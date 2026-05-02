Více než 50 let s vínem: Jak Josef Valihrach dostal české vinařství na mapu světa
Když bylo Josefu Valihrachovi čtrnáct let, vyrobil své první víno. Nešlo o dětský pokus ani krátkodobé nadšení – byl to začátek celoživotní cesty, která ho dovedla od malého vinohradu až na prestižní světové soutěže.
Dnes, krátce před sedmdesátinami, zůstává jednou z výrazných postav českého vinařství. Vlastní vinařství založil hned po pádu komunismu v roce 1990 a od té doby nepolevil. Lásku k oboru navíc předal i svým dětem, které dnes pracují v rodinné firmě. Za desítky let práce posbíral řadu ocenění a jeho vína se objevila i na stolech královských rodin a hlav států.
„Vinaři udělali veliký kus práce,“ říká. Podle něj dnes kombinují moderní technologie s návratem k původním postupům a dokázali se prosadit i v zahraničí. „Těší mě, když přijedeme na soutěž do Francie a o Česku se tam ví a mluví dobře.“
K vínu ho přivedl otec. Už v mládí hospodařil na malém vinohradu, který měl tehdy limit 300 hlav. Držel se ho i s výhledem do budoucna – pro případ, že by jednou mohl vinařství dělat naplno. A ten moment přišel hned po revoluci.
„Rodiče mě od toho zrazovali, ale rodina mě podpořila. A dosud to naštěstí funguje,“ vzpomíná.
Nové odrůdy
Vedle práce ve vlastních vinohradech v Krumvíři začal jezdit do zahraničí. Sbíral zkušenosti a hledal nové odrůdy. Jako jeden z prvních se kolem roku 2000 pustil do pěstování Chardonnay a Merlotu – dnes běžných odrůd, tehdy ale v Česku spíš výjimečných.
Že šlo o správný krok, ukázaly výsledky. Jeho Chardonnay získalo čtyřikrát první místo v prestižní francouzské soutěži Chardonnay du Monde – v letech 2014, 2020, 2022 a 2024. Takový úspěch se jednomu vinařství podaří jen výjimečně.
K tomu přidal i domácí ocenění Vinař roku za roky 2009, 2010 a 2013.
Ani dnes ale nezůstává stát na místě. Ve vinohradech má 32 odrůd a stále zkouší nové. Tou poslední je Cabernet Blanc, který si přivezl ze Švýcarska.
Chov skotu
Rozšiřování vinic ale podle něj není jednoduché. „Spotřeba vína klesá,“ říká. Vinaři se tak budou muset novým podmínkám přizpůsobit. I proto rodina rozšířila své aktivity o chov skotu – maso dnes nabízí spolu s červeným vínem.
Když mluví o úspěchu, zůstává skromný. „Musí být daný shůry a musíte mít kolem sebe dobré lidi. Začali jsme brzy a věřili jsme tomu, co děláme,“ shrnuje. A i když slaví sedmdesátku, na odpočinek to zatím nevypadá.
