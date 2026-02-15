Nový magazín právě vychází!

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Gal Ben Moshe
Parzival, užito se svolením
Do Prahy přišel z Berlína, kde jeho restaurace držela Michelinskou hvězdu. Na podzim otevřel restauraci Parzival, kterou popisuje jako svůj nejosobnější projekt. „Když se lidé ptají, jaká je to kuchyně, nejjednodušší odpověď zní: jsem to já na talíři,“ říká šéfkuchař Gal Ben Moshe. A dodává: „Degustační menu není soubor jídel. Je to příběh.“

Proč jste se rozhodl přesunout z Berlína právě do Prahy?

Zhruba před rokem přijel do Berlína CEO hotelové skupiny Jan Hotels, večeřel v mé restauraci a nabídl mi tuhle příležitost. Začal jsem do Prahy pravidelně jezdit, vždy na pár dní v měsíci, a město i místní lidi jsem si rychle oblíbil. Zároveň jsem si udělal průzkum zdejší gastronomické scény a mile mě překvapila úroveň restaurací i investic, které za nimi stojí. Přišlo mi to jako velmi zajímavý trh, jehož součástí chci být.

Šampaňské Paul Déthune Grand Cru Brut Nature z Ambonnay na úvod večera Pohled do restaurace Parzival s klidným interiérem a otevřeným vstupem 18 fotografií v galerii

Byl koncept restaurace jasný od začátku, nebo se vyvíjel?

Tentokrát byl poměrně jasný od začátku. Tahle restaurace je velmi osobní projekt. Je to v podstatě moje DNA. Dělám i jiné projekty s různými koncepty, ale Parzival je nejpřirozenější vyjádření toho, kdo jsem jako kuchař.

Jak osobní je tedy Parzival?

Velmi. Často říkám, že bych byl rád, kdyby hosté odcházeli s pocitem, že mě trochu poznali. Opravdu se snažím dát sám sebe na talíř. Každý chod obsahuje část mého příběhu. Je to pro mě něco jako umělecké dílo. Nemyslím si, že by jiný kuchař dokázal uvařit tohle menu úplně stejně.

Je to hodně jiné než vaše berlínská restaurace Prism?

Spíš bych to nazval evolucí. Nejsem člověk, který stojí na místě, snažím se neustále posouvat. Styl, který dnes vařím, se začal formovat už v posledních letech předchozí restaurace a pokračoval v Prismu. Parzival je ale osobnější. Prism byl víc postavený na konceptu, zatímco tady jde víc o mě jako o člověka.

Chtěl jste tentokrát dělat něco jinak?

Ano. Místo složitých konceptů jsem chtěl vařit upřímněji. Když se lidé ptají, jaká je to kuchyně, nejjednodušší odpověď zní: jsem to já na talíři. Dává mi to větší svobodu a působí to autentičtěji.

Proč jste pro pražskou restauraci zvolil právě jméno Parzival?

Parzival je rytíř z artušovských legend, který se vydává hledat svatý grál. Během cesty ale obětuje část svého poslání kvůli rodině, lásce a přátelství. Vždycky jsem se v tom příběhu trochu viděl – jako někdo, kdo je neustále na cestě, objevuje nové věci a nestojí na místě, ale zároveň si váží osobních vztahů. To jméno jsem měl v hlavě už v Německu a tady do atmosféry hotelu perfektně zapadlo.

Jak stavíte degustační menu? Začínáte chutí, příběhem nebo sezónou?

Sezónnost je vždy důležitá. I když dnes díky globalizaci seženete skoro všechno po celý rok, suroviny v sezóně jsou prostě lepší. Pro mě je ale nejdůležitější to, že degustační menu je příběh. Má určitou dynamiku a vývoj. Nemělo by se hodnotit po jednotlivých chodech, ale jako celek. Každý chod má své místo a důvod, proč v menu je.

Vaše kuchyně kombinuje levantské, evropské i asijské vlivy. Jak o tom přemýšlíte?

Jsem taková houba. Člověk se nestane lepším kuchařem tím, že zůstane celý život ve stejné kuchyni. Musíte cestovat, ochutnávat a poznávat nové věci. Všechno, co zažiju, se nějak promítne do mého vaření. Samozřejmě moje levantské kořeny jsou součástí mé identity, ale většinu kariéry jsem strávil v evropských kuchyních a hodně jsem cestoval po Asii. To všechno se v mém jídle potkává.

Jak důležitá je pro vás autenticita?

