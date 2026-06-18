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newstream.cz Reality Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

Český trh komerčních nemovitostí loni zažil rok, který se jen tak opakovat nebude. Objem investic podle poradenské společnosti Savills meziročně vzrostl o 137 procent, což byl nejvyšší růst v Evropě. Rekord z velké části táhlo několik mimořádně velkých transakcí.

Největším příkladem je prodej obchodního centra Palladium za více než 700 milionů eur. Podle Savills šlo o největší transakci svého druhu ve střední a východní Evropě. Spolu s dalšími obchody, jako byly Harfa Business Center, Kavčí Hory Office Park, centrála České spořitelny, Hilton, Atrium Flora nebo Myslbek, pomohlo Palladium vytáhnout celý trh na rekordní úroveň.

Jen pět největších transakcí loňského roku dosáhlo celkového objemu zhruba 1,67 miliardy eur. To je více, než činil průměrný roční objem celého českého investičního trhu v letech 2021 až 2024.

Hilton Prague

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

Reality

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

nst

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Letošek je slabší. Ale ne nutně špatný

Právě kvůli mimořádnosti loňského roku vypadá letošní srovnání výrazně slabší. Do konce května 2026 se v Česku zobchodovaly komerční nemovitosti za 752 milionů eur. Ve stejném období loňského roku to bylo 2,138 miliardy eur.

Samotný pokles ale podle Savills neznamená, že by investoři z trhu mizeli. Spíše se trh vrací z výjimečných hodnot k běžnějším objemům. „Pokles objemů v první polovině roku 2026 neznamená pokles investorského zájmu. Spíše se vracíme k běžnějším tržním hodnotám po naprosto mimořádném roce, který se zřejmě nebude jen tak opakovat,“ uvedl David Sajner, investiční ředitel v Savills.

Pokud by se podařilo dokončit všechny aktuálně rozjednané transakce, mohl by celoroční objem podle Savills dosáhnout až 3,3 miliardy eur. Konzervativnější odhad počítá s částkou kolem 2,7 miliardy eur. I to by z letošního roku udělalo jeden ze silnějších roků poslední dekády.

Cizinci se vracejí, Češi ale pořád dominují

Jedním z důležitých signálů je návrat zahraničního kapitálu. V posledních letech český trh táhli hlavně domácí investoři. Letos jejich převaha slábne, i když stále zůstávají největší skupinou kupujících. Z celkového objemu transakcí do konce května 2026 připadlo na české investory 48 procent. Výraznější podíl měli také investoři z Izraele se 17 procenty a z Itálie se 16 procenty. Aktivní byli rovněž investoři z Rakouska, USA nebo Švýcarska.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

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Mezi letošní zahraniční nákupy patří například budova Na Příkopě 14, kterou získala skupina Generali, Augustine Hotel Prague koupený skupinou Kempinski, budova Jindřišská 16 v rukou ATL Immoinvest nebo první investice francouzského fondu MNK Partners, který koupil výrobní prostory společnosti Gunnebo ve Zlíně.

„Po několika letech výrazné převahy domácího kapitálu sledujeme oživení zájmu zahraničních investorů,“ říká Sajner.

Kanceláře jsou zpět v hledáčku

Největším investičním segmentem jsou letos kanceláře. Do konce května do nich podle Savills směřovalo zhruba 348 milionů eur, tedy 46 procent celkového objemu. Mezi významné letošní kancelářské transakce patří Jindřišská 16, Keystone, ČS Antala Staška, T-Mobile HQ, Olympus HQ nebo bývalá radnice Prahy 10. V Praze se podle Savills připravuje dalších zhruba dvacet kancelářských transakcí v odhadovaném objemu kolem 1,5 miliardy eur.

Zájem se přitom netýká jen prémiových kancelářských budov. Investoři se stále více dívají také po starších objektech, které mohou modernizovat, energeticky vylepšit nebo případně změnit jejich využití. 

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

Reality

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Hotely drží tempo, retailové parky už narážejí na nabídku

Silný zájem pokračuje také o hotely. Po loňských transakcích s hotely Hilton, Four Seasons nebo Vienna House Diplomat se letos obchodovaly například Vienna House by Wyndham Andel's Prague nebo Augustine Hotel Prague. Další hotelová aktiva v centru Prahy jsou podle Savills v přípravě.

