientů. Pořád vyžaduje kapitál, zajištění a rezervu, ale stále častěji vstupuje do širší debaty o bydlení, investicích a správě rodinného majetku. „U mladších lidí vidíme větší otevřenost různým formám bydlení i investic. Zahraniční nemovitost pro ně nemusí znamenat jen luxusní apartmán u moře. Může jít o investici, budoucí zázemí pro část roku nebo způsob, jak diverzifikovat rodinný majetek. O to důležitější je začít u realistického finančního plánu,“ doplňuje Truchliková.
Největší zájem mají Češi podle průzkumu KB o jižní Evropu. Při součtu pevninského Španělska a španělských ostrovů vychází jako nejpreferovanější destinace Španělsko, které uvádí 21 procent Čechů plánujících pořízení nebo rekonstrukci nemovitosti v zahraničí. Samostatně nejčastější volbou je Itálie s 18 procenty. Následují Slovensko, Chorvatsko, Německo a Rakousko.
Hormuz se stal testem důvěry v celý Perský záliv. Podle Elieho Naamana, spoluzakladatele a šéfa Ellington Properties, v něm Dubaj obstála. Po krátké nejistotě zůstává pro investory bezpečným přístavem i jedním z nejatraktivnějších realitních trhů regionu. Ceny nemovitostí sice za poslední roky výrazně vzrostly, proti Londýnu, Paříži nebo New Yorku ale podle Naamana emirát stále nabízí prostor pro další růst.
Hormuz byl testem důvěry. Dubajský realitní trh obstál, říká developer Elie Naaman
Reality
Hormuz se stal testem důvěry v celý Perský záliv. Podle Elieho Naamana, spoluzakladatele a šéfa Ellington Properties, v něm Dubaj obstála. Po krátké nejistotě zůstává pro investory bezpečným přístavem i jedním z nejatraktivnějších realitních trhů regionu. Ceny nemovitostí sice za poslední roky výrazně vzrostly, proti Londýnu, Paříži nebo New Yorku ale podle Naamana emirát stále nabízí prostor pro další růst.
Podobný obrázek vidí i ČSOB. „Seznam zemí, ve kterých si Češi nemovitosti kupují, se průběžně rozšiřuje, ale ty nejoblíbenější se příliš nemění. Patří sem v posledních letech zejména Španělsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko. Co však sledujeme, je nárůst zájmu a celkových objemů. Mezi roky 2024 a 2025 došlo k nárůstu objemu o více než 30 procent,“ uvedl Jan Urban z ČSOB.
Češi často ručí majetkem doma
Z byznysového pohledu je podstatné, že zahraniční nemovitosti Češi často nefinancují tak, že by česká banka zastavila přímo byt ve Španělsku nebo dům v Itálii. Častějším modelem je úvěr zajištěný nemovitostí v Česku. Právě český majetek se tak stává vstupenkou na zahraniční realitní trh. Klient využije hodnotu bytu nebo domu v Česku a peníze použije na nákup nemovitosti v cizině. Pro banku je taková konstrukce přehlednější, protože zástava zůstává v českém právním prostředí.
ČSOB u Hypotéky bez hranic uvádí, že jde o standardní hypoteční úvěr bez přirážky na úrokové sazbě. „Jedinou podmínkou je zástava nemovitosti na území České republiky,“ uvedla banka. Produkt se podle ní hodí pro klienty, kteří chtějí koupit nemovitost v zahraničí, ale financování chtějí řešit přes českou banku a českou zástavu.
Podobnou roli může sehrát americká hypotéka. Jde o neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, u kterého klient nemusí bance dokládat, na co peníze použije. Moneta Money Bank uvádí, že klienti americkou hypotéku využívají nejen na rekonstrukce a nákupy nemovitostí v cizině, ale také na vypořádání majetkových poměrů v rodině, studium nebo nákup osobních automobilů.
„Dlouhodobě je zájem o financování nemovitostí v zahraničí stabilní. Spolu s růstem zájmu o hypotéky na vlastní bydlení roste zájem i o financování rekreačních nemovitostí v tuzemsku i zahraničí,“ uvedla Tereza Ryšanová z Moneta Money Bank.
Evropské pobřeží zdražilo, ale levné nemovitosti u moře úplně nezmizely. Jen už neleží v Marbelle, Toskánsku ani na řeckých ostrovech. Kdo hledá chytře, míří do druhého pásu od pobřeží, a to 10 až 40 minut od pláže, kde ceny ještě dávají smysl a nákup není právní noční můra.
Dům u moře nemusí stát miliony. V těchto pěti lokalitách ceny začínají výrazně níž
Reality
Evropské pobřeží zdražilo, ale levné nemovitosti u moře úplně nezmizely. Jen už neleží v Marbelle, Toskánsku ani na řeckých ostrovech. Kdo hledá chytře, míří do druhého pásu od pobřeží, a to 10 až 40 minut od pláže, kde ceny ještě dávají smysl a nákup není právní noční můra.
Výhoda financování přes českou nemovitost je zřejmá. Klient získá peníze v Česku, nemusí řešit zahraniční zástavu a může jednat rychleji. Z pohledu kupujícího je to jednodušší cesta k apartmánu u moře nebo domu v oblíbené rekreační lokalitě. „Hlavní výhodou je jednoduché financování. Klient se zástavou nemovitosti v České republice získá možnost financovat nemovitost v zahraničí z prostředků, které jsou mu vyplaceny přímo na účet. Může tak nemovitost v zahraničí ihned zakoupit,“ dodává Ryšanová.
Stejná konstrukce má ale i zásadní riziko. Pokud klient přestane splácet, problém se netýká primárně zahraniční nemovitosti, ale majetku, kterým ručí doma. To je důležitý posun v pohledu na zahraniční reality. Nejde jen o investici „někde u moře“. Pokud je financovaná přes českou nemovitost, zůstává pevně napojená na domácí majetek, domácí příjmy a schopnost splácet.
Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.
Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy
Reality
Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.