Autenticita má své místo, ale ve fine diningu může být i svazující. Fine dining je o příběhu a o vyjádření určité myšlenky. Kdybych se držel jen toho, co vařila moje babička, hodně bych tím omezil vlastní kreativitu. Raději proto právě používám označení „levantská kuchyně“ než „izraelská“, protože je širší a otevřenější. V Izraeli jsem navíc přes deset let nežil. Moje vaření ovlivnila místa, kde jsem žil a kam jsem cestoval. A pokud v Praze zůstanu dostatečně dlouho, časem se v mé kuchyni přirozeně objeví i české vlivy. Tak se kuchyně vyvíjí.

Existuje něco jako váš typický chuťový podpis?

Ano. Asi nejlépe mě jako kuchaře v aktuálním menu vystihuje chod se smuhou královskou. Je tam fermentované obilí, verjus z nezralých hroznů, což odkazuje na Levant a Středomoří, a XO omáčka jako vzpomínka na Čínu. Ten chod je vlastně moje DNA na talíři.

Parzival se dostal do průvodce Michelin už po několika měsících od otevření. Co to pro vás znamená?

Je to velká pocta. Znamená to, že někdo oceňuje náš koncept a to, co děláme. A zároveň je to motivace do dalšího roku.

Je Michelinská hvězda cíl, nebo vedlejší efekt dobře odvedené práce?

Řeknu možná trochu kontroverzní věc: restaurace, které se otevřou jen s cílem získat hvězdu, ji většinou nedostanou. Neexistuje žádný seznam úkolů, který stačí splnit. Inspektoři hledají především jedinečnost a soudržnost. Pokud se snažíte napodobovat něco, o čem si myslíte, že hvězdu přináší, místo abyste vařili autenticky, nefunguje to.

Chtěl byste raději mít špičkový fine dining, nebo restauraci, která je pořád plná?

Ideálně obojí. Ale nejsem jen o fine diningu. Plánujeme i další koncepty – tady v hotelu třeba bistro a v jiném hotelu americký diner. Úspěch měřím napříč všemi projekty. Fine dining je pro mě důležitý, protože je to způsob, jak se vyjádřit. Když jsem ve čtrnácti poprvé navštívil fine-diningovou restauraci, úplně mě to pohltilo. Uvědomil jsem si, že restaurace může být komplexní zážitek, nejen jídlo.

Jak se vám pracuje s týmem v Praze ve srovnání s Berlínem?

Jsem tu zatím krátce, ale mám velmi dobrý dojem. Lidé jsou motivovaní a chtějí se učit. Nemám pocit, že bych sem přišel s nějakou nadřazeností. Jsem spokojený s týmem, který máme. Nejsem typ šéfkuchaře, který by v kuchyni křičel. Pracoval jsem v takových provozech, ale víc věřím v mentoring a předávání zkušeností. Dělá mi radost, když vidím, jak se mladí kuchaři posouvají.

Kde by měl být Parzival za tři roky?

Jednoduše lepší. Otevřeno máme teprve pár měsíců a menu se neustále vyvíjí. I během týdne se drobnosti mění. Moje jediné pravidlo je, že každé nové menu musí být lepší než to předchozí. Nejde mi primárně o ocenění, ale o růst. Chci, aby se hosté za tři nebo pět let vrátili a řekli, že je restaurace ještě lepší než dřív.

Jak často plánujete menu obměňovat?

Zhruba každé tři měsíce. Mohl bych to dělat častěji, ale myslím, že by to nebylo zdravé. Tohle tempo je dobrý kompromis.

Gal Ben Moshe

Izraelský šéfkuchař Gal Ben Moshe patří k výrazným osobnostem současné evropské fine-diningové scény. Vyrůstal v Tel Avivu, kde také začínal s vařením.

Profesně prošel kuchyněmi v Německu, Francii, Velké Británii i Asii. Klíčovou etapou jeho kariéry byl Berlín, kde otevřel vlastní restauraci Prism. Ta si od roku 2020 držela michelinskou hvězdu a získala pověst jednoho z nejzajímavějších fine-diningových podniků ve městě. V roce 2025 se přesunul do Prahy, kde otevřel restauraci Parzival v hotelu BOOKQUET.

Po letech zdrženlivosti po finanční krizi z roku 2008 vyplácí americké banky svým generálním ředitelům rekordní odměny. Šéfové největších bank na Wall Street letos obdrželi roční kompenzace přesahující 40 milionů dolarů, čímž překonali rekordy z let 2006 a 2021.

