Více než 50 let s vínem: Jak Josef Valihrach dostal české vinařství na mapu světa

Více než 50 let s vínem: Jak Josef Valihrach dostal české vinařství na mapu světa

Josef Valihrach
Když bylo Josefu Valihrachovi čtrnáct let, vyrobil své první víno. Nešlo o dětský pokus ani krátkodobé nadšení – byl to začátek celoživotní cesty, která ho dovedla od malého vinohradu až na prestižní světové soutěže.

Dnes, krátce před sedmdesátinami, zůstává jednou z výrazných postav českého vinařství. Vlastní vinařství založil hned po pádu komunismu v roce 1990 a od té doby nepolevil. Lásku k oboru navíc předal i svým dětem, které dnes pracují v rodinné firmě. Za desítky let práce posbíral řadu ocenění a jeho vína se objevila i na stolech královských rodin a hlav států.

„Vinaři udělali veliký kus práce,“ říká. Podle něj dnes kombinují moderní technologie s návratem k původním postupům a dokázali se prosadit i v zahraničí. „Těší mě, když přijedeme na soutěž do Francie a o Česku se tam ví a mluví dobře.“

K vínu ho přivedl otec. Už v mládí hospodařil na malém vinohradu, který měl tehdy limit 300 hlav. Držel se ho i s výhledem do budoucna – pro případ, že by jednou mohl vinařství dělat naplno. A ten moment přišel hned po revoluci.

„Rodiče mě od toho zrazovali, ale rodina mě podpořila. A dosud to naštěstí funguje,“ vzpomíná.

Josef Valihrach vinařství zasvětil celý svůj život, svou lásku k tomuto oboru předal i svým dětem, které pracují v rodinné firmě

Vedle práce ve vlastních vinohradech v Krumvíři začal jezdit do zahraničí. Sbíral zkušenosti a hledal nové odrůdy. Jako jeden z prvních se kolem roku 2000 pustil do pěstování Chardonnay a Merlotu – dnes běžných odrůd, tehdy ale v Česku spíš výjimečných.

Že šlo o správný krok, ukázaly výsledky. Jeho Chardonnay získalo čtyřikrát první místo v prestižní francouzské soutěži Chardonnay du Monde – v letech 2014, 2020, 2022 a 2024. Takový úspěch se jednomu vinařství podaří jen výjimečně.

K tomu přidal i domácí ocenění Vinař roku za roky 2009, 2010 a 2013.

Ani dnes ale nezůstává stát na místě. Ve vinohradech má 32 odrůd a stále zkouší nové. Tou poslední je Cabernet Blanc, který si přivezl ze Švýcarska.

Rozšiřování vinic ale podle něj není jednoduché. „Spotřeba vína klesá,“ říká. Vinaři se tak budou muset novým podmínkám přizpůsobit. I proto rodina rozšířila své aktivity o chov skotu – maso dnes nabízí spolu s červeným vínem.

Když mluví o úspěchu, zůstává skromný. „Musí být daný shůry a musíte mít kolem sebe dobré lidi. Začali jsme brzy a věřili jsme tomu, co děláme,“ shrnuje. A i když slaví sedmdesátku, na odpočinek to zatím nevypadá.

Konkurence pro vína z Moravy. Ta ze severních Čech zažívají renesanci

Konkurence pro vína z Moravy. Ta ze severních Čech zažívají renesanci

Kvalita šumivých vín s označením prosecco může být excelentní, ale taky dost mizerná. A právě to znepokojuje výrobce těch kvalitnějších. Některá severoitalská vinařství se proto rozhodla na svých lahvích raději označení prosecco vůbec neuvádět.

Trump trestá Německo: USA ze země stáhnou tisíce vojáků

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o 5000 během příštích šesti až 12 měsíců. Napsala to agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu uvažoval americký prezident Donald Trump na začátku týdne, když kritizoval německého kancléře Friedricha Merze kvůli postoji k válce v Íránu.

Podle stanice NBC News chtěl Trump tímto krokem naznačit nespokojenost s mírou podpory, kterou evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu.

Merz v pondělí prohlásil, že Američané v jednáních s Íránem zjevně nemají žádnou přesvědčivou strategii. Trump již dříve veřejně kritizoval Merze a představitele dalších členských států NATO za to, že se přímo nezapojili do vojenské kampaně USA proti Íránu.

Americká armáda má v Německu silné zastoupení, jehož počátky sahají do období po druhé světové válce. Podle údajů amerického ministerstva obrany bylo v prosinci loňského roku na základnách po celém Německu rozmístěno více než 36 tisíc vojáků v aktivní službě spolu s téměř 1500 záložníky a 11 500 civilními zaměstnanci, uvádí NBC News.

Mořský zdroj energie bude zásobovat Kanárské ostrovy, aby nepotřebovaly tolik ropy

Plošina pro získávání energie z mořské vody u ostrova Gran Canaria.
Global OTEC, použito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

První elektrárna na světě umístěná na širém moři, která využívá rozdílu mezi teplotou hladiny a chladem mořských hlubin, prochází dokončovacími pracemi u Kanárských ostrovů. Ukazuje, že z přehlížené energetické technologie se v posledních letech díky vylepšeným technologiím stává zajímavý zdroj.

