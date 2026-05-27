newstream.cz Reality Dům u moře nemusí stát miliony. V těchto pěti lokalitách ceny začínají výrazně níž

Dům u moře nemusí stát miliony. V těchto pěti lokalitách ceny začínají výrazně níž

Petra Nehasilová
Evropské pobřeží zdražilo, ale levné nemovitosti u moře úplně nezmizely. Jen už neleží v Marbelle, Toskánsku ani na řeckých ostrovech. Kdo hledá chytře, míří do druhého pásu od pobřeží, a to 10 až 40 minut od pláže, kde ceny ještě dávají smysl a nákup není právní noční můra.

Levný dům přímo na pláži je v Evropě čím dál vzácnější. Algarve, Costa del Sol, Toskánsko nebo Kyklady už dávno hrají vyšší cenovou ligu. Přesto v EU existují lokality, kde lze koupit byt či dům v dojezdu k moři za ceny, které jsou proti nejznámějším destinacím výrazně nižší.

Klíčem je nehledat první linii u moře, ale druhý pobřežní pás: menší města, vesnice a kopcovité lokality, odkud se dá večer dojet na pláž, ale kde kupující neplatí nejvyšší turistickou přirážku.

1. Abruzzo: italské moře bez toskánské přirážky

Abruzzo je možná nejzajímavější evropský kompromis pro kupující, kteří chtějí Itálii, ale nechtějí platit ceny Toskánska, Ligurie nebo jezer na severu. Region leží na Jadranu, má letiště v Pescaře, historická města, hory a dlouhé pobřeží. Z Česka je navíc kulturně i dopravně srozumitelný.

Největší smysl nedávají nutně byty přímo v Pescaře, ale druhý pás od moře: okolí Chieti, Lanciana, Ortony, Vasta nebo menší obce nad pobřežím. V dubnu 2026 uváděl realitní server Immobiliare.it průměrnou nabídkovou cenu v provincii Chieti na úrovni 1 180 eur (v přepočtu asi 28 tisíc korun) za metr čtvereční. Samotná Pescara byla výrazně dražší, kolem 2 114 eur (v přepočtu asi 51 tisíc korun) za metr čtvereční.

To dobře ukazuje základní pravidlo přímořských trhů: čím blíž k nejznámějšímu městu a první linii u moře, tím vyšší přirážka. Kdo se posune o dvacet minut autem dál, může získat mnohem lepší poměr ceny, prostoru a kvality života. Abruzzo je ideální pro kupující, kteří chtějí „italský sen“, ale ne nutně turistickou kulisu. Dům v kopcích s výhledem na Jadran může být 20 minut od pláže a zároveň pořád výrazně levnější než podobná nemovitost ve známějších regionech. Pozor ale na starší domy. U italských venkovských nemovitostí je zásadní ověřit stavební dokumentaci, přístupovou cestu, stav střechy, technické sítě a případné nepovolené úpravy. 

2. Peloponés: řecké moře bez ostrovní cenovky

Pokud je hlavním kritériem moře, Peloponés má obrovskou výhodu, je obklopen vodou ze všech stran. Korintský záliv, Jónské pobřeží, Messénie, Lakónie, Mani nebo Argolida nabízejí různé typy pobřeží, od městských apartmánů po domy v kopcích nad mořem.

Cenově je Peloponés výrazně příznivější než Athény, Mykonos nebo Santorini. Server Indomio v dubnu 2026 uváděl u rezidenčních nemovitostí v regionu průměrnou nabídkovou cenu 1 790 eur (v přepočtu asi 43 tisíc korun) za metr čtvereční, zatímco řecký průměr byl podle stejného zdroje vyšší.

Pro zahraniční kupující je Řecko obecně otevřené. Evropská síť pozemkových registrů ELRA uvádí, že v principu neexistují obecná právní omezení pro cizince, kteří chtějí koupit nemovitost v Řecku. Výjimkou jsou některé pohraniční a strategické oblasti, zejména na severu země a na východních ostrovech.