Nejvyšší odměnu za rok 2025 získal generální ředitel Goldman Sachs David Solomon, a to 47 milionů dolarů. Meziročně si polepšil o 21 procent. Šéfka Citigroup Jane Fraserová obdrží 42 milionů dolarů, což představuje nárůst o 22 procent. Brian Moynihan z Bank of America inkasoval 41 milionů dolarů, o 17 procent více než v předchozím roce.

Rekordní výplaty přicházejí po mimořádně úspěšném roce bankovního sektoru, uvádí agentura Bloomberg. Největší finanční instituce ve Spojených státech vykázaly nejvyšší roční zisky od roku 2021. JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Bank of America navýšily bonusové fondy pro bankéře a obchodníky nejméně o deset procent díky silnému roku v oblasti fúzí, akvizic a obchodování na trzích.

„Z hlediska odměňování měli šéfové skvělý rok,“ uvedl Alan Johnson ze společnosti Johnson Associates. „Banky měly výborný rok, s minimálními ztrátami a vysokými zisky.“

Elon Musk

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Trhy

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Odměny jsou navázány na výkonnost bank

Takto vysoké odměny nebyly běžné od období před finanční krizí. V roce 2007 vyplatila Goldman Sachs tehdejšímu generálnímu řediteli Lloydu Blankfeinovi 68,5 milionu dolarů, což byl tehdy rekord pro šéfa banky z Wall Street. Lehman Brothers zaplatila svému šéfovi Richardu Fuldovi za rok 2007 částku 40 milionů dolarů, přestože firma o rok později zkrachovala.

Současné odměny jsou podle analytiků navázány na výkonnost bank. „Existuje vazba mezi odměnou a výkonností a ta se zlepšila a pravděpodobně se bude dále zlepšovat,“ uvedl Mike Mayo ze společnosti Wells Fargo. Většina kompenzací je vyplácena v akciích, což má sladit zájmy vedení s akcionáři.

Rekordní výplaty přicházejí i v době, kdy banky zvyšují náklady na investice do nových technologií včetně umělé inteligence a čelí tlaku na kontrolu výdajů. Přesto balíčky odměn při hlasování akcionářů většinou procházejí bez výrazného odporu.

Goldman Sachs loni obhájila i retenční bonusy ve výši 80 milionů dolarů pro Solomona a prezidenta banky Johna Waldrona, které byly kritizovány jako přemrštěné. Banka argumentovala nutností udržet klíčové manažery v konkurenci s investory ze soukromého sektoru.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje výraznou reformu soudní soustavy. Slučování okresních soudů má podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) přinést úspory v řádu desítek až stovek milionů korun ročně. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi.

Podle Tejce by bylo ideální snížit počet okresních soudů o 20 až 30 procent ze současných 86. „Musíme také zohlednit dostupnost,“ uvedl ministr. Odborně se přitom za minimální efektivní velikost soudu považuje zhruba 25 soudců, což podle něj nesplňuje asi 60 procent okresních soudů.

Úspory v budovách i platech

Výše úspor bude záviset na rozsahu reformy. Pokud bude ministerstvo postupovat razantně, mohou podle Tejce dosáhnout stovek milionů korun. Umírněnější varianta by přinesla úspory v desítkách milionů. Peníze má stát ušetřit mimo jiné opuštěním některých soudních budov, snížením nákladů na nájmy i omezením administrativních pozic, například správců rozpočtů, budov či investičních techniků.

Analýza, která určí konkrétní soudy ke sloučení, by měla být hotová do konce března. „Teď jednáme o kritériích, která budou zohledněna,“ řekl Tejc. Výsledný návrh chce ministerstvo konzultovat se zástupci soudů i samospráv.

Podle serveru iDNES by mohlo zaniknout až 26 okresních soudů. Jako možné příklady se v médiích objevují například soudy v Jeseníku, Rokycanech či Rakovníku.

Alena Schillerová

Schillerová: Prezidenta Pavla chci přesvědčit, aby podepsal rozpočet

Money

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal. Řekla to v dnešním diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekl to tento týden. S tímto argumentem již dříve vystoupila Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Cílem je specializace a lepší zastupitelnost

Ministerstvo argumentuje nejen úsporami, ale také snahou o větší specializaci a lepší zastupitelnost soudců. Některé okresní soudy totiž v části agend řeší jen nízký počet případů a mají omezený počet soudců, což podle České justice komplikuje efektivní organizaci práce.

V Česku aktuálně působí přibližně 1 800 soudců u okresních soudů. Kromě 86 okresních soudů funguje také deset obvodních soudů v Praze pod osmi krajskými soudy.

Změny by podle dřívějších informací mohly vstoupit v platnost od ledna 2027.