Na Kanárských ostrovech, patřících ke Španělsku, se rozbíhají ambiciózní projekty, které využívají geotermální teplo pro získávání obnovitelné energie. Mají snížit závislost této oblíbené turistické destinace na drahém dovozu ropy. K provozům na pevnině nyní přibyl obdobný zdroj i na moři. Oproti slunečním panelům nebo větrným turbínám má tu výhodu, že pracuje neustále, ve dne i v noci, bez ohledu na počasí.

Britská společnost Global OTEC oznámila, že u pobřeží ostrova Gran Canaria instalovala základní část unikátní plovoucí platformy pro takzvanou oceánskou konverzi termální energie (OTEC). Tedy pro elektrárnu, která k získání energie využívá rozdíly v teplotě mořské vody na hladině a hluboko pod ní.

Jde vlastně o obdobu pozemních geotermálních elektráren.

Klasická pozemní geotermální elektrárna využívá horkou vodu (v některých končinách rovnou páru) z podzemí, obvykle z hloubky jednoho až pěti kilometrů, kde se nacházejí horké horniny. Pomocí vrtů se horká voda pod vysokým tlakem vyvede na povrch a při snížení tlaku se změní v páru. Některé provozy využívají tuto páru rovnou k zásobování okolních domů, výrobních závodů nebo třeba bazénů teplem. Ale její zužitkování pro získání elektřiny nabízí ještě širší možnosti.

Pára z hlubin totiž může pohánět turbínu a následně generátor, který vytváří elektřinu. Pokud voda z podzemí není dostatečně horká, předá na povrchu v tepelném výměníku své teplo nejdříve vhodné pracovní kapalině, která se i při nižší teplotě přemění v páru. Ta pak pohání turbínu, ochladí se, a tím se zase zkapalní. Jinými vrty se ochlazená voda zase vrací do podzemí, aby udržela tlak v ložisku.

U elektráren na moři technologie OTEC funguje trochu jinak. Využívá tepla povrchové vody, které se předává pracovní kapalině s nízkým bodem varu. Ta se změní v páru pohánějící turbínu. Studená voda vytažená z hloubky asi kilometru následně páru ochladí, změní v kapalinu a cyklus může začít nanovo.

Elektrárny, které využívají termální energii moře, už existují, ale při pobřeží. Musí tedy k sobě studenou vodu, nabranou v hloubce daleko od pobřeží, čerpat dlouhým potrubím vedeným podél mořského dna. Což se prodraží.

Plošina na volném moři by měla být efektivnější, protože má potřebnou hloubku přímo pod sebou.

Nyní konstruktéři nasadili na plošinu u Kanárských ostrovů vertikální potrubí pro odběr mořské vody. To je podle nich nejsložitější fáze projektu, protože potrubí musí odolat nestálým podmínkám otevřeného moře při zachování přímého spojení s hlubinným zdrojem studené vody.

Potrubí, kterým se z mořských hlubin čerpá velmi chladná voda na plovoucí plošinu, kde bude využita pro kondenzaci pracovní kapaliny při získávání energie.

Mořská plošina je součástí většího ověřovacího projektu v hodnotě 3,5 milionu eur, který je hrazený z vědeckého rozpočtu Evropské unie. Zařízení je zatím spíše experimentální. „Tímto okamžikem se posouváme z kontrolovaného prostředí do reálného světa,“ komentoval Dan Grech, zakladatel a generální ředitel společnosti Global OTEC.

Nové zařízení má ověřit funkčnost plošiny na otevřeném moři a ideálně i prokázat efektivitu tohoto způsobu získávání elektřiny. Další podobná elektrárna má být postavena na Havaji. Společnost Global OTEC tvrdí, že mořské elektrárny, stavěné na modulovém principu, by měly být schopny nahradit výkon asi 25 gigawattů ze současných fosilních zdrojů.

Jak konstatuje časopis The Economist, dnes pochází z geotermálních zdrojů méně než jedno procento globální (i americké) energie. Vědci z Princetonské univerzity však předpovídají, že technické inovace umožní, aby široce dostupná geotermální energie mohla do roku 2050 v USA produkovat dokonce téměř trojnásobek současného výkonu tamních jaderných elektráren (které v současnosti dodávají zhruba 20 procent elektřiny v Americe).

Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že do roku 2035 by kumulativní investice do geotermální energie globálně mohly dosáhnout jednoho bilionu dolarů, což je velký skok oproti jedné až dvěma miliardám dolarů investovaným v roce 2024.

Podle rozborů mezinárodního týmu vedeného Rolandem Hornem ze Stanfordovy univerzity tento skok umožňují nové technologie, které zejména dovolují rychlejší vrtání do hlubin.

Pokud obdobné postupy vstoupí i na moře, mohou být jejich výsledky ještě lepší.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