Peloponés je proto dobrá alternativa k ostrovům. Nabízí řecké moře, taverny, dlouhou sezonu a často i lepší logistiku než ostrovní trhy závislé na trajektech. Dobře fungují oblasti kolem Korintského zálivu, Aigia, Kyparissie, Kalamaty mimo nejdražší části nebo menší obce v Messénii a Lakónii.

Hlavní riziko není v tom, že by cizinec nemohl koupit. Riziko je v detailu. U domů mimo města je nutné pečlivě ověřit vlastnický titul, přístupovou cestu, stavební povolení, napojení na vodu a elektřinu a případná omezení výstavby. Řecká levná nemovitost může být krásná, ale bez právní prověrky se z ní snadno stane drahá lekce.

3. Portugalská Silver Coast: Atlantik bez cen Lisabonu

Portugalská Silver Coast je kompromis mezi levným vnitrozemím a drahým Algarve. Patří sem Figueira da Foz, Leiria, Caldas da Rainha, Alcobaça, Nazaré mimo nejdražší části nebo menší obce mezi Atlantikem a vnitrozemím.

Portugalsko je pro zahraniční kupující právně přívětivé a nákup nemovitosti není obecně omezen jen na domácí obyvatele. Levnější nabídky se na Silver Coast stále objevují i pod 120 tisíc eur, ale kvalitní nemovitosti blízko oceánu už samozřejmě stojí výrazně víc.

4. Bulharské pobřeží: nejlevnější vstupenka k moři v EU

Bulharsko je cenově nejdostupnější varianta ve výběru. V okolí Burgasu, Nessebaru, Pomorie, Obzoru nebo Sunny Beach se pořád dají najít apartmány za ceny, které ve Středomoří prakticky zmizely.

Global Property Guide uvádí u bulharských destinací průměrnou cenu kolem 1100 eur za metr čtvereční. U resortních oblastí typu Sunny Beach se v některých tržních přehledech objevuje i pásmo 800 až 1200 eur za metr.

Bulharské pobřeží je vhodné hlavně pro kupující, kteří chtějí co nejnižší vstupní cenu u moře a spokojí se spíše s apartmánem než samostatným domem. Právě u bytů bývá nákup jednodušší, zatímco u domů s pozemkem je potřeba pečlivě řešit právní režim vlastnictví půdy. Vedle ceny je dobré počítat také s kratší sezonou než ve Středomoří a prověřit kvalitu resortní správy, protože ta může zásadně ovlivnit budoucí výnos i pohodlí vlastníka.

5. Almería, Murcia, Castellón: Španělsko mimo drahou mapu

Španělsko zůstává známým a relativně srozumitelným trhem. Dostupnější příležitosti už ale neleží v Barceloně, Marbelle ani na Mallorce. Zajímavější jsou Almería, Murcia, části Castellónu a menší města mimo první pobřežní linii. Na realitních portálech se v těchto provinciích dají najít i extrémně levné nabídky, Almería od 6000 eur, Murcia od 3000 eur a Castellón od 6800 eur. U použitelných nemovitostí v dobré dojezdové vzdálenosti k moři je ale realističtější počítat spíš s vyššími desítkami až nižšími stovkami tisíc eur; například nabídky s výhledem na moře v Castellónu začínají zhruba na 85 tisících eur.

Výhodou je klima, infrastruktura a známé prostředí. Nevýhodou je politická citlivost tématu zahraničních kupujících. I když návrh až 100procentní daně pro non-EU kupující se podle Reuters v březnu 2026 zasekl v parlamentu, ale ukazuje, že Španělsko je pro kupce mimo EU regulatorně rizikovější než dřív.

„Nejsme jen landlordi.“ Princ William chce své Cornwallské vévodství vést sociálněji

Princ z Walesu, v Cornwallu známý také jako vévoda z Cornwallu, hovoří během návštěvy nové rezidenční výstavby Cornwallského vévodství v Tretherrasu v Cornwallu.
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Cornwallské vévodství je zdrojem peněz pro prince Williama a jeho rodinu. Je to dobře šlapající podnik, díky kterému je princ z Walesu jedním z největších vlastníků pozemků v zemi. Královská rodina se ale vedle toho snaží podporovat i sociální rozměr, který by měl v příštích letech posílit.