Stabilní zůstává i poptávka po retailových parcích. Tady ale český trh naráží na omezenou nabídku a určitou nasycenost. Investoři proto častěji hledají příležitosti i za hranicemi, zejména v Polsku, Rakousku nebo Německu.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

Reality

Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Autoři arény v Jihlavě i vítězové soutěže na Vítězné náměstí. O podobu Nových Holešovic bojují známá studia

Okolí nádraží Holešovice se může proměnit.
Nové Holešovice Development, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Okolí Nádraží Holešovice patří k nejrušnějším, ale také nejzanedbanějším místům širšího centra Prahy. Teď se jeho proměna posouvá dál. Do finále mezinárodního workshopu postoupilo pět architektonických studií, mezi nimi CHYBIK + KRISTOF, OVA i silná zahraniční jména.

Místo, kterým denně projdou desetitisíce lidí, dnes většina z nich bere hlavně jako přestupní bod. Metro, vlak, tramvaje, autobusy a rychlý přesun dál. Okolí Nádraží Holešovice má ale v budoucnu fungovat jinak. Z dopravního uzlu se má stát živá část města s náměstími, byty, službami, lepší prostupností a kvalitním veřejným prostorem.

Porota nyní vybrala pět finalistů mezinárodního urbanisticko-architektonického workshopu pro projekt Nové Holešovice. Z osmi pozvaných týmů postoupily dánské studio Adept, rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten, německé studio Behnisch Architekten a česká studia Chybik + Kristof a OVA.

10 fotografií v galerii

Z přestupního uzlu má být čtvrť

Dnes území kolem stanice plní hlavně tranzitní funkci. Cílem projektu je vytvořit městské prostředí, kde lidé nebudou jen přestupovat, ale také se zastavovat, bydlet, pracovat a využívat služby. Zadání počítá mimo jiné se dvěma novými městskými náměstími oddělenými ulicí Vrbenského, která mají fungovat jako jeden propojený celek. Důležitým požadavkem je také pohodlný a chráněný přestup mezi vlakem a metrem takzvaně „suchou nohou“. V území se počítá i s mateřskou školou.

„Nové Holešovice jsou jednou z bran do Prahy a zároveň vstupem do rozsáhlého rozvojového území Bubny-Zátory. Jsou také významným dopravním uzlem, kde se potkávají tramvaje, vlaky, metro i autobusy. Neměly by ale být vnímány jen touto optikou,“ říká místostarostka Prahy 7 pro územní rozvoj a členka poroty Lenka Burgerová.

Právě vazba na Bubny-Zátory je důležitá. Projekt Nové Holešovice se netýká celého brownfieldu, kde má v budoucnu vzniknout velká nová čtvrť, ale hlavně okolí metra a vlakového nádraží. Má tak fungovat jako jeden z jejích vstupních bodů.

Územní studie čtvrti Bubny-Zátory

Praha za desítky miliard. Bubny přitahují nejsilnější investory v zemi

Reality

Nová železnice, filharmonie a tisíce bytů mění zanedbané kolejiště v největší investiční příležitost v metropoli. Do proměny Bubnů-Zátor vstupují nejsilnější finanční a developerské skupiny v zemi a severní část Prahy se během příštích dekád může proměnit v nové centrum města.

Petra Nehasilová

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Složité území, velká očekávání

Porota bude hodnotit nejen podobu nové zástavby, ale i to, jak si návrhy poradí s dopravou, pěšími vazbami a veřejným prostorem. Okolí nádraží musí dál zvládat roli významného přestupního uzlu, zároveň se ale nemá stát jen technickým zázemím dopravy.

„Hlavní výzvou je vytvořit kvalitní návrh, který se dokáže vyrovnat s množstvím omezení kolem železniční stanice a zároveň nabídne přívětivý vstup do rozsáhlé městské čtvrti, jež tu v budoucnu vznikne,“ říká předseda poroty Jörn Walter, urbanista a bývalý vrchní stavební ředitel Hamburku.

Maria Gaľ Tkáčová

Urbanistka ze slavného studia Gehl: Praha má obrovskou kvalitu života. Teď ji musí promítnout i do nových čtvrtí

Reality

Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.

Petra Nehasilová

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Podle krajinářského architekta Marka Johnsona ze studia Civitas bude důležité, aby nová čtvrť nepůsobila jako anonymní developerský celek. „Po celé Evropě dnes vzniká mnoho podobných brownfieldových přestaveb a ty mají často tendenci vypadat stejně. Snadno vytvoříte něco efektního, co se ale brzy stane fádním,“ uvedl.

