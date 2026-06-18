Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy
Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.
Český trh komerčních nemovitostí loni zažil rok, který se jen tak opakovat nebude. Objem investic podle poradenské společnosti Savills meziročně vzrostl o 137 procent, což byl nejvyšší růst v Evropě. Rekord z velké části táhlo několik mimořádně velkých transakcí.
Největším příkladem je prodej obchodního centra Palladium za více než 700 milionů eur. Podle Savills šlo o největší transakci svého druhu ve střední a východní Evropě. Spolu s dalšími obchody, jako byly Harfa Business Center, Kavčí Hory Office Park, centrála České spořitelny, Hilton, Atrium Flora nebo Myslbek, pomohlo Palladium vytáhnout celý trh na rekordní úroveň.
Jen pět největších transakcí loňského roku dosáhlo celkového objemu zhruba 1,67 miliardy eur. To je více, než činil průměrný roční objem celého českého investičního trhu v letech 2021 až 2024.
V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.
Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň
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V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.
Letošek je slabší. Ale ne nutně špatný
Právě kvůli mimořádnosti loňského roku vypadá letošní srovnání výrazně slabší. Do konce května 2026 se v Česku zobchodovaly komerční nemovitosti za 752 milionů eur. Ve stejném období loňského roku to bylo 2,138 miliardy eur.
Samotný pokles ale podle Savills neznamená, že by investoři z trhu mizeli. Spíše se trh vrací z výjimečných hodnot k běžnějším objemům. „Pokles objemů v první polovině roku 2026 neznamená pokles investorského zájmu. Spíše se vracíme k běžnějším tržním hodnotám po naprosto mimořádném roce, který se zřejmě nebude jen tak opakovat,“ uvedl David Sajner, investiční ředitel v Savills.
Pokud by se podařilo dokončit všechny aktuálně rozjednané transakce, mohl by celoroční objem podle Savills dosáhnout až 3,3 miliardy eur. Konzervativnější odhad počítá s částkou kolem 2,7 miliardy eur. I to by z letošního roku udělalo jeden ze silnějších roků poslední dekády.
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Jedním z důležitých signálů je návrat zahraničního kapitálu. V posledních letech český trh táhli hlavně domácí investoři. Letos jejich převaha slábne, i když stále zůstávají největší skupinou kupujících. Z celkového objemu transakcí do konce května 2026 připadlo na české investory 48 procent. Výraznější podíl měli také investoři z Izraele se 17 procenty a z Itálie se 16 procenty. Aktivní byli rovněž investoři z Rakouska, USA nebo Švýcarska.
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou
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Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Mezi letošní zahraniční nákupy patří například budova Na Příkopě 14, kterou získala skupina Generali, Augustine Hotel Prague koupený skupinou Kempinski, budova Jindřišská 16 v rukou ATL Immoinvest nebo první investice francouzského fondu MNK Partners, který koupil výrobní prostory společnosti Gunnebo ve Zlíně.
„Po několika letech výrazné převahy domácího kapitálu sledujeme oživení zájmu zahraničních investorů,“ říká Sajner.
Kanceláře jsou zpět v hledáčku
Největším investičním segmentem jsou letos kanceláře. Do konce května do nich podle Savills směřovalo zhruba 348 milionů eur, tedy 46 procent celkového objemu. Mezi významné letošní kancelářské transakce patří Jindřišská 16, Keystone, ČS Antala Staška, T-Mobile HQ, Olympus HQ nebo bývalá radnice Prahy 10. V Praze se podle Savills připravuje dalších zhruba dvacet kancelářských transakcí v odhadovaném objemu kolem 1,5 miliardy eur.
Zájem se přitom netýká jen prémiových kancelářských budov. Investoři se stále více dívají také po starších objektech, které mohou modernizovat, energeticky vylepšit nebo případně změnit jejich využití.
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.
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Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.
Hotely drží tempo, retailové parky už narážejí na nabídku
Silný zájem pokračuje také o hotely. Po loňských transakcích s hotely Hilton, Four Seasons nebo Vienna House Diplomat se letos obchodovaly například Vienna House by Wyndham Andel's Prague nebo Augustine Hotel Prague. Další hotelová aktiva v centru Prahy jsou podle Savills v přípravě.
Stabilní zůstává i poptávka po retailových parcích. Tady ale český trh naráží na omezenou nabídku a určitou nasycenost. Investoři proto častěji hledají příležitosti i za hranicemi, zejména v Polsku, Rakousku nebo Německu.
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