Britskému následníkovi trůnu nenáleží pouze titul prince z Walesu, ale také titul vévody z Cornwallu. Nejde přitom vůbec o formalitu, naopak. Vévodství totiž svému držiteli zajišťuje osobní příjmy, ze kterých financuje život své rodiny a filantropii. Princi Williamovi ročně vynáší kolem 20 milionů liber (kolem 580 milionů korun).

Než se stal Karel III. panovníkem, zajímal se o cornwallské vévodství velmi aktivně. Právě na jeho území si mohl v praxi vyzkoušet udržitelné projekty, které podporuje. Prosazoval na jeho půdě ekologické zemědělství a nachází se tu i experimentální městečka Poundbury a Nansledan, která vznikla na základě Karlových idejí.

9 fotografií v galerii

Přes udržitelný a harmonický obraz (o panství vznikl i idylický dokument vysílaný i u nás) ale nelze zapomínat na to, že vévodství je obrovským vlastníkem půdy a realit, a tedy velmi lukrativním podnikem. Celkově pod něj spadá přes 50 tisíc hektarů půdy a více než pět tisíc pozemků a nemovitostí, převážně v jihozápadní Anglii. Například mnoho lokálních farmářů si od princů pronajímá pozemky k práci i své domovy. Následníci trůnu tak patří k největším landlordům v zemi.

Bydlení, práce i klima

I William, který stojí v čele vévodství necelé tři roky, mu postupně předává svůj vlastní otisk. Podle nedávno zveřejněných plánů by mělo hrát sociálnější úlohu. „Nejsme jen tradiční vlastníci pozemků… chceme být něčím víc. Můžeme udělat spoustu dobrého. Snažím se upřednostňovat věci, které zlepší život lidem žijícím v těchto oblastech,“ uvedl.

Brexit

Britská vláda přiznává, že brexit byl katastrofa. Konečně

Názory

Pod britským premiérem Keirem Starmerem se povážlivě houpe židle. Ve snaze zachránit svůj mandát se obrací k nepravděpodobnému spojenci. Podporu své strany i voličů si chce získat návratem do Evropy. Bude ale jeho opatrný přístup k uklidnění kritiků stačit?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zároveň William oznámil, že vévodství se bude zeštíhlovat. Byznysová strategie se upne na pětici hlavních regionů. Během deseti let pak má panství odprodat dvacet procent svého majetku, čímž se 500 milionů liber uvolní pro sociální, komunitní a environmentální účely.

Skoro třetina půjde na bydlení, které je jednou z následníkových priorit. Princ William už delší dobu angažuje v pomoci lidem bez domova v rámci projektu Homewards. Vévodství k tomu do roku 2040 postaví 12 tisíc bytů, z čehož by měla zhruba třetina spadat do kategorie dostupného bydlení.

Peníze mají pomoci k vytvoření nových pracovních příležitostí ve venkovských regionech a podpořit udržitelnost. Část prostředků vévodství využije ke snižování emisí a nomezování egativních dopadů na klima.

Britský král Karel III.

Král Karel III. loni zbohatl takřka o miliardu. I tak je stále 27 Čechů bohatších než on

Názory

Majetek britského krále Karla III. se loni rozrostl na 640 milionů liber, což odpovídá zhruba devatenácti miliardám korun. Panovník tak zbohatl zhruba o 890 milionů korun a je nyní stejně bohatý jako bývalý ministerský předseda Rishi Sunak a jeho choť. Platí, že 27 celkem Čechů má i tak ještě rozsáhlejší majetek než Karel III. V britském žebříčku nejbohatších je král ovšem až na 238. příčce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Filantropie nebo PR?

Nové nakopnutí společenského poslání Cornwallského vévodství je jistě dobrá zpráva pro regiony. Patrně potěší i většinu Britů. Zároveň je však třeba říci, že pro královskou rodinu je to také skvělé PR. Zvláště v době, kdy se hovoří často spíše o jejích skandálech, třeba stále nových a nových obviněních králova bratra Andrewa Mountbatten-Windsora.