Projekt s majetkovým pozadím

Nové Holešovice jsou zároveň složitým majetkovým a developerským projektem. V území se potkávají pozemky města, dopravního podniku i soukromých investorů. Projekt se v minulosti zdržel kvůli politickým a právním sporům, nyní se ale posouvá do fáze konkrétního urbanistického řešení.

V projektu původně figurovala Karlín Group, která svůj podíl ve společném podniku prodala společnosti EP Real Estate Daniela Křetínského. Dalšími aktéry jsou Dopravní podnik hlavního města Prahy a CPI Property Group. Scelení vlastnických vztahů má být pro budoucí podobu území důležité.

ZigZag Haus

Karlín Group se vrací do Holešovic, staví unikátní ZigZag Haus

Reality

Developerská společnost Karlín Group na přelomu roku zahájila výstavbu rezidenčního projektu ZigZag Haus, který nedaleko Výstaviště Praha nabídne celkem 75 bytů a stane se součástí zcela nové klidné ulice s cyklostezkou a malým parkem.

Komerční spolupráce

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Kdo je ve finále

Dánské studio Adept přináší zkušenost s veřejnými budovami a městskými prostory, které propojují architekturu, krajinu a každodenní život. Rakouský ateliér Baumschlager Eberle Architekten je známý důrazem na dlouhou životnost staveb a v Praze uspěl v soutěži na nový kampus České spořitelny na Smíchově.

Německé studio Behnisch Architekten má mezinárodní reputaci v oblasti veřejného prostoru, vzdělávacích kampusů a udržitelné architektury. Jeho zakladatel Stefan Behnisch navíc předsedal porotě soutěže Florenc21, která řešila jednu z dalších velkých transformací centra Prahy.

Vítězné náměstí se promění.

Víme, jak se promění Kulaťák. Auta nahradí chodci a tramvaje

Reality

Svojí rozlohou je sice Kulaťák čtyřnásobně větší, než Staromák, ale k podobě náměstí má hodně daleko. To se má brzy změnit. Individuální automobilovou dopravu „nahradí“ tramvaje.

Petra Nehasilová

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České studio Chybik + Kristof má zkušenost s proměnami veřejných prostranství, brownfieldů i větších městských projektů. Stojí například za revitalizací Mendelova náměstí v Brně, Manifesto Marketem na Smíchově nebo multifunkční arénou v Jihlavě. Druhým českým finalistou je OVA, Opočenský Valouch architekti. Pražské studio zvítězilo v soutěži na 4. kvadrant Vítězného náměstí v Dejvicích, tedy další významnou pražskou lokalitu, o jejíž podobě se dlouho diskutuje.

Workshop je dvoukolový a neanonymní, porota tedy ví, který návrh patří kterému studiu. V prvním kole představila pozvaná studia základní urbanistické koncepty. Pět finalistů je nyní dopracuje z hlediska architektury, dopravy i ekonomické proveditelnosti. Závěrečné prezentace jsou naplánované na podzim 2026. 

Projekt PDS v Počernicích

Nová čtvrť, 800 bytů a město jako investor. Dolní Počernice mají první velké povolení

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Praha posouvá jeden z největších projektů městského nájemního bydlení. V Dolních Počernicích získala první etapa nové čtvrti územní rozhodnutí, vzniknout má 269 bytů. Celkem město v lokalitě plánuje nejméně 800 bytů, školu, školku i novou infrastrukturu.

pej

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Tohle měl být obyčejný panelák na odpis. Dnes je z něj 507 bytů a návod, jak zachránit města

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Nová etapa výstavby Žižkova

Ještě nedávno brownfield, dnes obří jáma. Výstavba nového Žižkova za miliardy začala

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Někdejší mlýn v Boršově se proměnil na rezidenční čtvrť.

Ze starého mlýna luxusní bydlení. Industriální památka u Vltavy prošla radikální proměnou

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Petra Nehasilová

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Raketový růst akcií SpaceX? V novodobé historii jde o solidní průměr

Akcie SpaceX raketově rostou
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.

Úspěch akcií SpaceX se očekával, přesto část analytiků počítala s tím, že FOMO efekt brzy opadne a nastane reálnější fáze obchodování. Částečně jim dalo za pravdu středeční obchodování, kdy akcie oslabily o téměř pět procent. Po uzavření burz ale cena opět mírně rostla.