Král Karel III. definitivně odstřihl bratra. Andrew přišel o titul prince i střechu nad hlavou

Leaders

Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa všech zbývajících titulů a poct a zároveň ho vystěhovat z jeho královského sídla. Oznámil to ve čtvrtek Buckinghamský palác. Důvodem kroku jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu. Pětašedesátiletý Andrew tak mimo jiné přijde i o titul prince.

ČTK

Přečíst článek

Najdou se však i kritici, kterým tyto změny přijdou stále jen kosmetické. Například někdejší ministr a kritik královské rodiny Norman Baker i po Williamově oznámení vévodství podle BBC přirovnal k výhernímu automatu. Ovšem s jedním rozdílem – pokaždé, když William „zatáhne za páku, vyhraje jackpot“.

Kritici přitom nejsou úplně mimo. Vévodství, a to nejenom v Cornwallu ale i přímo panovníkovo území v Lancasteru, stále využívají stará feudální práva, ze kterých slušně profitují (psali jsme zde). Jsou třeba osvobozená od daní. V moderním světě přitom se přitom velmi obtížně obhajují.

Reforma a zeštíhlování královských panství tedy působí jako rozumná volba. Pokud budou více přispívat společnosti a vymizí archaické excesy, regionům to pomůže. A královská rodina možná bude moci spát o trochu klidnějším spánkem.

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila
iStock
nst
nst

Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.

Vyplývá to z dat Eurostatu a analýzy investiční platformy Portu. Růst cen vlastního bydlení byl v Česku téměř třikrát vyšší než průměr Evropské unie. Nájmy za sledované období vzrostly o 69 procent.

Podle Portu stojí za horší dostupností bydlení hlavně malá nabídka nových bytů v hustě osídlených oblastech a silná poptávka, kterou podporuje demografický vývoj i růst příjmů. Na růstu cen se ale podílí také zájem investorů.

Ještě rychleji než v Česku rostly od roku 2010 ceny bydlení v Maďarsku a pobaltských státech, tedy v Estonsku, Litvě a Lotyšsku.

„Výraznější růst cen nemovitostí ve střední a východní Evropě byl podpořen nízkými úrokovými sazbami a silným zájmem o vlastnické bydlení. To v důsledku vedlo v řadě případů k rychlejšímu růstu cen nemovitostí ve srovnání s růstem příjmů domácností,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Nejrychlejší tempo v EU

Podle posledních dat Eurostatu zdražovalo bydlení v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku sedmým nejrychlejším meziročním tempem v Evropské unii. Proti čtvrtému čtvrtletí roku 2024 ceny vzrostly o 10,4 procenta, zatímco průměr EU činil 5,5 procenta.

Průměrná mzda v Česku byla podle dat Českého statistického úřadu loni 49 215 korun. Na konci čtvrtého čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,4 procenta na 52 283 korun.

Ceny vlastního bydlení rostly i v letošním prvním čtvrtletí. Podle analýzy realitní platformy Reas.cz zdražily starší byty v Česku meziročně o šest procent na průměrných 5,3 milionu korun. Rodinné domy stály v průměru 6,9 milionu korun a za rok podražily o tři procenta.

Nejdražší zůstávají nové byty v Praze. Podle analýzy společností Central Group, Skanska Residential a Trigema se byty v pražských developerských projektech začátkem roku nabízely za 182 311 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně to bylo o 2,6 procenta a meziročně o devět procent více.

Na dlouhodobé zhoršení dostupnosti bydlení v Česku upozorňuje také studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle OECD ceny nemovitostí i nájmy v posledních letech výrazně vzrostly a mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká hlavně mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.

Koncem loňského roku se ale podle Reas dostupnost pořízení vlastního bytu zlepšila. V posledním čtvrtletí roku 2025 byli lidé schopni za průměrnou mzdu splácet hypotéku na byt o velikosti 44,3 metru čtverečního. To je o 2,6 metru čtverečního více než o půl roku dříve.

Dostupnost vlastního bydlení se mezi kraji lišila. Nejhorší byla v Praze, naopak nejlepší v Ústeckém kraji.