Navzdory jednodenní ztrátě si SpaceX od IPO z minulého týdne udržuje mimořádné posílení ceny akcie. Cena při IPO se vyšplhala na 135 dolarů, čímž se vstup SpaceX stal největším burzovním startem dějin. Poptávka po akciích byla taková, že hned v první sekundě obchodování cena vystřelila na 150 dolarů a postupně vyrostla až nad 218 dolarů. Aktuální cena činí 191,8 dolaru, což od IPO představuje nárůst o 41,5 procenta.

 
Burzovní vývoj

Akcie SpaceX po IPO

od IPO +41,5 %
Aktuální cena 191,8 USD po středečním poklesu téměř o 5 %
IPO cena 135 USD
První obchod 150 USD
Maximum po IPO 218+ USD
IPO růst nyní 135 200 maximum 218+ USD nyní 191,8 USD
Zdroj: údaje z trhu a redakční výpočet Newstreamu Graf ukazuje orientační vývoj od IPO

To je přitom u takto obří emise mimořádný růst. Jediné srovnatelné IPO je to z roku 2019, kdy na trh vstoupila těžební společnost Saudi Aramco. Po týdnu ale její akcie oproti IPO posílily „jen“ o 15 procent.

Aktualizováno

SpaceX přeskočila Amazon a na chvíli i Microsoft

Trhy

Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál prudce rostou. Firma Elona Muska v úterý přidala zhruba 12 procent, překonala tržní hodnotu Amazonu a v jednu chvíli se dostala i před Microsoft. Podle CNBC se tak krátce stala čtvrtou nejhodnotnější americkou firmou. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.

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FOMO efekt v hlavní roli

V aktuálním příběhu SpaceX se zrcadlí dva podstatné faktory. Jednak popularita technologického sektoru, který podobným mimořádným nárůstům cen akcií historicky přeje, jednak už zmíněný FOMO efekt. Elonu Muskovi a jeho týmu se podařilo vytvořit tak silný převis poptávky po akciích, že cena zkrátka růst musela, a to navzdory záporné ziskovosti firmy a řadě dalších faktorů, které by v každém jiném případě pravděpodobně tlačily cenu dolů.

Právě to je velký rozdíl například proti proslulému IPO Facebooku, dnešní společnosti Meta Platforms, z roku 2012. Tehdy Mark Zuckerberg sice na burzu poslal největší a nejúspěšnější sociální síť světa, investoři ale velmi záhy přestali věřit ve schopnost přetavit její vliv do reálných zisků. Týden od úpisu tak cena akcií Facebooku propadla o 16 procent. Podepsaly se na tom i technické problémy Nasdaqu a prodeje akcií ze strany manažerů společnosti, kteří se svých podílů zbavovali, což byla pro trh negativní zpráva.

SpaceX

SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala

Trhy

SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.

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Technologické firmy posilují

Jinak ale platí, že technologické společnosti se krátce po vstupu na burzu těší relativně vysokému zájmu investorů. Start SpaceX je v procentuálním vyjádření nadstandardní. Amazon, který debutoval v roce 1997, týden od úpisu posílil o třetinu a předznamenal start éry, která později vešla do dějin jako „dot.com bublina“.

V dávnější historii vstoupily na burzu Apple v roce 1980 a Microsoft v roce 1986. Také akcie obou firem po týdnu posílily o více než 30 procent. Naopak po prasknutí dot.com bubliny zamířil na burzu Google v roce 2004. I v tomto případě však byli investoři mimořádně vstřícní a týden od IPO byly akcie dražší zhruba o čtvrtinu.

Gina Rinehartová

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.

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Investoři kupují vize. Někdy se nenaplní

O tom, že právě technologický sektor podobné příběhy nabízí poměrně často a že investoři mnohdy kupují velké vize, vypovídá i úspěch výrobce elektromobilů Rivian. Ten na burzu vstoupil v roce 2021 a investoři si na něm chtěli zopakovat růst ceny akcií Tesly. Rivian týden od IPO posílil až o neuvěřitelných 120 procent, když cena vyskočila ze 78 dolarů na 172 dolarů a valuace automobilky dosáhla 150 miliard dolarů.

Jenže velké vize mnohdy nestačí. Rivian nedokázal naplnit očekávání, jimiž investory přesvědčil. Už na počátku roku 2023, tedy jen rok a tři měsíce od IPO, se akcie zřítily na úroveň kolem 16 dolarů, kde se s nimi obchoduje dodnes.

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Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

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